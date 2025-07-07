УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10366 відвідувачів онлайн
Новини Мирна угода щодо припинення війни
5 161 45

Демілітаризація України, скасування санкцій та повернення активів мають бути прописані в мирній угоді, - Лавров

Чого Росія хоче у мирній угоді

Глава МЗС Росії Сергій Лавров озвучив, що на думку РФ має бути прописано в мирній угоді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Демілітаризація та денацифікація України, відкликання позовів та скасування санкцій проти РФ, повернення активів мають бути прописані у мирній угоді", - сказав він.

Читайте: Рютте висміяв Лаврова за прогнози про "крах НАТО": Нічого корисного з рота Лаврова ніколи не вилітало

Чого Росія хоче у мирній угоді

Автор: 

Лавров Сергій (1617) перемовини (3027) переговори з Росією (1324)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+24
показати весь коментар
07.07.2025 12:35 Відповісти
+21
А може краще демілітарізація **********?
показати весь коментар
07.07.2025 12:25 Відповісти
+15
Хвора потворна коняка марить.
показати весь коментар
07.07.2025 12:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А може краще демілітарізація **********?
показати весь коментар
07.07.2025 12:25 Відповісти
от ляпай шо попало і це й буде расійська дипломатія
показати весь коментар
07.07.2025 12:27 Відповісти
вимагай більше і більше. база
показати весь коментар
07.07.2025 12:27 Відповісти
Хвора потворна коняка марить.
показати весь коментар
07.07.2025 12:27 Відповісти
мені здається що вона хоче свою дозу нікотіну
показати весь коментар
07.07.2025 12:32 Відповісти
А по пиці з ноги?
показати весь коментар
07.07.2025 12:27 Відповісти
показати весь коментар
07.07.2025 12:28 Відповісти
Хто б що не казав і як би абсурдно не звучали подібні вириги із боліт, вони принаймі конкретно-постійні. Типу, українці мають померти. Це позиція андрофагів, вона чітка і з їхньої точки зору не підлягає обговоренню. У нас сім п'ятниць на тиждень і 352 відосика за день, де кожен раз ми змінюємо свою позицію, починаючи від "потужної перемоги", закінчуючи "ми готові на все заради миру". Наша зелено-трускавецька дІпламатія вже, вибачте, такого "наху...вєртіла", що ні ми самі ні наші союзники не можуть зрозуміти в якій точці координат ми знаходимось.
показати весь коментар
07.07.2025 12:30 Відповісти
показати весь коментар
07.07.2025 12:32 Відповісти
"Ржюююнємагу"
показати весь коментар
07.07.2025 12:33 Відповісти
Ти здохнеш раніше.
показати весь коментар
07.07.2025 12:32 Відповісти
Краще посмокчи у х.у.й.л.а.
показати весь коментар
07.07.2025 12:33 Відповісти
іго-го
показати весь коментар
07.07.2025 12:33 Відповісти
Навіщо ти так, він вже лошадь пережив, став все більше на віслюка схожим, даже кадирівці плутати почали
показати весь коментар
07.07.2025 13:18 Відповісти
Лавров іде *****👉
показати весь коментар
07.07.2025 12:33 Відповісти
Так була вже і демілітаризація, і денацифікація - до 2014 року. І до чого це привело? Спочатку зелені гуманоїди в Криму, потім - відкрите збройне вторгнення під командуванням Гіркіна-Стрєлкова.
показати весь коментар
07.07.2025 12:34 Відповісти
А пуя в зуби ти не хочеш?!
показати весь коментар
07.07.2025 12:34 Відповісти
санкции укрепляют раху...
показати весь коментар
07.07.2025 12:34 Відповісти
показати весь коментар
07.07.2025 12:35 Відповісти
😂
показати весь коментар
07.07.2025 12:44 Відповісти
Нужно забыть про переговоры. Они будут выдвигать все новые и новые невыполнимые условия чтобы продолжать войну.
показати весь коментар
07.07.2025 12:35 Відповісти
А йух на всю кобилячу мордну не хочеш?! *****...
показати весь коментар
07.07.2025 12:37 Відповісти
А то шо??
показати весь коментар
07.07.2025 12:38 Відповісти
Є кращий варіант: Україна створює ядерну та хімічну зброю, та виставляє ультиматум русні: заморозка війни, або рано чи пізно ми знищимо європейську частину рашки з десятками мільйонів дохлої русні
показати весь коментар
07.07.2025 12:38 Відповісти
Ти., ІШАК АРМЯНСЬКИЙ., а ще що?
показати весь коментар
07.07.2025 12:40 Відповісти
показати весь коментар
07.07.2025 12:40 Відповісти
показати весь коментар
07.07.2025 12:42 Відповісти
гебельс колись також пи.3...дів
в як закінчив ?
показати весь коментар
07.07.2025 12:45 Відповісти
Всі ці "вимоги" стосуються не лише України, а й всього цивілізованого світу. Саме тому на будь-яких "мирних переговорах" з *********** поруч з Україною має бути і т.зв. "коаліція охочих-нерішучих": Україна+Франція+Британія+Німеччина+Польща. Ну, і висувати свої контрвимоги до **********, які включають обов'язкове звільнення тимчасово окупованих територій України.
показати весь коментар
07.07.2025 12:49 Відповісти
Ще в угоді прописати:

1. путлера до ГААги.
2. лаврова, сімомнян, соловьова, та інших за грати.
3. кожного хто воював на теріторії України под трибунал.
показати весь коментар
07.07.2025 12:50 Відповісти
Купи бігуді щоб міг губу закатать.В мирній угоді має бути прописане-кордони 1991року,вивід фашистсько-російських військ з України, виплати репарацій за руйнування підприємств,інфраструктури,медичних,навчальних закладів,адмінбудівель,техніки,релігійні і споруди культури,взагалі до останньої халупи.Виплати пораненим,родичам загиблих.Активи конфісковують ся за рахунок ущерба.
Лаврову рекомендація:поки ноги носять сам іди на скотобойню,як мерина приймуть по пільгам.
показати весь коментар
07.07.2025 12:52 Відповісти
а за обидві щоки
показати весь коментар
07.07.2025 12:54 Відповісти
А ху-ху не хо-хо, тварина кінська???!!!
показати весь коментар
07.07.2025 12:55 Відповісти
Цікаво, а взагалі є ветеринари-психіатри?
показати весь коментар
07.07.2025 12:56 Відповісти
показати весь коментар
07.07.2025 13:09 Відповісти
що йому в овес добавляють
показати весь коментар
07.07.2025 13:13 Відповісти
Про овес і порошок забув, зовсім про себе не думаєш
показати весь коментар
07.07.2025 13:13 Відповісти
Повзи нах...
показати весь коментар
07.07.2025 13:18 Відповісти
Шкапа ти хромонога, ***** на лисині це все напиши і прихлопни це згори табакєркою. Тільки посильніше.
показати весь коментар
07.07.2025 13:19 Відповісти
Коняка Калантаряка, пшел в стойло!
показати весь коментар
07.07.2025 13:42 Відповісти
 
 