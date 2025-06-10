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Новости Санкции ЕС против России
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Фицо угрожает сорвать принятие 18-го пакета санкций ЕС против России

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выдвинул условие Брюсселю для поддержки 18-го пакета санкций Евросоюза против России, требующее единогласного согласия всех государств-членов ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Фицо написал на Facebook.

По словам словацкого премьера, его страна не поддержит 18-й пакет санкций ЕС против России, "если Европейская комиссия не предложит реального решения кризисной ситуации, в которой окажется Словакия после полного прекращения поставок газа, нефти и ядерного топлива из России".

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Напомним, накануне Фицо угрожал заблокировать любые санкции, которые ЕС будет вводить против России, если они нанесут ущерб национальным интересам его страны.

10 июня Еврокомиссия представила 18-й пакет санкций против России.

Новый пакет касается преимущественно российских банков и российского энергетического сектора, а также предусматривает расширение экспортных запретов и контроля и усиление мер по противодействию обхода санкций.

Также читайте: Мелони провела переговоры с Макроном и Фицо: обсудили поддержку Украины и энергетическую безопасность ЕС

Автор: 

россия (96231) санкции (11485) Евросоюз (17284) Фицо Роберт (197)


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Топ комментарии
+3
Дешевше викинути Шміцу з ЄС - це реально вирішить одразу дуже багато питань.
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10.06.2025 22:59 Ответить
+3
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10.06.2025 23:23 Ответить
+2
через фейсбук погрожує?
ці пластелинові європейські лєвацькі толєласти взагалі їбанулись?
тобто, орбан потрохи здувся, бо вибори, фіцо намалювався?
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10.06.2025 23:05 Ответить
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Дешевше викинути Шміцу з ЄС - це реально вирішить одразу дуже багато питань.
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10.06.2025 22:59 Ответить
чи вже немає більше талановитих словацьких письменників ?

.
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10.06.2025 23:24 Ответить
Є. Але вони ще більш сліпі.
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10.06.2025 23:26 Ответить
через фейсбук погрожує?
ці пластелинові європейські лєвацькі толєласти взагалі їбанулись?
тобто, орбан потрохи здувся, бо вибори, фіцо намалювався?
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10.06.2025 23:05 Ответить
Цікаво , ЄС розуміє результати, чи це просто подвійна гра
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10.06.2025 23:12 Ответить
подвійна гра
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10.06.2025 23:51 Ответить
Пропозиції
1) Дати п*зди фіцо.
2) Підключити Словатчину до труби, але щерез сраку фіцо.
3) Ще раз дати п*зди фіцо.
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10.06.2025 23:15 Ответить
2a) Другий кінець труби запхнути фіцку в горлянку.
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10.06.2025 23:19 Ответить
один кінець фіцо в сраку, інший - орбану в рот
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11.06.2025 00:25 Ответить
Недостріленого тридараса треба дострілити. Може тоді ця країна стане такою по відношенню до України, як була до приходу у владу цього відсмоктувача у ****@.
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10.06.2025 23:20 Ответить
Озвучу крамолу. Зараз війна. А на війну багато що списується. І життя конкретних осіб у тому рахунку. Коли на кону стоїть виживання нашої країни, то засоби вже не мають значення.
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10.06.2025 23:21 Ответить
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10.06.2025 23:23 Ответить
Так. Цього діяча вже час приспати.
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10.06.2025 23:27 Ответить
Трампону навіть вухо продірявили, а цьому що не можна нічого?
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10.06.2025 23:45 Ответить
Якщо перекрити "дружбу" просто зараз, то після введення пакета санкцій Фіцо навіть не відчує різниці.
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10.06.2025 23:47 Ответить
А оте фіцо, що воно таке, за фіцо??
Ну, московський наймит….в ЄС і НАТО!!
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10.06.2025 23:48 Ответить
якщо Європейська комісія не запропонує реального вирішення кризової ситуації, в якій опиниться Словаччина....................

Даю підказку, для реального вирішення кризової ситуації, в Якій опиниться Словаччина, Угорщина,.... потрібно припинити їм дотації з ЄС. Просто для того, щоб вони: а) зрозуміли своє місце в ЄС. б) відірвали дупи від стільців і хоч в 2025 році почали зменшувати економічну залежність від рашистів.
Дуже вже звикли деякі країни, отримувати хрусткі євро з Брюсселя і одночасно гадити по всьому ЄС. Пора вже "Старій Європі", показати, в кого і яке місце в структурі ЄС.
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11.06.2025 00:01 Ответить
Пердьож в калюжу.Проти ядерного палива санкції не передбачені,Газу в Європі купити не проблема,його вистачає,а нєфтьюшку навпаки дешевшою хочуть зробити.Фіцику,ми і так давно знаємо що ти іздєліє номер два.
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11.06.2025 01:07 Ответить
Потрібно Україні припиняти поставки нафти і газу словакам і мад'ярам. Є способи.
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11.06.2025 02:06 Ответить
 
 