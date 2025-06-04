Мелони провела переговоры с Макроном и Фицо: обсудили поддержку Украины и энергетическую безопасность ЕС
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони 4 июня в Риме провела отдельные встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Словакии Робертом Фицо.
Об этом сообщает Euronews, передает Цензор.НЕТ.
Ключевой темой переговоров стала ситуация в Украине и перспективы долговременного мира.
По итогам трехчасового разговора с Макроном лидеры обнародовали совместное заявление, в котором подтвердили "непоколебимую поддержку" Украины. Они подчеркнули, что это необходимое условие для достижения "справедливого и долговременного решения" конфликта. Также стороны обсудили усиление европейской обороноспособности, миграционную политику и ситуацию на Ближнем Востоке.
В Париже эту встречу охарактеризовали как дипломатическую перезагрузку в отношениях между Францией и Италией, признав наличие разногласий, в частности по украинскому вопросу. Однако отметили, что о "холодной войне" между странами речь не идет.
Во время переговоров с премьером Словакии Робертом Фицо Мелони также подняла вопрос мира в Украине и подготовки к Конференции по вопросам восстановления Украины, которая состоится в Италии в июле 2025 года. По словам Фицо, обсуждалась и энергетическая безопасность Европы после возможного прекращения импорта энергоносителей из России.
"Я думаю, что в ЕС есть страны, которые хотят продолжить эту войну с мыслью, что таким образом можно нанести вред России. Я не думаю, что эта стратегия работает", - заявил Фицо.
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@LyutaUkraina
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23 год
Знайома наголосувала нам зєльку і сібалась у 21 на пмж у Польщу. А зараз ниє, що поляки-дегенерати наголосували Кароля і їй прийдеться сібатися десь у Іспанії Італії, бо буде срака. Запропонувала їй повернутись в Україну, а вона чогось обідєлась.
Дивно 😃