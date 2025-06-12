Після ознайомлення із планами України та РФ ми досить впевнено почуваємося, - Келлог
Спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог заявив про "почуття впевненості" після ознайомленнями з баченнями України та РФ щодо припинення війни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Ми взяли український документ, потім російський – вони звуть його меморандумом… І ми сказали: добре, як ви можете об’єднати ці два документи разом, щоб дійти до кінцевого стану? І зараз ми досить впевнено почуваємося. Ми знаємо, який вигляд може і повинен мати кінцевий стан. І якби ми могли просто дійти до цього моменту, то, вважаємо, це можна "виграти". Під виграшем я маю на увазі можливість дійти до мирної угоди", - пояснив він.
"Кінцевий стан", за його словами, може означати всеохопне припинення вогню.
"Припинення вогню на місці – тобто на землі, на якій ви фізично перебуваєте", - додав Келлог.
"Потім ми хочемо дійти до повернення дітей, полонених, які там перебувають, що зробило би стійке припинення вогню довгостроковим і стійким не лише для українців, а й для Європи. Потім – спробувати повернути росіян до того, що я б назвав Лігою Націй. Тож усі працюють разом… Ви всі можете жити з результатами цього в довгостроковій перспективі", - продовжив спецпредставник Трампа.
Келлог звернув увагу на кількості жертв з обох сторін. Всього, за його словами, вбитих і поранених - понад 1,2 млн.
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Після того, як демонстрував явну прихильність до України, що йшло в розріз із політикою Трумпу і більшості адміністрації.
Після з'ясування цього Кєлога потихеньку відсторрнили від прийняття будь-яких рішень і зараз він працює пресс сектетарем.
Вважати, що пресс- секретар твій найбільший ворог, трохи смішно.
в Білому Домі якраз прийшла до влади "партія дорослих": Рубію, Бессент і Келог. а в Сенаті бєсчінствуєт Грем
Не сідає за стіл переговорів?
Роззброїли а тепер разом з окупантом ділять нас, піндоси чмоооошні
Ну дебіли ж. Усі в цій "команді"
А тепер думаєте так само, але вже впевнено? Ми раді за вас, "гаранти"...