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Новости Протесты против Фицо в Словакии
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Прокуратура Словакии во второй раз отказалась признать поездку Фицо в Москву саботажем

Фицо с Путиным

В Словакии прокуратура во второй раз отклонила жалобу относительно поездки в Москву премьер-министра Роберта Фицо в конце 2024 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Генпрокуратура Словакии во второй раз отклонила жалобу общественной инициативы "Мир Украине" относительно поездки в Москву премьера страны Роберта Фицо в конце 2024 года. В жалобе говорилось, что эта поездка и встреча Фицо с правителем РФ имеет признаки "саботажа", поскольку таким образом Фицо связал Словакию со страной-агрессором и подорвал доверие к ней как к суверенному государству. По результатам рассмотрения жалобу отклонили, отметив, что не видят оснований для уголовного производства.

Инициатива попыталась обжаловать решение, но результат тоже оказался отрицательным.

В отклонении обжалования прокуратура согласилась с аргументацией первого решения о том, что поездка Фицо не подпадает под классификацию преступления саботажа.

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Автор: 

Словакия (992) Фицо Роберт (195)


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У ставленні до цього факту остаточно не визначивсь, але схиляюсь до "насрати".
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06.06.2025 17:00 Ответить
Прокурва не визнає яйця?
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06.06.2025 17:01 Ответить
та дайте фіцо медаль "за відвідання казлом кацапстану під чяс війни"
і заспокойтесь вже...
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06.06.2025 17:02 Ответить
Який піп - такий прихід
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06.06.2025 17:03 Ответить
В ЕС є дві лишні країни, - Словаччина і Угорщина, яких давно пора лишити фінансування і вони підуть самі, поскільки імпотентні пани з ЕС не можуть вигнати цю совкову прокацапську шваль. І ці кацапькі холуї розвалять ЕС. Пшеки до цієї компашки теж вже приєднуються. Дуже ******* совєцкій союз в версії від *****.
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06.06.2025 17:08 Ответить
У Словаччині, своїх портновських хватає!?!
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06.06.2025 17:22 Ответить
Це ще раз доводить що прокуратура це орган який у всіх країнах або служить владі, або тупо заробляє
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06.06.2025 17:23 Ответить
басманній прокуратурі Словаччини *****.
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06.06.2025 17:53 Ответить
 
 