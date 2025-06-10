Фіцо погрожує зірвати ухвалення 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висунув умову Брюсселю для підтримки 18-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії, що вимагає одноголосної згоди всіх держав-членів ЄС.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Фіцо написав на Facebook.
За словами словацького премʼєра, його країна не підтримає 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії, "якщо Європейська комісія не запропонує реального вирішення кризової ситуації, в якій опиниться Словаччина після повного припинення поставок газу, нафти та ядерного палива з Росії".
Нагадаємо, напередодні Фіцо погрожував заблокувати будь-які санкції, які ЄС запроваджуватиме проти Росії, якщо вони завдають шкоди національним інтересам його країни.
10 червня Єврокомісія представила 18-й пакет санкцій проти Росії.
Новий пакет стосується переважно російських банків та російського енергетичного сектору, а також передбачає розширення експортних заборон та контролю і посилення заходів з протидії обходу санкцій.
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ці пластелинові європейські лєвацькі толєласти взагалі їбанулись?
тобто, орбан потрохи здувся, бо вибори, фіцо намалювався?
1) Дати п*зди фіцо.
2) Підключити Словатчину до труби, але щерез сраку фіцо.
3) Ще раз дати п*зди фіцо.
Ну, московський наймит….в ЄС і НАТО!!
Даю підказку, для реального вирішення кризової ситуації, в Якій опиниться Словаччина, Угорщина,.... потрібно припинити їм дотації з ЄС. Просто для того, щоб вони: а) зрозуміли своє місце в ЄС. б) відірвали дупи від стільців і хоч в 2025 році почали зменшувати економічну залежність від рашистів.
Дуже вже звикли деякі країни, отримувати хрусткі євро з Брюсселя і одночасно гадити по всьому ЄС. Пора вже "Старій Європі", показати, в кого і яке місце в структурі ЄС.