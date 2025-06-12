Сікорський: 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ можуть ухвалити до кінця червня

Новий, 18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії можуть ухвалити до завершення головування Польщі в ЄС, яке триватиме до кінця червня 2025 року.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правда".

"Як Європа ми готуємо 18-й пакет санкцій (проти Росії. - Ред.). Я сподіваюся, що він буде прийнятий ще під час польського головування", - сказав Сікорський.

За його словами, європейські санкції мають узгоджуватися з новим законопроєктом про санкції США проти Росії, який внесено до Сенату США сенатором Ліндсі Гремом.

18-й пакет санкцій проти РФ

10 червня Європейська комісія офіційно представила новий 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії.

Прем'єр Словаччини Фіцо погрожує зірвати ухвалення 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії.

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