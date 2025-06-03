Макрон відвідає Італію на тлі напружених відносин з Мелоні через Україну, - Reuters

Президент Франції Еммануель Макрон 3 червня прибуде з візитом до Італії, аби обговорити з прем’єркою Джорджею Мелоні низку ключових питань, зокрема щодо України, торгівлі та відносин зі США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Візит відбувається на тлі повідомлень про напруженість між лідерами двох країн, яка загострилася останніми тижнями.

У Парижі зазначають, що під час переговорів сторони торкнуться теми гарантій безпеки для України, тарифної політики США, угоди з країнами МЕРКОСУР, а також можливостей промислового співробітництва.

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Італійські посадовці, у свою чергу, наголосили, що зустріч покликана "закласти основи для подальшого зміцнення відносин" між Францією та Італією. Також обговорюватиметься ситуація на Близькому Сході та у Лівії.

Обидві країни занепокоєні потенційним посиленням присутності Росії на сході Лівії, що може забезпечити Москві стратегічну перевагу у Середземному морі після падіння режиму Башара Асада в Сирії.

Напередодні візиту обидва лідери неодноразово критикували дії один одного в контексті політики щодо України та економічних ініціатив, що створило фон відкритої дипломатичної напруги.

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