Мелони провела переговоры с Макроном и Фицо: обсудили поддержку Украины и энергетическую безопасность ЕС

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони 4 июня в Риме провела отдельные встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Об этом сообщает Euronews, передает Цензор.НЕТ.

Ключевой темой переговоров стала ситуация в Украине и перспективы долговременного мира.

По итогам трехчасового разговора с Макроном лидеры обнародовали совместное заявление, в котором подтвердили "непоколебимую поддержку" Украины. Они подчеркнули, что это необходимое условие для достижения "справедливого и долговременного решения" конфликта. Также стороны обсудили усиление европейской обороноспособности, миграционную политику и ситуацию на Ближнем Востоке.

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В Париже эту встречу охарактеризовали как дипломатическую перезагрузку в отношениях между Францией и Италией, признав наличие разногласий, в частности по украинскому вопросу. Однако отметили, что о "холодной войне" между странами речь не идет.

Во время переговоров с премьером Словакии Робертом Фицо Мелони также подняла вопрос мира в Украине и подготовки к Конференции по вопросам восстановления Украины, которая состоится в Италии в июле 2025 года. По словам Фицо, обсуждалась и энергетическая безопасность Европы после возможного прекращения импорта энергоносителей из России.

"Я думаю, что в ЕС есть страны, которые хотят продолжить эту войну с мыслью, что таким образом можно нанести вред России. Я не думаю, что эта стратегия работает", - заявил Фицо.

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