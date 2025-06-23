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Драматичні події на Близькому Сході вплинуть і на війну РФ проти України, - Сікорський

Як війна на Близькому Сході вплине на Україну

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський вважає, що загострення ситуації на Близькому Сході матиме вплив і на війну Росії проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"За хвилину ми розпочнемо регулярну частину Ради з питань закордонних справ за участю міністра закордонних справ України, оскільки, звичайно, драматичні події на Близькому Сході також вплинуть на цю війну. Тим більше, що Росія, скориставшись нагодою, посилила повітряні нальоти і бомбардування. Ми маємо ще один день смерті в Києві та інших українських містах", - сказав він, прибувши на зустріч міністрів закордонних справ ЄС.

Міністр пояснив, що посилення напруги на Близькому Сході спричиняє зростання цін на нафту, а це призводить до збільшення надходжень до російського бюджету.

Сікорський також висловив сподівання, що цього тижня ЄС затвердить 18-й пакет санкцій проти Росії.

Читайте: Сікорський: 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ можуть ухвалити до кінця червня

Автор: 

Ізраїль (1793) Іран (2296) Сікорський Радослав (283)


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Топ коментарі
+5
Ні ,брехло сране, Європа якраз нам не тільки не припинила допомогу,але і продовжує її збільшувати
За що отримала чергову порцію хейта від презика ФША , пуделя путіна , трупа

Трамп порадив тим, хто закликає Україну продовжувати війну з РФ, "добре добирати слова"

Джерело: https://censor.net/ua/n3559187

І нажаль , у сутації з Іраном для України лише мінуси , бо :
1) Нафта дорожче .
Тобто бібі дав кацапам гроші на продовження геноциду українців
2) позиції агента кремля , трупа, у ФША - зміцнились

Ані ракет , ані шахедів кацапи з ірану вже давно не отримують.
Все отримують з КНДР
А там вони лише збільшують виробництво
Північна Корея збільшує масштаби виробництва ракет, якими РФ обстрілює Україну
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23.06.2025 11:27 Відповісти
+4
Нафта буде по сто і будемо радіти як євреї рознесли аятоллу. А пуйло буде радіти новим сотням мільярдів баксів, які впадуть йому з неба.
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23.06.2025 11:26 Відповісти
+4
Хороша міна при поганій грі

А що він міг ще заявити ? Від заяв нічого б не змінилося
По факту ж маємо
1) Нафта дорожче .
Тобто бібі дав кацапам гроші на продовження геноциду українців
2) позиції агента кремля , трупа, у ФША - зміцнились

Що до шахедів , то так технологія іранська, а виробляється вже все давно на рашці
Ракети теж не з ірану , а з кацапії ,або КНДР
А тут лише збільшення
Північна Корея збільшує масштаби виробництва ракет, якими РФ обстрілює Україну
https://forbes.ua/news/pivnichna-koreya-zbilshue-masshtabi-virobnitstva-raket-yakimi-rf-obstrilyue-ukrainu-25112024-25048

Для тих хто сумнівається раджу згадати нічний ракетний обстріл
Волонтери , яким я допомагаю зі зборами , щось непомітили зменьшення обстрілів
Хоча вони і не сионісти , звичайно.
Бо тільки вони можуть видавати за перемогу , чергову свиню , яку ізраїль підклав Україні
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23.06.2025 11:33 Відповісти
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Ну бо це 3 світова осі зла проти розніжений европейців. Тільки розніжені европейці вирішили повністю стерти українську націю, а самим відсидітись і говорити про "стурбованості"

Це умовно якби в 2 світовій воювала лише Чехословаччина 4 роки проти Німеччини а інші казала "аяяй яка біда - ну ви тримайтесь там"
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23.06.2025 11:16 Відповісти
Які "осі зла", ...нах?
За три місяці Трамп зі своїми мудаками допоміг русні як сто іранів разом взятих. Він з якої осі?
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23.06.2025 11:25 Відповісти
Нафта буде по сто і будемо радіти як євреї рознесли аятоллу. А пуйло буде радіти новим сотням мільярдів баксів, які впадуть йому з неба.
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23.06.2025 11:26 Відповісти
Вася так шо нічого не робити ждати,так
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23.06.2025 12:49 Відповісти
Ні ,брехло сране, Європа якраз нам не тільки не припинила допомогу,але і продовжує її збільшувати
За що отримала чергову порцію хейта від презика ФША , пуделя путіна , трупа

Трамп порадив тим, хто закликає Україну продовжувати війну з РФ, "добре добирати слова"

Джерело: https://censor.net/ua/n3559187

І нажаль , у сутації з Іраном для України лише мінуси , бо :
1) Нафта дорожче .
Тобто бібі дав кацапам гроші на продовження геноциду українців
2) позиції агента кремля , трупа, у ФША - зміцнились

Ані ракет , ані шахедів кацапи з ірану вже давно не отримують.
Все отримують з КНДР
А там вони лише збільшують виробництво
Північна Корея збільшує масштаби виробництва ракет, якими РФ обстрілює Україну
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23.06.2025 11:27 Відповісти
Отже, санкції "стеля ціни на кацапську нафту" НЕ ПРАЦЮЮТЬ?!
Бо, якщо би працювали, зростання ціни на звичайну (не підсанкційну) нафту ніяк би не позначилось би на доходи Рашки.
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23.06.2025 11:17 Відповісти
Ну працюють , але без США не в повній мірі , нажаль
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23.06.2025 11:21 Відповісти
Драматичні події відбуваються в Україні,пане Сікорський. На близькому сході відбувається шапіто, як і завжди. Нажаль для США Саддама Хусейна не можна викопати та героїчно ліквідувати ще раз.
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23.06.2025 11:18 Відповісти
Зато можно хаймнимни.
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23.06.2025 11:21 Відповісти
Союзники московии потихоньку сыпятся. Теперь мощности Ирана не смогут так активно использовать против Украины.
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23.06.2025 11:20 Відповісти
От тільки рашка вже отримала від Ірана все що можна
Тепер його можна слити ,щоб отримати високі ціни нафту і зміцнити позиції свого агента , трумпа у ФША
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23.06.2025 11:23 Відповісти
https://espreso.tv/svit-ataka-ssha-po-iranu-v-interesakh-ukraini-poroshenko П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко в етері Еспресо в авторській передачі Віталія Портникова "Політклуб" заявив, що "Атака США по Ірану є в інтересах України".
"Я твердо переконаний, що атака за участю Сполучених Штатів, їх бомбардувальників В-2, використання спеціальних бомб і ракет Tomahawk в інтересах України. Іран є членом коаліції в складі Російська Федерація, Білорусь, Північна Корея і Російська Федерація, яка веде війну проти України. Хочу наголосити, що Україна теж відіграла важливу роль в ослабленні Ірану. Уявіть собі, що сотні міжконтинентальних, або принаймні середньої дальності балістичних ракет, які Іран направив Російській Федерації для ударів проти України, могли би вже цієї ночі ударити по Ізраїлю", - сказав він.
"І протиповітряна оборона для перехоплення балістичних ракет, українці вже дуже добре вивчили це, що балістичні ракети - це один з типів ракет, які важче за все перехоплюються. От я можу наголосити, що багато жертв, які Україна понесла через ракетні удари - це іранське виробництво. Величезна кількість "шахедів", які щоночі б'ють по всім українським містам - це або іранське виробництво, або іранські технології. І в даному випадку знищення заводів по виробництву "шахедів", ракет і центрів по розробці ядерної зброї - це, безумовно, на користь України і на користь світу. Інший урок, який ми маємо всього винести. Мова, яку розуміють диктатори - це виключна мова сили", - зазначив політик.
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23.06.2025 11:28 Відповісти
Хороша міна при поганій грі

А що він міг ще заявити ? Від заяв нічого б не змінилося
По факту ж маємо
1) Нафта дорожче .
Тобто бібі дав кацапам гроші на продовження геноциду українців
2) позиції агента кремля , трупа, у ФША - зміцнились

Що до шахедів , то так технологія іранська, а виробляється вже все давно на рашці
Ракети теж не з ірану , а з кацапії ,або КНДР
А тут лише збільшення
Північна Корея збільшує масштаби виробництва ракет, якими РФ обстрілює Україну
https://forbes.ua/news/pivnichna-koreya-zbilshue-masshtabi-virobnitstva-raket-yakimi-rf-obstrilyue-ukrainu-25112024-25048

Для тих хто сумнівається раджу згадати нічний ракетний обстріл
Волонтери , яким я допомагаю зі зборами , щось непомітили зменьшення обстрілів
Хоча вони і не сионісти , звичайно.
Бо тільки вони можуть видавати за перемогу , чергову свиню , яку ізраїль підклав Україні
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23.06.2025 11:33 Відповісти
80% кацапської нафти йде через данські протоки - накладайте санкції - вводьте ціну 45 дол за баррель і тормозіть рашку - замісь кожен день гундіти і дивитись на Трампа
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23.06.2025 11:28 Відповісти
Вже давно логістичні маршрути змінено , нажаль
Тому санкції накладено , але без підтримки США нажаль толку з них меньше
А там трумп не дасть образити друга *********
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23.06.2025 11:34 Відповісти
То не купляйте у них нафту, а хідіть пішком. Кажуть для здоровля полєзно!!!
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23.06.2025 11:31 Відповісти
Дебіл чи так ?! Вони її майже і не купляють вже , рештки зупинять до 2027
Єврокомісія представила план повної відмови від російського газу та нафти до кінця 2027 року
У той час фша не хочуть підтримувати зниження стелі цін, бо сірими каналами кацапська нафта зараз йде до фша
Тому дякую усім сіонітським шафкам за ще одну свиню для України
Паскуди, щоб ви повиздихали!
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23.06.2025 11:37 Відповісти
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23.06.2025 11:36 Відповісти
1) Нафта дорожче .
Тобто бібі дав кацапам гроші на продовження геноциду українців
2) позиції агента кремля , трупа, у ФША - зміцнились

Але лохам наказано радіти з того , що якесь шапіто відбувається в ірані і не "дивитись угору" (наскіки через це стало гірше Україні)
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23.06.2025 11:38 Відповісти
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23.06.2025 11:53 Відповісти
Так, Нетаньягу зіграв цією війною проти Ірану на руку пуйлу непогано... Не дарма кажуть, що він теж хоче сидіти в своєму кріслі вічно...
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23.06.2025 11:41 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2025/06/22/poroshenko-nazvav-pershochergovi-kroky-dlya-pidsylennya-oborony-********/ П'ятий президент України Петро Порошенко в ефірі програми "Політклуб" з Віталієм Портниковим назвав першочергові кроки для підсилення оборони України.
"Ініціатива перша - фортифікації. Зараз про фортифікації всі говорять: а як же так, що вони не побудовані в Сумах? А як же так, що ми опинилися без них на Покровському напрямку? 2023 рік, я приїжджаю з технікою, купленою за власні кошти, з вимогою розпочинаєте будівництво саме в Покровську і саме в Сумах. І бригади почали моєю технікою це розбудовувати у 2023 році. Згаяли півтора року і через це втрачаємо людей, втрачаємо території та втрачаємо час", - зазначив Порошенко.
Він наголосив, що вже півтора року вимагає передати напряму бригадам кошти податку на доходи фізичних осіб, які сплачують військовослужбовці.
"Сьогодні вони з подивом побачили - ви знаєте, у нас сотні мільярдів гривень, які виділені з бюджету, не використані, не закуплена зброя. Вони значаться в дебіторській заборгованості. Чого б ці гроші, хоча б частину з них, не віддали воїнам, комбригам? Вони б собі за тиждень все закупили", - сказав він.
Порошенко запитав, як можна вимагати санкцій з боку партнерів по НАТО, коли через нафтопровід "Дружба" Україна транзитує 300 тисяч барелів російської нафти за добу.
"Після початку ізраїльсько-іранської війни ціни на нафту виросли. Були 60, зараз у вже 74-75 доларів за барель. Отже, Росія за рік по цім цінам отримає вже не 6,5, а 8 млрд 200 млн доларів для фінансування своєї оборонної промисловості. Що може бути виправданням такої бездіяльності з боку української влади?", - зазначив Порошенко.
Лідер "Євросолідарності" закликав прийняти заяву та направити парламентську делегацію в Конгрес.
"Єрмака Джонсон не приймає. У мене було запрошення і від Джей ді Венса, і від Джонсона. Не довіряєте Порошенку? Дайте представника посольства, представника розвідки. Робіть так, щоб ми широким фронтом билися за американську парламентську підтримку. Але вони навіть відмовилися приймати заяву - звернення до Конгресу", - сказав він.
Порошенко також закликав прийняти програму фортифікаційних споруд, прийняти заяву, змінити законодавство про ПДФО та перевести економіку на військові рейки.
"Зараз у нас стоїть питання, щоб виділили до кінця року ще 500 мільярдів гривень, бо гроші уряд і Офіс президента заклали лише на пів року. Ви думаєте, що видатки по кешбеках, по "вовиним тисячам", по іншому дозволять захистити українську землю? Ми знаходимося в кризі, і треба робити реальні кроки", - підсумував він.
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23.06.2025 11:43 Відповісти
У ніч на понеділок, 23 червня, ВПС ЦАХАЛу атакували шість аеродромів в Ірані, вся операція була проведена за допомогою дистанційно керованих літальних апаратів. Під час операції БПЛА знищили 15 літаків і бойових вертольотів іранського режиму.

Метою знищення військових аеродромів було посилення переваги ВПС ЦАХАЛу в небі Ірану. Удари було завдано по об'єктах на заході, сході та в центрі Ірану. Під час атак було завдано ударів по злітно-посадкових смугах, підземних ангарах, літаку-заправнику і літакам типу F-14, F-5 і AH-1, що належать іранському режиму.

ВПС ЦАХАЛу заблокували можливість зльоту з цих аеродромів і нейтралізували літальні засоби іранської армії.
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23.06.2025 11:50 Відповісти
 
 