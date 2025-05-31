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Новини Макрон порівняв Україну і Тайвань
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Китай розкритикував Макрона за порівняння України та Тайваню, назвавши це "подвійними стандартами", - Reuters

китай

Китай висловив невдоволення через порівняння ситуації навколо Тайваню з війною в Україні, назвавши такі спроби "подвійними стандартами".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Це прозвучало як відповідь на слова президента Франції Емманюеля Макрона, який на безпековому форумі "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі порівняв можливе захоплення України Росією з потенційною загрозою для Тайваню.

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Посольство Китаю в Сінгапурі опублікувало заяву у фейсбуці, в якій порівняння Тайваню з Україною названо "неприйнятним". Дипломати підкреслили, що Тайвань є "суто внутрішньою справою Китаю" і що такі аналогії - це лише приклад "подвійних стандартів".

У своїй заяві посольство зазначило: "Якщо хтось намагається засудити "подвійні стандарти" за допомогою подвійних стандартів, єдиний результат, який ми можемо отримати, - це все ще подвійні стандарти".

Раніше Пекін вже відправляв на "Діалог Шангрі-Ла" міністрів оборони та високопосадовців, проте цього року делегація складалася переважно з військових академіків. Китай традиційно вважає Тайвань своєю провінцією та посилює військовий і політичний тиск на острів, заявляючи, що він не має права бути окремою державою.

Уряд Тайваню, своєю чергою, запевняє, що лише його народ має право вирішувати власне майбутнє.

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Нагадаємо, раніше лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що участь військ КНДР у повномасштабній війні Росії проти України є "виправданою", та назвав це виявом суверенного права на захист "братньої нації".

Після Емманюель Макрон попередив Китай, що НАТО може глибше зануритися у справи Азії, якщо Пекін не зробить більше, щоб зупинити участь Північної Кореї у війні Росії проти України.

Автор: 

Китай (4684) Макрон Емманюель (1513) війна в Україні (4607)


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Як би весь Світ визнав незалежність Тайваню - жодних проблєм би не було ... а так - коли китайці висадять там десант - знову буде лише "потужна занепокоєність" ...
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31.05.2025 13:16 Відповісти
Україна визнана світом але це також закінчилось виключно ,,занепокоєностю,,
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31.05.2025 13:26 Відповісти
Не треба визнавати незалежність, треба визнати той факт, що на Тайвані і є законна влада Китаю, яка втекла туди від комуністичних заколотників!

Власне, раніше саме Тайвань був у Радбезі ООН, поки ідіот Ніксон не визнав режим Мао!
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31.05.2025 15:02 Відповісти
Балачки - вчора Порошенко сказав - Захід - давайте більше зброї Україні
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31.05.2025 13:18 Відповісти
Китаю правда очі коле.
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31.05.2025 13:40 Відповісти
Это написали те, у кого двойной стандарт это философия жизни!
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31.05.2025 13:45 Відповісти
Можно так же сказать что Китай это внутреннее дело Тайваня. Проблема не в том что Китай хочет Тайвань а то что те кто убежал на Тайвань отказались от претензий на Китай
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31.05.2025 14:06 Відповісти
 
 