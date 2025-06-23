Драматические события на Ближнем Востоке повлияют и на войну РФ против Украины, - Сикорский

Глава МИД Польши Радослав Сикорский считает, что обострение ситуации на Ближнем Востоке будет иметь влияние и на войну России против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Через минуту мы начнем регулярную часть Совета по вопросам иностранных дел с участием министра иностранных дел Украины, поскольку, конечно, драматические события на Ближнем Востоке также повлияют на эту войну. Тем более, что Россия, воспользовавшись случаем, усилила воздушные налеты и бомбардировки. Мы имеем еще один день смерти в Киеве и других украинских городах", - сказал он, прибыв на встречу министров иностранных дел ЕС.

Министр пояснил, что усиление напряжения на Ближнем Востоке приводит к росту цен на нефть, а это приводит к увеличению поступлений в российский бюджет.

Сикорский также выразил надежду, что на этой неделе ЕС утвердит 18-й пакет санкций против России.

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