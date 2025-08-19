УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11537 відвідувачів онлайн
Новини Зустріч Трампа і Путіна на Алясці
2 057 12

Трампа запросили відвідати Росію, - Лавров

Трампа запросили відвідати Росію Заява Лаврова

Президент США Дональд Трамп отримав запрошення відвідати Росію з візитом.

Про це заявив глава МЗС країни-окупанта Сергій Лавров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Він має запрошення, як ви знаєте. І на Алясці на пресконференції президент Путін це запрошення підтвердив, і Дональд Трамп, якщо я правильно пам'ятаю, сказав, що це дуже цікаво", - розповів міністр.

Також читайте: Reuters опублікувало висунуті Путіним на Алясці вимоги щодо припинення війни в Україні

Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.

Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.

Читайте: Італія підтримала Макрона щодо можливого місця зустрічі Зеленського та Путіна

Автор: 

візит (1649) Лавров Сергій (1636) росія (67259) Трамп Дональд (6949)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
трампу мало позору на алясці
показати весь коментар
19.08.2025 14:25 Відповісти
+6
Коли з'їв ложку гівна привселюдно то потрібно вже з розумним виглядом доїдати всю миску і причмокувати розказуючи всім що це шоколад
показати весь коментар
19.08.2025 14:28 Відповісти
+4
лети старий дурень скоштуєш новачка і чаю з полонієм !
показати весь коментар
19.08.2025 14:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
трампу мало позору на алясці
показати весь коментар
19.08.2025 14:25 Відповісти
Коли з'їв ложку гівна привселюдно то потрібно вже з розумним виглядом доїдати всю миску і причмокувати розказуючи всім що це шоколад
показати весь коментар
19.08.2025 14:28 Відповісти
Хай їде. Може на цей раз захлинеться до смерті ,,золотим дощем,,
показати весь коментар
19.08.2025 14:27 Відповісти
лети старий дурень скоштуєш новачка і чаю з полонієм !
показати весь коментар
19.08.2025 14:28 Відповісти
Вони з нього пилинки будуть здувати бо більш цінного ідіота не знайдеш
показати весь коментар
19.08.2025 14:32 Відповісти
ооооооооо...трампон з радістю відвідає московських шалав
показати весь коментар
19.08.2025 14:32 Відповісти
Не поїде). Старий вже)
показати весь коментар
19.08.2025 14:35 Відповісти
Трамп ответил лаврову словами из песни, до чего же хочется братцы на такой лошадке покататься...
показати весь коментар
19.08.2025 14:32 Відповісти
Запрошення лаврова з конюшні іподромах.
показати весь коментар
19.08.2025 14:36 Відповісти
Так сказать пАсЄтіть мАЦковскіх шльондр, та прийняти від них ''залатой дождь''. Тампону він дуже нравіЦЦА.
показати весь коментар
19.08.2025 14:44 Відповісти
старого дурня вимастять у кров та лайно по його плєшивого чуба, а воно, як тупе теля плентається на бойню.
показати весь коментар
19.08.2025 14:45 Відповісти
Аєропорт під Смоленськом вже чекає борт з вищим керівництвом омерики....
показати весь коментар
19.08.2025 14:51 Відповісти
 
 