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Новини Гарантії безпеки для України
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Макрон відвідає Італію на тлі напружених відносин з Мелоні через Україну, - Reuters

макрон,мелоні

Президент Франції Еммануель Макрон 3 червня прибуде з візитом до Італії, аби обговорити з прем’єркою Джорджею Мелоні низку ключових питань, зокрема щодо України, торгівлі та відносин зі США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Візит відбувається на тлі повідомлень про напруженість між лідерами двох країн, яка загострилася останніми тижнями.

У Парижі зазначають, що під час переговорів сторони торкнуться теми гарантій безпеки для України, тарифної політики США, угоди з країнами МЕРКОСУР, а також можливостей промислового співробітництва.

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Італійські посадовці, у свою чергу, наголосили, що зустріч покликана "закласти основи для подальшого зміцнення відносин" між Францією та Італією. Також обговорюватиметься ситуація на Близькому Сході та у Лівії.

Обидві країни занепокоєні потенційним посиленням присутності Росії на сході Лівії, що може забезпечити Москві стратегічну перевагу у Середземному морі після падіння режиму Башара Асада в Сирії.

Напередодні візиту обидва лідери неодноразово критикували дії один одного в контексті політики щодо України та економічних ініціатив, що створило фон відкритої дипломатичної напруги.

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Автор: 

Макрон Емманюель (1513) Мелоні Джорджа (154) війна в Україні (4654)


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Загородній - цікаво жорстко й справедливо про Польщу- Україну , справедливі претензії Трампа до ЄС й т п... про те як й НАТО й Польщі з ЄС без України вже не обійтись
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03.06.2025 14:49 Відповісти
Загородний - найрозумніший журналіст .
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03.06.2025 15:09 Відповісти
Потужний з кім тільки не посварився, ну просто лідор
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03.06.2025 14:50 Відповісти
Престарілу дружину хоч не взяв? А то ще раз по пиці отримає.
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03.06.2025 14:54 Відповісти
МАКРОНА ВИКРАЛИ З ПАРИЗЬКОГО МУЗЕЮ І ВИКОРИСТАЛИ НА ПРОТЕСТІ БІЛЯ ПОСОЛЬСТВА РОСІЇ
Greenpeace заявила, що «позичила» фігуру для проведення акції.
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03.06.2025 15:04 Відповісти
Активісти Greenpeace у понеділок здійснили зухвалу акцію: вони викрали воскову статую президента Франції Емманюеля Макрона з паризького музею Ґревен - відомого на весь світ музею воскових фігур - і доставили її до посольства Росії, протестуючи проти https://zn.ua/ukr/WORLD/rosijskij-haz-znovu-postachajetsja-v-jevropu-the-times-.html продовження економічних зв'язків Франції з Москвою. Про це https://www.politico.eu/article/emmanuel-macron-was-statue-stolen-museum-protest-russia-embassy-greenpeace/ повідомило Politico.
«Активісти Greenpeace France позичили статую Емманюеля Макрона з музею Ґревен, вважаючи, що він не заслуговує бути представленим у цій всесвітньо відомій культурній установі, допоки не розірве контракти Франції з Росією та не просуватиме амбітного і стійкого екологічного переходу на європейському рівні», - йдеться у пресрелізі французького підрозділу екологічної організації.

Організація звинуватила Макрона в тому, що він демонструє жорстку риторику щодо Росії у контексті війни проти України, але водночас не вживає рішучих заходів для припинення імпорту російського газу й добрив до Франції.
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03.06.2025 15:06 Відповісти
Поки ви занепокоюєтесь, тим часом кацапня робить свою чорну справу. Дивіться, щоб не запізно було занепокоюватись... Приклад є, це1938 рік...
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03.06.2025 15:11 Відповісти
 
 