Лавров запропонував Угорщині "об’єднати зусилля" щодо меншин в Україні

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія та Угорщина мають "спільну проблему" щодо становища своїх меншин в Україні, й запропонував разом працювати над її вирішенням.

Про це він сказав в інтерв’ю угорському виданню Magyar Nemzet, повідомляє Цензор.НЕТ.

Лавров повторив звичні для Кремля тези про "переслідування російськомовних" в Україні, а також висловився щодо "примусової українізації" інших національних меншин - угорців, румунів, поляків, болгар, вірмен, білорусів і греків.

"У Будапешті добре знайомі з цією проблемою. Зараз Росія та Угорщина відкрито висловлюються на захист своїх співвітчизників. І ми можемо об’єднати зусилля у цьому питанні", - заявив глава МЗС РФ.

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