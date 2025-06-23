Драматичні події на Близькому Сході вплинуть і на війну РФ проти України, - Сікорський

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський вважає, що загострення ситуації на Близькому Сході матиме вплив і на війну Росії проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"За хвилину ми розпочнемо регулярну частину Ради з питань закордонних справ за участю міністра закордонних справ України, оскільки, звичайно, драматичні події на Близькому Сході також вплинуть на цю війну. Тим більше, що Росія, скориставшись нагодою, посилила повітряні нальоти і бомбардування. Ми маємо ще один день смерті в Києві та інших українських містах", - сказав він, прибувши на зустріч міністрів закордонних справ ЄС.

Міністр пояснив, що посилення напруги на Близькому Сході спричиняє зростання цін на нафту, а це призводить до збільшення надходжень до російського бюджету.

Сікорський також висловив сподівання, що цього тижня ЄС затвердить 18-й пакет санкцій проти Росії.

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