Фицо угрожает сорвать принятие 18-го пакета санкций ЕС против России

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выдвинул условие Брюсселю для поддержки 18-го пакета санкций Евросоюза против России, требующее единогласного согласия всех государств-членов ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Фицо написал на Facebook.

По словам словацкого премьера, его страна не поддержит 18-й пакет санкций ЕС против России, "если Европейская комиссия не предложит реального решения кризисной ситуации, в которой окажется Словакия после полного прекращения поставок газа, нефти и ядерного топлива из России".

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Напомним, накануне Фицо угрожал заблокировать любые санкции, которые ЕС будет вводить против России, если они нанесут ущерб национальным интересам его страны.

10 июня Еврокомиссия представила 18-й пакет санкций против России.

Новый пакет касается преимущественно российских банков и российского энергетического сектора, а также предусматривает расширение экспортных запретов и контроля и усиление мер по противодействию обхода санкций.

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