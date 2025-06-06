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Новини Протести проти Фіцо в Словаччині
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Прокуратура Словаччини вдруге відмовилась визнавати поїздку Фіцо до Москви саботажем

Фіцо із путіним

У Словаччині прокуратура вдруге відхилила скаргу щодо поїздки до Москви прем’єр-міністра Роберта Фіцо наприкінці 2024 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Генпрокуратура Словаччини вдруге відхилила скаргу громадської ініціативи "Мир Україні" щодо поїздки до Москви прем’єра країни Роберта Фіцо наприкінці 2024 року. У скарзі йшлося, що ця поїздка та зустріч Фіцо з правителем РФ має ознаки "саботажу", оскільки таким чином Фіцо пов’язав Словаччину з країною-агресором і підважив довіру до неї як суверенної держави. За результатами розгляду скаргу відхилили, зазначивши, що не бачать підстав для кримінального провадження.

Ініціатива спробувала оскаржити рішення, але результат теж виявився негативним.

У відхиленні оскарження прокуратура погодилася з аргументацією першого рішення про те, що поїздка Фіцо не підпадає під класифікацію злочину саботажу.

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Автор: 

Словаччина (1115) Фіцо Роберт (217)


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У ставленні до цього факту остаточно не визначивсь, але схиляюсь до "насрати".
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06.06.2025 17:00 Відповісти
Прокурва не визнає яйця?
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06.06.2025 17:01 Відповісти
та дайте фіцо медаль "за відвідання казлом кацапстану під чяс війни"
і заспокойтесь вже...
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06.06.2025 17:02 Відповісти
Який піп - такий прихід
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06.06.2025 17:03 Відповісти
В ЕС є дві лишні країни, - Словаччина і Угорщина, яких давно пора лишити фінансування і вони підуть самі, поскільки імпотентні пани з ЕС не можуть вигнати цю совкову прокацапську шваль. І ці кацапькі холуї розвалять ЕС. Пшеки до цієї компашки теж вже приєднуються. Дуже ******* совєцкій союз в версії від *****.
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06.06.2025 17:08 Відповісти
У Словаччині, своїх портновських хватає!?!
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06.06.2025 17:22 Відповісти
Це ще раз доводить що прокуратура це орган який у всіх країнах або служить владі, або тупо заробляє
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06.06.2025 17:23 Відповісти
 
 