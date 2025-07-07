Лавров запропонував Угорщині "об’єднати зусилля" щодо меншин в Україні
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія та Угорщина мають "спільну проблему" щодо становища своїх меншин в Україні, й запропонував разом працювати над її вирішенням.
Про це він сказав в інтерв’ю угорському виданню Magyar Nemzet, повідомляє Цензор.НЕТ.
Лавров повторив звичні для Кремля тези про "переслідування російськомовних" в Україні, а також висловився щодо "примусової українізації" інших національних меншин - угорців, румунів, поляків, болгар, вірмен, білорусів і греків.
"У Будапешті добре знайомі з цією проблемою. Зараз Росія та Угорщина відкрито висловлюються на захист своїх співвітчизників. І ми можемо об’єднати зусилля у цьому питанні", - заявив глава МЗС РФ.
Топ коментарі
+9 Віталій #584752
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+5 ALEX SUROVV #593022
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+3 частный сектор
показати весь коментар07.07.2025 13:50 Відповісти Посилання
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Після поділу Чехословаччини між Німеччиною, Польщою та Угорщиною, гітлер виправдовував анексію Судетів - «міжнародним» характером вимог до Чехословацької республіки.
Іншими словами - путін ніби то "турбується" не тільки про росіян.
Ущемляют по языку, по культуре и прочим аспектам.
Ваші співвітчизники сидять на ваших болотах.