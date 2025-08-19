Моди называет Путина "другом" и укрепляет отношения с Китаем, - Bloomberg

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал российского диктатора Владимира Путина "другом", кроме того, правительство Индии стремится укрепить отношения с Китаем, что свидетельствует о том, что южноазиатская страна отдаляется от США после тарифных угроз президента США Дональда Трампа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

Так, отмечается, что Моди и Путин провели телефонный разговор после саммита российского диктатора с Трампом на Аляске. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и договорились оставаться в тесном контакте, согласно официальному заявлению Нью-Дели.

"Индия последовательно призывает к мирному разрешению конфликта в Украине и поддерживает все усилия в этом направлении", - написал Моди в соцсети Х, добавив, что он надеется на "дальнейший обмен мнениями" с Путиным в ближайшие дни.

Сообщается, что эти комментарии появились накануне встречи, запланированной на вторник, 19 августа, между Моди и министром иностранных дел Китая Ван И, который впервые за три года прибыл в Индию. Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар после встречи с Ваном отметил, что обе страны стремятся к улучшению отношений.

"После сложного периода в наших отношениях, обе страны теперь стремятся двигаться вперед. Разногласия не должны перерастать в споры или конкуренцию", - сказал Джайшанкар.

Ван отметил, что, поскольку "одностороннее запугивание является распространенным явлением", обе страны должны "способствовать продвижению многополярности мира", согласно заявлению Министерства иностранных дел Китая. Он добавил, что Китай и Индия должны "рассматривать друг друга как партнеров и возможности, а не как противников или угрозы".

Также Китай заверил Индию в поставках удобрений и редкоземельных минералов, рассказал индийский чиновник. В заявлении Китая об этих заверениях не упоминалось.

Сближение Индии с Россией и Китаем подчеркивает ослабление ее отношений с США при президентстве Трампа. Индия сначала приветствовала новую администрацию США, надеясь на скорое заключение торгового соглашения и развитие многолетних тесных связей с Вашингтоном, своим ключевым торговым партнером.

Однако в последнее время стороны находятся в споре из-за невозможности достичь соглашения, а отношения еще больше ухудшились после того, как Трамп объявил о 50% пошлинах против Индии, в частности, за покупку страной российской нефти.

В свою очередь советник Трампа по вопросам торговли Питер Наварро назвал закупки Индией российской нефти "оппортунистическими и глубоко подрывными" для попыток остановить военную машину Москвы. Россия и Индия являются давними партнерами, начиная со времен холодной войны, и Индия демонстрировала "нейтральную позицию" относительно войны РФ против Украины.

В то же время отношения между Индией и Китаем начали улучшаться. После кровавой пограничной стычки пять лет назад отношения между странами достигли самой низкой точки. Однако в последние месяцы наблюдаются признаки улучшения связей.

Тарифы Трампа на экспорт обеих стран, а также угрозы наказать Индию за покупку российской нефти, добавляют срочности нормализации отношений Пекина и Нью-Дели.

На вопрос, ожидает ли Пекин, что Путин позвонит лидеру Китая Си Цзиньпину, после того, как поговорил с Моди и бразильским президентом Луисом Инасио да Силвой, пресс-секретарь китайского МИД Мао Нин ответила, что "главы государств Китая и России поддерживают бесперебойные каналы коммуникации". Мао добавила, что "нет информации" о каких-либо ближайших планах Си относительно разговора с Путиным.

Тем временем Моди готовится посетить Китай и провести встречи с Си уже в этом месяце в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества. Это может быть первый визит Моди в Китай за семь лет.