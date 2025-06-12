Я починаю думати, що Путіну байдуже на великі втрати РФ, - Трамп. ВIДЕО
Президент США Дональд Трамп заявив, що диктатору Володимиру Путіну байдуже на великі втрати у війні проти України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю подкасту Pod Force.
Так, його запитали про те, які у США є "козирі", щоб змусити РФ та Україну закінчити війну.
Трамп відповів, що "вони втрачають по 5000 військових щотижня".
Журналістка зазначила, що Путіну байдуже на це.
"Можливо, йому байдуже, я починаю думати, що йому байдуже. Він втрачає багато солдатів, як і Україна. Ми побачимо, що буде далі", - відповів лідер США.
Топ коментарі
+44 Yuri I #427530
показати весь коментар12.06.2025 11:17 Відповісти Посилання
+40 Frenk Rex
показати весь коментар12.06.2025 11:18 Відповісти Посилання
+34 Петрик Похмільський
показати весь коментар12.06.2025 11:21 Відповісти Посилання
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досить годувати Вашингтон, нам не потрібні ці нахлЄбнікі!
трумп введи війська
Поїхав би він краще на гольф.
і цеж жодна ***** не пояснила республіканцям в Америці
"Когда партизана Еремея окружили два десятка фашистов, он проявил партизанскую смекалку: - Тут-то мне и пиззец! - смекнул партизан Еремей."
За нього, як за кожного агента кгб, думають куратори з луб'янки і передають йому інструкції, завдання, тощо.
Дебіл, взагалі то.
Даже если на расеи сдохнет 5 млн тупых федерастов )(уйлу пофиг...
відео за ссиллю.
Трамп почав думати.
хмм
Але ж і підвищується на 1 щороку.
Він добряче допомагає пу...майже рік: ще не будучи презом застопорив в Конгрессі...9 ну і зараз...півроку вже дляться 24 години і... про обіцянку завалити Україну зброєю забув старий, зато пообіцяв санкції на Україну ?!накласти за те, що не капітулює.
Маразм, абсурд крепчал
...зараз йому мало у себе в домі не покажется...
Каліфорнія...перша ластівка його мудрого керівництва...
Кордони країни дійсно не можуть бути відкритими для нелегалів, тільки спосіб і інструменті, які він застосував призвели ще до більшого безладдя... як і "миротворчи" реверанси і паси друзяке пу...якій увіровав в безкарність...
Такий він зараз світовий поліцейський
Хоча, Рузвельт теж не відразу включив мізки. А Фредовичу й включати нема чого...
-воно починає думати!!!
Завтра знову буде говорити що «в України нема карт», «пукін збожеволів» але і далі прибиратиме всю допомогу Україні і робитиме все для рашки
мені те ж байдуже на великі втрати РФ.
скажу більше, чим більше подохне кацапів, тим більше я вірю у справедливість!
А ***** такий: я ціную кожну людину, Трамп кращий в світі президент та усіх часів, йому немає рівних.
І Трамп потім виступить і скаже: ми так чудово поговорили, він такий класний, я думаю він точно хоче миру.
починаюзавжди думав, що трамп -довбой@б.
На ево месце должiн бiть Я!!!!!!!!!!!!!!!