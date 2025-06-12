72% украинцев считают президентство Трампа плохим для Украины, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
Большая часть граждан Украины считают президентство Дональда Трампа плохим для Украины.
Об этом свидетельствует опрос КМИС, информирует Цензор.НЕТ.
Так, в декабре 2024 года 54% имели определенный оптимизм относительно Дональда Трампа. В то же время в марте 2025 года подавляющее большинство (73%) считали наоборот, то есть утверждали, что для Украины президентство Трампа - это плохо.
"По состоянию на май-начало июня 2025 года восприятие Д. Трампа практически не изменилось. Сейчас 72% считают, что это плохо для Украины, что Президентом США является Д. Трамп. Только 16% считают, что это хорошо", - отметили социологи.
Несмотря на это большинство украинцев - 63% - продолжают хорошо относиться к США в целом. Относятся плохо - 29%.
"При этом есть существенная дифференциация в зависимости от того, говорим ли мы об обычных американцах или о руководстве США. Так, 90% хорошо относятся к обычным американцам (и только 3% - плохо). В то же время 68% плохо относятся к руководству США. Хорошо относятся к руководству США - 24%", - добавили в КМИС.
Опрос проводился с 15 мая по 3 июня 2025 года. Всего опрошено 2004 респондентов (на вопрос о восприятии политики ЕС/США в отношении Украины отвечали около 500 респондентов, а на другие вопросы отвечали около 1000 респондентов).
Статистическая погрешность выборки объемом 1000 респондентов (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышает 4,1%. Погрешность для выборки объемом около 500 респондентов не превышает 5,8%.
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А трамп справді старий козел!
не кажучи вже, що можна було нормальних обрати.
А 73% вкраїнчиків вважали, шо вибрали собі прикольного приЗедента . А те шо в країні срака, традиційно винуваті мериканці, масони в трусіках, ухилянти і ,звичайно, "парашенка і його секта"...
Трохи не дотягнув. Ну то десь за місяць дотягне.
Навіть Second First сховався. Бо ще знайдуть його українці та віддячать
Доречі там тобі міністр економіки дефолт обіцяє - готуй булки , ватя
.
"Мені цікаво, чи багато наших співгромадян розуміють, що перемога Трампа на виборах та його політика у відношенні до України - це кращий подарунок для Зеленського? Якщо ви цього не розумієте, то значить не розумієте того, що отримав Зеленський після того, як Трамп повторно став президентом США.
А все лежить на поверхні. Після того, як Трамп переміг, а Україна зникла з пріоритететів США, то змінилася і політика комунікацій та вимог. Білше ніхто не примушує Зеленского боротися з корупцією, проводити реформи, не зривати конкурси та не порушувати закони. Більше ніхто не телефонує з посольства з вимогами не заважати антикорупційним органам, не каже боротися з портновщиною та не каже позбавитися від Татарова та інших "успішних" менеджерів Зеленського. І це подобається Володимиру Олександровичу. Він більше не повинен зображати з себе цивілізованого політика та грати президента, а може бути собою і уподібнитися тим, хто надихає його своїм форматом правління - на Ердогана та Лукашенка. Зник жандарм, який примушував Зеленського поводитися згідно стандартів західних цінностей і цим створював йому дискомфорт. І це найбільше подобається Зеленському. Так, Володимир Зеленський?
Білше ніхто не каже йому, що не можна накладати санкції з уявних причин, ніхто не забороняє Зеленському переслідувати опозицію та атакувати свободу слова, ніхто не примушує Зеленского призначати тих, хто виграв конкурс, а не кого він хоче призначити через кумівство та особисту лояльність. Ніхто не каже дотримуватися корпоративного права і можна призначати на будь-які посади своїх друзів, колег, бізнес-партнерів або рятувати їх від відповідальності. І йому це подобається.
Єдине що він не враховує, що так буде не завжди. І забуває про головне - він не цар та у найскрутніші моменти ніколи не підійметься до рівня своїх наївних очікувань, а впаде до рівня своєї компетентності та підготовки. А той рівень ми добре пам'ятаємо. Бо смак "травневих шашликів" зразка 2022 року неможливо забути.
Враховуючи все це можна зрозуміти, чому Зеленського влаштовує такий підхід Трампа до України. Єдине що він забуває, що Трамп не буде вічно президентом США, а пріоритети можуть змінитися. І вони зміняться. А от це щиро бентежить Зеленського, якому вже подобається бути царем. Але так буде не завжди."
Ну що , підтримали.
Поганий вам був Байден
Гірше мабудь тільки Порох був
ДБЛ БЛТ