Отношения Индии и Китая
2 056 25

Моди называет Путина "другом" и укрепляет отношения с Китаем, - Bloomberg

Моди называет Путина

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал российского диктатора Владимира Путина "другом", кроме того, правительство Индии стремится укрепить отношения с Китаем, что свидетельствует о том, что южноазиатская страна отдаляется от США после тарифных угроз президента США Дональда Трампа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

Так, отмечается, что Моди и Путин провели телефонный разговор после саммита российского диктатора с Трампом на Аляске. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и договорились оставаться в тесном контакте, согласно официальному заявлению Нью-Дели.

"Индия последовательно призывает к мирному разрешению конфликта в Украине и поддерживает все усилия в этом направлении", - написал Моди в соцсети Х, добавив, что он надеется на "дальнейший обмен мнениями" с Путиным в ближайшие дни.

Сообщается, что эти комментарии появились накануне встречи, запланированной на вторник, 19 августа, между Моди и министром иностранных дел Китая Ван И, который впервые за три года прибыл в Индию. Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар после встречи с Ваном отметил, что обе страны стремятся к улучшению отношений.

"После сложного периода в наших отношениях, обе страны теперь стремятся двигаться вперед. Разногласия не должны перерастать в споры или конкуренцию", - сказал Джайшанкар.

Ван отметил, что, поскольку "одностороннее запугивание является распространенным явлением", обе страны должны "способствовать продвижению многополярности мира", согласно заявлению Министерства иностранных дел Китая. Он добавил, что Китай и Индия должны "рассматривать друг друга как партнеров и возможности, а не как противников или угрозы".

Также Китай заверил Индию в поставках удобрений и редкоземельных минералов, рассказал индийский чиновник. В заявлении Китая об этих заверениях не упоминалось.

Сближение Индии с Россией и Китаем подчеркивает ослабление ее отношений с США при президентстве Трампа. Индия сначала приветствовала новую администрацию США, надеясь на скорое заключение торгового соглашения и развитие многолетних тесных связей с Вашингтоном, своим ключевым торговым партнером.

Однако в последнее время стороны находятся в споре из-за невозможности достичь соглашения, а отношения еще больше ухудшились после того, как Трамп объявил о 50% пошлинах против Индии, в частности, за покупку страной российской нефти.

В свою очередь советник Трампа по вопросам торговли Питер Наварро назвал закупки Индией российской нефти "оппортунистическими и глубоко подрывными" для попыток остановить военную машину Москвы. Россия и Индия являются давними партнерами, начиная со времен холодной войны, и Индия демонстрировала "нейтральную позицию" относительно войны РФ против Украины.

В то же время отношения между Индией и Китаем начали улучшаться. После кровавой пограничной стычки пять лет назад отношения между странами достигли самой низкой точки. Однако в последние месяцы наблюдаются признаки улучшения связей.

Тарифы Трампа на экспорт обеих стран, а также угрозы наказать Индию за покупку российской нефти, добавляют срочности нормализации отношений Пекина и Нью-Дели.

На вопрос, ожидает ли Пекин, что Путин позвонит лидеру Китая Си Цзиньпину, после того, как поговорил с Моди и бразильским президентом Луисом Инасио да Силвой, пресс-секретарь китайского МИД Мао Нин ответила, что "главы государств Китая и России поддерживают бесперебойные каналы коммуникации". Мао добавила, что "нет информации" о каких-либо ближайших планах Си относительно разговора с Путиным.

Тем временем Моди готовится посетить Китай и провести встречи с Си уже в этом месяце в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества. Это может быть первый визит Моди в Китай за семь лет.

Индия (449) Китай (3128) путин владимир (32016) россия (96917) Нарендра Моди (46)
Топ комментарии
+2
Ганді називав Адіка Гітлера другом.
Моді називає Путлера другом.
Мабуть основи фашизма та націзма заклалені у буддізмі.
19.08.2025 14:47 Ответить
+1
Трамп вместо того чтобы Индию и Китай переманить к себе сделал только хуже
19.08.2025 14:36 Ответить
+1
а китайське шосе на індійській території вони вже утрясли?
19.08.2025 14:37 Ответить
Трамп вместо того чтобы Индию и Китай переманить к себе сделал только хуже
19.08.2025 14:36 Ответить
Моді домоднічає
19.08.2025 14:44 Ответить
Переманити людоїдів до себе, ви серйозно? Вони тільки вигляд робили що хочуть товаришувати з Заходом щоб брати гроші і технології для свого розвитку. Коли вони побачать що на Заході вже нічого взяти вони кинуть його через х***й і почнуть завойовувати світ. А Захід зараз навпаки показує розрізненність і гризню в своєму лагері, замість того щоб згуртуватися і почати готуватися до четвертої світової міжконтинентальної війни
19.08.2025 14:50 Ответить
а що краще щоб індуси зараз зміцнювали свої відносини з китайцями?
19.08.2025 14:53 Ответить
У китайців територіальні претензії до всіх сусідів ... Індія - не виключення... Там "гризня" йде ще з 60-х років ХХ ст.
19.08.2025 15:51 Ответить
Як і наші теперішні кєровнікі: за шо не візьмуться - всюди жопа!
19.08.2025 15:14 Ответить
"манілово"... ну-ну дурень думкою багатіє. індуси і китайці мають більше 1 міляьрда населення і ніяке пуйло, чи трамп не зможуть кардинально вплинуми на ці країни. і китайці і індуси ВИЧЯВЛЮЮТЬ з кацапії усі соки і при цьому дивляться "з любовью" в очі пуіілу.
19.08.2025 15:24 Ответить
а китайське шосе на індійській території вони вже утрясли?
показать весь комментарий
19.08.2025 14:37 Ответить
А мета Трампа була посварити двох і так суперників - Китай і Індію. А їх обох з Пуйлом.
19.08.2025 14:46 Ответить
Ганді називав Адіка Гітлера другом.
Моді називає Путлера другом.
Мабуть основи фашизма та націзма заклалені у буддізмі.
19.08.2025 14:47 Ответить
Ти лох, хіба не знаєш що в Індії індуїзм? А стосовно буддизму то це єдина релігія-філософія яка заслуговує на повагу.
19.08.2025 14:53 Ответить
Обі походженням з Індії та мають спільні риси, тому ріщнмці нема, лох, а є факт хто кого називав та називає друзякою.
19.08.2025 15:04 Ответить
Арійці, *****!
19.08.2025 15:08 Ответить
Гондони, пане, гондони
19.08.2025 15:12 Ответить
Індуси, як ті мавпи, не можуть визначитися, до "красивих" їм пристати, чи до "розумних". Китай підбере собі, разом їх буде вже 3 млрд
19.08.2025 14:50 Ответить
Так бывает, когда отупевшее Быдло выбирает себе подобных, что ватаны, что зелеДрочери, что трамписты, Быдло не имеет национальности, они зачаты и живут по приколу и в телевизорах....результат на лицо...
19.08.2025 14:56 Ответить
Добре сказано!
Це ще раз но вже українсткою.
19.08.2025 15:14 Ответить
Якщо Трампу можна, то чому не можна Моді чи будь-кому іншому? "Дурной пример заразителен". Треба було думати перш ніж молоти язиком
19.08.2025 14:56 Ответить
Аморальна гидота. Сдохни в муках разом з твоїм любим другом ******
19.08.2025 15:00 Ответить
Старий муді у свитці, мля...
19.08.2025 15:04 Ответить
Стратегия Запада обычно строится на разногласиях и животной ненависти друг к другу всех недоразвитых идиотов мира. Нехорошо что они решили поумнеть.
19.08.2025 15:13 Ответить
Скажи мені хто твій друг і я скажу хто ти!!!!
19.08.2025 15:38 Ответить
Моді не у костюмі...
19.08.2025 15:43 Ответить
Диктатура показує себе сильнішою за демократії. Не дивно, що ті хто вагаються тепер примкнуть до Китаю. Сказав-би що штати програли, але Трамп і сам не проти стати диктатором. Тому якось так. З поразкою України двері для Китаю до захоплення/знищення Тайваню будуть відкриті. Думаю сьогодні тайванці в найгіршій ситуації ніж коли-би то не було. Агресор може атакувати і нічого йому за це не буде.
19.08.2025 15:44 Ответить
 
 