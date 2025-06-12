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72% українців вважають президентство Трампа поганим для України, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Ставлення українців до Трампа. Результати опитування

Більша частина громадян України вважають президентство Дональда Трампа поганим для України.

Про це свідчить опитування КМІС, інформує Цензор.НЕТ.

Так, у грудні 2024 року 54% мали певний оптимізм щодо Дональда Трампа. Водночас у березні 2025 року переважна більшість (73%) вважали навпаки, тобто стверджували, що для України президентство Трампа це погано.

"Станом на травень-початок червня 2025 року сприйняття Д. Трампа практично не змінилося. Наразі 72% вважають, що це погано для України, що Президентом США є Д. Трамп. Лише 16% вважають, що це добре", - зазначили соціологи.

Ставлення українців до Трампа. Результати опитування

Попри це більшість українців – 63% – продовжують добре ставитися до США в цілому. Ставляться погано - 29%.

Ставлення українців до Трампа. Результати опитування

"При цьому є суттєва диференціація залежно від того, чи ми говоримо про звичайних американців, чи про керівництво США. Так, 90% добре ставляться до звичайних американців (і лише 3% – погано). Водночас 68% погано ставляться до керівництва США. Добре ставляться до керівництва США – 24%", - додали в КМІС.

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Опитування проводилося із 15 травня до 3 червня 2025 року. Всього опитано 2004 респондентів (на запитання про сприйняття політики ЄС / США щодо України відповідали близько 500 респондентів, а на інші запитання відповідали близько 1000 респондентів).

Статистична похибка вибірки обсягом 1000 респондентів (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищує 4,1%. Похибка для вибірки обсягом близько 500 респондентів не перевищує 5,8%.

Автор: 

опитування (1973) КМІС (342) Трамп Дональд (6147)


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Топ коментарі
+16
Краще б 73% відсотка Українців думали про вбивче для України презеденство зеленського, як легко через змі з людей роблять безмозге стадо,у якого винуваті інші,а не ті кого стадо обрало,а ще з кацапів ржали.
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12.06.2025 11:36 Відповісти
+13
"Чудєса на віражах"© ...

А 73% вкраїнчиків вважали, шо вибрали собі прикольного приЗедента . А те шо в країні срака, традиційно винуваті мериканці, масони в трусіках, ухилянти і ,звичайно, "парашенка і його секта"...
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12.06.2025 11:39 Відповісти
+12
Якесь неправильне число для українців! Правильне - 73!
А трамп справді старий козел!
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12.06.2025 11:34 Відповісти
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Якесь неправильне число для українців! Правильне - 73!
А трамп справді старий козел!
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12.06.2025 11:34 Відповісти
Тоже подумал. 73% это такое счастливое число слевина для украинцев. А рудый трамп всего лишь игрушка, из зада которой торчат волосатые и когтистые ручонки одних очень бедных и несчастных.
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12.06.2025 11:58 Відповісти
Краще б 73% відсотка Українців думали про вбивче для України презеденство зеленського, як легко через змі з людей роблять безмозге стадо,у якого винуваті інші,а не ті кого стадо обрало,а ще з кацапів ржали.
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12.06.2025 11:36 Відповісти
Правильно. Треба було обрати Бойка, і не було б ніякої війни і руйнувань.
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12.06.2025 11:59 Відповісти
а ти точно впевнений що бойко був би гіршим за зельоних?

не кажучи вже, що можна було нормальних обрати.
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12.06.2025 12:06 Відповісти
"Нормальних", це грицацуєва чи ляшка?
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12.06.2025 12:10 Відповісти
якщо вони для тебе нормальні - то так.
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12.06.2025 12:14 Відповісти
А для тебе?
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12.06.2025 12:18 Відповісти
а для тебе?
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12.06.2025 12:42 Відповісти
ПП - мій президент, ним і залишиться...
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12.06.2025 12:52 Відповісти
У другому турі були Зеленський та бойко?
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12.06.2025 13:04 Відповісти
"Чудєса на віражах"© ...

А 73% вкраїнчиків вважали, шо вибрали собі прикольного приЗедента . А те шо в країні срака, традиційно винуваті мериканці, масони в трусіках, ухилянти і ,звичайно, "парашенка і його секта"...
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12.06.2025 11:39 Відповісти
72%. Дежавю.
Трохи не дотягнув. Ну то десь за місяць дотягне.
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12.06.2025 11:42 Відповісти
Цікаво, чи залишилось з минулого року хоч 28% з наступного списку агітаторів тут на форумі цензора за трампа і його мага, як то 1 1 4c20e8b3, Aleera Frost, Alex Zverev 46d6768b, Anatoliy likhtser, Andrii 8ca0fba5, Andry Asmodeus, And_alos, annaera, astor-27, August Sd, Basil Cook, Bob East, Brandon Lamar, Breezg, Calvados, Bubble Zoner, der MaiStier, Djohn Vendetta, Djavelina Victoria, Dmitriy Dzhilay, DoomPWNZ, Dr. Andris Avots, Greg Point, Flying Eagle, fresh guacamole, Jolly Roger 0a3736d9, Jack Bo, Konstantin Maxatov, Kravchenko Igor, Markus #531371, Max Simple, Mod Dom, Myroslav Hrabovsky 9c770479, Ne On b16724a5, Nestor Nen, oleh biluy, Oleksiy Burkovskyy f4da03d1, Olga Strong, Olish O, Pavlo Bubenko, PREDATOR PREDATOR, Randall Flag da70119e, ro mb 7302609e, Second First, sky hawkA4, Smith Wesson, Svetlana Bylgakova, tanya brus, Tanya ff9faa61, The Fifth Third, V 2af7597c, Valery Koulga, Victarion Greyjoy, Victor Bilousenko, Victor Elkun d8d06a32, Viktor Mozhaiev, VinsenTuaVega, https://censor.net.ua/user/179977 vit603, vit iwit, Volodymyr Pinchuk 98f07805, Wrgg, Yakov Nemo, YukonUA ., Yuriy Kundin 685c06ac, Zom Jl, Александр Мовчан 521c9775, Александр Р 5690b569, амфаш, Андрей Максименко 90b2b0ad, Антон Антонов 91a68123, Бандерівець, Володимир Краснобокий 59efa79a, Владимир Ивлев 3934a215, Дефіцит Потужності, Дмитрий Selftravel, ЕЛЕНА ПЕЧЕРОВА, Життя Буде Папізже, Комік Прикольний, Марта Шепель fda0629b, Михайло Коротков, Олег Попович, Олександр Гуменюк 62b65d4d, Петро Авраменко 74094edc, Підлога Маккартні, Ри Лайли, Светлана Круп, Стас 9b2ad865, Татьяна da1a7c70, Тренболон, ЭндиСтар, Юрій 82781515
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12.06.2025 11:45 Відповісти
Бо останнім часом я зустрічаю лише Basil Cook, Djohn Vendetta, Jolly Roger 0a3736d9, Myroslav Hrabovsky 9c770479, PREDATOR PREDATOR, Randall Flag da70119e, Second First, Александр Мовчан 521c9775, Дефіцит Потужності, Підлога Маккартні, і, мабуть все...
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12.06.2025 11:49 Відповісти
Список можно поповнити 5-7ма.
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12.06.2025 12:01 Відповісти
Свидетели секты "Трамп придет - порядок наведет"?
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12.06.2025 11:52 Відповісти
та я ж зазначив - не лише свідків цієї секти доні, а прямі агітатори.
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12.06.2025 11:57 Відповісти
Дякую за статистику.Де з якими дуже сперечався.
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12.06.2025 11:58 Відповісти
пнх
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12.06.2025 12:09 Відповісти
Як раз він - не повівся та і я - теж. Шкода що таких серед Українців мало було
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12.06.2025 12:21 Відповісти
Поховалась більшість , залишились лише найбільш упороті по типу Дефіцита Потужності
Навіть Second First сховався. Бо ще знайдуть його українці та віддячать
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12.06.2025 12:20 Відповісти
Президент України Зеленський, а не Трамп.
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12.06.2025 11:45 Відповісти
"Прічом тут Зєлєгскій? Ва всьом віноват Трамп".
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12.06.2025 11:50 Відповісти
Та вкраїнчики якось запуталися.А може давайте імпічмент трампу оголосимо?
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12.06.2025 11:57 Відповісти
Дебілушка США були світовим поліцейським ,а тепер це світовий сикун і підкацапник
Доречі там тобі міністр економіки дефолт обіцяє - готуй булки , ватя
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12.06.2025 12:14 Відповісти
якщо би президентом США був трамп, українці ніколи НЕ обрали б ЗЄЛЬОНОГО

.
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12.06.2025 12:49 Відповісти
nadejus i amerikanci takze schitajut
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12.06.2025 11:48 Відповісти
Чи нам пороблено з отими відсотками?
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12.06.2025 11:56 Відповісти
Трамп цілком влаштовує неадекватів, які в коментарях на Цензорі випускають на нього пару.😃
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12.06.2025 11:57 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/55739 Борислав Береза, комісований боєць ЗСУ, колишній нардеп:
"Мені цікаво, чи багато наших співгромадян розуміють, що перемога Трампа на виборах та його політика у відношенні до України - це кращий подарунок для Зеленського? Якщо ви цього не розумієте, то значить не розумієте того, що отримав Зеленський після того, як Трамп повторно став президентом США.
А все лежить на поверхні. Після того, як Трамп переміг, а Україна зникла з пріоритететів США, то змінилася і політика комунікацій та вимог. Білше ніхто не примушує Зеленского боротися з корупцією, проводити реформи, не зривати конкурси та не порушувати закони. Більше ніхто не телефонує з посольства з вимогами не заважати антикорупційним органам, не каже боротися з портновщиною та не каже позбавитися від Татарова та інших "успішних" менеджерів Зеленського. І це подобається Володимиру Олександровичу. Він більше не повинен зображати з себе цивілізованого політика та грати президента, а може бути собою і уподібнитися тим, хто надихає його своїм форматом правління - на Ердогана та Лукашенка. Зник жандарм, який примушував Зеленського поводитися згідно стандартів західних цінностей і цим створював йому дискомфорт. І це найбільше подобається Зеленському. Так, Володимир Зеленський?
Білше ніхто не каже йому, що не можна накладати санкції з уявних причин, ніхто не забороняє Зеленському переслідувати опозицію та атакувати свободу слова, ніхто не примушує Зеленского призначати тих, хто виграв конкурс, а не кого він хоче призначити через кумівство та особисту лояльність. Ніхто не каже дотримуватися корпоративного права і можна призначати на будь-які посади своїх друзів, колег, бізнес-партнерів або рятувати їх від відповідальності. І йому це подобається.
Єдине що він не враховує, що так буде не завжди. І забуває про головне - він не цар та у найскрутніші моменти ніколи не підійметься до рівня своїх наївних очікувань, а впаде до рівня своєї компетентності та підготовки. А той рівень ми добре пам'ятаємо. Бо смак "травневих шашликів" зразка 2022 року неможливо забути.
Враховуючи все це можна зрозуміти, чому Зеленського влаштовує такий підхід Трампа до України. Єдине що він забуває, що Трамп не буде вічно президентом США, а пріоритети можуть змінитися. І вони зміняться. А от це щиро бентежить Зеленського, якому вже подобається бути царем. Але так буде не завжди."
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12.06.2025 12:08 Відповісти
причина не в Трампі, більшість американців за нього проголосували ще недавно,до речі, вони підтримують цю політику, то ж такі тепер Штати. Трампізм надовго, велика ймовірність, що наступним буде Венс. Нащо людям розказувати казочки, що Трамп причина бід? А перед тим причиною бід був Байден з деменцією ? Ні. США стало слабким і вразливим, у США деякі стратегічні підприємства на межі банкрутства і потребують значних держвливань. У США великий держборг, який ніяк не можуть зменшити. США залежні від Китаю в доступі до деяких ресурсів, важливих для розвитку економіки. Китай нагинає США, бо відчуває, що США є вразливі. От у цьому вся й причина. І це не зміниться найближчим часом.
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12.06.2025 12:10 Відповісти
А пам'ятаєте як тут МАГА-чорти у листопаді та і раніше сварили Байдена і розповідали ,як Україна заживе - тіки треба підтримати цього чорта
Ну що , підтримали.
Поганий вам був Байден
Гірше мабудь тільки Порох був
ДБЛ БЛТ
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12.06.2025 12:17 Відповісти
частину тих агітаторів я зазначив вище. Не всіх, звичайно - бо деяких адміни деактивували; то я вже про них, як про мертвих - "нічого".
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12.06.2025 12:23 Відповісти
А давайте проведемо таке ж опитування про президентів всіх країн світу? Чи хоча б G7 і Європи. Нашим соціологам (продажним-брехунам) же немає чим зайнятися. Всі опитування щодо нашої внутрішньої "кухні", спокійно і швиденько на колнці малюються, то ж часу у них вдосталь.
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12.06.2025 12:43 Відповісти
КМІС ,а скільки процентів цкраїнців на сьогодні підтримують владу "зебіла"???
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12.06.2025 12:51 Відповісти
Друга каденція Трампа погана для всіх.
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12.06.2025 13:07 Відповісти
Делать нефиг этому кмису,только хуже Украине становится после их опроса.А трумптину вааще пох...
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12.06.2025 13:12 Відповісти
 
 