Путин хочет официального статуса русского языка и "безопасности" для РПЦ в Украине, - The New York Times
Во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске российский диктатор Владимир Путин настаивал, чтобы русский язык получил статус официального в Украине, а также просил гарантий "безопасности" для РПЦ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
"Путин также попросил гарантий возвращения русского языка к статусу официального языка в Украине и безопасности для русских православных церквей, сообщили чиновники", - пишет издание.
Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.
Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным - министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.
Ранее сообщалось, что Трамп планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором. Также Трамп заявил, что заключение соглашения о прекращении войны зависит от Зеленского.
армія мова віра?
невже знову бан?
ДУмаю що має бути з їх мовою і церквою понятно
виграло тільки ***** - тепер воно знов "на людях"
**"ний сором
думайте далі...
я нарешті знаю 3х коней апокаліпсіса - *****, рудий, буба і тей от 4й якого чекаєм...
хай своїми рабами командує.
"вєлікіє раби".
якби вєлікіє раби почастіше бунтували, то він би ними займався, і йому не було би часу на Україну.
причина війни в тому, що рускіє раби.
І дяка що всіх не кастрували а просто послали на Варшаву і Берлін.
Ну і паровозом, щоб на Роісє вільно діяла УПЦ.
всім вітання з Одеси
Сволачь такая! Пассоріла браццкіє народы !