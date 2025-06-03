Макрон посетит Италию на фоне напряженных отношений с Мелони из-за Украины, - Reuters
Президент Франции Эмманюэль Макрон 3 июня прибудет с визитом в Италию, чтобы обсудить с премьером Джорджей Мелони ряд ключевых вопросов, в частности относительно Украины, торговли и отношений с США.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Визит происходит на фоне сообщений о напряженности между лидерами двух стран, которая обострилась в последние недели.
В Париже отмечают, что во время переговоров стороны затронут темы гарантий безопасности для Украины, тарифной политики США, соглашения со странами МЕРКОСУР, а также возможностей промышленного сотрудничества.
Итальянские чиновники, в свою очередь, отметили, что встреча призвана "заложить основы для дальнейшего укрепления отношений" между Францией и Италией. Также будет обсуждаться ситуация на Ближнем Востоке и в Ливии.
Обе страны обеспокоены потенциальным усилением присутствия России на востоке Ливии, что может обеспечить Москве стратегическое преимущество в Средиземном море после падения режима Башара Асада в Сирии.
Накануне визита оба лидера неоднократно критиковали действия друг друга в контексте политики в отношении Украины и экономических инициатив, что создало фон открытого дипломатического напряжения.
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Greenpeace заявила, що «позичила» фігуру для проведення акції.
«Активісти Greenpeace France позичили статую Емманюеля Макрона з музею Ґревен, вважаючи, що він не заслуговує бути представленим у цій всесвітньо відомій культурній установі, допоки не розірве контракти Франції з Росією та не просуватиме амбітного і стійкого екологічного переходу на європейському рівні», - йдеться у пресрелізі французького підрозділу екологічної організації.
Організація звинуватила Макрона в тому, що він демонструє жорстку риторику щодо Росії у контексті війни проти України, але водночас не вживає рішучих заходів для припинення імпорту російського газу й добрив до Франції.