Китай раскритиковал Макрона за сравнение Украины и Тайваня, назвав это "двойными стандартами", - Reuters.

Китай выразил недовольство из-за сравнения ситуации вокруг Тайваня с войной в Украине, назвав такие попытки "двойными стандартами".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Это прозвучало как ответ на слова президента Франции Эмманюэля Макрона, который на форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре сравнил возможный захват Украины Россией с потенциальной угрозой для Тайваня.

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Посольство Китая в Сингапуре опубликовало заявление в фейсбуке, в котором сравнение Тайваня с Украиной названо "неприемлемым". Дипломаты подчеркнули, что Тайвань является "сугубо внутренним делом Китая" и что такие аналогии - это лишь пример "двойных стандартов".

В своем заявлении посольство отметило: "Если кто-то пытается осудить "двойные стандарты" с помощью двойных стандартов, единственный результат, который мы можем получить, - это все еще двойные стандарты".

Ранее Пекин уже отправлял на "Диалог Шангри-Ла" министров обороны и высокопоставленных чиновников, однако в этом году делегация состояла преимущественно из военных академиков. Китай традиционно считает Тайвань своей провинцией и усиливает военное и политическое давление на остров, заявляя, что он не имеет права быть отдельным государством.

Правительство Тайваня, в свою очередь, уверяет, что только его народ имеет право решать собственное будущее.

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Напомним, ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что участие войск КНДР в полномасштабной войне России против Украины является "оправданным", и назвал это проявлением суверенного права на защиту "братской нации".

После Эмманюэль Макрон предупредил Китай, что НАТО может глубже погрузиться в дела Азии, если Пекин не сделает больше, чтобы остановить участие Северной Кореи в войне России против Украины.