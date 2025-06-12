Я начинаю думать, что Путину безразличны большие потери РФ, - Трамп. ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп заявил, что диктатору Владимиру Путину безразличны большие потери в войне против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью подкасту Pod Force.

Так, его спросили о том, какие у США есть "козыри", чтобы заставить РФ и Украину закончить войну.

Трамп ответил, что "они теряют по 5000 военных каждую неделю".

Журналистка отметила, что Путину это безразлично.

"Возможно, ему безразлично, я начинаю думать, что ему безразлично. Он теряет много солдат, как и Украина. Мы увидим, что будет дальше", - ответил лидер США.

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