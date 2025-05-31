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Новости Макрон сравнил Украину с Тайванем
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Китай раскритиковал Макрона за сравнение Украины и Тайваня, назвав это "двойными стандартами", - Reuters.

китай

Китай выразил недовольство из-за сравнения ситуации вокруг Тайваня с войной в Украине, назвав такие попытки "двойными стандартами".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Это прозвучало как ответ на слова президента Франции Эмманюэля Макрона, который на форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре сравнил возможный захват Украины Россией с потенциальной угрозой для Тайваня.

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Посольство Китая в Сингапуре опубликовало заявление в фейсбуке, в котором сравнение Тайваня с Украиной названо "неприемлемым". Дипломаты подчеркнули, что Тайвань является "сугубо внутренним делом Китая" и что такие аналогии - это лишь пример "двойных стандартов".

В своем заявлении посольство отметило: "Если кто-то пытается осудить "двойные стандарты" с помощью двойных стандартов, единственный результат, который мы можем получить, - это все еще двойные стандарты".

Ранее Пекин уже отправлял на "Диалог Шангри-Ла" министров обороны и высокопоставленных чиновников, однако в этом году делегация состояла преимущественно из военных академиков. Китай традиционно считает Тайвань своей провинцией и усиливает военное и политическое давление на остров, заявляя, что он не имеет права быть отдельным государством.

Правительство Тайваня, в свою очередь, уверяет, что только его народ имеет право решать собственное будущее.

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Напомним, ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что участие войск КНДР в полномасштабной войне России против Украины является "оправданным", и назвал это проявлением суверенного права на защиту "братской нации".

После Эмманюэль Макрон предупредил Китай, что НАТО может глубже погрузиться в дела Азии, если Пекин не сделает больше, чтобы остановить участие Северной Кореи в войне России против Украины.

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Як би весь Світ визнав незалежність Тайваню - жодних проблєм би не було ... а так - коли китайці висадять там десант - знову буде лише "потужна занепокоєність" ...
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31.05.2025 13:16 Ответить
Україна визнана світом але це також закінчилось виключно ,,занепокоєностю,,
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31.05.2025 13:26 Ответить
Не треба визнавати незалежність, треба визнати той факт, що на Тайвані і є законна влада Китаю, яка втекла туди від комуністичних заколотників!

Власне, раніше саме Тайвань був у Радбезі ООН, поки ідіот Ніксон не визнав режим Мао!
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31.05.2025 15:02 Ответить
Балачки - вчора Порошенко сказав - Захід - давайте більше зброї Україні
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31.05.2025 13:18 Ответить
Китаю правда очі коле.
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31.05.2025 13:40 Ответить
Это написали те, у кого двойной стандарт это философия жизни!
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31.05.2025 13:45 Ответить
Можно так же сказать что Китай это внутреннее дело Тайваня. Проблема не в том что Китай хочет Тайвань а то что те кто убежал на Тайвань отказались от претензий на Китай
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31.05.2025 14:06 Ответить
 
 