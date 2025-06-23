Драматические события на Ближнем Востоке повлияют и на войну РФ против Украины, - Сикорский
Глава МИД Польши Радослав Сикорский считает, что обострение ситуации на Ближнем Востоке будет иметь влияние и на войну России против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
"Через минуту мы начнем регулярную часть Совета по вопросам иностранных дел с участием министра иностранных дел Украины, поскольку, конечно, драматические события на Ближнем Востоке также повлияют на эту войну. Тем более, что Россия, воспользовавшись случаем, усилила воздушные налеты и бомбардировки. Мы имеем еще один день смерти в Киеве и других украинских городах", - сказал он, прибыв на встречу министров иностранных дел ЕС.
Министр пояснил, что усиление напряжения на Ближнем Востоке приводит к росту цен на нефть, а это приводит к увеличению поступлений в российский бюджет.
Сикорский также выразил надежду, что на этой неделе ЕС утвердит 18-й пакет санкций против России.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це умовно якби в 2 світовій воювала лише Чехословаччина 4 роки проти Німеччини а інші казала "аяяй яка біда - ну ви тримайтесь там"
За три місяці Трамп зі своїми мудаками допоміг русні як сто іранів разом взятих. Він з якої осі?
За що отримала чергову порцію хейта від презика ФША , пуделя путіна , трупа
Трамп порадив тим, хто закликає Україну продовжувати війну з РФ, "добре добирати слова"
Джерело: https://censor.net/ua/n3559187
І нажаль , у сутації з Іраном для України лише мінуси , бо :
1) Нафта дорожче .
Тобто бібі дав кацапам гроші на продовження геноциду українців
2) позиції агента кремля , трупа, у ФША - зміцнились
Ані ракет , ані шахедів кацапи з ірану вже давно не отримують.
Все отримують з КНДР
А там вони лише збільшують виробництво
Північна Корея збільшує масштаби виробництва ракет, якими РФ обстрілює Україну
Бо, якщо би працювали, зростання ціни на звичайну (не підсанкційну) нафту ніяк би не позначилось би на доходи Рашки.
Тепер його можна слити ,щоб отримати високі ціни нафту і зміцнити позиції свого агента , трумпа у ФША
"Я твердо переконаний, що атака за участю Сполучених Штатів, їх бомбардувальників В-2, використання спеціальних бомб і ракет Tomahawk в інтересах України. Іран є членом коаліції в складі Російська Федерація, Білорусь, Північна Корея і Російська Федерація, яка веде війну проти України. Хочу наголосити, що Україна теж відіграла важливу роль в ослабленні Ірану. Уявіть собі, що сотні міжконтинентальних, або принаймні середньої дальності балістичних ракет, які Іран направив Російській Федерації для ударів проти України, могли би вже цієї ночі ударити по Ізраїлю", - сказав він.
"І протиповітряна оборона для перехоплення балістичних ракет, українці вже дуже добре вивчили це, що балістичні ракети - це один з типів ракет, які важче за все перехоплюються. От я можу наголосити, що багато жертв, які Україна понесла через ракетні удари - це іранське виробництво. Величезна кількість "шахедів", які щоночі б'ють по всім українським містам - це або іранське виробництво, або іранські технології. І в даному випадку знищення заводів по виробництву "шахедів", ракет і центрів по розробці ядерної зброї - це, безумовно, на користь України і на користь світу. Інший урок, який ми маємо всього винести. Мова, яку розуміють диктатори - це виключна мова сили", - зазначив політик.
А що він міг ще заявити ? Від заяв нічого б не змінилося
По факту ж маємо
1) Нафта дорожче .
Тобто бібі дав кацапам гроші на продовження геноциду українців
2) позиції агента кремля , трупа, у ФША - зміцнились
Що до шахедів , то так технологія іранська, а виробляється вже все давно на рашці
Ракети теж не з ірану , а з кацапії ,або КНДР
А тут лише збільшення
Північна Корея збільшує масштаби виробництва ракет, якими РФ обстрілює Україну
https://forbes.ua/news/pivnichna-koreya-zbilshue-masshtabi-virobnitstva-raket-yakimi-rf-obstrilyue-ukrainu-25112024-25048
Для тих хто сумнівається раджу згадати нічний ракетний обстріл
Волонтери , яким я допомагаю зі зборами , щось непомітили зменьшення обстрілів
Хоча вони і не сионісти , звичайно.
Бо тільки вони можуть видавати за перемогу , чергову свиню , яку ізраїль підклав Україні
Тому санкції накладено , але без підтримки США нажаль толку з них меньше
А там трумп не дасть образити друга *********
Єврокомісія представила план повної відмови від російського газу та нафти до кінця 2027 року
У той час фша не хочуть підтримувати зниження стелі цін, бо сірими каналами кацапська нафта зараз йде до фша
Тому дякую усім сіонітським шафкам за ще одну свиню для України
Паскуди, щоб ви повиздихали!
Тобто бібі дав кацапам гроші на продовження геноциду українців
2) позиції агента кремля , трупа, у ФША - зміцнились
Але лохам наказано радіти з того , що якесь шапіто відбувається в ірані і не "дивитись угору" (наскіки через це стало гірше Україні)
"Ініціатива перша - фортифікації. Зараз про фортифікації всі говорять: а як же так, що вони не побудовані в Сумах? А як же так, що ми опинилися без них на Покровському напрямку? 2023 рік, я приїжджаю з технікою, купленою за власні кошти, з вимогою розпочинаєте будівництво саме в Покровську і саме в Сумах. І бригади почали моєю технікою це розбудовувати у 2023 році. Згаяли півтора року і через це втрачаємо людей, втрачаємо території та втрачаємо час", - зазначив Порошенко.
Він наголосив, що вже півтора року вимагає передати напряму бригадам кошти податку на доходи фізичних осіб, які сплачують військовослужбовці.
"Сьогодні вони з подивом побачили - ви знаєте, у нас сотні мільярдів гривень, які виділені з бюджету, не використані, не закуплена зброя. Вони значаться в дебіторській заборгованості. Чого б ці гроші, хоча б частину з них, не віддали воїнам, комбригам? Вони б собі за тиждень все закупили", - сказав він.
Порошенко запитав, як можна вимагати санкцій з боку партнерів по НАТО, коли через нафтопровід "Дружба" Україна транзитує 300 тисяч барелів російської нафти за добу.
"Після початку ізраїльсько-іранської війни ціни на нафту виросли. Були 60, зараз у вже 74-75 доларів за барель. Отже, Росія за рік по цім цінам отримає вже не 6,5, а 8 млрд 200 млн доларів для фінансування своєї оборонної промисловості. Що може бути виправданням такої бездіяльності з боку української влади?", - зазначив Порошенко.
Лідер "Євросолідарності" закликав прийняти заяву та направити парламентську делегацію в Конгрес.
"Єрмака Джонсон не приймає. У мене було запрошення і від Джей ді Венса, і від Джонсона. Не довіряєте Порошенку? Дайте представника посольства, представника розвідки. Робіть так, щоб ми широким фронтом билися за американську парламентську підтримку. Але вони навіть відмовилися приймати заяву - звернення до Конгресу", - сказав він.
Порошенко також закликав прийняти програму фортифікаційних споруд, прийняти заяву, змінити законодавство про ПДФО та перевести економіку на військові рейки.
"Зараз у нас стоїть питання, щоб виділили до кінця року ще 500 мільярдів гривень, бо гроші уряд і Офіс президента заклали лише на пів року. Ви думаєте, що видатки по кешбеках, по "вовиним тисячам", по іншому дозволять захистити українську землю? Ми знаходимося в кризі, і треба робити реальні кроки", - підсумував він.
Метою знищення військових аеродромів було посилення переваги ВПС ЦАХАЛу в небі Ірану. Удари було завдано по об'єктах на заході, сході та в центрі Ірану. Під час атак було завдано ударів по злітно-посадкових смугах, підземних ангарах, літаку-заправнику і літакам типу F-14, F-5 і AH-1, що належать іранському режиму.
ВПС ЦАХАЛу заблокували можливість зльоту з цих аеродромів і нейтралізували літальні засоби іранської армії.