Сикорский: Режим Путина может пасть, как и СССР, из-за новой гонки вооружений

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предположил, что власть Владимира Путина может потерпеть крах в случае повторения гонки вооружений, подобной той, что привела к распаду СССР.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на AFP.

Сикорский отметил, что Путин фактически повторяет путь советского лидера Леонида Брежнева, во времена которого СССР пришел в упадок из-за чрезмерных военных расходов. "Он сам когда-то сказал, что Советский Союз распался, потому что тратил слишком много на вооружение, а сейчас он делает то же самое", - заявил польский министр.

По его словам, Россия сейчас ведет "очень дорогую войну", а агрессия против Украины заставила страны Запада значительно увеличить оборонные расходы.

"Путин будет вынужден выжать еще больше средств на оборону. Надеемся, что результат для режима будет таким же, но более быстрым", - подытожил Сикорский.

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