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Новости Гарантии безопасности для Украины
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Макрон посетит Италию на фоне напряженных отношений с Мелони из-за Украины, - Reuters

макрон,мелони

Президент Франции Эмманюэль Макрон 3 июня прибудет с визитом в Италию, чтобы обсудить с премьером Джорджей Мелони ряд ключевых вопросов, в частности относительно Украины, торговли и отношений с США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Визит происходит на фоне сообщений о напряженности между лидерами двух стран, которая обострилась в последние недели.

В Париже отмечают, что во время переговоров стороны затронут темы гарантий безопасности для Украины, тарифной политики США, соглашения со странами МЕРКОСУР, а также возможностей промышленного сотрудничества.

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Итальянские чиновники, в свою очередь, отметили, что встреча призвана "заложить основы для дальнейшего укрепления отношений" между Францией и Италией. Также будет обсуждаться ситуация на Ближнем Востоке и в Ливии.

Обе страны обеспокоены потенциальным усилением присутствия России на востоке Ливии, что может обеспечить Москве стратегическое преимущество в Средиземном море после падения режима Башара Асада в Сирии.

Накануне визита оба лидера неоднократно критиковали действия друг друга в контексте политики в отношении Украины и экономических инициатив, что создало фон открытого дипломатического напряжения.

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Макрон Эмманюэль (1359) Джорджа Мелони (126) война в Украине (4618)


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https://www.youtube.com/watch?v=tLkcnAUjERs

Загородній - цікаво жорстко й справедливо про Польщу- Україну , справедливі претензії Трампа до ЄС й т п... про те як й НАТО й Польщі з ЄС без України вже не обійтись
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03.06.2025 14:49 Ответить
Загородний - найрозумніший журналіст .
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03.06.2025 15:09 Ответить
Потужний з кім тільки не посварився, ну просто лідор
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03.06.2025 14:50 Ответить
Престарілу дружину хоч не взяв? А то ще раз по пиці отримає.
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03.06.2025 14:54 Ответить
МАКРОНА ВИКРАЛИ З ПАРИЗЬКОГО МУЗЕЮ І ВИКОРИСТАЛИ НА ПРОТЕСТІ БІЛЯ ПОСОЛЬСТВА РОСІЇ
Greenpeace заявила, що «позичила» фігуру для проведення акції.
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03.06.2025 15:04 Ответить
Активісти Greenpeace у понеділок здійснили зухвалу акцію: вони викрали воскову статую президента Франції Емманюеля Макрона з паризького музею Ґревен - відомого на весь світ музею воскових фігур - і доставили її до посольства Росії, протестуючи проти https://zn.ua/ukr/WORLD/rosijskij-haz-znovu-postachajetsja-v-jevropu-the-times-.html продовження економічних зв'язків Франції з Москвою. Про це https://www.politico.eu/article/emmanuel-macron-was-statue-stolen-museum-protest-russia-embassy-greenpeace/ повідомило Politico.
«Активісти Greenpeace France позичили статую Емманюеля Макрона з музею Ґревен, вважаючи, що він не заслуговує бути представленим у цій всесвітньо відомій культурній установі, допоки не розірве контракти Франції з Росією та не просуватиме амбітного і стійкого екологічного переходу на європейському рівні», - йдеться у пресрелізі французького підрозділу екологічної організації.

Організація звинуватила Макрона в тому, що він демонструє жорстку риторику щодо Росії у контексті війни проти України, але водночас не вживає рішучих заходів для припинення імпорту російського газу й добрив до Франції.
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03.06.2025 15:06 Ответить
Поки ви занепокоюєтесь, тим часом кацапня робить свою чорну справу. Дивіться, щоб не запізно було занепокоюватись... Приклад є, це1938 рік...
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03.06.2025 15:11 Ответить
 
 