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Демилитаризация Украины, отмена санкций и возвращение активов должны быть прописаны в мирном соглашении, - Лавров
Глава МИД России Сергей Лавров озвучил, что по мнению РФ должно быть прописано в мирном соглашении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
"Демилитаризация и денацификация Украины, отзыв исков и отмена санкций против РФ, возвращение активов должны быть прописаны в мирном соглашении", - сказал он.
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+26 Валерий К #448385
показать весь комментарий07.07.2025 12:35 Ответить Ссылка
+21 Александр Иванов #442761
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+15 Mavka Ukraina #550985
показать весь комментарий07.07.2025 12:27 Ответить Ссылка
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в як закінчив ?
1. путлера до ГААги.
2. лаврова, сімомнян, соловьова, та інших за грати.
3. кожного хто воював на теріторії України под трибунал.
Лаврову рекомендація:поки ноги носять сам іди на скотобойню,як мерина приймуть по пільгам.