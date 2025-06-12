Путін з Росії насміхається з мирних зусиль Трампа, - Сікорський

Кремлівський диктатор Володимир Путін насміхається з мирних зусиль президента США Дональда Трампа щодо досягнення припинення вогню в Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський перед зустріччю за формулою "Веймар плюс" у Римі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Ця зустріч не могла б відбутися у більш слушний час, враховуючи саміт НАТО наприкінці місяця та очевидність того, що Путін з Росії насміхається з мирних зусиль президента Дональда Трампа, який намагався ініціювати припинення вогню, змусити обидві сторони розмовляти безпосередньо. А замість цього, як ви знаєте, кількість нападів на цивільні цілі в Україні зросла", - наголосив він.

Сікорський також нагадав, що Вашингтон наполягає на зусиллях Європи робити більше для власної оборони.

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Генсек НАТО Марк Рютте також зазначив, що на сьогоднішньому засіданні "Веймар плюс" обговорюватимуть як зробити так, щоб Україна була якомога сильнішою, "здатною захищатися і намагатися зробити все можливе, щоб привести Україну до міцного та тривалого миру".

Щодо переговорів між Україною та РФ, то за його словами, те, що зробив американський президент, справді важливо — він зрушив все з мертвої точки, розпочавши прямі переговори з Путіним.

"Я хвалю його за це, бо вважаю це важливим. А тепер це покроковий підхід. І я думаю, що росіяни вже двічі відправляють цього історика (Володимира Мединського, — ред.) на ці переговори до Стамбула, намагаючись почати з історії тисячолітньої давності, а потім пояснюючи що Україна тут винна. Думаю, це не корисно, але принаймні крок за кроком ми намагаємося досягти прогресу", - додав Рютте.

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