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Новости Переговоры с Венгрией по нацменьшинствам
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Лавров предложил Венгрии "объединить усилия" в отношении меньшинств в Украине

Сергей Лавров о моратории на размещение РСМД

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Венгрия имеют "общую проблему" относительно положения своих меньшинств в Украине, и предложил вместе работать над ее решением.

Об этом он сказал в интервью венгерскому изданию Magyar Nemzet, сообщает Цензор.НЕТ.

Лавров повторил привычные для Кремля тезисы о "преследовании русскоязычных" в Украине, а также высказался относительно "принудительной украинизации" других национальных меньшинств - венгров, румын, поляков, болгар, армян, белорусов и греков.

"В Будапеште хорошо знакомы с этой проблемой. Сейчас Россия и Венгрия открыто высказываются в защиту своих соотечественников. И мы можем объединить усилия в этом вопросе", - заявил глава МИД РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Демилитаризация Украины, отмена санкций и возврат активов должны быть прописаны в мирном соглашении, - Лавров

Автор: 

Венгрия (2037) Лавров Сергей (2331)


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Топ комментарии
+2
А до цього вони не були об єднанні проти України??
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07.07.2025 13:46 Ответить
+2
Вирішили виродки фашистські з цієї сторони зайти. Тоді нехай нададуть список прітісньонних завтра вони вже будуть в поїзді чухать на істарічєскую родіну. Так же на Сосії відносяться до нацменшин?
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07.07.2025 13:48 Ответить
+1
Надо шатать проблему нацменьшинств НА расеи - там одна проблема на другой.

Ущемляют по языку, по культуре и прочим аспектам.
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07.07.2025 13:54 Ответить
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А до цього вони не були об єднанні проти України??
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07.07.2025 13:46 Ответить
- Так! Ти, ти і ти...
- А я?
- Добре, і ти також - пішли нагуй! (с)
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07.07.2025 13:47 Ответить
Вирішили виродки фашистські з цієї сторони зайти. Тоді нехай нададуть список прітісньонних завтра вони вже будуть в поїзді чухать на істарічєскую родіну. Так же на Сосії відносяться до нацменшин?
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07.07.2025 13:48 Ответить
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07.07.2025 13:50 Ответить
Без личаків нікуди не годиться.
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07.07.2025 14:04 Ответить
Надо шатать проблему нацменьшинств НА расеи - там одна проблема на другой.

Ущемляют по языку, по культуре и прочим аспектам.
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07.07.2025 13:54 Ответить
Почати з того, на яком ізыкє зараз розмовляють примусово депортовані кацапами колишні українці.
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07.07.2025 14:11 Ответить
Паліть мадярські ксіви , бо з кацапським підходом до "захисту нацменів" Закарпуття мадяри зруйнують вщент.
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07.07.2025 13:58 Ответить
це пропозиція Угорщині вдарити по Закарпаттю?
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07.07.2025 13:59 Ответить
Палить свого агента
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07.07.2025 14:02 Ответить
Касапи іржанням свого мерина на посаді дипломата щойно вкотре озвучили свої ультимативні вимоги до цивілізованого світу, хоча при цьому згадували лише Україну. Ним було заявлено: "Демілітаризація та денацифікація України, відкликання позовів та скасування санкцій проти РФ, повернення активів мають бути прописані у мирній угоді". Саме тому на будь-яких "мирних переговорах" з *********** поруч з Україною має бути і т.зв. "коаліція охочих-нерішучих": Україна+Франція+Британія+Німеччина+Польща. Ну, і висувати свої контрвимоги до **********, які включають обов'язкове звільнення тимчасово окупованих територій України.
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07.07.2025 14:08 Ответить
 
 