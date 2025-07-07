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Новини Переговори з Україною щодо нацменшин
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Лавров запропонував Угорщині "об’єднати зусилля" щодо меншин в Україні

Сергій Лавров про мораторій на розміщення РСМД

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія та Угорщина мають "спільну проблему" щодо становища своїх меншин в Україні, й запропонував разом працювати над її вирішенням.

Про це він сказав в інтерв’ю угорському виданню Magyar Nemzet, повідомляє Цензор.НЕТ.

Лавров повторив звичні для Кремля тези про "переслідування російськомовних" в Україні, а також висловився щодо "примусової українізації" інших національних меншин - угорців, румунів, поляків, болгар, вірмен, білорусів і греків.

"У Будапешті добре знайомі з цією проблемою. Зараз Росія та Угорщина відкрито висловлюються на захист своїх співвітчизників. І ми можемо об’єднати зусилля у цьому питанні", - заявив глава МЗС РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Демілітаризація України, скасування санкцій та повернення активів мають бути прописані в мирній угоді, - Лавров

Автор: 

Угорщина (2378) Лавров Сергій (1617)


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Топ коментарі
+9
А до цього вони не були об єднанні проти України??
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07.07.2025 13:46 Відповісти
+5
Вирішили виродки фашистські з цієї сторони зайти. Тоді нехай нададуть список прітісньонних завтра вони вже будуть в поїзді чухать на істарічєскую родіну. Так же на Сосії відносяться до нацменшин?
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07.07.2025 13:48 Відповісти
+3
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07.07.2025 13:50 Відповісти
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А до цього вони не були об єднанні проти України??
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07.07.2025 13:46 Відповісти
- Так! Ти, ти і ти...
- А я?
- Добре, і ти також - пішли нагуй! (с)
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07.07.2025 13:47 Відповісти
Вирішили виродки фашистські з цієї сторони зайти. Тоді нехай нададуть список прітісньонних завтра вони вже будуть в поїзді чухать на істарічєскую родіну. Так же на Сосії відносяться до нацменшин?
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07.07.2025 13:48 Відповісти
Це вже ж було....
Після поділу Чехословаччини між Німеччиною, Польщою та Угорщиною, гітлер виправдовував анексію Судетів - «міжнародним» характером вимог до Чехословацької республіки.
Іншими словами - путін ніби то "турбується" не тільки про росіян.
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07.07.2025 14:53 Відповісти
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07.07.2025 13:50 Відповісти
Без личаків нікуди не годиться.
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07.07.2025 14:04 Відповісти
Надо шатать проблему нацменьшинств НА расеи - там одна проблема на другой.

Ущемляют по языку, по культуре и прочим аспектам.
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07.07.2025 13:54 Відповісти
Почати з того, на яком ізыкє зараз розмовляють примусово депортовані кацапами колишні українці.
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07.07.2025 14:11 Відповісти
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07.07.2025 14:22 Відповісти
І чому ЧП? мАсква мусульманське місто.
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07.07.2025 14:26 Відповісти
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07.07.2025 14:28 Відповісти
Паліть мадярські ксіви , бо з кацапським підходом до "захисту нацменів" Закарпуття мадяри зруйнують вщент.
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07.07.2025 13:58 Відповісти
це пропозиція Угорщині вдарити по Закарпаттю?
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07.07.2025 13:59 Відповісти
Палить свого агента
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07.07.2025 14:02 Відповісти
Касапи іржанням свого мерина на посаді дипломата щойно вкотре озвучили свої ультимативні вимоги до цивілізованого світу, хоча при цьому згадували лише Україну. Ним було заявлено: "Демілітаризація та денацифікація України, відкликання позовів та скасування санкцій проти РФ, повернення активів мають бути прописані у мирній угоді". Саме тому на будь-яких "мирних переговорах" з *********** поруч з Україною має бути і т.зв. "коаліція охочих-нерішучих": Україна+Франція+Британія+Німеччина+Польща. Ну, і висувати свої контрвимоги до **********, які включають обов'язкове звільнення тимчасово окупованих територій України.
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07.07.2025 14:08 Відповісти
Так хай уже напряму пропонують Орбану вихід з НАТО та приєднання до ОДКБ... Там скоро місце Вірменії, або Азербайджану, звільниться...
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07.07.2025 15:11 Відповісти
або одразу обидва ))
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07.07.2025 15:32 Відповісти
У лаврова мабуть ящур,в стані загострення.
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07.07.2025 14:29 Відповісти
"Зараз Росія та Угорщина відкрито висловлюються на захист своїх співвітчизників."

Ваші співвітчизники сидять на ваших болотах.
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07.07.2025 14:34 Відповісти
Рашиська паскуда знову мудрує ,так це ви "захистили" так званих росіцйськомовних в Маріуполі ,Бахмуті ,Попасні ,Северодонецьку ,Марянці і багатьох інших містах ви варвари убили десятки тисяч мирних людей ,коли наше МЗС бездіяльне вилазить ця нациська мерзота.
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07.07.2025 14:37 Відповісти
Ну не тварюки!!! В рашці українських шкіл немає,в Угорщині те саме,в рашці майже знищені такі народності як чукчі,буряти,калмики і інші.Коли їх беруть в полон,вони навіть не знають своєї рідної мови ,а заявляють,що вони РУСЬКІЄ,хоча й вузькоглазі!! ТВАРІ,ТВАРІ іще раз ТВАРІ!!!
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07.07.2025 15:04 Відповісти
Це перший крок до вводу військ на Закарпаття. На фронті нічого толком не добились, відволікали Іраном, Газою. Тепер терміново планують розбурхати закарпатських селян, які розуміють мадярську і трохи російську. Роздача мадярських паспортів нам вилізе боком.
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07.07.2025 15:10 Відповісти
пропоную всіх меншинства на закарпатті- циган, угров та русінов до угорщини, щоб не було няких питань до України. ці меншинства в майбутнєму сепари і колаборанти.
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07.07.2025 15:25 Відповісти
так самі меншини ні на що не скаржаться. Скаржиться тільки путінська підтирка орбан.
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07.07.2025 15:34 Відповісти
коняка мовчав би вже краще. І так весь світ знає звідки орбанівськи копита ростуть і хто за них платить.
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07.07.2025 15:33 Відповісти
 
 