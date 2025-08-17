Reuters опубликовало выдвинутые Путиным на Аляске требования о прекращении войны в Украине

Агентство опубликовало требования о прекращении войны России против Украины, которые российский диктатор выдвинул на Аляске во время встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Так, двое собеседников агентства, которые пожелали остаться анонимными, чтобы обсудить деликатные вопросы, заявили, что их информация о предложениях Путина в основном базируется на обсуждениях между лидерами Европы, США и Украины, и добавили, что она не является полной.

По словам источников агентства, условия Путина таковы:

Перемирие до всеобъемлющего соглашения о мире не предвидится.

Киев должен полностью вывести войска из Донецкой и Луганской областей в обмен на обязательства РФ заморозить линию фронта в Херсонской и Запорожской областях.

Россия якобы готова вернуть оккупированные части Сумской и Харьковской областей.

Москва стремится к официальному признанию российского суверенитета над Крымом (непонятно, означает ли это признание правительством США или всеми западными государствами и Украиной).

Отмена по крайней мере части санкций против РФ.

Запрет Украине вступать в НАТО.

Возможность предоставления Киеву определенных гарантий безопасности.

Предоставление официального статуса русскому языку в некоторых областях или по всей Украине, свобода деятельности Русской православной церкви.

Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.

Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным - министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.

Ранее сообщалось, что Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором. Также Трамп заявил, что заключение соглашения о прекращении войны зависит от Зеленского.

18 августа президент Украины Владимир Зеленский посетит Вашингтон по приглашению президента США Дональда Трампа. Лидеры будут говорить о завершении войны РФ против Украины.