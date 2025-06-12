Я начинаю думать, что Путину безразличны большие потери РФ, - Трамп. ВИДЕО
Президент США Дональд Трамп заявил, что диктатору Владимиру Путину безразличны большие потери в войне против Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью подкасту Pod Force.
Так, его спросили о том, какие у США есть "козыри", чтобы заставить РФ и Украину закончить войну.
Трамп ответил, что "они теряют по 5000 военных каждую неделю".
Журналистка отметила, что Путину это безразлично.
"Возможно, ему безразлично, я начинаю думать, что ему безразлично. Он теряет много солдат, как и Украина. Мы увидим, что будет дальше", - ответил лидер США.
Топ комментарии
+17 Yuri I #427530
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+15 Frenk Rex
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+13 MrStepanovM
показать весь комментарий12.06.2025 11:17 Ответить Ссылка
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досить годувати Вашингтон, нам не потрібні ці нахлЄбнікі!
трумп введи війська
Поїхав би він краще на гольф.
і цеж жодна ***** не пояснила республіканцям в Америці
"Когда партизана Еремея окружили два десятка фашистов, он проявил партизанскую смекалку: - Тут-то мне и пиззец! - смекнул партизан Еремей."
За нього, як за кожного агента кгб, думають куратори з луб'янки і передають йому інструкції, завдання, тощо.
Дебіл, взагалі то.
Даже если на расеи сдохнет 5 млн тупых федерастов )(уйлу пофиг...
відео за ссиллю.
Трамп почав думати.
хмм
Але ж і підвищується на 1 щороку.
Хоча, Рузвельт теж не відразу включив мізки. А Фредовичу й включати нема чого...
-воно починає думати!!!