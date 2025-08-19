Україна отримає багато землі та поверне собі життя, - Трамп

Президент США Дональд Трамп прокоментував вчорашню зустріч із Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. За його словами, Україна "отримає багато землі".

Про це він заявив в ефірі Fox News, передає Цензор.НЕТ.

Трамп вважає, що завершення війни для Україн є вигідним, оскільки вона "поверне собі життя".

"Їхніх людей перестануть вбивати та вони отримають багато землі. Росія - потужна військова держава, знаєте, подобається це людям чи ні. Це набагато більша держава. Це не та війна, яку варто було починати. Так не роблять. Не беруться за боротьбу з країною, яка в 10 разів більша за вас", - сказав він, відповідаючи на питання про можливий "обмін територіями".

Президент США також заявив, що "79% території Луганщини та Донеччини "належить і контролюється Росією".

"Вони розуміють, що це означає", - сказав Трамп.

