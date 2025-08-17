Reuters опублікувало висунуті Путіним на Алясці вимоги щодо припинення війни в Україні

Агентство опублікувало вимоги щодо припинення війни Росії проти України, які російський диктатор висунув на Алясці під час зустрічі із президентом США Дональдом Трампом.

Так, двоє співрозмовників агентства, які побажали залишитися анонімними, щоб обговорити делікатні питання, заявили, що їхня інформація про пропозиції Путіна здебільшого базується на обговореннях між лідерами Європи, США та України, і додали, що вона не є повною.

За словами джерел агентства, умови Путіна такі:

Перемир’я до всеосяжної угоди про мир не передбачається.

Київ має повністю вивести війська з Донецької та Луганської областей в обмін на зобов'язання РФ заморозити лінію фронту в Херсонській та Запорізькій областях.

Росія нібито готова повернути окуповані частини Сумської і Харківської областей.

Москва прагне офіційного визнання російського суверенітету над Кримом (незрозуміло, чи це означає визнання урядом США чи усіма західними державами та Україною).

Скасування принаймні частини санкцій проти РФ.

Заборона Україні вступати до НАТО.

Можливість надання Києву певних гарантій безпеки.

Надання офіційного статусу російській мові в деяких областях або по всій Україні, свобода діяльності Російської православної церкви.

Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.

Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.

Раніше повідомлялося, що Трамп зателефонував президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором. Також Трамп заявив, що укладення угоди про припинення війни залежить від Зеленського.

18 серпня президент України Володимир Зеленський відвідає Вашингтон на запрошення президента США Дональда Трампа. Лідери говоритимуть про завершення війни РФ проти України.