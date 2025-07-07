Лавров предложил Венгрии "объединить усилия" в отношении меньшинств в Украине
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Венгрия имеют "общую проблему" относительно положения своих меньшинств в Украине, и предложил вместе работать над ее решением.
Об этом он сказал в интервью венгерскому изданию Magyar Nemzet, сообщает Цензор.НЕТ.
Лавров повторил привычные для Кремля тезисы о "преследовании русскоязычных" в Украине, а также высказался относительно "принудительной украинизации" других национальных меньшинств - венгров, румын, поляков, болгар, армян, белорусов и греков.
"В Будапеште хорошо знакомы с этой проблемой. Сейчас Россия и Венгрия открыто высказываются в защиту своих соотечественников. И мы можем объединить усилия в этом вопросе", - заявил глава МИД РФ.
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