7 089

Reuters опубликовало выдвинутые Путиным на Аляске требования о прекращении войны в Украине

Требования Путина для прекращения войны в Украине

Агентство опубликовало требования о прекращении войны России против Украины, которые российский диктатор выдвинул на Аляске во время встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Так, двое собеседников агентства, которые пожелали остаться анонимными, чтобы обсудить деликатные вопросы, заявили, что их информация о предложениях Путина в основном базируется на обсуждениях между лидерами Европы, США и Украины, и добавили, что она не является полной.

По словам источников агентства, условия Путина таковы:

  • Перемирие до всеобъемлющего соглашения о мире не предвидится.
  • Киев должен полностью вывести войска из Донецкой и Луганской областей в обмен на обязательства РФ заморозить линию фронта в Херсонской и Запорожской областях.
  • Россия якобы готова вернуть оккупированные части Сумской и Харьковской областей.

Также читайте: Путин и его команда пытались повлиять на Трампа, - Волкер

  • Москва стремится к официальному признанию российского суверенитета над Крымом (непонятно, означает ли это признание правительством США или всеми западными государствами и Украиной).
  • Отмена по крайней мере части санкций против РФ.
  • Запрет Украине вступать в НАТО.
  • Возможность предоставления Киеву определенных гарантий безопасности.
  • Предоставление официального статуса русскому языку в некоторых областях или по всей Украине, свобода деятельности Русской православной церкви.

Также читайте: Путин хочет официального статуса русского языка и "безопасности" для РПЦ в Украине, - The New York Times

Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.

Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным - министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.

Ранее сообщалось, что Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором. Также Трамп заявил, что заключение соглашения о прекращении войны зависит от Зеленского.

18 августа президент Украины Владимир Зеленский посетит Вашингтон по приглашению президента США Дональда Трампа. Лидеры будут говорить о завершении войны РФ против Украины.

путин владимир Трамп Дональд
+20
17.08.2025 10:35 Ответить
+17
Можна просто-нах...
17.08.2025 10:15 Ответить
+17
Поки світ буде просити московію про мир, буде все навпаки,
Треба зробити так, щоб вона домагалася миру:
СЕРЬЙОЗНІ САНКЦІЇ а можливо і ЕМБАРГО
17.08.2025 10:17 Ответить
а ключ від квартири?
17.08.2025 10:13 Ответить
можемо запропонувати від мертвого осла вуха... від оманського

.
17.08.2025 10:18 Ответить
Може перестанеш тут геройствувати чужими життями а злізеш з печі та підеш в окопи???
17.08.2025 10:29 Ответить
самое забавное что все эти комментаторы в тцк что-то не сильно спешать
показать весь комментарий
17.08.2025 10:33 Ответить
17.08.2025 10:35 Ответить
Не знаю чи вийшло випадково, або так розпорядилися Вищі Сили, але в 70-80-х на світову арену одночасно вийшли троє людей, які знали що треба робити і як треба робити - Рональд Рейган, Маргарет Тетчер та Іван Павло Другий. Сказав Рейган у 82-му - "Імперія Зла має бути знищена", і у 91-му прапор СРСР опустили.
А якби тоді правили ці, нинішні, Трамп, Стармер, і Папа, забув як його звуть, то ми досі виконували б п'ятирічки, боролися в соцзмаганні і славили єдність партії та народу
17.08.2025 10:55 Ответить
Невже незрозуміло, що той би й Рейгана перебалакав? "Так, війна не за території. Але ж люди сами попросилися, за підсумками референдумів. Як я міг відмовити бідним людям?" І таке інше. З ним не треба взагалі балакати, а дати нам ракети для фальконів, а краще томагавки.
17.08.2025 11:07 Ответить
Само то воно ніколи не піде ...воно ж на пенсії з 45 років
показать весь комментарий
Как у тебя так ловко получается и от беспилотников уворачиваться, и на цензоре крапать.
показать весь комментарий
17.08.2025 10:55 Ответить
gemixx11
Artur #593810

поглянь на мене чмо
в минулому чмо пригожина
(так таки того саме пригожина)
тепер ти чмо володіна
(ну що володін довбає норм)?
У мене прапорець Республіки Франція.
Та я не зрадив України
30 місяців я захищав її з 2014 року березня місяця.
А тепер я без впн у іншій республіці.
Там де путлер і інші ховають своїх дитичат.
17.08.2025 10:56 Ответить
piecdil-и повилазили

.
17.08.2025 11:14 Ответить
якщо виходити з того, що написане Reuters відповідає дійсності, - ви вважаєте такі вимоги прийнятними?
17.08.2025 10:39 Ответить
мистецтво дипломатії - просити неможливого, а там щось виторгують, якщо в когось є "казирі"
17.08.2025 10:51 Ответить
вважаю шо з дикунами треба домовлятись тим більше яешо дикун в рази сильніший за тебе
показать весь комментарий
17.08.2025 10:54 Ответить
про домовлятись це зрозуміло, конкретні наведені вимоги. ви вважаєте прийнятними?
17.08.2025 10:57 Ответить
як можна домовлятись з тигромм, якщо твоя голова вже в його пасті? ( сказав хтось із дуже розумних).
17.08.2025 11:14 Ответить
свинособаки..
17.08.2025 10:14 Ответить
Можна просто-нах...
17.08.2025 10:15 Ответить
Поки світ буде просити московію про мир, буде все навпаки,
Треба зробити так, щоб вона домагалася миру:
СЕРЬЙОЗНІ САНКЦІЇ а можливо і ЕМБАРГО
17.08.2025 10:17 Ответить
Вони брешуть або плачуть, за цю війну їх вивчив.
17.08.2025 10:20 Ответить
Такими темпами,кацапи можуть дотиснути Донецьку,Луганську та Запорізьку області за 5 років,втративши біля 2 мільйонів своїх свинорусів,про це пишуть британці,що там з Херсонщиною не зрозуміло, їм треба річку Дніпро форсувати,а це просто катастрофічні втрати з непередбачуваним результатом.
17.08.2025 10:20 Ответить
А що саме треба дотискати в Луганській?
показать весь комментарий
17.08.2025 11:09 Ответить
Там кілька квадратних кілометрів ще під нашим контролем.
показать весь комментарий
17.08.2025 11:25 Ответить
Ультимативність хріна доводить, що тільки сильна армія рішає, решта - триндіння і провокація. Ну а , терпіли ще й мають платити за знущання і стелити червоні доріжки.
17.08.2025 10:20 Ответить
Терпилы это украинцы. Трампу насрать на Украину, от слова совсем.
показать весь комментарий
17.08.2025 10:24 Ответить
Українцям насрати на тебе,кацап,на руду мавпу до речі також.
17.08.2025 10:35 Ответить
Кацап , ти чего вылез ? Ныряй обратно в выгребную яму , говноед!
17.08.2025 10:37 Ответить
100%,Як і байдену з обамою. було наплювати --вони вирішували свої задачі руками українців...але найогидніше шо українській владі на українців наплювати
17.08.2025 10:42 Ответить
Европа тоже типа "переживает" за Украину только из-за кацапов. Это любому дураку понятно. По крайней мере на словах.
17.08.2025 10:46 Ответить
Маючи таких друзів як Європа то і ворогів не треба
показать весь комментарий
17.08.2025 10:49 Ответить
кацапи,ви вже як подружжя
17.08.2025 10:56 Ответить
висловлюємо думки 🤣🤣а в тебе содоміта фантазія в тебе розігралась🤣🤣🤣
17.08.2025 10:59 Ответить
Висунуті ****** вимоги засовуються йому ж в сраку.
17.08.2025 10:22 Ответить
хто заборонить Україні вступати в НАТО і на якій основі ? це будуть ***** з рудим дурнем чи орбан з недостреленним ? оце західні цінності і равенство ?
17.08.2025 10:22 Ответить
Україна в нато це fata Morgana .як і єс...
17.08.2025 10:44 Ответить
тоді заборона на вступ це равенство, демократія , свобода вибору .
17.08.2025 11:10 Ответить
ух ти!
щось новеньке?
а, нє.
з 1654 року нічого не змінилося!
поки існує кацапія, вона буде лізти в україну!!!
17.08.2025 10:25 Ответить
військові аналітики порахували, що путіну для окупації нинішньої української території знадобиться 4,4 роки !

цілком вірно !
- кацапський наступ на Покровськ розпочався більше року тому, а він і досі не окупований;
- проти Торецька і Часів Яра - те ж саме;
- сам Часів Яр знаходиться всього в 5-7 км від Бахмута, а коли той Бахмут був?

.
17.08.2025 10:25 Ответить
ты лучше не аналитиков потужных на диване читай, а с волонтерами и военными с фронта пообщайся. Мир розовых пони сразу пойдет по швам, хотя кому я это. говорю
17.08.2025 10:30 Ответить
Добре мишкевичам рахувати сидячи на печі
17.08.2025 10:30 Ответить
короче, срузкий языг и цервки для влияния узкого мира, а также запрет в нато для войны через десяток лет снова или раньше или ползучее наступление с помощью Китая еще года 2 или больше. + расчёт на то что в европке удастся протолкнуть правых кентов для смены власти на фоне недовольства миграции итд. Но перерыв нужен в любом случае. Все будет тепепь зависеть от того как мудрый нарид этим перерывом воспользуется
17.08.2025 10:28 Ответить
***** захищає вас. Таваріщ узкайазичний монголоїд Артур. Поки ви є війна не припиниться.
17.08.2025 10:35 Ответить
якщо ви усвідомлюєте, які цілі дозволяє досягати російська мова в Україні й при цьому, судячи з контексту, не є прихильником росії, то чому ви продовжуєте послуговуватись російською?
17.08.2025 10:56 Ответить
Тому що треба розрізняти справжні цілі Ху?ла - та його заяви на публіку. Справжня ціль - територія, яку він намагається забрати м'ясними штурмами - на це необхідно відповідати кулеметним вогнем. А брехлива заява на публіку, щоб не вважали його агресором-завойовником: "мені болить за уззький язик" - а ти тут до чого? Це - засіб міжособового спілкування, поширений у 15-ти колишніх республіках срср, його можна почути в емігрантських колах на Брайтон-Біч, в Німеччині, Ізраїлі тощо. Це не є монопольна власність ************ та особисто Ху?ла. Але він вкидує цю кістку, для загострення та відволікання увага, а Ви ведетеся: починаєте тремтіти від того, що десь хтось сказав по-уззьки, це ж мабуть агент фсб? Заборонити негайно! Завтра Ху?ло скаже, що захищає блондінок - і Ви будете їх депортувати та перефарбовувати? Та він просто збиткується над вами!
17.08.2025 11:19 Ответить
Ну добре , є умови висунуті ****** , а де умови висунуті ДО .
17.08.2025 10:29 Ответить
17.08.2025 10:31 Ответить
🤣🤣🤣🤣Але СВОХ дітей відправлю в європу
17.08.2025 10:46 Ответить
і правильно зробить. бо при потужних клоунах в нас майбутнього не має. шо там,вчителиці вже отримують по 4000 доларів на місяць?
17.08.2025 10:53 Ответить
Класно🤣🤣🤣А хо ж буде захищати накрадене непосильною працею????
17.08.2025 10:56 Ответить
73% патєрпєльцев
17.08.2025 11:02 Ответить
🤣🤣🤣🤣нехай хтомь....Ну не ти ???ти язиком 🤣🤣і правильно..ти ж не голосував за зелебобу ..🤣🤣
17.08.2025 11:07 Ответить
ти за себе патєрпєлєц відповідай. та за свій вибір.
17.08.2025 11:10 Ответить
🤣🤣🤣не ображайся баригофан..🤣🤣🤣на обрпжених куй ложать🤣🤣🤣
17.08.2025 11:12 Ответить
ну тримайся тоді. чи колінця гнуться в тебе зелбойобчику?
17.08.2025 11:15 Ответить
Так ти зефелітик з під того куя,яким грали на роялі,і не вилазиш,тому і пишеш свої тупі висери.
17.08.2025 11:18 Ответить
Вже 6 років зехудоба гавкає про вкрадене непосильною працею ,а довести чи надати якісь факти,докази не можуть,тому що болоболи,яким наклали в їх порожню макітру зелайна,в той час як вони слюні пускали від сватів та 95 кварталу.
17.08.2025 11:22 Ответить
Його син приймав участь в АТО,поки ти " уставало от вайны" сидячі на дивані,їло ,срало,іржало,так що підбери слюні чучел..о.
17.08.2025 11:24 Ответить
Ни одной уступки со стороны пи...орашки
17.08.2025 10:34 Ответить
Там же написано: відмовляться від захоплення Херсона та Запоріжжя, хоча вписали в свою конституцію. Та виведуть з Харківської та Сумської.
17.08.2025 11:21 Ответить
Тромб порадив Україні погоджуватись на умови від ***** для укладання з пітьмою "всеохоплюючої мирної угоди".
Для цього потрібно віддати пітьмі без бою Донбас й разом із ним оборонні рубежі, що захищають Лівобережну Україну. За якими жодних природних перешкод для ворога вже немає аж до самого Дніпра.
А чому в російських загарбників така вимога? Та тому що вони добре розуміють, що для захоплення цієї території їх чекають ще три роки інтенсивних боїв, в яких вони покладуть 1.5 - 2 млн. своїх солдат і офіцерів. Й отримають натомість суцільні руїни. А за цей час Україна зведе нові оборонні лінії.
Тож, при такій перспективі у війні армія пітьми вже до половини 2026 року вмиється по-повній власною кров'ю й не зможе далі наступати. А відтак фронт сам по собі повністю стабілізується. Без будь-яких угод та вмовлянь "добродія" Тромба.
17.08.2025 10:36 Ответить
..якщо би Гітлер окупував совковий союз і висував такі вимоги, то "язичник куйло" шпрехав би на німецькій мові, а його байстрюків хрестив би німецький піп(фатер"
17.08.2025 10:42 Ответить
ніхто ж не примушував тебе хкуйло окуповувати Україну і вносити чужі території у свою Простітуцію Ерефійки...
17.08.2025 10:43 Ответить
ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА!
17.08.2025 10:45 Ответить
Оце у нього зал"па на комірці
17.08.2025 10:46 Ответить
🖕🖕🖕
17.08.2025 10:46 Ответить
«Всеосяжна угода про мир» і «заморозка фронту» - це взаємовиключні поняття. Їхнє поєднання - не про мир, а про зручну паузу для агресора. Це не політичне вирішення, а косметичне прикриття незавершеної війни.
17.08.2025 10:51 Ответить
Все те саме
Плюс захисники рос ізика які не хочуть вивчати українську, бо вона згвалтує їхній сруцкій мир у макітрі, прошу поясніть хутінгу що мова то не важлива і не треба її вписувати у вимогу для перемир'я
17.08.2025 10:52 Ответить
a xer ne xochet etot putin *****?
17.08.2025 10:54 Ответить
Хотеть не вредно
Вредно хотеть неправедных приобретений. Бог за это накажет
Бог есть
17.08.2025 10:55 Ответить
Условия должны ставить не кацапы Западу а наоборот.
17.08.2025 10:59 Ответить
так наш смердюк та кідала Зеленський особисто кришує УПЦ МП, що є філіалом РПЦ. що, крім філала, треба ще окремо тупо РПЦ?
17.08.2025 11:03 Ответить
Ренеймінг яким прикриваються в Україні, а путін лише назвав УПЦ МП тим ким вона насправді є - російською православною церквою.
17.08.2025 11:14 Ответить
Пішли вони на ***
17.08.2025 11:06 Ответить
Що можна сказати… аж нічого…, треба продовжувати вбивати русню та завдавати ударів вглиб росіі…, кожен день, методично та цілеспрямовано… в кожного є свій інтерес, наша ціль, коли бажання кацапів припинити війну співпаде з нашим…
17.08.2025 11:14 Ответить
А де вимоги від України, хоч одна? Тампон же говорив що зустріч пройшла 10 з 10. Тобто на всі вимоги ***** Тампон повинен просунути стільки ж вимог від України. Щось ніодної не бачу. Тобто Тампон програв перемовини з ****** 0 до 10. Тобто ***** хоче повної капітуляції України і контроль над нею і це тільки початок. Далі Україні будуть на виборах запропоновані кандидати від ***** і Тампона які якщо не прийдуть до влади то це буде ескалація.
17.08.2025 11:14 Ответить
 
 