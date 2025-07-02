Рютте высмеял Лаврова за прогнозы о "крахе НАТО": Ничего полезного изо рта Лаврова никогда не вылетало
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в шутливой форме прокомментировал заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о якобы приближающемся "крахе НАТО" из-за роста оборонных бюджетов стран-членов.
Об этом Рютте заявил в эфире Fox News, передает Цензор.НЕТ.
Он отреагировал на заявление Лаврова, сделанное в ответ на слова польского министра иностранных дел Радослава Сикорского о возможном крахе путинского режима вследствие гонки вооружений. Лавров тогда сказал: "Катастрофическое, по моим оценкам, увеличение бюджета стран НАТО тоже приведет к краху этой организации".
На это Рютте ответил иронией: "Лавров - он министр иностранных дел России, кажется, со времен рождения Иисуса Христа? И с тех пор ничего полезного из его рта так и не вылетело".
Он также предложил "не уделять господину Лаврову слишком много внимания", подчеркнув, что рост оборонных расходов НАТО - это "огромная внешнеполитическая победа администрации Дональда Трампа".
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Ху-йло фактично контролює ключового члена НАТО. З кого ржать?
досить
- зростання витрат в країнах ЄС компенсується зниженням їх в СШП ... то в чому перемога ...?
Вже заблокували постачання боеприпасів Україні!
Вона рже над всією цією "потужною натою".
Штати плюнули на меморандум і Україну - все нормально, генсек нато каже, що Європа все зробить.
Або не зробить, але мене воно не стосується!