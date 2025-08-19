Моді називає Путіна "другом" і зміцнює відносини з Китаєм, - Bloomberg

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді назвав російського диктатора Володимира Путіна "другом", крім того, уряд Індії прагне зміцнити відносини з Китаєм, що свідчить про те, що південноазійська країна віддаляється від США після тарифних погроз президента США Дональда Трампа.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

Так, зазначається, що Моді та Путін провели телефонну розмову після саміту російського диктатора з Трампом на Алясці. Сторони обговорили питання двостороннього співробітництва й домовилися залишатися в тісному контакті, згідно з офіційною заявою Нью-Делі.

"Індія послідовно закликає до мирного вирішення конфлікту в Україні та підтримує всі зусилля в цьому напрямку", - написав Моді в соцмережі Х, додавши, що він сподівається на "подальший обмін думками" з Путіним найближчими днями.

Повідомляється, що ці коментарі з'явилися напередодні зустрічі, запланованої на вівторок, 19 серпня, між Моді та міністром закордонних справ Китаю Ван І, який уперше за три роки прибув до Індії. Міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар після зустрічі з Ваном зауважив, що обидві країни прагнуть поліпшення відносин.

"Після складного періоду в наших відносинах, обидві країни тепер прагнуть рухатися вперед. Розбіжності не мають переростати в суперечки чи конкуренцію", - сказав Джайшанкар.

Ван зазначив, що, оскільки "одностороннє залякування є поширеним явищем", обидві країни повинні "сприяти просуванню багатополярності світу", згідно з заявою Міністерства закордонних справ Китаю. Він додав, що Китай та Індія повинні "розглядати один одного як партнерів і можливості, а не як супротивників чи загрози".

Також Китай запевнив Індію в постачанні добрив та рідкісноземельних мінералів, розповів індійський чиновник. У заяві Китаю про ці запевнення не згадувалося.

Зближення Індії з Росією та Китаєм підкреслює ослаблення її відносин зі США за президентства Трампа. Індія спочатку вітала нову адміністрацію США, сподіваючись на швидке укладення торговельної угоди та розвиток багаторічних тісних зв'язків із Вашингтоном, своїм ключовим торговельним партнером.

Однак останнім часом сторони перебувають у суперечці через неможливість досягти угоди, а відносини ще більше погіршилися після того, як Трамп оголосив про 50% мита проти Індії, зокрема, за купівлю країною російської нафти.

Своєю чергою радник Трампа з питань торгівлі Пітер Наварро назвав закупівлі Індією російської нафти "опортуністичними та глибоко підривними" для намагань зупинити військову машину Москви. Росія та Індія є давніми партнерами, починаючи з часів холодної війни, й Індія демонструвала "нейтральну позицію" щодо війни РФ проти України.

Водночас відносини між Індією та Китаєм почали покращуватися. Після кривавої прикордонної сутички п'ять років тому відносини між країнами досягли найнижчої точки. Однак останніми місяцями спостерігаються ознаки поліпшення зв'язків.

Тарифи Трампа на експорт обох країн, а також погрози покарати Індію за купівлю російської нафти, додають терміновості нормалізації відносин Пекіна та Нью-Делі.

На запитання, чи очікує Пекін, що Путін зателефонує лідеру Китаю Сі Цзіньпіну, після того, як поговорив з Моді та бразильським президентом Луїсом Інасіо да Сілвою, речниця китайського МЗС Мао Нін відповіла, що "глави держав Китаю та Росії підтримують безперебійні канали комунікації". Мао додала, що "немає інформації" про будь-які найближчі плани Сі стосовно розмови з Путіним.

Тим часом Моді готується відвідати Китай і провести зустрічі з Сі вже цього місяця в межах саміту Шанхайської організації співробітництва. Це може бути перший візит Моді до Китаю за сім років.