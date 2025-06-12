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Я начинаю думать, что Путину безразличны большие потери РФ, - Трамп. ВИДЕО

Заявление Трампа о Путине и потерях России в войне

Президент США Дональд Трамп заявил, что диктатору Владимиру Путину безразличны большие потери в войне против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью подкасту Pod Force.

Так, его спросили о том, какие у США есть "козыри", чтобы заставить РФ и Украину закончить войну.

Трамп ответил, что "они теряют по 5000 военных каждую неделю".

Журналистка отметила, что Путину это безразлично.

"Возможно, ему безразлично, я начинаю думать, что ему безразлично. Он теряет много солдат, как и Украина. Мы увидим, что будет дальше", - ответил лидер США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп открыт к диалогу с Ким Чен Ыном, - Белый дом

Автор: 

путин владимир (31569) россия (96246) США (27182) Трамп Дональд (5690) война в Украине (4750)


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Топ комментарии
+17
А на трєтій дєнь ідєєц Зоркій Глаз увідєл чьто в сарає нєту заднєй стєни.
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12.06.2025 11:17 Ответить
+15
Вже дональде усі зрозуміли, що в тебе немає чим Думати,
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12.06.2025 11:18 Ответить
+13
зайве слово "думати"..це Донні не властиве
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12.06.2025 11:17 Ответить
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А на трєтій дєнь ідєєц Зоркій Глаз увідєл чьто в сарає нєту заднєй стєни.
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12.06.2025 11:17 Ответить
свободу Каліфорнійській народній республіці!
досить годувати Вашингтон, нам не потрібні ці нахлЄбнікі!
трумп введи війська
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12.06.2025 11:17 Ответить
...
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12.06.2025 11:20 Ответить
зайве слово "думати"..це Донні не властиве
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12.06.2025 11:17 Ответить
Вже дональде усі зрозуміли, що в тебе немає чим Думати,
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12.06.2025 11:18 Ответить
я починаю думати...

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12.06.2025 11:19 Ответить
Це він, звісно, погарячкував.
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12.06.2025 11:21 Ответить
Точно. Баняк закипить, і кришку зірве.

Поїхав би він краще на гольф.
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12.06.2025 11:55 Ответить
Там лебеді за яйця кусають
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12.06.2025 11:58 Ответить
півень думав що купається, поки вода не закіпіла...
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12.06.2025 12:30 Ответить
Індик також довго думав і здох.
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12.06.2025 11:20 Ответить
Та було і так є останні 400 років. Але раніше підарам грошей не давали і вони часто програвали, а зараз з грошима вони будуть воювати вічно за захоплення чужих земель ...
і цеж жодна ***** не пояснила республіканцям в Америці
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12.06.2025 11:20 Ответить
Запитання про "козирі" Трампа було з підвохом....
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12.06.2025 11:20 Ответить
Замітка у фронтовій газеті часів ВВВ:
"Когда партизана Еремея окружили два десятка фашистов, он проявил партизанскую смекалку: - Тут-то мне и пиззец! - смекнул партизан Еремей."
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12.06.2025 11:21 Ответить
московії всю історію було байдуже на втрати. "баби ісчо наражают"
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12.06.2025 11:21 Ответить
Він бреше, що він починає думати....
За нього, як за кожного агента кгб, думають куратори з луб'янки і передають йому інструкції, завдання, тощо.
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12.06.2025 11:21 Ответить
Мать, да никак просветление на его взошло.
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12.06.2025 11:22 Ответить
"Я починаю думати" - це в заголовку зайве.
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12.06.2025 11:22 Ответить
Відсвяткуймо ж, панове, цей день! Президент США Д.Трамп починає думати!
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12.06.2025 11:22 Ответить
очень в этом сомневаюсь. этот аморальный и безсовесный клоун делает по 10 абсолютно противоречащих друг другу заявлений на дню
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12.06.2025 11:31 Ответить
То була іронія. Воно ніколи не думає. Він жодної книги за своє життя не прочитав. Він користується тільки інтуїцією -- як гадалка-ворожка.
Дебіл, взагалі то.
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12.06.2025 12:08 Ответить
старому пердуну не хватило времени до вступления на пост президента проанализировать и понять простые вещи...

Даже если на расеи сдохнет 5 млн тупых федерастов )(уйлу пофиг...
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12.06.2025 11:25 Ответить
Мислитель хрінів!
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12.06.2025 11:26 Ответить
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12.06.2025 11:28 Ответить
побачиш, ****, шо буде дали?! стесняюсь отэта спрасить, а 24 уже прошли, чи ищо не?
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12.06.2025 11:29 Ответить
відповів радник Кит Келлог: "https://t.me/channel5UA/128916 Трамп обіцяв завершити війну за добу, але не сказав, якого місяця це станеться"

відео за ссиллю.
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12.06.2025 11:36 Ответить
так этаж полнастю миняет дело и всьо абисняит
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12.06.2025 11:47 Ответить
НОВИ АНЕКДОТ.
Трамп почав думати.
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12.06.2025 11:36 Ответить
Та ти що??? Невже??? тИ єпанутий на всю голову!!!
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12.06.2025 11:37 Ответить
Шарик, ты долбо*б.
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12.06.2025 11:37 Ответить
Трампакс їбучий, шоб тебе мексиканці знищили. Не розумію чому імпічменту ще нема цьому довбограю?
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12.06.2025 11:38 Ответить
Я починаю думати
хмм
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12.06.2025 11:39 Ответить
Тобто воно "буде дивитися" що буде....яка тварюка,..щоб він здох разом з маском
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12.06.2025 11:39 Ответить
Дивлюсь я на небо - тай думку гадаю😁
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12.06.2025 11:40 Ответить
чому я не игл чому не литаю)
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12.06.2025 11:45 Ответить
він може думати??? не смішіть!
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12.06.2025 11:43 Ответить
у Трампа айкью точно дорівнює віку.
Але ж і підвищується на 1 щороку.
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12.06.2025 11:44 Ответить
Не починай, нема в тебе такої опції. На тобі, еволюція пішла каву пити і багато що пропустила
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12.06.2025 11:46 Ответить
Дурень думкой богатіє.
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12.06.2025 11:46 Ответить
"Да, да, это неправильные пчёлы и они делают неправильный мёд".🥳🤡😂🥳
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12.06.2025 11:46 Ответить
Як твоє бачення впливає на війну в Україні?
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12.06.2025 11:47 Ответить
Путину главное кресло, рейтинг. вся беда планеты от личного эгоизма этих больных личностей. Нетаньяху, Трамп.....
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12.06.2025 11:52 Ответить
Он как будто привязан к росийскому колу сверху. Чуть плохое сказал про росию , он опускается все бл же к колу..... СЛАВА УКРАИНЕ!
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12.06.2025 11:57 Ответить
класика жанру від його вєрних партньоров - "тіхо, гражданє, чапай думать будєт" ))
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12.06.2025 12:08 Ответить
2 нобелівські премії цьому пану , негайно !
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12.06.2025 12:10 Ответить
А уявляєте, якби в Америці у 1939-1941/45 роках президентом був Трамп чи такий же йолоп?
Хоча, Рузвельт теж не відразу включив мізки. А Фредовичу й включати нема чого...
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12.06.2025 12:12 Ответить
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12.06.2025 12:13 Ответить
У дитинстві ми казали про таких: "доходить як до Жирафа".
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12.06.2025 12:14 Ответить
Не пізди, ти не вмієш думати. Лише лижеш пуйлу гузно
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12.06.2025 12:15 Ответить
це щось новеньке
-воно починає думати!!!
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12.06.2025 12:16 Ответить
А є чим думати??????
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12.06.2025 12:18 Ответить
містер Очевидність. риже тупе гiвно
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12.06.2025 12:31 Ответить
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12.06.2025 12:33 Ответить
а у тебя есть чем думать?!идиот!
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12.06.2025 12:38 Ответить
Путлер не зважає на втрати... і що це міняє в голові у Трампа? До чого цей текст?
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12.06.2025 12:40 Ответить
Так він звинувачує Україну. Уважно перечитайте передостаннє речення.
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12.06.2025 12:40 Ответить
Схоже "починати думати" ще не починав ні путін, ні трамп
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12.06.2025 12:44 Ответить
Это конечно зелю вы зацепили. Теперь главухилягнту прийдтся еще больше ловить в мясные штурмы сантехников и трактористов. Не может хрипатый быть лохом в глазах володьки плешивого. Не по пацански как-то это.
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12.06.2025 12:45 Ответить
 
 