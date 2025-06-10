Фицо угрожает сорвать принятие 18-го пакета санкций ЕС против России
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выдвинул условие Брюсселю для поддержки 18-го пакета санкций Евросоюза против России, требующее единогласного согласия всех государств-членов ЕС.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Фицо написал на Facebook.
По словам словацкого премьера, его страна не поддержит 18-й пакет санкций ЕС против России, "если Европейская комиссия не предложит реального решения кризисной ситуации, в которой окажется Словакия после полного прекращения поставок газа, нефти и ядерного топлива из России".
Напомним, накануне Фицо угрожал заблокировать любые санкции, которые ЕС будет вводить против России, если они нанесут ущерб национальным интересам его страны.
10 июня Еврокомиссия представила 18-й пакет санкций против России.
Новый пакет касается преимущественно российских банков и российского энергетического сектора, а также предусматривает расширение экспортных запретов и контроля и усиление мер по противодействию обхода санкций.
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ці пластелинові європейські лєвацькі толєласти взагалі їбанулись?
тобто, орбан потрохи здувся, бо вибори, фіцо намалювався?
1) Дати п*зди фіцо.
2) Підключити Словатчину до труби, але щерез сраку фіцо.
3) Ще раз дати п*зди фіцо.
Ну, московський наймит….в ЄС і НАТО!!
Даю підказку, для реального вирішення кризової ситуації, в Якій опиниться Словаччина, Угорщина,.... потрібно припинити їм дотації з ЄС. Просто для того, щоб вони: а) зрозуміли своє місце в ЄС. б) відірвали дупи від стільців і хоч в 2025 році почали зменшувати економічну залежність від рашистів.
Дуже вже звикли деякі країни, отримувати хрусткі євро з Брюсселя і одночасно гадити по всьому ЄС. Пора вже "Старій Європі", показати, в кого і яке місце в структурі ЄС.