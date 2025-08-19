Трампа запросили відвідати Росію, - Лавров
Президент США Дональд Трамп отримав запрошення відвідати Росію з візитом.
Про це заявив глава МЗС країни-окупанта Сергій Лавров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
"Він має запрошення, як ви знаєте. І на Алясці на пресконференції президент Путін це запрошення підтвердив, і Дональд Трамп, якщо я правильно пам'ятаю, сказав, що це дуже цікаво", - розповів міністр.
Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.
Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.
