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Новини Санкції проти Росії
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Сікорський: 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ можуть ухвалити до кінця червня

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський

Новий, 18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії можуть ухвалити до завершення головування Польщі в ЄС, яке триватиме до кінця червня 2025 року.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правда".

"Як Європа ми готуємо 18-й пакет санкцій (проти Росії. - Ред.). Я сподіваюся, що він буде прийнятий ще під час польського головування", - сказав Сікорський.

За його словами, європейські санкції мають узгоджуватися з новим законопроєктом про санкції США проти Росії, який внесено до Сенату США сенатором Ліндсі Гремом.

18-й пакет санкцій проти РФ

10 червня Європейська комісія офіційно представила новий 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії.

Прем'єр Словаччини Фіцо погрожує зірвати ухвалення 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії.

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Автор: 

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12.06.2025 16:25 Відповісти
Ганебні клоуни !
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12.06.2025 16:30 Відповісти
Ухвалюйте - вже пів - року водите козу
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12.06.2025 16:25 Відповісти
не торопітьця,куди вам швидити??це не у вас люди гинуть та бомби на голови падають,подумайте добре,зважте щоб нікого не образити,ну щоб санкції були як санкції, для вечірніх новин,хай ваше населення оцінить серйозність ваших намірів і силу вашої влади
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12.06.2025 16:28 Відповісти
Це пізно !!!
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12.06.2025 16:29 Відповісти
Хоть би за балачками, та встигли, до Дня відновлення Незалежності!
Бо уже, і 19 пакет санкцій, не гріх готувати!!??

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12.06.2025 16:31 Відповісти
Як казав мій покійний дід - це як до жопи двері. Вісімнадцять пакетів... четвертий рік...
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12.06.2025 16:32 Відповісти
Не сси в труси,хитродупий парєньок, санкції працюють і ви це знаєте
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12.06.2025 16:43 Відповісти
Через два тижні? Трамп усіх покусав?
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12.06.2025 16:42 Відповісти
 
 