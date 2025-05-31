Китай розкритикував Макрона за порівняння України та Тайваню, назвавши це "подвійними стандартами", - Reuters

Китай висловив невдоволення через порівняння ситуації навколо Тайваню з війною в Україні, назвавши такі спроби "подвійними стандартами".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Це прозвучало як відповідь на слова президента Франції Емманюеля Макрона, який на безпековому форумі "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі порівняв можливе захоплення України Росією з потенційною загрозою для Тайваню.

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Посольство Китаю в Сінгапурі опублікувало заяву у фейсбуці, в якій порівняння Тайваню з Україною названо "неприйнятним". Дипломати підкреслили, що Тайвань є "суто внутрішньою справою Китаю" і що такі аналогії - це лише приклад "подвійних стандартів".

У своїй заяві посольство зазначило: "Якщо хтось намагається засудити "подвійні стандарти" за допомогою подвійних стандартів, єдиний результат, який ми можемо отримати, - це все ще подвійні стандарти".

Раніше Пекін вже відправляв на "Діалог Шангрі-Ла" міністрів оборони та високопосадовців, проте цього року делегація складалася переважно з військових академіків. Китай традиційно вважає Тайвань своєю провінцією та посилює військовий і політичний тиск на острів, заявляючи, що він не має права бути окремою державою.

Уряд Тайваню, своєю чергою, запевняє, що лише його народ має право вирішувати власне майбутнє.

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Нагадаємо, раніше лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що участь військ КНДР у повномасштабній війні Росії проти України є "виправданою", та назвав це виявом суверенного права на захист "братньої нації".

Після Емманюель Макрон попередив Китай, що НАТО може глибше зануритися у справи Азії, якщо Пекін не зробить більше, щоб зупинити участь Північної Кореї у війні Росії проти України.