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Новини Втрати ворога Відносини Трампа та Путіна
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Я починаю думати, що Путіну байдуже на великі втрати РФ, - Трамп. ВIДЕО

Президент США Дональд Трамп заявив, що диктатору Володимиру Путіну байдуже на великі втрати у війні проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю подкасту Pod Force.

Так, його запитали про те, які у США є "козирі", щоб змусити РФ та Україну закінчити війну.

Трамп відповів, що "вони втрачають по 5000 військових щотижня". 

Журналістка зазначила, що Путіну байдуже на це.

"Можливо, йому байдуже, я починаю думати, що йому байдуже. Він втрачає багато солдатів, як і Україна. Ми побачимо, що буде далі", - відповів лідер США.

Читайте: США мають дати Європі більше часу для переозброєння, - Павел

Автор: 

путін володимир (24130) росія (66144) США (23449) Трамп Дональд (6147) війна в Україні (4786)


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Топ коментарі
+44
А на трєтій дєнь ідєєц Зоркій Глаз увідєл чьто в сарає нєту заднєй стєни.
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12.06.2025 11:17 Відповісти
+40
Вже дональде усі зрозуміли, що в тебе немає чим Думати,
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12.06.2025 11:18 Відповісти
+34
Це він, звісно, погарячкував.
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12.06.2025 11:21 Відповісти
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А на трєтій дєнь ідєєц Зоркій Глаз увідєл чьто в сарає нєту заднєй стєни.
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12.06.2025 11:17 Відповісти
Да все Доник прекрасно знает и понимает. Это называется "включить дурачка". Авось проканает.
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12.06.2025 15:01 Відповісти
свободу Каліфорнійській народній республіці!
досить годувати Вашингтон, нам не потрібні ці нахлЄбнікі!
трумп введи війська
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12.06.2025 11:17 Відповісти
...
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12.06.2025 11:20 Відповісти
зайве слово "думати"..це Донні не властиве
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12.06.2025 11:17 Відповісти
Вже дональде усі зрозуміли, що в тебе немає чим Думати,
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12.06.2025 11:18 Відповісти
я починаю думати...

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12.06.2025 11:19 Відповісти
Це він, звісно, погарячкував.
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12.06.2025 11:21 Відповісти
Точно. Баняк закипить, і кришку зірве.

Поїхав би він краще на гольф.
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12.06.2025 11:55 Відповісти
Там лебеді за яйця кусають
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12.06.2025 11:58 Відповісти
півень думав що купається, поки вода не закіпіла...
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12.06.2025 12:30 Відповісти
.. і це на 79-й рік життя...)))
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12.06.2025 14:45 Відповісти
Індик також довго думав і здох.
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12.06.2025 11:20 Відповісти
Та було і так є останні 400 років. Але раніше підарам грошей не давали і вони часто програвали, а зараз з грошима вони будуть воювати вічно за захоплення чужих земель ...
і цеж жодна ***** не пояснила республіканцям в Америці
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12.06.2025 11:20 Відповісти
Запитання про "козирі" Трампа було з підвохом....
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12.06.2025 11:20 Відповісти
Замітка у фронтовій газеті часів ВВВ:
"Когда партизана Еремея окружили два десятка фашистов, он проявил партизанскую смекалку: - Тут-то мне и пиззец! - смекнул партизан Еремей."
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12.06.2025 11:21 Відповісти
московії всю історію було байдуже на втрати. "баби ісчо наражают"
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12.06.2025 11:21 Відповісти
Він бреше, що він починає думати....
За нього, як за кожного агента кгб, думають куратори з луб'янки і передають йому інструкції, завдання, тощо.
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12.06.2025 11:21 Відповісти
Мать, да никак просветление на его взошло.
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12.06.2025 11:22 Відповісти
"Я починаю думати" - це в заголовку зайве.
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12.06.2025 11:22 Відповісти
Відсвяткуймо ж, панове, цей день! Президент США Д.Трамп починає думати!
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12.06.2025 11:22 Відповісти
очень в этом сомневаюсь. этот аморальный и безсовесный клоун делает по 10 абсолютно противоречащих друг другу заявлений на дню
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12.06.2025 11:31 Відповісти
То була іронія. Воно ніколи не думає. Він жодної книги за своє життя не прочитав. Він користується тільки інтуїцією -- як гадалка-ворожка.
Дебіл, взагалі то.
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12.06.2025 12:08 Відповісти
старому пердуну не хватило времени до вступления на пост президента проанализировать и понять простые вещи...

Даже если на расеи сдохнет 5 млн тупых федерастов )(уйлу пофиг...
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12.06.2025 11:25 Відповісти
Мислитель хрінів!
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12.06.2025 11:26 Відповісти
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12.06.2025 11:28 Відповісти
побачиш, ****, шо буде дали?! стесняюсь отэта спрасить, а 24 уже прошли, чи ищо не?
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12.06.2025 11:29 Відповісти
відповів радник Кит Келлог: "https://t.me/channel5UA/128916 Трамп обіцяв завершити війну за добу, але не сказав, якого місяця це станеться"

відео за ссиллю.
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12.06.2025 11:36 Відповісти
так этаж полнастю миняет дело и всьо абисняит
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12.06.2025 11:47 Відповісти
НОВИ АНЕКДОТ.
Трамп почав думати.
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12.06.2025 11:36 Відповісти
Та ти що??? Невже??? тИ єпанутий на всю голову!!!
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12.06.2025 11:37 Відповісти
Шарик, ты долбо*б.
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12.06.2025 11:37 Відповісти
Трампакс їбучий, шоб тебе мексиканці знищили. Не розумію чому імпічменту ще нема цьому довбограю?
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12.06.2025 11:38 Відповісти
Я починаю думати
хмм
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12.06.2025 11:39 Відповісти
Тобто воно "буде дивитися" що буде....яка тварюка,..щоб він здох разом з маском
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12.06.2025 11:39 Відповісти
Дивлюсь я на небо - тай думку гадаю😁
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12.06.2025 11:40 Відповісти
чому я не игл чому не литаю)
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12.06.2025 11:45 Відповісти
він може думати??? не смішіть!
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12.06.2025 11:43 Відповісти
у Трампа айкью точно дорівнює віку.
Але ж і підвищується на 1 щороку.
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12.06.2025 11:44 Відповісти
Не починай, нема в тебе такої опції. На тобі, еволюція пішла каву пити і багато що пропустила
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12.06.2025 11:46 Відповісти
Дурень думкой богатіє.
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12.06.2025 11:46 Відповісти
"Да, да, это неправильные пчёлы и они делают неправильный мёд".🥳🤡😂🥳
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12.06.2025 11:46 Відповісти
Як твоє бачення впливає на війну в Україні?
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12.06.2025 11:47 Відповісти
Нажаль, "бачення"- підсліпкувастість тр впливає дуже негативно, адже не тільки продажа нових пакетів зброї не узгоджена, а навіть доставка тих, що проплачені, тормозиться
Він добряче допомагає пу...майже рік: ще не будучи презом застопорив в Конгрессі...9 ну і зараз...півроку вже дляться 24 години і... про обіцянку завалити Україну зброєю забув старий, зато пообіцяв санкції на Україну ?!накласти за те, що не капітулює.
Маразм, абсурд крепчал
...зараз йому мало у себе в домі не покажется...
Каліфорнія...перша ластівка його мудрого керівництва...
Кордони країни дійсно не можуть бути відкритими для нелегалів, тільки спосіб і інструменті, які він застосував призвели ще до більшого безладдя... як і "миротворчи" реверанси і паси друзяке пу...якій увіровав в безкарність...
Такий він зараз світовий поліцейський
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12.06.2025 14:50 Відповісти
Путину главное кресло, рейтинг. вся беда планеты от личного эгоизма этих больных личностей. Нетаньяху, Трамп.....
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12.06.2025 11:52 Відповісти
Он как будто привязан к росийскому колу сверху. Чуть плохое сказал про росию , он опускается все бл же к колу..... СЛАВА УКРАИНЕ!
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12.06.2025 11:57 Відповісти
класика жанру від його вєрних партньоров - "тіхо, гражданє, чапай думать будєт" ))
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12.06.2025 12:08 Відповісти
2 нобелівські премії цьому пану , негайно !
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12.06.2025 12:10 Відповісти
А уявляєте, якби в Америці у 1939-1941/45 роках президентом був Трамп чи такий же йолоп?
Хоча, Рузвельт теж не відразу включив мізки. А Фредовичу й включати нема чого...
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12.06.2025 12:12 Відповісти
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12.06.2025 12:13 Відповісти
У дитинстві ми казали про таких: "доходить як до Жирафа".
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12.06.2025 12:14 Відповісти
Не пізди, ти не вмієш думати. Лише лижеш пуйлу гузно
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12.06.2025 12:15 Відповісти
це щось новеньке
-воно починає думати!!!
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12.06.2025 12:16 Відповісти
А є чим думати??????
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12.06.2025 12:18 Відповісти
У тому-то й проблема, що нема.
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12.06.2025 14:13 Відповісти
містер Очевидність. риже тупе гiвно
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12.06.2025 12:31 Відповісти
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12.06.2025 12:33 Відповісти
а у тебя есть чем думать?!идиот!
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12.06.2025 12:38 Відповісти
Путлер не зважає на втрати... і що це міняє в голові у Трампа? До чого цей текст?
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12.06.2025 12:40 Відповісти
Так він звинувачує Україну. Уважно перечитайте передостаннє речення.
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12.06.2025 12:40 Відповісти
Схоже "починати думати" ще не починав ні путін, ні трамп
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12.06.2025 12:44 Відповісти
Это конечно зелю вы зацепили. Теперь главухилягнту прийдтся еще больше ловить в мясные штурмы сантехников и трактористов. Не может хрипатый быть лохом в глазах володьки плешивого. Не по пацански как-то это.
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12.06.2025 12:45 Відповісти
Воно тільки починає думати?
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12.06.2025 12:53 Відповісти
Оооо ***, Капитан Очевидность.
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12.06.2025 12:57 Відповісти
Ми побачимо, що буде далі", - відповів лідер США.Це вислів світового американського лайна.котрим він став після того.як закінчив війну "за 24 години"
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12.06.2025 12:58 Відповісти
Та він і тебе в гробу бачив, старий ти козел.
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12.06.2025 13:02 Відповісти
Не напрягайся,начал думать.Это не твой конёк тАварищ трумптин.
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12.06.2025 13:17 Відповісти
Печальний діагноз...воно починає думати!!
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12.06.2025 13:21 Відповісти
Нарцис починає думати? А що ж воно раніше робило?Виключно в гольф грало? Так там теж іноді думати треба...
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12.06.2025 13:27 Відповісти
Ні, просто він тупий і не зміг придумати зручну відповідь на питання відразу. Райтери перепишуть.
Завтра знову буде говорити що «в України нема карт», «пукін збожеволів» але і далі прибиратиме всю допомогу Україні і робитиме все для рашки
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12.06.2025 13:41 Відповісти
от в цьому, ми дуже схожі з плєшивою крємлядю.
мені те ж байдуже на великі втрати РФ.
скажу більше, чим більше подохне кацапів, тим більше я вірю у справедливість!
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12.06.2025 13:35 Відповісти
Обісравсь «козироносець» )
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12.06.2025 13:38 Відповісти
після слів Трампа "я починаю думати" виникає недовіра до всього іншого ним сказаного
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12.06.2025 13:38 Відповісти
Може треба ще раз ***** подзвонити та спитати,
А ***** такий: я ціную кожну людину, Трамп кращий в світі президент та усіх часів, йому немає рівних.
І Трамп потім виступить і скаже: ми так чудово поговорили, він такий класний, я думаю він точно хоче миру.
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12.06.2025 13:44 Відповісти
Трампуша начинает думать. Это исторический момент.
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12.06.2025 13:53 Відповісти
Я починаю завжди думав, що трамп -довбой@б.
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12.06.2025 13:59 Відповісти
Можете бути впевненим: ті часи ще не пройшли. Яке воно було, таке і є зараз.
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12.06.2025 14:14 Відповісти
Тидиви, нічого від "мудрого" донні не приховаєш...
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12.06.2025 14:01 Відповісти
геніально
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12.06.2025 14:08 Відповісти
Тему треба було створювати про останні слова Тромба у цьому роліку !
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12.06.2025 14:14 Відповісти
Прочитавши перші три слова " я починаю думати" я зрозумів, що для його віку і посади - це уже запізно🤦
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12.06.2025 14:27 Відповісти
не зупиняйся, думати
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12.06.2025 14:42 Відповісти
а шо е чим мiркувать? дятел-это Божье наказание.
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12.06.2025 15:15 Відповісти
Капитан очевидность...
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12.06.2025 15:23 Відповісти
ну шо ти з ідіота візьмеш
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12.06.2025 15:29 Відповісти
О, починає думати. Це вже прогрес.
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12.06.2025 15:29 Відповісти
Господи, вбережи Америку від влади старих тупих довбойобів!
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12.06.2025 15:30 Відповісти
чикаво, чи приємно трампу допомагати путіну насилувать і вбивати? чи він це робе бо обісрався від спроможностей кремля, чи він просто розділяє цінності вбивць педофілів і насильників, і дуже хтів би дочекатися черги і робити ц е замість путіна?
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12.06.2025 15:33 Відповісти
Боже, як воно заздрить хутiну?!!!!
На ево месце должiн бiть Я!!!!!!!!!!!!!!!
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12.06.2025 15:43 Відповісти
Препіздент омерики щось починає думати...
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12.06.2025 16:04 Відповісти
 
 