Демилитаризация Украины, отмена санкций и возвращение активов должны быть прописаны в мирном соглашении, - Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров озвучил, что по мнению РФ должно быть прописано в мирном соглашении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Демилитаризация и денацификация Украины, отзыв исков и отмена санкций против РФ, возвращение активов должны быть прописаны в мирном соглашении", - сказал он.

Читайте: Рютте высмеял Лаврова за прогнозы о "крахе НАТО": Ничего полезного изо рта Лаврова никогда не вылетало