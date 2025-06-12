72% українців вважають президентство Трампа поганим для України, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Більша частина громадян України вважають президентство Дональда Трампа поганим для України.

Про це свідчить опитування КМІС, інформує Цензор.НЕТ.

Так, у грудні 2024 року 54% мали певний оптимізм щодо Дональда Трампа. Водночас у березні 2025 року переважна більшість (73%) вважали навпаки, тобто стверджували, що для України президентство Трампа це погано.

"Станом на травень-початок червня 2025 року сприйняття Д. Трампа практично не змінилося. Наразі 72% вважають, що це погано для України, що Президентом США є Д. Трамп. Лише 16% вважають, що це добре", - зазначили соціологи.

Попри це більшість українців – 63% – продовжують добре ставитися до США в цілому. Ставляться погано - 29%.

"При цьому є суттєва диференціація залежно від того, чи ми говоримо про звичайних американців, чи про керівництво США. Так, 90% добре ставляться до звичайних американців (і лише 3% – погано). Водночас 68% погано ставляться до керівництва США. Добре ставляться до керівництва США – 24%", - додали в КМІС.

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Опитування проводилося із 15 травня до 3 червня 2025 року. Всього опитано 2004 респондентів (на запитання про сприйняття політики ЄС / США щодо України відповідали близько 500 респондентів, а на інші запитання відповідали близько 1000 респондентів).

Статистична похибка вибірки обсягом 1000 респондентів (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищує 4,1%. Похибка для вибірки обсягом близько 500 респондентів не перевищує 5,8%.