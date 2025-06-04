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Новости Поддержка Украине
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Мелони провела переговоры с Макроном и Фицо: обсудили поддержку Украины и энергетическую безопасность ЕС

макрон,мелони

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони 4 июня в Риме провела отдельные встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Об этом сообщает Euronews, передает Цензор.НЕТ.

Ключевой темой переговоров стала ситуация в Украине и перспективы долговременного мира.

По итогам трехчасового разговора с Макроном лидеры обнародовали совместное заявление, в котором подтвердили "непоколебимую поддержку" Украины. Они подчеркнули, что это необходимое условие для достижения "справедливого и долговременного решения" конфликта. Также стороны обсудили усиление европейской обороноспособности, миграционную политику и ситуацию на Ближнем Востоке.

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В Париже эту встречу охарактеризовали как дипломатическую перезагрузку в отношениях между Францией и Италией, признав наличие разногласий, в частности по украинскому вопросу. Однако отметили, что о "холодной войне" между странами речь не идет.

Во время переговоров с премьером Словакии Робертом Фицо Мелони также подняла вопрос мира в Украине и подготовки к Конференции по вопросам восстановления Украины, которая состоится в Италии в июле 2025 года. По словам Фицо, обсуждалась и энергетическая безопасность Европы после возможного прекращения импорта энергоносителей из России.

"Я думаю, что в ЕС есть страны, которые хотят продолжить эту войну с мыслью, что таким образом можно нанести вред России. Я не думаю, что эта стратегия работает", - заявил Фицо.

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Автор: 

Фицо Роберт (195) Макрон Эмманюэль (1360) Джорджа Мелони (127) война в Украине (4634)


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окремо вправляли мозок фіці.
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04.06.2025 11:21 Ответить
Фіцо руками й ногами за допомогу
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04.06.2025 11:22 Ответить
Пані Люта (KNOз+S+C)
@LyutaUkraina
·
23 год
Знайома наголосувала нам зєльку і сібалась у 21 на пмж у Польщу. А зараз ниє, що поляки-дегенерати наголосували Кароля і їй прийдеться сібатися десь у Іспанії Італії, бо буде срака. Запропонувала їй повернутись в Україну, а вона чогось обідєлась.
Дивно 😃
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04.06.2025 11:28 Ответить
Середній то Фіцо, мабуть так?
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04.06.2025 11:49 Ответить
Фіцо приїхав, бо думав буде французьке вино та італійське прошутто.
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04.06.2025 12:34 Ответить
Якшо європолітики називають повномасштабну війну у Європі конфліктом, то перспектива ''довготривалого миру" вже відома заздалегідь.
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04.06.2025 13:07 Ответить
 
 