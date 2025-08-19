УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11537 відвідувачів онлайн
Новини Відносини Індії та Китаю
2 125 25

Моді називає Путіна "другом" і зміцнює відносини з Китаєм, - Bloomberg

Моді називає Путіна

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді назвав російського диктатора Володимира Путіна "другом", крім того, уряд Індії прагне зміцнити відносини з Китаєм, що свідчить про те, що південноазійська країна віддаляється від США після тарифних погроз президента США Дональда Трампа.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

Так, зазначається, що Моді та Путін провели телефонну розмову після саміту російського диктатора з Трампом на Алясці. Сторони обговорили питання двостороннього співробітництва й домовилися залишатися в тісному контакті, згідно з офіційною заявою Нью-Делі.

"Індія послідовно закликає до мирного вирішення конфлікту в Україні та підтримує всі зусилля в цьому напрямку", - написав Моді в соцмережі Х, додавши, що він сподівається на "подальший обмін думками" з Путіним найближчими днями.

Повідомляється, що ці коментарі з'явилися напередодні зустрічі, запланованої на вівторок, 19 серпня, між Моді та міністром закордонних справ Китаю Ван І, який уперше за три роки прибув до Індії. Міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар після зустрічі з Ваном зауважив, що обидві країни прагнуть поліпшення відносин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На тлі напруженості зі США: Моді вперше за 7 років відвідає Китай, - Reuters

"Після складного періоду в наших відносинах, обидві країни тепер прагнуть рухатися вперед. Розбіжності не мають переростати в суперечки чи конкуренцію", - сказав Джайшанкар.

Ван зазначив, що, оскільки "одностороннє залякування є поширеним явищем", обидві країни повинні "сприяти просуванню багатополярності світу", згідно з заявою Міністерства закордонних справ Китаю. Він додав, що Китай та Індія повинні "розглядати один одного як партнерів і можливості, а не як супротивників чи загрози".

Також Китай запевнив Індію в постачанні добрив та рідкісноземельних мінералів, розповів індійський чиновник. У заяві Китаю про ці запевнення не згадувалося.

Зближення Індії з Росією та Китаєм підкреслює ослаблення її відносин зі США за президентства Трампа. Індія спочатку вітала нову адміністрацію США, сподіваючись на швидке укладення торговельної угоди та розвиток багаторічних тісних зв'язків із Вашингтоном, своїм ключовим торговельним партнером.

Однак останнім часом сторони перебувають у суперечці через неможливість досягти угоди, а відносини ще більше погіршилися після того, як Трамп оголосив про 50% мита проти Індії, зокрема, за купівлю країною російської нафти.

Читайте: Моді - Трампу: Індія і Пакистан досягли перемир’я без посередництва США

Своєю чергою радник Трампа з питань торгівлі Пітер Наварро назвав закупівлі Індією російської нафти "опортуністичними та глибоко підривними" для намагань зупинити військову машину Москви. Росія та Індія є давніми партнерами, починаючи з часів холодної війни, й Індія демонструвала "нейтральну позицію" щодо війни РФ проти України.

Водночас відносини між Індією та Китаєм почали покращуватися. Після кривавої прикордонної сутички п'ять років тому відносини між країнами досягли найнижчої точки. Однак останніми місяцями спостерігаються ознаки поліпшення зв'язків.

Тарифи Трампа на експорт обох країн, а також погрози покарати Індію за купівлю російської нафти, додають терміновості нормалізації відносин Пекіна та Нью-Делі.

На запитання, чи очікує Пекін, що Путін зателефонує лідеру Китаю Сі Цзіньпіну, після того, як поговорив з Моді та бразильським президентом Луїсом Інасіо да Сілвою, речниця китайського МЗС Мао Нін відповіла, що "глави держав Китаю та Росії підтримують безперебійні канали комунікації". Мао додала, що "немає інформації" про будь-які найближчі плани Сі стосовно розмови з Путіним.

Також читайте: Індія виступає на боці миру у війні РФ проти України, - Моді

Тим часом Моді готується відвідати Китай і провести зустрічі з Сі вже цього місяця в межах саміту Шанхайської організації співробітництва. Це може бути перший візит Моді до Китаю за сім років.

Автор: 

Індія (737) Китай (4826) путін володимир (24621) росія (67259) Нарендра Моді (50)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Ганді називав Адіка Гітлера другом.
Моді називає Путлера другом.
Мабуть основи фашизма та націзма заклалені у буддізмі.
показати весь коментар
19.08.2025 14:47 Відповісти
+2
Трамп вместо того чтобы Индию и Китай переманить к себе сделал только хуже
показати весь коментар
19.08.2025 14:36 Відповісти
+1
а китайське шосе на індійській території вони вже утрясли?
показати весь коментар
19.08.2025 14:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Трамп вместо того чтобы Индию и Китай переманить к себе сделал только хуже
показати весь коментар
19.08.2025 14:36 Відповісти
Моді домоднічає
показати весь коментар
19.08.2025 14:44 Відповісти
Переманити людоїдів до себе, ви серйозно? Вони тільки вигляд робили що хочуть товаришувати з Заходом щоб брати гроші і технології для свого розвитку. Коли вони побачать що на Заході вже нічого взяти вони кинуть його через х***й і почнуть завойовувати світ. А Захід зараз навпаки показує розрізненність і гризню в своєму лагері, замість того щоб згуртуватися і почати готуватися до четвертої світової міжконтинентальної війни
показати весь коментар
19.08.2025 14:50 Відповісти
а що краще щоб індуси зараз зміцнювали свої відносини з китайцями?
показати весь коментар
19.08.2025 14:53 Відповісти
У китайців територіальні претензії до всіх сусідів ... Індія - не виключення... Там "гризня" йде ще з 60-х років ХХ ст.
показати весь коментар
19.08.2025 15:51 Відповісти
Як і наші теперішні кєровнікі: за шо не візьмуться - всюди жопа!
показати весь коментар
19.08.2025 15:14 Відповісти
"манілово"... ну-ну дурень думкою багатіє. індуси і китайці мають більше 1 міляьрда населення і ніяке пуйло, чи трамп не зможуть кардинально вплинуми на ці країни. і китайці і індуси ВИЧЯВЛЮЮТЬ з кацапії усі соки і при цьому дивляться "з любовью" в очі пуіілу.
показати весь коментар
19.08.2025 15:24 Відповісти
а китайське шосе на індійській території вони вже утрясли?
показати весь коментар
19.08.2025 14:37 Відповісти
А мета Трампа була посварити двох і так суперників - Китай і Індію. А їх обох з Пуйлом.
показати весь коментар
19.08.2025 14:46 Відповісти
Ганді називав Адіка Гітлера другом.
Моді називає Путлера другом.
Мабуть основи фашизма та націзма заклалені у буддізмі.
показати весь коментар
19.08.2025 14:47 Відповісти
Ти лох, хіба не знаєш що в Індії індуїзм? А стосовно буддизму то це єдина релігія-філософія яка заслуговує на повагу.
показати весь коментар
19.08.2025 14:53 Відповісти
Обі походженням з Індії та мають спільні риси, тому ріщнмці нема, лох, а є факт хто кого називав та називає друзякою.
показати весь коментар
19.08.2025 15:04 Відповісти
Арійці, *****!
показати весь коментар
19.08.2025 15:08 Відповісти
Гондони, пане, гондони
показати весь коментар
19.08.2025 15:12 Відповісти
Індуси, як ті мавпи, не можуть визначитися, до "красивих" їм пристати, чи до "розумних". Китай підбере собі, разом їх буде вже 3 млрд
показати весь коментар
19.08.2025 14:50 Відповісти
Так бывает, когда отупевшее Быдло выбирает себе подобных, что ватаны, что зелеДрочери, что трамписты, Быдло не имеет национальности, они зачаты и живут по приколу и в телевизорах....результат на лицо...
показати весь коментар
19.08.2025 14:56 Відповісти
Добре сказано!
Це ще раз но вже українсткою.
показати весь коментар
19.08.2025 15:14 Відповісти
Якщо Трампу можна, то чому не можна Моді чи будь-кому іншому? "Дурной пример заразителен". Треба було думати перш ніж молоти язиком
показати весь коментар
19.08.2025 14:56 Відповісти
Аморальна гидота. Сдохни в муках разом з твоїм любим другом ******
показати весь коментар
19.08.2025 15:00 Відповісти
Старий муді у свитці, мля...
показати весь коментар
19.08.2025 15:04 Відповісти
Стратегия Запада обычно строится на разногласиях и животной ненависти друг к другу всех недоразвитых идиотов мира. Нехорошо что они решили поумнеть.
показати весь коментар
19.08.2025 15:13 Відповісти
Скажи мені хто твій друг і я скажу хто ти!!!!
показати весь коментар
19.08.2025 15:38 Відповісти
Моді не у костюмі...
показати весь коментар
19.08.2025 15:43 Відповісти
Диктатура показує себе сильнішою за демократії. Не дивно, що ті хто вагаються тепер примкнуть до Китаю. Сказав-би що штати програли, але Трамп і сам не проти стати диктатором. Тому якось так. З поразкою України двері для Китаю до захоплення/знищення Тайваню будуть відкриті. Думаю сьогодні тайванці в найгіршій ситуації ніж коли-би то не було. Агресор може атакувати і нічого йому за це не буде.
показати весь коментар
19.08.2025 15:44 Відповісти
 
 