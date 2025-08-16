РУС
Новости Встреча Трампа и Путина на Аляске
Путин хочет официального статуса русского языка и "безопасности" для РПЦ в Украине, - The New York Times

официального статуса русского языка в Украине

Во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске российский диктатор Владимир Путин настаивал, чтобы русский язык получил статус официального в Украине, а также просил гарантий "безопасности" для РПЦ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

"Путин также попросил гарантий возвращения русского языка к статусу официального языка в Украине и безопасности для русских православных церквей, сообщили чиновники", - пишет издание.

Также читайте: После 2014 в Украине россиян "преследовали и убивали". РФ обращалась за гарантиями безопасности к США, - Лавров

Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.

Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным - министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором. Также Трамп заявил, что заключение соглашения о прекращении войны зависит от Зеленского.

путин владимир (31964) русский язык (587) Трамп Дональд (6342)
Топ комментарии
+35
Значить - треба було давно РПЦ заборонити, не граючись з нею у піддавки, а з ізиком вести жорсткий контроль в учбових закладах та в усіх сферах життя українців. Тільки на кухні і то- тихо. Щоб тема пропала.
16.08.2025 20:02 Ответить
+25
чому, ***, ця кегебівська богодільня досі в україні?
армія мова віра?
невже знову бан?
16.08.2025 20:01 Ответить
+18
Язик і РПЦ - приховані міни сповільненої дії, які повільно підривають українську державність. Їх легалізація недопустима!!!
16.08.2025 20:05 Ответить
16.08.2025 20:01 Ответить
Спитайте про це Ze.
16.08.2025 20:53 Ответить
16.08.2025 20:02 Ответить
Геля, добре з вільної Іспанії язиком молоти?
16.08.2025 20:04 Ответить
А що не так, Ванюшка?
16.08.2025 20:07 Ответить
Не так, що в Україні вже майже як в північній кореї, зато всі які зїбалися за кордон такі войовничі, що нема слів
16.08.2025 20:13 Ответить
Знаю, що росіяни обізнані з режимом КНДР. Бо самі в подібному десятиріччями. Так що сама-сама там, Ванья.
16.08.2025 20:17 Ответить
бачу,що ти краще мене знаєш, що там в росії, Михаил
16.08.2025 20:21 Ответить
Довелось там пожити деякий час. Після того як ви Крим захватили. Тому знаю вашу кухню зсередини, Ваньюшка.
16.08.2025 20:24 Ответить
я тебе зразу розкусив, Міхаіл
16.08.2025 20:29 Ответить
я тебе теж розкусив. Ти - провокатор. Перевіримо?
16.08.2025 21:09 Ответить
Що проблеми всі через мову?
16.08.2025 20:18 Ответить
Так. Адже Кремль придумав нову націю- русскоязичниє.
16.08.2025 20:25 Ответить
Віруючі це діагноз, це люди які не мислять критично.
16.08.2025 20:30 Ответить
Філію фсб? Да ви шуткуєте. В Омані про інше домовлялись.
16.08.2025 20:54 Ответить
А РПЦ щось загрожує? Вони себе впевнено почувають.
16.08.2025 20:03 Ответить
Путин хотел бы и в рай... Но попадёт в Ад!
16.08.2025 20:03 Ответить
В цього вбивці деменції немає - шо казав 10 р назад - тей зараз
16.08.2025 20:04 Ответить
16.08.2025 20:05 Ответить
як асимілювати українців з допомогою руского язика і рускої церкви
16.08.2025 20:27 Ответить
Но РУССКАЯЗІЧНІЕ і далі будуть гнути своє що "не в язіке дело".

ДУмаю що має бути з їх мовою і церквою понятно
16.08.2025 20:06 Ответить
Ось тільки на цьому ресурсі вони зі своєю мовою почуваються як удома.
16.08.2025 20:13 Ответить
Чуєш кацапський волапюк- стріляй в напрямку звуку.
16.08.2025 20:23 Ответить
трамп обісрався по повній
виграло тільки ***** - тепер воно знов "на людях"
**"ний сором
16.08.2025 20:07 Ответить
Чоловічого статевого органа в рота путіну, УПЦ МП і їх прихожанам.
16.08.2025 20:08 Ответить
РПЦ можна заборонити "зверху", але Зєлєнскій та "слуги" на це не здатні під контролем єрмака. Можна ліквідувати "знизу" - "Сулами Лінча". З 2014 закликаю дубасити феесбешних попів і знищувати їх майно, не продавати їм товарів, не надавати будь яких послуг, всіляко гнобити і гнати звідусіль.
16.08.2025 20:08 Ответить
Церкви підпорядковані місцевим громадам а не центральній владі. То чому ж місцеві не прийдуть і не виженуть московських попів зі своїх сіл? Чому їхні сини гинуть на війні, вони сидять під ракетними обстрілами але все одно продовжують ходити в кацапські церкви, хоча тьху тьху на них, даже церквами не можна їх називати. Це гнійники і московські агітконтори
16.08.2025 20:49 Ответить
А зал#упу на воротник він не хоче?😡
16.08.2025 20:09 Ответить
Здохни падаль кремлівська. Цього хоче вся Україна і пів світу.
16.08.2025 20:09 Ответить
***** може піти на ***
16.08.2025 20:09 Ответить
"хтось наживається на війні" - вас потомки проклянуть як здасте Україну
16.08.2025 20:09 Ответить
Зустрічна пропозиція - офіційний статус української мови, та безпека для ПЦУ та УГКЦ в росії та на окупованих українських землях. А також трансляція україномовних каналів.
16.08.2025 20:15 Ответить
і після цієї зеленої муйні ви і справді думаєте хтось повернеться?
думайте далі...
я нарешті знаю 3х коней апокаліпсіса - *****, рудий, буба і тей от 4й якого чекаєм...
16.08.2025 20:16 Ответить
2 dickheads trump and putin *****
16.08.2025 20:18 Ответить
А з ноги по є...алу він не хоче?
16.08.2025 20:24 Ответить
чому ця шарашкіна помийка упц мп ще не заборонена в Україні?
16.08.2025 20:24 Ответить
Щоб наші західні партнери не волали про утиски "свободи совісті", відповідна робота вже ведеться, але повільніше, ніж хотілося б.
16.08.2025 20:39 Ответить
Токма апоссся мастоссранава для мардвы у пида расссссии. 🤣🤣🤣
16.08.2025 20:24 Ответить
ПНХ ботоксна плешива ******* бабця *****.
16.08.2025 20:25 Ответить
Дебільні 73% від тих 40%, що прийшли на вибори, ну хоч тепер ви бачите, що ваше ******* всі 3 роки до вторгнення все це і робило, а також відводило війська і розміновувало Чонгар і Маріупіль, і будувало чудові дороги по напрамках вторгнення, щоб ***** легше було нас захопити. А коли рейтинги впали нижче 0, ***** його спасло великою війною!
16.08.2025 20:25 Ответить
Так нам же ж казали, що немає значення, якою мовою розмовляти...
16.08.2025 20:26 Ответить
***** думає, що він має командувати Україною, а не український народ.

хай своїми рабами командує.
"вєлікіє раби".

якби вєлікіє раби почастіше бунтували, то він би ними займався, і йому не було би часу на Україну.

причина війни в тому, що рускіє раби.
16.08.2025 20:26 Ответить
А для мардвапархатав черти и так делают сскидку пряма у кател, так что скидки ужо ёсц. 🤣🤣🤣
16.08.2025 20:27 Ответить
В нього таких хотєлок безкінечність. Досить виконати одну - понесеться. За мову і Кацапську церкву Зельоні вудочки регулярно закидують. РПЦ вже відтягують виконання закону, як можуть. Чекають капітальну вимогу від Пуйла. Союзники!

16.08.2025 20:27 Ответить
Нехай путлер йде на хрін!
16.08.2025 20:30 Ответить
brothers and sisters - hand with hand with one another!
16.08.2025 20:30 Ответить
Тому треба позбуватись всього що пов'язує з варварською імперією зла ,їхнього язика ,церкви і "великой русской культури".
16.08.2025 20:35 Ответить
Нащо нам це?
16.08.2025 20:38 Ответить
Тобто, всі хотєлки ху"ла незмінні. За крейсером "масква"...
16.08.2025 20:40 Ответить
А я хочу офіційний статус китайського 👅 на росії.
16.08.2025 20:40 Ответить
И верховного имама вместо Гундяева.
16.08.2025 20:43 Ответить
то що, зелені виродки, таки армія, мова, віра не пусті слова?
16.08.2025 20:44 Ответить
їдіоти, їм потрібне лише одне-"капітуляція".
І дяка що всіх не кастрували а просто послали на Варшаву і Берлін.
16.08.2025 20:45 Ответить
Ага. Спочатку завезе рузкоязичних а за ними підуть танки їх захищати. Ну все зрозуміло. ***** готує почву для подальшої окупації України. Тут не потрібно йти даже на міліметр на поступки *****. Як бачите в них апетити тільки зростають. Далі воно буде вимагати коридор на придністров'я, вільний доступ рашистів на територію України, Тайожний союз і тд. Не розумію про що йде мова якщо зараз не 22-й рік і у рашистів вже немає сил йти далі. Навіщо їм допомагати?
16.08.2025 20:45 Ответить
Вимагає "хотелки" двійник того, кого вже немає та рф, по факту не керує. Це розводняк сильніших країн. Потім скажуть, ви самі відмовились від територій, як від Криму. Гарантії Україні, держава США вже надала, при президенті Байдені, що знову треба гарантії надавати, а ті де, прострочені, чи що?!
16.08.2025 20:45 Ответить
А чому на Расеї нема українських церков та мови офіційно?нам пропонують.нехай самі теж зроблять.
16.08.2025 20:48 Ответить
ГЕБНЯВА ОКУПАЦІЯ УКРАЇНИ
16.08.2025 20:48 Ответить
Не бігати б наші у московськи церкви.не посили б гроші-не било б питання.
16.08.2025 20:49 Ответить
А ми хочемо, щоб українська мова мала статус другої державної на Роісє.
Ну і паровозом, щоб на Роісє вільно діяла УПЦ.
16.08.2025 20:51 Ответить
Російська мова в Україні вже має офіційний статус мови кінологічних команд, бо собаки краще розрізняють російські слова ніж українські.
16.08.2025 20:58 Ответить
фу, фас, ату, стоп це не російські слова
16.08.2025 21:00 Ответить
Курс ОКД (ЗКД) цілком російськомовний.
16.08.2025 21:09 Ответить
як на мене, то вже пофіг якими папірцями підпирати російську. нею нормальні люди будуть гидувати послуговуватись. а в подальшому з російської в нас залишиться лише матюки.
всім вітання з Одеси
16.08.2025 20:58 Ответить
Вотетавот фсьо ваш Парашэнка прідумал. Вотета ваша "Армія Мова Віра"
Сволачь такая! Пассоріла браццкіє народы !
16.08.2025 21:00 Ответить
ну що хіхли - мову на хліб не намажеш ? а термос як вам - не пече в сраку ? суки перекотипольні.
16.08.2025 21:04 Ответить
 
 