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Новости РФ увеличивает производство оружия
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Сикорский: Режим Путина может пасть, как и СССР, из-за новой гонки вооружений

Глава МИД Польши Радослав Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предположил, что власть Владимира Путина может потерпеть крах в случае повторения гонки вооружений, подобной той, что привела к распаду СССР.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на AFP.

Сикорский отметил, что Путин фактически повторяет путь советского лидера Леонида Брежнева, во времена которого СССР пришел в упадок из-за чрезмерных военных расходов. "Он сам когда-то сказал, что Советский Союз распался, потому что тратил слишком много на вооружение, а сейчас он делает то же самое", - заявил польский министр.

По его словам, Россия сейчас ведет "очень дорогую войну", а агрессия против Украины заставила страны Запада значительно увеличить оборонные расходы.

"Путин будет вынужден выжать еще больше средств на оборону. Надеемся, что результат для режима будет таким же, но более быстрым", - подытожил Сикорский.

Также читайте: Драматические события на Ближнем Востоке повлияют и на войну РФ против Украины, - Сикорский

Автор: 

оружие (10287) россия (96442) Сикорский Радослав (441) СССР (814)


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Топ комментарии
+5
Режим Путіна може впасти, як і СРСР, через нову гонку озброєнь
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26.06.2025 17:03 Ответить
+4
Хіба СРСР здувся через гонку озброєнь а не через падіння цін на нафту?
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26.06.2025 17:08 Ответить
+4
Не можна двічі плюнути в одну й ту ж річку - стара мудрість.
Тим більше, що СРСР ще НЕ розпався, у 1991 році процес розпаду СРСР тільки розпочався - саме зараз починається фінальна стадія розпаду СРСР і війна рашистів з Україною є частиною процесу розпаду СРСР.
Мудрі знають - людина може поїхати з колгоспу, але колгосп ніколи не поїде з людини....
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26.06.2025 17:20 Ответить
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Режим Путіна може впасти, як і СРСР, через нову гонку озброєнь
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26.06.2025 17:03 Ответить
А ти мріяв про розпад ссср?
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26.06.2025 17:14 Ответить
всі хто був у розумі і бачив що цій афері століття дупа і час розбігатися
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26.06.2025 17:17 Ответить
може впасти,але це не точно
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26.06.2025 17:04 Ответить
Зеленскій цього вже з рік теж почав чекати.
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26.06.2025 17:04 Ответить
якщо Гонка, то потрібно чітко вказувати якого озброєння.
хоча ......багатьом і так зрозуміло, але тут не той випадок.
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26.06.2025 17:05 Ответить
Этого не произойдёт
Спецслужбы России сделали выводы из того
Что произошло в СССР
Сегодня россия - это ЭФЭСБЭШНАЯ ДЕРЖАВА
И если понадобится удержать народ в стойле
Ужесточением всего
Спецслужбы это сделают
Им это - как два пальца.....
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26.06.2025 17:06 Ответить
Кадирівці, буряти та інша росгвардія.
Але будь яка двіжуха нам дасть перепочинок! Хай ********* хоч і сто років при збереженні режиму, аби між собою а не до сусіда.
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26.06.2025 17:19 Ответить
Вспомните поход Пригожина на Москву
Я тогда сразу сказала - фуфло!
И я оказалась права
В любой стране для перемен нужна оппозиция
Ее в России нет. Априори.
Давно. И значит никаких перемен не будет
А если кацапы вдруг возмущаться начнут
Им интернет обрубят
И будут кацапы сидеть молча на своих кухнях
И смотреть по телику Соловьева
YouTube кацапам практически полностью отрубили
Как и китайцам
Вместо YouTube кацапам дали Rutube
Никто не возмутился
Потому что жить хочется
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26.06.2025 18:36 Ответить
Хіба СРСР здувся через гонку озброєнь а не через падіння цін на нафту?
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26.06.2025 17:08 Ответить
СРСР здувся через національно визвольний рух українців проти російських окупантів:

Офіційно, останні бойові дії Української повстанської армії (УПА) в СРСР відбулися 14 квітня 1960 року. Це був останній бій боївки ОУН під проводом Петра Пасічного (псевдо "Чорний") біля хутора Лози Бережанського району Тернопільської області.

Хоча після 1954 року спостерігалися лише поодинокі акції повстанського руху, а КДБ офіційно вважав 1956 рік роком остаточного придушення збройного підпілля, окремі бійці УПА продовжували переховуватися та чинити спротив ще довгі роки, аж до відновлення незалежності України у 1991 році. Були випадки арештів і навіть сутичок з останніми повстанцями і в наступні роки після 1960. Деякі джерела навіть згадують про бої УПА в 1967 році.
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26.06.2025 17:18 Ответить
На редкость бесполезный поляк
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26.06.2025 17:10 Ответить
Але ракет давайте побільше! І ППО! І почніть вже гібридні операції проти мордору, хоча б у відповідь на їхні!!
По впасти може і демократія!! Вона зараз гола беззахисна, як виявилось! Достатньо ворогу піти не в лоба на СОУ а коротшими стежками на Європу - то наслідки непередбачувані
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26.06.2025 17:17 Ответить
Не можна двічі плюнути в одну й ту ж річку - стара мудрість.
Тим більше, що СРСР ще НЕ розпався, у 1991 році процес розпаду СРСР тільки розпочався - саме зараз починається фінальна стадія розпаду СРСР і війна рашистів з Україною є частиною процесу розпаду СРСР.
Мудрі знають - людина може поїхати з колгоспу, але колгосп ніколи не поїде з людини....
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26.06.2025 17:20 Ответить
Так й так вони наче вже дійшли до стелі збільшення ВПК, бо деякі підприємства почали фактично банкротувати через оплату їх продукції нижче собівартості. Та він став приблизно з 40% їхньої економіки, що впевнено приведе до коллапсу за 5-20 років.
Залишилося лише дожити до цього прекрасного моменту.
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26.06.2025 17:22 Ответить
Ми з колегами чекаємо 11 років.
Купа Свідків і експ-ердів обіцяють у всіх ракурсах і всіх варіантах . І про сібірскій плюм і все таке інше 😁
Мабуть вже завезуть нове покоління пророцтв та Свідків 😁
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26.06.2025 17:38 Ответить
* з 2014 року. Війна в лютому 2014 почалася, як хто пам'ятає . А фактично гібридні операції йшли з самого 90/91
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26.06.2025 17:40 Ответить
Ну в 91 расея не вела войну, поэтому скорее как в 17 может быть
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26.06.2025 17:23 Ответить
Пиня марно сподівається що Китай його витягне з багнюки.
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26.06.2025 18:04 Ответить
Китай дал добро ***** на войну с Украиной на Олимпиаде и сейчас помогает станками и ударными беспилотниками подсолнух.
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26.06.2025 18:22 Ответить
СССР рухнул из-за гонки вооружений и космической программы. Все сбережения наших родителей в космических ракетах, кораблях, самолётах, ракетах, танках, бронемашинах, боеприпасах и зарплатах и пенсиях военных. Война для ***** это та же гонка вооружения, только намного дешевле, будем надеется, что все сбережения ********** сгорят в топке печи ВПК!!
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26.06.2025 18:19 Ответить
Его путинаХула режим уже упал!люди немогут кредиты платить!ПРОЦЕСС ПОШОЛ!РАСПАД поРаши!
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26.06.2025 21:43 Ответить
 
 