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Новости Оборонительные расходы НАТО
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Рютте высмеял Лаврова за прогнозы о "крахе НАТО": Ничего полезного изо рта Лаврова никогда не вылетало

Рютте о звонке Трампа Путину

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в шутливой форме прокомментировал заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о якобы приближающемся "крахе НАТО" из-за роста оборонных бюджетов стран-членов.

Об этом Рютте заявил в эфире Fox News, передает Цензор.НЕТ.

Он отреагировал на заявление Лаврова, сделанное в ответ на слова польского министра иностранных дел Радослава Сикорского о возможном крахе путинского режима вследствие гонки вооружений. Лавров тогда сказал: "Катастрофическое, по моим оценкам, увеличение бюджета стран НАТО тоже приведет к краху этой организации".

На это Рютте ответил иронией: "Лавров - он министр иностранных дел России, кажется, со времен рождения Иисуса Христа? И с тех пор ничего полезного из его рта так и не вылетело".

Он также предложил "не уделять господину Лаврову слишком много внимания", подчеркнув, что рост оборонных расходов НАТО - это "огромная внешнеполитическая победа администрации Дональда Трампа".

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Автор: 

Лавров Сергей (2330) НАТО (10180) Рютте Марк (419)


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Топ комментарии
+5
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02.07.2025 17:38 Ответить
+4
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02.07.2025 17:44 Ответить
+2
З його чорного рота можуть вилітати тільки хамство і брехня.
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02.07.2025 17:41 Ответить
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02.07.2025 17:38 Ответить
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02.07.2025 18:01 Ответить
близнецы...
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02.07.2025 18:46 Ответить
А хто з кого сміється?
Ху-йло фактично контролює ключового члена НАТО. З кого ржать?
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02.07.2025 18:02 Ответить
наржалися вже
досить
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02.07.2025 18:20 Ответить
зростання оборонних витрат НАТО - це "величезна зовнішньополітична перемога адміністрації Дональда Трампа". Джерело: https://censor.net/ua/n3561171
- зростання витрат в країнах ЄС компенсується зниженням їх в СШП ... то в чому перемога ...?
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02.07.2025 17:39 Ответить
З його чорного рота можуть вилітати тільки хамство і брехня.
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02.07.2025 17:41 Ответить
От тільки Україні не легше.
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02.07.2025 17:42 Ответить
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02.07.2025 17:44 Ответить
Тихо будь, рюггі. А то позвонять з Кремля трампуші і тобі доведеться вибачатися...
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02.07.2025 17:45 Ответить
Дерзкий, как пуля резкий
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02.07.2025 17:48 Ответить
а ти з ним дітей хрестила,чи може він твій кум? чи тебе батьки вчили так звертатись до людей? твій рівень недолуга це єрмак,хуйло та зеленський. ти мене зрозуміла?
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02.07.2025 17:52 Ответить
Як нічого, а іржанання? Хоч посміємся.
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02.07.2025 17:51 Ответить
Не смішно. З гумором у Рютте ще гірше, ніж у Зе. Але сенс вірний.
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02.07.2025 18:04 Ответить
Лощадь права!
Вже заблокували постачання боеприпасів Україні!
Вона рже над всією цією "потужною натою".
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02.07.2025 18:06 Ответить
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02.07.2025 18:15 Ответить
А від тебе що корисне було?
Штати плюнули на меморандум і Україну - все нормально, генсек нато каже, що Європа все зробить.
Або не зробить, але мене воно не стосується!
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02.07.2025 18:19 Ответить
 
 