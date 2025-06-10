Фіцо погрожує зірвати ухвалення 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висунув умову Брюсселю для підтримки 18-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії, що вимагає одноголосної згоди всіх держав-членів ЄС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Фіцо написав на Facebook.

За словами словацького премʼєра, його країна не підтримає 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії, "якщо Європейська комісія не запропонує реального вирішення кризової ситуації, в якій опиниться Словаччина після повного припинення поставок газу, нафти та ядерного палива з Росії".

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Нагадаємо, напередодні Фіцо погрожував заблокувати будь-які санкції, які ЄС запроваджуватиме проти Росії, якщо вони завдають шкоди національним інтересам його країни.

10 червня Єврокомісія представила 18-й пакет санкцій проти Росії.

Новий пакет стосується переважно російських банків та російського енергетичного сектору, а також передбачає розширення експортних заборон та контролю і посилення заходів з протидії обходу санкцій.

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