Путін з Росії насміхається з мирних зусиль Трампа, - Сікорський
Кремлівський диктатор Володимир Путін насміхається з мирних зусиль президента США Дональда Трампа щодо досягнення припинення вогню в Україні.
Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський перед зустріччю за формулою "Веймар плюс" у Римі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"Ця зустріч не могла б відбутися у більш слушний час, враховуючи саміт НАТО наприкінці місяця та очевидність того, що Путін з Росії насміхається з мирних зусиль президента Дональда Трампа, який намагався ініціювати припинення вогню, змусити обидві сторони розмовляти безпосередньо. А замість цього, як ви знаєте, кількість нападів на цивільні цілі в Україні зросла", - наголосив він.
Сікорський також нагадав, що Вашингтон наполягає на зусиллях Європи робити більше для власної оборони.
Генсек НАТО Марк Рютте також зазначив, що на сьогоднішньому засіданні "Веймар плюс" обговорюватимуть як зробити так, щоб Україна була якомога сильнішою, "здатною захищатися і намагатися зробити все можливе, щоб привести Україну до міцного та тривалого миру".
Щодо переговорів між Україною та РФ, то за його словами, те, що зробив американський президент, справді важливо — він зрушив все з мертвої точки, розпочавши прямі переговори з Путіним.
"Я хвалю його за це, бо вважаю це важливим. А тепер це покроковий підхід. І я думаю, що росіяни вже двічі відправляють цього історика (Володимира Мединського, — ред.) на ці переговори до Стамбула, намагаючись почати з історії тисячолітньої давності, а потім пояснюючи що Україна тут винна. Думаю, це не корисно, але принаймні крок за кроком ми намагаємося досягти прогресу", - додав Рютте.
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