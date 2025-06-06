Прокуратура Словакии во второй раз отказалась признать поездку Фицо в Москву саботажем

В Словакии прокуратура во второй раз отклонила жалобу относительно поездки в Москву премьер-министра Роберта Фицо в конце 2024 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Генпрокуратура Словакии во второй раз отклонила жалобу общественной инициативы "Мир Украине" относительно поездки в Москву премьера страны Роберта Фицо в конце 2024 года. В жалобе говорилось, что эта поездка и встреча Фицо с правителем РФ имеет признаки "саботажа", поскольку таким образом Фицо связал Словакию со страной-агрессором и подорвал доверие к ней как к суверенному государству. По результатам рассмотрения жалобу отклонили, отметив, что не видят оснований для уголовного производства.

Инициатива попыталась обжаловать решение, но результат тоже оказался отрицательным.

В отклонении обжалования прокуратура согласилась с аргументацией первого решения о том, что поездка Фицо не подпадает под классификацию преступления саботажа.

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