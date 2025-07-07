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Новости Требования РФ относительно прекращения огня
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После 2014 года в Украине россиян "преследовали и убивали". РФ обращалась за гарантиями безопасности к США, - Лавров

Лавров обвинил Украину в преследовании россиян после 2014 года

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в конце 2021 года Россия обращалась к США за "гарантиями безопасности", потому что Киев якобы "преследовал и убивал" россиян и русскоязычных. Москве тогда отказали, и это "не оставило другого выбора", кроме как начать полномасштабную войну против Украины.

Об этом он сказал в интервью венгерскому изданию Magyar Nemzet, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, после 2014 года Украина якобы начала "преследовать и убивать" россиян и русскоязычных. Он повторил ряд типичных заявлений Кремля о событиях Революции Достоинства, Крыме и Донбассе.

"Киевский режим объявил войну русскому языку и русской культуре. Вопреки Конституции Украины и международным обязательствам Киева по защите прав человека и прав национальных меньшинств, были приняты законы, запрещающие использование русского языка в образовании, науке, культуре, СМИ, рекламе, услугах и даже в повседневной жизни, а представителей русской национальности, которые не желали отказываться от своих предков и традиций, подвергли тотальной дискриминации", - пояснил Лавров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лавров: Россия не имеет никаких планов нападать на страны Европы

Кроме того, Лавров заявил, что НАТО "давно не является оборонительным союзом".

Он подчеркнул, что "появление баз НАТО в Украине и втягивание самой Украины в воинственный альянс представляет прямую угрозу для национальной безопасности" России.

Поэтому, как утверждает российский министр, Кремль и решился на "специальную военную операцию".

"Такая ситуация для нас неприемлема. Поэтому в конце 2021 года мы обратились к США и НАТО с просьбой предоставить России гарантии безопасности без изменения незаангажированного статуса Украины. Наша инициатива была отклонена. Запад продолжил "накачивать" Украину оружием с целью насильственного решения донбасского и крымского вопросов. Нам, в конце концов, не оставили другого выбора, как начать специальную военную операцию. Я уверен, что любая уважающая себя страна поступила бы так же в этой ситуации", - резюмировал Лавров.

Также читайте: Лавров предложил Венгрии "объединить усилия" относительно меньшинств в Украине

Автор: 

Лавров Сергей (2331) США (27410) русский язык (583) гарантии безопасности (142)


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Топ комментарии
+16
Як майстерно гнида кацапська користується дипломатичним інструментарієм...зеленим гнидам у нього повчитися
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07.07.2025 15:30 Ответить
+15
Ржет, коняка и не стесняется! Где документы международных организаций, Лошадь обкуренная?
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07.07.2025 15:30 Ответить
+15
Мосємь лєт дамбілі бамбас
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07.07.2025 15:31 Ответить
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07.07.2025 15:28 Ответить
Мрія українців - пустити цю каняку на ковбасу для собак.
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07.07.2025 15:44 Ответить
Ржет, коняка и не стесняется! Где документы международных организаций, Лошадь обкуренная?
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07.07.2025 15:30 Ответить
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07.07.2025 17:00 Ответить
Як майстерно гнида кацапська користується дипломатичним інструментарієм...зеленим гнидам у нього повчитися
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07.07.2025 15:30 Ответить
Наша ослиця ресторанним бізнесом зайнята,нема в неї часу.
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07.07.2025 15:33 Ответить
Та це краще ніж банки країни обкрадувати !
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07.07.2025 15:53 Ответить
На рахунок зелених гнид ти помиляєся,брешуть так само і схоже наставник загальний
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07.07.2025 15:36 Ответить
Зелені гниди скурили підручник по дипломатії.
А "дипломатію" ларьочників та сексологинь на Заході не розуміють.
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07.07.2025 15:45 Ответить
Лисий з кварталу прийде -порядок наведе !
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07.07.2025 15:48 Ответить
Лисий за три з половиною роки так і не знайшов "навичок", тому досі боїться снайпера
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07.07.2025 16:30 Ответить
Мосємь лєт дамбілі бамбас
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07.07.2025 15:31 Ответить
Лосєм вєт
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07.07.2025 16:01 Ответить
ну їм краще знати що вони з рассєянами робили на нашій території, бо Крим та Дамбасс все рівно наші території
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07.07.2025 15:31 Ответить
пре коняку лаврова ...та накиньте на нього ярмо ...
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07.07.2025 15:32 Ответить
Лошадь несе дічь )) тут коментувати тільки портити.
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07.07.2025 15:32 Ответить
коняка дічь??цікава ідея,правда цією тільки собак кормити...
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07.07.2025 15:36 Ответить
А зачем вы из отправляли в Украину сняв знаки различия и с оружием ?
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07.07.2025 15:32 Ответить
... Бреше, бо живий..., поки! Перестане дихати - перестане брехати!...
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07.07.2025 15:32 Ответить
)) причому найбільше переслідували і вбивали т.з. расеян, самі расєйськіє асвабадітєлі, які вторглись спочатк в лугандон. з кінця лютого 2022 ситуація корінним чином змінилась тими ж асвабадітєлями ще в гірший бік. почали просто вбивати всих, не запитуючи на якому язиґе те гутарять.
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07.07.2025 15:33 Ответить
сьогодні в коняки просто якийсь бенефіс ідіотизму. Якби ви зі своїм рюзькім міром не вперлися в нашу країну то й нікуди б не доводилося "звертатися". Брехло копитне!
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07.07.2025 15:37 Ответить
московія як гнила колонія народів повинна бути знищена , це мрія мілярдів людей всусьому світі
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07.07.2025 15:38 Ответить
Одна і та сама ***** від ***** і коня.
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07.07.2025 15:43 Ответить
Маячня старого коня.
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07.07.2025 15:45 Ответить
ложь в свинособакостане (раска федераска) возведена в ранг наивысшей добродетели. лгут все: *****, унылая лошадь, сильно пьющая шмара - машка захерова, димон видмедив, соловьйинный помёт, и все остальные. лгут как дышат по любому поводу, всегда и постоянно
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07.07.2025 15:45 Ответить
"Загнаних коней пристрілюють, чи не так?" (с)
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07.07.2025 15:45 Ответить
Воно було повинне вже здохнути, мабуть наркота на цьому світі ще тримає. Хоча кабздон, на свій концерт, вже і білети відправив
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07.07.2025 15:54 Ответить
Лаврун лаврал, лаврёт, и будет лаврать
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07.07.2025 15:48 Ответить
Порадувала понура конячка! Зрозумійте - ВОНИ ПОЧАЛИ ВИПРАВДОВУВАТИСЯ! Раніше вони були такі браві і самовпевнені, а зараз ... Ще трохи часу і будуть соплі-сльози. Все по класиці. І вийдуть вони ГЕРОЇЧНО з України як виходили з Афганістану в лютому 1989 року після 10 років безглуздої війни. Надіюся це станеться раніше, головне - санкції.
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07.07.2025 15:48 Ответить
Кстати есть такое. После миллиона риторика русни изменилась
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07.07.2025 15:54 Ответить
От же скотиконяка...
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07.07.2025 15:48 Ответить
",,Після 2014 в Україні росіян "переслідували та вбивали",, то ти про це пистиш як дихаєш, Але! --- То Дійсно Так!! треба булоб робити, але жували соплі, та чекали, поки "братьія", прийдуть вбивати Нас!(
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07.07.2025 15:49 Ответить
Раніше я думав що ти коняка ху...ла, а зараз ти більше похоже на його віслюка з полів марихуани, тупе та обкурене
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07.07.2025 15:50 Ответить
Знищували не росіян, а кацапів, це протилежно різні речі, так як вони несуть небезпеку не тільки для України, а для всього світу!
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07.07.2025 15:52 Ответить
В цій темі, де мерин гарчав про НАТО - зайшов мені комент колеги Яр Холодний в 07.07.2025 15:11 - "Так хай уже напряму пропонує Орбану вихід з НАТО та приєднання до ОДКБ... "
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07.07.2025 15:54 Ответить
Це пісТець... А як ********** коняка пояснить, що в ЗСУ половина говорить російською?
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07.07.2025 15:56 Ответить
Воно правду каже коли-гнбудь?
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07.07.2025 15:57 Ответить
Лошадь на censor.net в ненормальной концентрации
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07.07.2025 15:58 Ответить
Навіщо цитувати цю нациську мерзоту ,коли рашиські злочинці убили сотні тисяч українців в тому числі так званих російськомовних ,зруйнували сотні міст і сіл ,а десятки взагалі стерті з лиця землі ,мільйони людей вигнані з своїх домівок і влада на чолі з президентом мовчит про рашиські злочини ,тоді вилазить така нациська паскуда і несе таку дичину що навіть не налазить ні на що ,до речі що цей придурок несе то Зеля і все його оточення переважно російськомовне ,на жаль в нас немає МЗС щоб дало відповідь цьому виродку.
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07.07.2025 15:58 Ответить
Дешева відмазка, «товарісч»!
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07.07.2025 15:58 Ответить
В сенсі оголосили війну російській мові??????????? А ЯК ЖЕ ТРАНСЛЮВАННЯ НА ВСІХ ПРАКТИЧНО ЦЕНТРАЛЬНИХ КАНАЛАХ ТВ УКРАЇНИ ФІЛЬМІВ, СЕРІАЛІВ, ТВ ШОУ ПРАКТИЧНО ДО ЛЮТОГО 2022 РОКУ ПРАКТИЧНО НА 90 ВІДСОТКІВ НА РОСІЙСЬКІЙ МОВІ?????????? цЕ Ж ЛЕГКО ПЕРЕВІРИТИ. ЧОМУ КОНЯЦІ ЦИМ НІХТО ПИКУ НЕ ЗАТКНЕ?????
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07.07.2025 15:58 Ответить
Армянский кокаиновый мерин озаботился "защита рюзьге йазик" в Украине.
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07.07.2025 15:59 Ответить
Це мабуть на нього впливає "кокс"з Аргентіни- дебіл!Шукають кремлівські маразматики виправдання,бо дуже багато хто розмовляв російською перейшли на українську.Ніхто так не міг вплинути на це як болотні ********.Раніше було "мальчики в трусиках"тепер за мову вбивають.З задоволенням це б зробили відносно тебе,кобила,пуйла та інших підарів московських.Ви здохните і на ваших могилах будуть срати і сцяти.Робитимуть це ті хто вас возвеличує-"дорогіє россіянє"
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07.07.2025 16:02 Ответить
Цікаво,а стара коняка сама у цю шизоїдну маячню вірить?
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07.07.2025 16:03 Ответить
у когось є під рукою крапелька нікотину? Дуже треба, не для себе прошу...
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07.07.2025 16:03 Ответить
Лжец, подлец и ********
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07.07.2025 16:31 Ответить
Ідіот,овес був наколотий.
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07.07.2025 16:32 Ответить
Настав час виправдовуватись ?
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07.07.2025 16:44 Ответить
Хай старий мерин розкаже як проводиться русифікація всього і вся в кацапії і на ТОТ, як вбивають полонених і про роль РПЦ не забуде, брехлива падаль ФСБшна.
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07.07.2025 16:44 Ответить
Забув добавити про розп'ятих "мальчіков в трусіках".
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07.07.2025 16:52 Ответить
Після 14 року, багато росіян змінили громадянство, та пішли у захищати Україну! Бо було соромно: за куйла, пінкдогів, та за тебе - куряча кінська ковбаса. Дивись, зустрінеш чурку і навіть для ковбаси негодним станеш!
PS: А по гарантії безпеки США лаврошадь, треба звертатись не тільки сусіднім, а ще і колоніальним вами, державам! А тобі, треба звертатись про безпеку, до белоруссії!
PPS: Лаврошадь, не звізди "багато раzісян вбили", не більше 200 тис. ! Не куй шастать!
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07.07.2025 16:56 Ответить
Від "забірайтє сваі манаткі до 1997 года" до "ми звернулися до США та НАТО з проханням Джерело: https://censor.net/ua/n3561958

Добре ЗСУ прочищає мізки!
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07.07.2025 16:58 Ответить
Каклы винаваты... Ох і *******!!!
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07.07.2025 17:25 Ответить
 
 