72% украинцев считают президентство Трампа плохим для Украины, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Большая часть граждан Украины считают президентство Дональда Трампа плохим для Украины.

Об этом свидетельствует опрос КМИС, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в декабре 2024 года 54% имели определенный оптимизм относительно Дональда Трампа. В то же время в марте 2025 года подавляющее большинство (73%) считали наоборот, то есть утверждали, что для Украины президентство Трампа - это плохо.

"По состоянию на май-начало июня 2025 года восприятие Д. Трампа практически не изменилось. Сейчас 72% считают, что это плохо для Украины, что Президентом США является Д. Трамп. Только 16% считают, что это хорошо", - отметили социологи.

Несмотря на это большинство украинцев - 63% - продолжают хорошо относиться к США в целом. Относятся плохо - 29%.

"При этом есть существенная дифференциация в зависимости от того, говорим ли мы об обычных американцах или о руководстве США. Так, 90% хорошо относятся к обычным американцам (и только 3% - плохо). В то же время 68% плохо относятся к руководству США. Хорошо относятся к руководству США - 24%", - добавили в КМИС.

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Опрос проводился с 15 мая по 3 июня 2025 года. Всего опрошено 2004 респондентов (на вопрос о восприятии политики ЕС/США в отношении Украины отвечали около 500 респондентов, а на другие вопросы отвечали около 1000 респондентов).

Статистическая погрешность выборки объемом 1000 респондентов (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышает 4,1%. Погрешность для выборки объемом около 500 респондентов не превышает 5,8%.