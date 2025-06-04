Мелоні провела переговори з Макроном і Фіцо: обговорили підтримку України та енергетичну безпеку ЄС

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні 4 червня у Римі провела окремі зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном та прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

Про це повідомляє Euronews, передає Цензор.НЕТ.

Ключовою темою переговорів стала ситуація в Україні та перспективи довготривалого миру.

За підсумками тригодинної розмови з Макроном лідери оприлюднили спільну заяву, в якій підтвердили "непохитну підтримку" України. Вони наголосили, що це необхідна умова для досягнення "справедливого та довготривалого вирішення" конфлікту. Також сторони обговорили посилення європейської обороноздатності, міграційну політику та ситуацію на Близькому Сході.

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У Парижі цю зустріч охарактеризували як дипломатичне перезавантаження у відносинах між Францією та Італією, визнавши наявність розбіжностей, зокрема щодо українського питання. Проте наголосили, що про "холодну війну" між країнами не йдеться.

Під час переговорів із прем’єром Словаччини Робертом Фіцо Мелоні також порушила питання миру в Україні та підготовки до Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться в Італії в липні 2025 року. За словами Фіцо, обговорювали й енергетичну безпеку Європи після можливого припинення імпорту енергоносіїв із Росії.

"Я думаю, що в ЄС є країни, які хочуть продовжити цю війну з думкою, що таким чином можна завдати шкоди Росії. Я не думаю, що ця стратегія працює", - заявив Фіцо.

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