Демілітаризація України, скасування санкцій та повернення активів мають бути прописані в мирній угоді, - Лавров

Глава МЗС Росії Сергій Лавров озвучив, що на думку РФ має бути прописано в мирній угоді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Демілітаризація та денацифікація України, відкликання позовів та скасування санкцій проти РФ, повернення активів мають бути прописані у мирній угоді", - сказав він.

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