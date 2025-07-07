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Новости Мирное соглашение
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Демилитаризация Украины, отмена санкций и возвращение активов должны быть прописаны в мирном соглашении, - Лавров

Чего Россия хочет в мирном соглашении

Глава МИД России Сергей Лавров озвучил, что по мнению РФ должно быть прописано в мирном соглашении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Демилитаризация и денацификация Украины, отзыв исков и отмена санкций против РФ, возвращение активов должны быть прописаны в мирном соглашении", - сказал он.

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Чего Россия хочет в мирном соглашении

Автор: 

Лавров Сергей (2331) переговоры (5090) переговоры с Россией (1208)


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Топ комментарии
+26
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07.07.2025 12:35 Ответить
+21
А може краще демілітарізація **********?
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07.07.2025 12:25 Ответить
+15
Хвора потворна коняка марить.
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07.07.2025 12:27 Ответить
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А може краще демілітарізація **********?
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07.07.2025 12:25 Ответить
от ляпай шо попало і це й буде расійська дипломатія
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07.07.2025 12:27 Ответить
вимагай більше і більше. база
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07.07.2025 12:27 Ответить
Хвора потворна коняка марить.
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07.07.2025 12:27 Ответить
мені здається що вона хоче свою дозу нікотіну
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07.07.2025 12:32 Ответить
А по пиці з ноги?
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07.07.2025 12:27 Ответить
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07.07.2025 12:28 Ответить
Хто б що не казав і як би абсурдно не звучали подібні вириги із боліт, вони принаймі конкретно-постійні. Типу, українці мають померти. Це позиція андрофагів, вона чітка і з їхньої точки зору не підлягає обговоренню. У нас сім п'ятниць на тиждень і 352 відосика за день, де кожен раз ми змінюємо свою позицію, починаючи від "потужної перемоги", закінчуючи "ми готові на все заради миру". Наша зелено-трускавецька дІпламатія вже, вибачте, такого "наху...вєртіла", що ні ми самі ні наші союзники не можуть зрозуміти в якій точці координат ми знаходимось.
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07.07.2025 12:30 Ответить
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07.07.2025 12:32 Ответить
"Ржюююнємагу"
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07.07.2025 12:33 Ответить
Ти здохнеш раніше.
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07.07.2025 12:32 Ответить
Краще посмокчи у х.у.й.л.а.
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07.07.2025 12:33 Ответить
іго-го
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07.07.2025 12:33 Ответить
Навіщо ти так, він вже лошадь пережив, став все більше на віслюка схожим, даже кадирівці плутати почали
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07.07.2025 13:18 Ответить
Лавров іде *****👉
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07.07.2025 12:33 Ответить
Так була вже і демілітаризація, і денацифікація - до 2014 року. І до чого це привело? Спочатку зелені гуманоїди в Криму, потім - відкрите збройне вторгнення під командуванням Гіркіна-Стрєлкова.
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07.07.2025 12:34 Ответить
А пуя в зуби ти не хочеш?!
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07.07.2025 12:34 Ответить
санкции укрепляют раху...
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07.07.2025 12:34 Ответить
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07.07.2025 12:35 Ответить
😂
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07.07.2025 12:44 Ответить
Нужно забыть про переговоры. Они будут выдвигать все новые и новые невыполнимые условия чтобы продолжать войну.
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07.07.2025 12:35 Ответить
А йух на всю кобилячу мордну не хочеш?! *****...
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07.07.2025 12:37 Ответить
А то шо??
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07.07.2025 12:38 Ответить
Є кращий варіант: Україна створює ядерну та хімічну зброю, та виставляє ультиматум русні: заморозка війни, або рано чи пізно ми знищимо європейську частину рашки з десятками мільйонів дохлої русні
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07.07.2025 12:38 Ответить
Ти., ІШАК АРМЯНСЬКИЙ., а ще що?
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07.07.2025 12:40 Ответить
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07.07.2025 12:40 Ответить
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07.07.2025 12:42 Ответить
гебельс колись також пи.3...дів
в як закінчив ?
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07.07.2025 12:45 Ответить
Всі ці "вимоги" стосуються не лише України, а й всього цивілізованого світу. Саме тому на будь-яких "мирних переговорах" з *********** поруч з Україною має бути і т.зв. "коаліція охочих-нерішучих": Україна+Франція+Британія+Німеччина+Польща. Ну, і висувати свої контрвимоги до **********, які включають обов'язкове звільнення тимчасово окупованих територій України.
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07.07.2025 12:49 Ответить
Ще в угоді прописати:

1. путлера до ГААги.
2. лаврова, сімомнян, соловьова, та інших за грати.
3. кожного хто воював на теріторії України под трибунал.
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07.07.2025 12:50 Ответить
Купи бігуді щоб міг губу закатать.В мирній угоді має бути прописане-кордони 1991року,вивід фашистсько-російських військ з України, виплати репарацій за руйнування підприємств,інфраструктури,медичних,навчальних закладів,адмінбудівель,техніки,релігійні і споруди культури,взагалі до останньої халупи.Виплати пораненим,родичам загиблих.Активи конфісковують ся за рахунок ущерба.
Лаврову рекомендація:поки ноги носять сам іди на скотобойню,як мерина приймуть по пільгам.
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07.07.2025 12:52 Ответить
а за обидві щоки
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07.07.2025 12:54 Ответить
А ху-ху не хо-хо, тварина кінська???!!!
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07.07.2025 12:55 Ответить
Цікаво, а взагалі є ветеринари-психіатри?
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07.07.2025 12:56 Ответить
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07.07.2025 13:09 Ответить
що йому в овес добавляють
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07.07.2025 13:13 Ответить
Про овес і порошок забув, зовсім про себе не думаєш
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07.07.2025 13:13 Ответить
Повзи нах...
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07.07.2025 13:18 Ответить
Шкапа ти хромонога, ***** на лисині це все напиши і прихлопни це згори табакєркою. Тільки посильніше.
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07.07.2025 13:19 Ответить
Коняка Калантаряка, пшел в стойло!
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07.07.2025 13:42 Ответить
а спину вареньем тебе не намазать?
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07.07.2025 14:06 Ответить
В перекладі на людську мову його слова означають - нах... нам ваша "мирна угода"
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07.07.2025 14:10 Ответить
Спочатку - деконякозація х*йлостану
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07.07.2025 14:19 Ответить
 
 