Рютте высмеял Лаврова за прогнозы о "крахе НАТО": Ничего полезного изо рта Лаврова никогда не вылетало

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в шутливой форме прокомментировал заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о якобы приближающемся "крахе НАТО" из-за роста оборонных бюджетов стран-членов.

Об этом Рютте заявил в эфире Fox News, передает Цензор.НЕТ.

Он отреагировал на заявление Лаврова, сделанное в ответ на слова польского министра иностранных дел Радослава Сикорского о возможном крахе путинского режима вследствие гонки вооружений. Лавров тогда сказал: "Катастрофическое, по моим оценкам, увеличение бюджета стран НАТО тоже приведет к краху этой организации".

На это Рютте ответил иронией: "Лавров - он министр иностранных дел России, кажется, со времен рождения Иисуса Христа? И с тех пор ничего полезного из его рта так и не вылетело".

Он также предложил "не уделять господину Лаврову слишком много внимания", подчеркнув, что рост оборонных расходов НАТО - это "огромная внешнеполитическая победа администрации Дональда Трампа".

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