Макрон посетит Италию на фоне напряженных отношений с Мелони из-за Украины, - Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон 3 июня прибудет с визитом в Италию, чтобы обсудить с премьером Джорджей Мелони ряд ключевых вопросов, в частности относительно Украины, торговли и отношений с США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Визит происходит на фоне сообщений о напряженности между лидерами двух стран, которая обострилась в последние недели.

В Париже отмечают, что во время переговоров стороны затронут темы гарантий безопасности для Украины, тарифной политики США, соглашения со странами МЕРКОСУР, а также возможностей промышленного сотрудничества.

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Итальянские чиновники, в свою очередь, отметили, что встреча призвана "заложить основы для дальнейшего укрепления отношений" между Францией и Италией. Также будет обсуждаться ситуация на Ближнем Востоке и в Ливии.

Обе страны обеспокоены потенциальным усилением присутствия России на востоке Ливии, что может обеспечить Москве стратегическое преимущество в Средиземном море после падения режима Башара Асада в Сирии.

Накануне визита оба лидера неоднократно критиковали действия друг друга в контексте политики в отношении Украины и экономических инициатив, что создало фон открытого дипломатического напряжения.

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