УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8625 відвідувачів онлайн
Новини Зустріч Трампа і Путіна на Алясці
12 807 146

Reuters опублікувало висунуті Путіним на Алясці вимоги щодо припинення війни в Україні

Вимоги Путіна для припинення війни в Україні

Агентство опублікувало вимоги щодо припинення війни Росії проти України, які російський диктатор висунув на Алясці під час зустрічі із президентом США Дональдом Трампом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Так, двоє співрозмовників агентства, які побажали залишитися анонімними, щоб обговорити делікатні питання, заявили, що їхня інформація про пропозиції Путіна здебільшого базується на обговореннях між лідерами Європи, США та України, і додали, що вона не є повною.

За словами джерел агентства, умови Путіна такі:

  • Перемир’я до всеосяжної угоди про мир не передбачається.
  • Київ має повністю вивести війська з Донецької та Луганської областей в обмін на зобов'язання РФ заморозити лінію фронту в Херсонській та Запорізькій областях.
  • Росія нібито готова повернути окуповані частини Сумської і Харківської областей.

Також читайте: Путін та його команда намагалися вплинути на Трампа, - Волкер

  • Москва прагне офіційного визнання російського суверенітету над Кримом (незрозуміло, чи це означає визнання урядом США чи усіма західними державами та Україною).
  • Скасування принаймні частини санкцій проти РФ.
  • Заборона Україні вступати до НАТО.
  • Можливість надання Києву певних гарантій безпеки.
  • Надання офіційного статусу російській мові в деяких областях або по всій Україні, свобода діяльності Російської православної церкви.

Також читайте: Путін хоче офіційного статусу російської мови та "безпеки" для РПЦ в Україні, - The New York Times

Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.

Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.

Раніше повідомлялося, що Трамп зателефонував президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором. Також Трамп заявив, що укладення угоди про припинення війни залежить від Зеленського.

18 серпня президент України Володимир Зеленський відвідає Вашингтон на запрошення президента США Дональда Трампа. Лідери говоритимуть про завершення війни РФ проти України.

Автор: 

путін володимир (24596) Трамп Дональд (6896)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+46
показати весь коментар
17.08.2025 10:35 Відповісти
+27
Поки світ буде просити московію про мир, буде все навпаки,
Треба зробити так, щоб вона домагалася миру:
СЕРЬЙОЗНІ САНКЦІЇ а можливо і ЕМБАРГО
показати весь коментар
17.08.2025 10:17 Відповісти
+26
а ключ від квартири?
показати весь коментар
17.08.2025 10:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Та справа в тому, що ми обговорюємо поточні проблеми, а не майбутні труднощі 2027 року. Будуть вони чи ніт, зараз же вимагають віддати Славянськ, от саме про нього я й кажу. Як не віддавати, то хай сидять без води, доки не повстануть та не скинуть Ху?ла, не звернуться "Порошенко, Залужний - ввєді!", чи хто там буде. А як віддати, то в них все буде добре, Ху?ло дав воду змученому нацистами Домбассу. От цього не хотілося б допустити, саме зараз. Перш ніж страждати труднощами 2027 року.
показати весь коментар
17.08.2025 11:52 Відповісти
..якщо би Гітлер окупував совковий союз і висував такі вимоги, то "язичник куйло" шпрехав би на німецькій мові, а його байстрюків хрестив би німецький піп(фатер"
показати весь коментар
17.08.2025 10:42 Відповісти
І шо? То пили б зараз баварське. Чи Вам балтика до смаку?
показати весь коментар
17.08.2025 11:26 Відповісти
ніхто ж не примушував тебе хкуйло окуповувати Україну і вносити чужі території у свою Простітуцію Ерефійки...
показати весь коментар
17.08.2025 10:43 Відповісти
ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА!
показати весь коментар
17.08.2025 10:45 Відповісти
Оце у нього зал"па на комірці
показати весь коментар
17.08.2025 10:46 Відповісти
🖕🖕🖕
показати весь коментар
17.08.2025 10:46 Відповісти
«Всеосяжна угода про мир» і «заморозка фронту» - це взаємовиключні поняття. Їхнє поєднання - не про мир, а про зручну паузу для агресора. Це не політичне вирішення, а косметичне прикриття незавершеної війни.
показати весь коментар
17.08.2025 10:51 Відповісти
Ну мабуть малася на увазі зупинка, мир, та навіки кордон по цій лінії. Не в цьому найгірше.
показати весь коментар
17.08.2025 11:28 Відповісти
Я не оцінюю, добре це, чи погано - я лише констатую факт: йдеться про тимчасове перемир'я, за яке Україна має поступитися частиною території. Таке перемир'я може тривати роками, а може завершитись за рік чи два - бо кожна сторона має свій casus belli.
Для справжньої угоди про мир потрібне політичне рішення. А це означає, що одна зі сторін має викреслити згадку про ці території зі своєї конституції. Інакше - це не мир, а відкладена війна.
показати весь коментар
17.08.2025 11:57 Відповісти
Я мав на увазі, це зараз не найважливіше питання: "заморозити" чи краще сформулювати як Ви зауважили. Найважливіше зараз питання, чи будуть взагалі серйозно сприймати ту дічь, що запропонував Ху?ло, замість вломити йому санкціями та томагавками одночасно. Якщо будуть, то оце й ж найгірше.
показати весь коментар
17.08.2025 12:02 Відповісти
Скоріш за все Трамп сприймає це всерьйоз. Інше питання: готова Україна відмовитись від такої угоди. та спиратись лише на Європу, щоб продовжувати оборонну операцію?
показати весь коментар
17.08.2025 12:09 Відповісти
Боюся, в України нема вибору. Готова чи ніт, але саме так й буде.
показати весь коментар
17.08.2025 12:13 Відповісти
Поділяю цю думку, тому й наголошую: це не крок до «всеосяжного миру», а лише пауза, яка потрібна путіну для відновлення боєздатності армії та стабілізації економіки.
показати весь коментар
17.08.2025 12:22 Відповісти
Все те саме
Плюс захисники рос ізика які не хочуть вивчати українську, бо вона згвалтує їхній сруцкій мир у макітрі, прошу поясніть хутінгу що мова то не важлива і не треба її вписувати у вимогу для перемир'я
показати весь коментар
17.08.2025 10:52 Відповісти
А тому що вони не повинні! Молоді це легше, а коли 70-річній бабці кажуть примусово переходити на іншу мову, то буде саме така реакція, на яку розраховують розпалювачі ворожнечі на кшталт Вас. Якщо маєте докази, що ця бабка - агент фсб, то набирайте 102, а як ніт, то навіщо струшувати повітря? Агенту фсб не влом вивчити будь-яку мову, бо йому за це платять. А бабці - ніт. Навпаки, вона не може оформити пенсію, бо в совковії трудовій ім'я російською, а паспорт вже українською, та пенсійний фонд каже: "в вас розбіжності в документах" (реальна історія) - це ж ви спеціально, так?
показати весь коментар
17.08.2025 11:33 Відповісти
що попало....бідну старушенцію згадали....От такі, як ви, і тягнуть сруцький мір 🤮🤮🤮 в Україну
показати весь коментар
17.08.2025 11:52 Відповісти
Йдеться про Громадянку України. Платницю податків та прочая і прочая. Та про державу, яку Ви намагаєтеся побудувати, порівнянно до якої Третій Рейх був взірцем демократії.
показати весь коментар
17.08.2025 12:04 Відповісти
Нікалай, що тобі треба на українському форумі?! Тут воткі нєт.
показати весь коментар
17.08.2025 12:20 Відповісти
Вам, пані, нехай Ваш чоловік "тицяє", якщо має чим.
показати весь коментар
17.08.2025 12:26 Відповісти
От чому кацапська рийка вічно в українському тарелі?!
показати весь коментар
17.08.2025 12:42 Відповісти
Бо ми дуже добрі до цієї нечисті
показати весь коментар
17.08.2025 13:01 Відповісти
Срана маніпуляція. Баба за 70 сидить пердить в диван і всім до дупи якою мовою вона пздить. Так шо завались, шкура сєрдобольна
показати весь коментар
17.08.2025 13:00 Відповісти
a xer ne xochet etot putin *****?
показати весь коментар
17.08.2025 10:54 Відповісти
Хотеть не вредно
Вредно хотеть неправедных приобретений. Бог за это накажет
Бог есть
показати весь коментар
17.08.2025 10:55 Відповісти
Условия должны ставить не кацапы Западу а наоборот.
показати весь коментар
17.08.2025 10:59 Відповісти
так наш смердюк та кідала Зеленський особисто кришує УПЦ МП, що є філіалом РПЦ. що, крім філала, треба ще окремо тупо РПЦ?
показати весь коментар
17.08.2025 11:03 Відповісти
Ренеймінг яким прикриваються в Україні, а путін лише назвав УПЦ МП тим ким вона насправді є - російською православною церквою.
показати весь коментар
17.08.2025 11:14 Відповісти
Пішли вони на ***
показати весь коментар
17.08.2025 11:06 Відповісти
Що можна сказати… аж нічого…, треба продовжувати вбивати русню та завдавати ударів вглиб росіі…, кожен день, методично та цілеспрямовано… в кожного є свій інтерес, наша ціль, коли бажання кацапів припинити війну співпаде з нашим…
показати весь коментар
17.08.2025 11:14 Відповісти
А де вимоги від України, хоч одна? Тампон же говорив що зустріч пройшла 10 з 10. Тобто на всі вимоги ***** Тампон повинен просунути стільки ж вимог від України. Щось ніодної не бачу. Тобто Тампон програв перемовини з ****** 0 до 10. Тобто ***** хоче повної капітуляції України і контроль над нею і це тільки початок. Далі Україні будуть на виборах запропоновані кандидати від ***** і Тампона які якщо не прийдуть до влади то це буде ескалація.
показати весь коментар
17.08.2025 11:14 Відповісти
Україна має силу щось вимагати?
показати весь коментар
17.08.2025 11:49 Відповісти
Да кацапсіна. Україна є держава притому незалежна тому має право вимагати. Як тільки Україна перестане вимагати то на цьому українська держава буде завершена. І не потрібно тут перебільшувати міць свого *****. Якби ***** мав впевненість в 100% що воно захопить Україну воно б не просило у Тампона перемовин і підтримки і не їздило б на Аляску
показати весь коментар
17.08.2025 12:03 Відповісти
у України одна-єдина вимога: щоб усі москальські орки пішли геть з Української землі! і що з того?
показати весь коментар
17.08.2025 11:52 Відповісти
Нехай ***** занюхає вонючу сільоТку у кабаїхи
показати весь коментар
17.08.2025 11:42 Відповісти
Ех, Донні, наївний ти і довірливий. Ну хіба так можна з КДБ-істами? Вони тебе класично чпокнули. Підсунули дурнику Віткофу два слова "обмін територіями" які він в свою чергу підсунув тобі. А в тебе розуму не на багато більше ніж у Віткофа і відразу ти побачив Нобелівську премію, людина року, ЗАЕС під управлінням США, найуспішніший президент США за всі часи і т.і. Для повноти "драми" придумали лист від Першої леді, який мав "остаточно переконати }{уйла закінчити війну. Історики б мали написати щось подібне до цього: " Прочитавши листа від Першої леді, руки суворого диктатора почали тремтіти, він ледь стримував емоції, але застосувавши всі методи концентрації, які він вивчив під час служби в КДБ, він тихо але впевнено вимовив: "Припинити вогонь, діти не повинні страждати"! Завіса. Оплески! .... І тут такий "аперкот" від "друга }{уйла". Хер з тією Україною і Європою, але що ж я скажу Першій Леді? Ось чому Трамп був такий сумний... **** Хутін таку виставу зіпсував.
показати весь коментар
17.08.2025 11:42 Відповісти
певні гарантії безпеки???
для кого розрахований був той цирк під назвою червона доріжка для військового злочинця
х*йло в черговий раз на*бав трампона
показати весь коментар
17.08.2025 11:47 Відповісти
диво дивне! пуйло висуває вимоги і ніхто в світі не може примусити його ДОТРИМУВАТИСЬ угод та міжнародних законів!!! виходить, закони та домовленості - то для лохів?! а основний закон - закон сили!
показати весь коментар
17.08.2025 11:50 Відповісти
хай собі дупу підітре своїми вимогами!
показати весь коментар
17.08.2025 12:08 Відповісти
Вірогідно, Трумп в понеділок буде переконувати, умовляти, шантажувати, примушувати (акаяразніца) Зе вивести ЗСУ з Донецької області в обмін на обіцянку ***** більше ніде по всій лінії фронту не атакувати, не просуватись.
Трумп вже заявив Зеленському та керівникам країн-союзників України що "настав час укладати угоду", мовляв, це конче необхідно зробити після його рандеву з ******. Він так сильно хоче "угоду", що вперше погодився надати Україні разом із європейцями гарантії безпеки в обмін на вихід ЗСУ із Донбасу. Бо до вчора він категорично відмовлявся залучати США до питань гарантій; а сьогодні змінив свою позицію. Стармер і Макрон це помітили.
Трумп не розуміє, що Зе не може ухвалити рішення про здачу всього Донбасу, оскільки з цим непогодиться український народ. Картонні протести покажуться владі ЕрЗе квіточками; а зброї в населення дофіга. І не підтримають цього європейські союзники України. Вони ж прекрасно розуміють, що ***** з часом піде далі "в Європу розмінюватись територіями", якщо не в Прибалтиці подібним чином, то в інших областях України. Це означає третю світову війну, прикрий досвід подібного Європа набула в 1938-му.
Трумп припускає варіант, що можна умовити Зе зіграти в піддавки з орками на Донбасі: щоб не виглядало свідомою здачею Україною Донбасу - організувати владою повзучий відступ ЗСУ. Недарма його васал сенатор л.Грім став згадувати нову дату "миру" - мовляв, до Різдва все владнаємо... Будуть насилувати Зелю...
показати весь коментар
17.08.2025 12:12 Відповісти
Покажіть йому хто-небудь болт заводу Петровського.
показати весь коментар
17.08.2025 12:15 Відповісти
Відповідь вже надана прикордонником острова Зміїний
показати весь коментар
17.08.2025 12:26 Відповісти
Хер им, по всей вонючей кацапской морде!
показати весь коментар
17.08.2025 12:39 Відповісти
тобто треба терміново:
ВСЕ ЩО ПОВ'ЯЗАНЕ З РОСІЙСКИМ ЯЗІКОМ-НАХУЙ!
ЗАЛИШКИ МОСЬКОВСЬКОГО ПАХАНАТУ ЗА ГРАТИ,ТРЕБА ЗБІЛЬШИТИ "ОБМІНИЙ ФОНД"
показати весь коментар
17.08.2025 12:46 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 