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Новини Санкції ЄС проти Росії
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Фіцо погрожує зірвати ухвалення 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висунув умову Брюсселю для підтримки 18-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії, що вимагає одноголосної згоди всіх держав-членів ЄС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Фіцо написав на Facebook.

За словами словацького премʼєра, його країна не підтримає 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії, "якщо Європейська комісія не запропонує реального вирішення кризової ситуації, в якій опиниться Словаччина після повного припинення поставок газу, нафти та ядерного палива з Росії".

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Нагадаємо, напередодні Фіцо погрожував заблокувати будь-які санкції, які ЄС запроваджуватиме проти Росії, якщо вони завдають шкоди національним інтересам його країни.

10 червня Єврокомісія представила 18-й пакет санкцій проти Росії.

Новий пакет стосується переважно російських банків та російського енергетичного сектору, а також передбачає розширення експортних заборон та контролю і посилення заходів з протидії обходу санкцій.

Також читайте: Мелоні провела переговори з Макроном і Фіцо: обговорили підтримку України та енергетичну безпеку ЄС

Автор: 

росія (66125) санкції (12131) Євросоюз (13680) Фіцо Роберт (219)


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Топ коментарі
+3
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10.06.2025 23:23 Відповісти
+2
Дешевше викинути Шміцу з ЄС - це реально вирішить одразу дуже багато питань.
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10.06.2025 22:59 Відповісти
+2
через фейсбук погрожує?
ці пластелинові європейські лєвацькі толєласти взагалі їбанулись?
тобто, орбан потрохи здувся, бо вибори, фіцо намалювався?
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10.06.2025 23:05 Відповісти
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Дешевше викинути Шміцу з ЄС - це реально вирішить одразу дуже багато питань.
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10.06.2025 22:59 Відповісти
чи вже немає більше талановитих словацьких письменників ?

.
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10.06.2025 23:24 Відповісти
Є. Але вони ще більш сліпі.
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10.06.2025 23:26 Відповісти
через фейсбук погрожує?
ці пластелинові європейські лєвацькі толєласти взагалі їбанулись?
тобто, орбан потрохи здувся, бо вибори, фіцо намалювався?
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10.06.2025 23:05 Відповісти
Цікаво , ЄС розуміє результати, чи це просто подвійна гра
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10.06.2025 23:12 Відповісти
подвійна гра
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10.06.2025 23:51 Відповісти
Пропозиції
1) Дати п*зди фіцо.
2) Підключити Словатчину до труби, але щерез сраку фіцо.
3) Ще раз дати п*зди фіцо.
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10.06.2025 23:15 Відповісти
2a) Другий кінець труби запхнути фіцку в горлянку.
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10.06.2025 23:19 Відповісти
Недостріленого тридараса треба дострілити. Може тоді ця країна стане такою по відношенню до України, як була до приходу у владу цього відсмоктувача у ****@.
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10.06.2025 23:20 Відповісти
Озвучу крамолу. Зараз війна. А на війну багато що списується. І життя конкретних осіб у тому рахунку. Коли на кону стоїть виживання нашої країни, то засоби вже не мають значення.
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10.06.2025 23:21 Відповісти
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10.06.2025 23:23 Відповісти
Так. Цього діяча вже час приспати.
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10.06.2025 23:27 Відповісти
Трампону навіть вухо продірявили, а цьому що не можна нічого?
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10.06.2025 23:45 Відповісти
Якщо перекрити "дружбу" просто зараз, то після введення пакета санкцій Фіцо навіть не відчує різниці.
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10.06.2025 23:47 Відповісти
А оте фіцо, що воно таке, за фіцо??
Ну, московський наймит….в ЄС і НАТО!!
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10.06.2025 23:48 Відповісти
якщо Європейська комісія не запропонує реального вирішення кризової ситуації, в якій опиниться Словаччина....................

Даю підказку, для реального вирішення кризової ситуації, в Якій опиниться Словаччина, Угорщина,.... потрібно припинити їм дотації з ЄС. Просто для того, щоб вони: а) зрозуміли своє місце в ЄС. б) відірвали дупи від стільців і хоч в 2025 році почали зменшувати економічну залежність від рашистів.
Дуже вже звикли деякі країни, отримувати хрусткі євро з Брюсселя і одночасно гадити по всьому ЄС. Пора вже "Старій Європі", показати, в кого і яке місце в структурі ЄС.
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11.06.2025 00:01 Відповісти
 
 