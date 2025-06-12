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72% украинцев считают президентство Трампа плохим для Украины, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Отношение украинцев к Трампу. Результаты опроса

Большая часть граждан Украины считают президентство Дональда Трампа плохим для Украины.

Об этом свидетельствует опрос КМИС, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в декабре 2024 года 54% имели определенный оптимизм относительно Дональда Трампа. В то же время в марте 2025 года подавляющее большинство (73%) считали наоборот, то есть утверждали, что для Украины президентство Трампа - это плохо.

"По состоянию на май-начало июня 2025 года восприятие Д. Трампа практически не изменилось. Сейчас 72% считают, что это плохо для Украины, что Президентом США является Д. Трамп. Только 16% считают, что это хорошо", - отметили социологи.

Отношение украинцев к Трампу. Результаты опроса

Несмотря на это большинство украинцев - 63% - продолжают хорошо относиться к США в целом. Относятся плохо - 29%.

Отношение украинцев к Трампу. Результаты опроса

"При этом есть существенная дифференциация в зависимости от того, говорим ли мы об обычных американцах или о руководстве США. Так, 90% хорошо относятся к обычным американцам (и только 3% - плохо). В то же время 68% плохо относятся к руководству США. Хорошо относятся к руководству США - 24%", - добавили в КМИС.

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Опрос проводился с 15 мая по 3 июня 2025 года. Всего опрошено 2004 респондентов (на вопрос о восприятии политики ЕС/США в отношении Украины отвечали около 500 респондентов, а на другие вопросы отвечали около 1000 респондентов).

Статистическая погрешность выборки объемом 1000 респондентов (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышает 4,1%. Погрешность для выборки объемом около 500 респондентов не превышает 5,8%.

Автор: 

опрос (2858) КМИС (337) Трамп Дональд (5690)


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Топ комментарии
+11
Краще б 73% відсотка Українців думали про вбивче для України презеденство зеленського, як легко через змі з людей роблять безмозге стадо,у якого винуваті інші,а не ті кого стадо обрало,а ще з кацапів ржали.
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12.06.2025 11:36 Ответить
+10
"Чудєса на віражах"© ...

А 73% вкраїнчиків вважали, шо вибрали собі прикольного приЗедента . А те шо в країні срака, традиційно винуваті мериканці, масони в трусіках, ухилянти і ,звичайно, "парашенка і його секта"...
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12.06.2025 11:39 Ответить
+7
Якесь неправильне число для українців! Правильне - 73!
А трамп справді старий козел!
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12.06.2025 11:34 Ответить
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Якесь неправильне число для українців! Правильне - 73!
А трамп справді старий козел!
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12.06.2025 11:34 Ответить
Тоже подумал. 73% это такое счастливое число слевина для украинцев. А рудый трамп всего лишь игрушка, из зада которой торчат волосатые и когтистые ручонки одних очень бедных и несчастных.
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12.06.2025 11:58 Ответить
А це не ті самі, які готові терпіти війну до переможного кінця?)
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12.06.2025 11:34 Ответить
Краще б 73% відсотка Українців думали про вбивче для України презеденство зеленського, як легко через змі з людей роблять безмозге стадо,у якого винуваті інші,а не ті кого стадо обрало,а ще з кацапів ржали.
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12.06.2025 11:36 Ответить
Правильно. Треба було обрати Бойка, і не було б ніякої війни і руйнувань.
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12.06.2025 11:59 Ответить
а ти точно впевнений що бойко був би гіршим за зельоних?

не кажучи вже, що можна було нормальних обрати.
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12.06.2025 12:06 Ответить
"Нормальних", це грицацуєва чи ляшка?
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12.06.2025 12:10 Ответить
якщо вони для тебе нормальні - то так.
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12.06.2025 12:14 Ответить
А для тебе?
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12.06.2025 12:18 Ответить
а для тебе?
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12.06.2025 12:42 Ответить
"Чудєса на віражах"© ...

А 73% вкраїнчиків вважали, шо вибрали собі прикольного приЗедента . А те шо в країні срака, традиційно винуваті мериканці, масони в трусіках, ухилянти і ,звичайно, "парашенка і його секта"...
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12.06.2025 11:39 Ответить
72%. Дежавю.
Трохи не дотягнув. Ну то десь за місяць дотягне.
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12.06.2025 11:42 Ответить
Цікаво, чи залишилось з минулого року хоч 28% з наступного списку агітаторів тут на форумі цензора за трампа і його мага, як то 1 1 4c20e8b3, Aleera Frost, Alex Zverev 46d6768b, Anatoliy likhtser, Andrii 8ca0fba5, Andry Asmodeus, And_alos, annaera, astor-27, August Sd, Basil Cook, Bob East, Brandon Lamar, Breezg, Calvados, Bubble Zoner, der MaiStier, Djohn Vendetta, Djavelina Victoria, Dmitriy Dzhilay, DoomPWNZ, Dr. Andris Avots, Greg Point, Flying Eagle, fresh guacamole, Jolly Roger 0a3736d9, Jack Bo, Konstantin Maxatov, Kravchenko Igor, Markus #531371, Max Simple, Mod Dom, Myroslav Hrabovsky 9c770479, Ne On b16724a5, Nestor Nen, oleh biluy, Oleksiy Burkovskyy f4da03d1, Olga Strong, Olish O, Pavlo Bubenko, PREDATOR PREDATOR, Randall Flag da70119e, ro mb 7302609e, Second First, sky hawkA4, Smith Wesson, Svetlana Bylgakova, tanya brus, Tanya ff9faa61, The Fifth Third, V 2af7597c, Valery Koulga, Victarion Greyjoy, Victor Bilousenko, Victor Elkun d8d06a32, Viktor Mozhaiev, VinsenTuaVega, https://censor.net.ua/user/179977 vit603, vit iwit, Volodymyr Pinchuk 98f07805, Wrgg, Yakov Nemo, YukonUA ., Yuriy Kundin 685c06ac, Zom Jl, Александр Мовчан 521c9775, Александр Р 5690b569, амфаш, Андрей Максименко 90b2b0ad, Антон Антонов 91a68123, Бандерівець, Володимир Краснобокий 59efa79a, Владимир Ивлев 3934a215, Дефіцит Потужності, Дмитрий Selftravel, ЕЛЕНА ПЕЧЕРОВА, Життя Буде Папізже, Комік Прикольний, Марта Шепель fda0629b, Михайло Коротков, Олег Попович, Олександр Гуменюк 62b65d4d, Петро Авраменко 74094edc, Підлога Маккартні, Ри Лайли, Светлана Круп, Стас 9b2ad865, Татьяна da1a7c70, Тренболон, ЭндиСтар, Юрій 82781515
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12.06.2025 11:45 Ответить
Бо останнім часом я зустрічаю лише Basil Cook, Djohn Vendetta, Jolly Roger 0a3736d9, Myroslav Hrabovsky 9c770479, PREDATOR PREDATOR, Randall Flag da70119e, Second First, Александр Мовчан 521c9775, Дефіцит Потужності, Підлога Маккартні, і, мабуть все...
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12.06.2025 11:49 Ответить
Список можно поповнити 5-7ма.
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12.06.2025 12:01 Ответить
Свидетели секты "Трамп придет - порядок наведет"?
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12.06.2025 11:52 Ответить
та я ж зазначив - не лише свідків цієї секти доні, а прямі агітатори.
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12.06.2025 11:57 Ответить
Дякую за статистику.Де з якими дуже сперечався.
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12.06.2025 11:58 Ответить
і що, ти повівся на їх агітацію і ти проголосував за трампа? ну ти й лошара
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12.06.2025 12:07 Ответить
пнх
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12.06.2025 12:09 Ответить
Як раз він - не повівся та і я - теж. Шкода що таких серед Українців мало було
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12.06.2025 12:21 Ответить
і багато українців за трампа проголосувало?
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12.06.2025 12:39 Ответить
Поховалась більшість , залишились лише найбільш упороті по типу Дефіцита Потужності
Навіть Second First сховався. Бо ще знайдуть його українці та віддячать
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12.06.2025 12:20 Ответить
Президент України Зеленський, а не Трамп.
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12.06.2025 11:45 Ответить
"Прічом тут Зєлєгскій? Ва всьом віноват Трамп".
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12.06.2025 11:50 Ответить
Та вкраїнчики якось запуталися.А може давайте імпічмент трампу оголосимо?
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12.06.2025 11:57 Ответить
Дебілушка США були світовим поліцейським ,а тепер це світовий сикун і підкацапник
Доречі там тобі міністр економіки дефолт обіцяє - готуй булки , ватя
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12.06.2025 12:14 Ответить
якщо би президентом США був трамп, українці ніколи НЕ обрали б ЗЄЛЬОНОГО

.
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12.06.2025 12:49 Ответить
nadejus i amerikanci takze schitajut
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12.06.2025 11:48 Ответить
Чи нам пороблено з отими відсотками?
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12.06.2025 11:56 Ответить
Трамп цілком влаштовує неадекватів, які в коментарях на Цензорі випускають на нього пару.😃
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12.06.2025 11:57 Ответить
https://t.me/BerezaJuice/55739 Борислав Береза, комісований боєць ЗСУ, колишній нардеп:
"Мені цікаво, чи багато наших співгромадян розуміють, що перемога Трампа на виборах та його політика у відношенні до України - це кращий подарунок для Зеленського? Якщо ви цього не розумієте, то значить не розумієте того, що отримав Зеленський після того, як Трамп повторно став президентом США.
А все лежить на поверхні. Після того, як Трамп переміг, а Україна зникла з пріоритететів США, то змінилася і політика комунікацій та вимог. Білше ніхто не примушує Зеленского боротися з корупцією, проводити реформи, не зривати конкурси та не порушувати закони. Більше ніхто не телефонує з посольства з вимогами не заважати антикорупційним органам, не каже боротися з портновщиною та не каже позбавитися від Татарова та інших "успішних" менеджерів Зеленського. І це подобається Володимиру Олександровичу. Він більше не повинен зображати з себе цивілізованого політика та грати президента, а може бути собою і уподібнитися тим, хто надихає його своїм форматом правління - на Ердогана та Лукашенка. Зник жандарм, який примушував Зеленського поводитися згідно стандартів західних цінностей і цим створював йому дискомфорт. І це найбільше подобається Зеленському. Так, Володимир Зеленський?
Білше ніхто не каже йому, що не можна накладати санкції з уявних причин, ніхто не забороняє Зеленському переслідувати опозицію та атакувати свободу слова, ніхто не примушує Зеленского призначати тих, хто виграв конкурс, а не кого він хоче призначити через кумівство та особисту лояльність. Ніхто не каже дотримуватися корпоративного права і можна призначати на будь-які посади своїх друзів, колег, бізнес-партнерів або рятувати їх від відповідальності. І йому це подобається.
Єдине що він не враховує, що так буде не завжди. І забуває про головне - він не цар та у найскрутніші моменти ніколи не підійметься до рівня своїх наївних очікувань, а впаде до рівня своєї компетентності та підготовки. А той рівень ми добре пам'ятаємо. Бо смак "травневих шашликів" зразка 2022 року неможливо забути.
Враховуючи все це можна зрозуміти, чому Зеленського влаштовує такий підхід Трампа до України. Єдине що він забуває, що Трамп не буде вічно президентом США, а пріоритети можуть змінитися. І вони зміняться. А от це щиро бентежить Зеленського, якому вже подобається бути царем. Але так буде не завжди."
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12.06.2025 12:08 Ответить
причина не в Трампі, більшість американців за нього проголосували ще недавно,до речі, вони підтримують цю політику, то ж такі тепер Штати. Трампізм надовго, велика ймовірність, що наступним буде Венс. Нащо людям розказувати казочки, що Трамп причина бід? А перед тим причиною бід був Байден з деменцією ? Ні. США стало слабким і вразливим, у США деякі стратегічні підприємства на межі банкрутства і потребують значних держвливань. У США великий держборг, який ніяк не можуть зменшити. США залежні від Китаю в доступі до деяких ресурсів, важливих для розвитку економіки. Китай нагинає США, бо відчуває, що США є вразливі. От у цьому вся й причина. І це не зміниться найближчим часом.
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12.06.2025 12:10 Ответить
А пам'ятаєте як тут МАГА-чорти у листопаді та і раніше сварили Байдена і розповідали ,як Україна заживе - тіки треба підтримати цього чорта
Ну що , підтримали.
Поганий вам був Байден
Гірше мабудь тільки Порох був
ДБЛ БЛТ
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12.06.2025 12:17 Ответить
частину тих агітаторів я зазначив вище. Не всіх, звичайно - бо деяких адміни деактивували; то я вже про них, як про мертвих - "нічого".
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12.06.2025 12:23 Ответить
А давайте проведемо таке ж опитування про президентів всіх країн світу? Чи хоча б G7 і Європи. Нашим соціологам (продажним-брехунам) же немає чим зайнятися. Всі опитування щодо нашої внутрішньої "кухні", спокійно і швиденько на колнці малюються, то ж часу у них вдосталь.
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12.06.2025 12:43 Ответить
 
 