Демілітаризація України, скасування санкцій та повернення активів мають бути прописані в мирній угоді, - Лавров
Глава МЗС Росії Сергій Лавров озвучив, що на думку РФ має бути прописано в мирній угоді.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
"Демілітаризація та денацифікація України, відкликання позовів та скасування санкцій проти РФ, повернення активів мають бути прописані у мирній угоді", - сказав він.
Топ коментарі
+24 Валерий К #448385
показати весь коментар07.07.2025 12:35 Відповісти Посилання
+21 Александр Иванов #442761
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+15 Mavka Ukraina #550985
показати весь коментар07.07.2025 12:27 Відповісти Посилання
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в як закінчив ?
1. путлера до ГААги.
2. лаврова, сімомнян, соловьова, та інших за грати.
3. кожного хто воював на теріторії України под трибунал.
Лаврову рекомендація:поки ноги носять сам іди на скотобойню,як мерина приймуть по пільгам.