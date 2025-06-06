Прокуратура Словаччини вдруге відмовилась визнавати поїздку Фіцо до Москви саботажем

У Словаччині прокуратура вдруге відхилила скаргу щодо поїздки до Москви прем’єр-міністра Роберта Фіцо наприкінці 2024 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Генпрокуратура Словаччини вдруге відхилила скаргу громадської ініціативи "Мир Україні" щодо поїздки до Москви прем’єра країни Роберта Фіцо наприкінці 2024 року. У скарзі йшлося, що ця поїздка та зустріч Фіцо з правителем РФ має ознаки "саботажу", оскільки таким чином Фіцо пов’язав Словаччину з країною-агресором і підважив довіру до неї як суверенної держави. За результатами розгляду скаргу відхилили, зазначивши, що не бачать підстав для кримінального провадження.

Ініціатива спробувала оскаржити рішення, але результат теж виявився негативним.

У відхиленні оскарження прокуратура погодилася з аргументацією першого рішення про те, що поїздка Фіцо не підпадає під класифікацію злочину саботажу.

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