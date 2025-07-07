После 2014 года в Украине россиян "преследовали и убивали". РФ обращалась за гарантиями безопасности к США, - Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в конце 2021 года Россия обращалась к США за "гарантиями безопасности", потому что Киев якобы "преследовал и убивал" россиян и русскоязычных. Москве тогда отказали, и это "не оставило другого выбора", кроме как начать полномасштабную войну против Украины.
Об этом он сказал в интервью венгерскому изданию Magyar Nemzet, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, после 2014 года Украина якобы начала "преследовать и убивать" россиян и русскоязычных. Он повторил ряд типичных заявлений Кремля о событиях Революции Достоинства, Крыме и Донбассе.
"Киевский режим объявил войну русскому языку и русской культуре. Вопреки Конституции Украины и международным обязательствам Киева по защите прав человека и прав национальных меньшинств, были приняты законы, запрещающие использование русского языка в образовании, науке, культуре, СМИ, рекламе, услугах и даже в повседневной жизни, а представителей русской национальности, которые не желали отказываться от своих предков и традиций, подвергли тотальной дискриминации", - пояснил Лавров.
Кроме того, Лавров заявил, что НАТО "давно не является оборонительным союзом".
Он подчеркнул, что "появление баз НАТО в Украине и втягивание самой Украины в воинственный альянс представляет прямую угрозу для национальной безопасности" России.
Поэтому, как утверждает российский министр, Кремль и решился на "специальную военную операцию".
"Такая ситуация для нас неприемлема. Поэтому в конце 2021 года мы обратились к США и НАТО с просьбой предоставить России гарантии безопасности без изменения незаангажированного статуса Украины. Наша инициатива была отклонена. Запад продолжил "накачивать" Украину оружием с целью насильственного решения донбасского и крымского вопросов. Нам, в конце концов, не оставили другого выбора, как начать специальную военную операцию. Я уверен, что любая уважающая себя страна поступила бы так же в этой ситуации", - резюмировал Лавров.
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А "дипломатію" ларьочників та сексологинь на Заході не розуміють.
PS: А по гарантії безпеки США лаврошадь, треба звертатись не тільки сусіднім, а ще і колоніальним вами, державам! А тобі, треба звертатись про безпеку, до белоруссії!
PPS: Лаврошадь, не звізди "багато раzісян вбили", не більше 200 тис. ! Не куй шастать!
Добре ЗСУ прочищає мізки!