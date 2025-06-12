72% українців вважають президентство Трампа поганим для України, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
Більша частина громадян України вважають президентство Дональда Трампа поганим для України.
Про це свідчить опитування КМІС, інформує Цензор.НЕТ.
Так, у грудні 2024 року 54% мали певний оптимізм щодо Дональда Трампа. Водночас у березні 2025 року переважна більшість (73%) вважали навпаки, тобто стверджували, що для України президентство Трампа це погано.
"Станом на травень-початок червня 2025 року сприйняття Д. Трампа практично не змінилося. Наразі 72% вважають, що це погано для України, що Президентом США є Д. Трамп. Лише 16% вважають, що це добре", - зазначили соціологи.
Попри це більшість українців – 63% – продовжують добре ставитися до США в цілому. Ставляться погано - 29%.
"При цьому є суттєва диференціація залежно від того, чи ми говоримо про звичайних американців, чи про керівництво США. Так, 90% добре ставляться до звичайних американців (і лише 3% – погано). Водночас 68% погано ставляться до керівництва США. Добре ставляться до керівництва США – 24%", - додали в КМІС.
Опитування проводилося із 15 травня до 3 червня 2025 року. Всього опитано 2004 респондентів (на запитання про сприйняття політики ЄС / США щодо України відповідали близько 500 респондентів, а на інші запитання відповідали близько 1000 респондентів).
Статистична похибка вибірки обсягом 1000 респондентів (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищує 4,1%. Похибка для вибірки обсягом близько 500 респондентів не перевищує 5,8%.
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А трамп справді старий козел!
не кажучи вже, що можна було нормальних обрати.
А 73% вкраїнчиків вважали, шо вибрали собі прикольного приЗедента . А те шо в країні срака, традиційно винуваті мериканці, масони в трусіках, ухилянти і ,звичайно, "парашенка і його секта"...
Трохи не дотягнув. Ну то десь за місяць дотягне.
Навіть Second First сховався. Бо ще знайдуть його українці та віддячать
Доречі там тобі міністр економіки дефолт обіцяє - готуй булки , ватя
.
"Мені цікаво, чи багато наших співгромадян розуміють, що перемога Трампа на виборах та його політика у відношенні до України - це кращий подарунок для Зеленського? Якщо ви цього не розумієте, то значить не розумієте того, що отримав Зеленський після того, як Трамп повторно став президентом США.
А все лежить на поверхні. Після того, як Трамп переміг, а Україна зникла з пріоритететів США, то змінилася і політика комунікацій та вимог. Білше ніхто не примушує Зеленского боротися з корупцією, проводити реформи, не зривати конкурси та не порушувати закони. Більше ніхто не телефонує з посольства з вимогами не заважати антикорупційним органам, не каже боротися з портновщиною та не каже позбавитися від Татарова та інших "успішних" менеджерів Зеленського. І це подобається Володимиру Олександровичу. Він більше не повинен зображати з себе цивілізованого політика та грати президента, а може бути собою і уподібнитися тим, хто надихає його своїм форматом правління - на Ердогана та Лукашенка. Зник жандарм, який примушував Зеленського поводитися згідно стандартів західних цінностей і цим створював йому дискомфорт. І це найбільше подобається Зеленському. Так, Володимир Зеленський?
Білше ніхто не каже йому, що не можна накладати санкції з уявних причин, ніхто не забороняє Зеленському переслідувати опозицію та атакувати свободу слова, ніхто не примушує Зеленского призначати тих, хто виграв конкурс, а не кого він хоче призначити через кумівство та особисту лояльність. Ніхто не каже дотримуватися корпоративного права і можна призначати на будь-які посади своїх друзів, колег, бізнес-партнерів або рятувати їх від відповідальності. І йому це подобається.
Єдине що він не враховує, що так буде не завжди. І забуває про головне - він не цар та у найскрутніші моменти ніколи не підійметься до рівня своїх наївних очікувань, а впаде до рівня своєї компетентності та підготовки. А той рівень ми добре пам'ятаємо. Бо смак "травневих шашликів" зразка 2022 року неможливо забути.
Враховуючи все це можна зрозуміти, чому Зеленського влаштовує такий підхід Трампа до України. Єдине що він забуває, що Трамп не буде вічно президентом США, а пріоритети можуть змінитися. І вони зміняться. А от це щиро бентежить Зеленського, якому вже подобається бути царем. Але так буде не завжди."
Ну що , підтримали.
Поганий вам був Байден
Гірше мабудь тільки Порох був
ДБЛ БЛТ