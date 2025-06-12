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Новини Заяви про мир Припинення війни
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Після ознайомлення із планами України та РФ ми досить впевнено почуваємося, - Келлог

Келлог прокоментував мирні плани України та РФ

Спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог заявив про "почуття впевненості" після ознайомленнями з баченнями України та РФ щодо припинення війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ми взяли український документ, потім російський – вони звуть його меморандумом… І ми сказали: добре, як ви можете об’єднати ці два документи разом, щоб дійти до кінцевого стану? І зараз ми досить впевнено почуваємося. Ми знаємо, який вигляд може і повинен мати кінцевий стан. І якби ми могли просто дійти до цього моменту, то, вважаємо, це можна "виграти". Під виграшем я маю на увазі можливість дійти до мирної угоди", - пояснив він.

"Кінцевий стан", за його словами, може означати всеохопне припинення вогню.

Також читайте: Удари України по аеродромах РФ можуть стати поштовхом до миру, - Келлог

"Припинення вогню на місці – тобто на землі, на якій ви фізично перебуваєте", - додав Келлог.

"Потім ми хочемо дійти до повернення дітей, полонених, які там перебувають, що зробило би стійке припинення вогню довгостроковим і стійким не лише для українців, а й для Європи. Потім – спробувати повернути росіян до того, що я б назвав Лігою Націй. Тож усі працюють разом… Ви всі можете жити з результатами цього в довгостроковій перспективі", - продовжив спецпредставник Трампа.

Келлог звернув увагу на кількості жертв з обох сторін. Всього, за його словами, вбитих і поранених - понад 1,2 млн.

Читайте: Келлог переконував Трампа зважати на проблеми, які має Зеленський

Автор: 

США (23449) Келлог Кіт (160)


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Топ коментарі
+16
У якому світі живуть ці фріки?
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12.06.2025 14:36 Відповісти
+8
Встрєча била чудєсной, пєрєгавори атлічниє, толька а чьом дагаварілісь, нє помню...
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12.06.2025 14:40 Відповісти
+6
Келлог все ще меле дурню. Тобто це Трамп його вустами меле, а сам Келлог це ніхто і ніщо - Трамп набрав команду виключно з тих, хто не буде йому заперечувати. (На відміну від свого попереднього терміну.)
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12.06.2025 14:40 Відповісти
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У якому світі живуть ці фріки?
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12.06.2025 14:36 Відповісти
ИДИ НА АСТРУ!!!)))
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12.06.2025 14:38 Відповісти
дякуємо за допомогу Україні, пане Генерал Келлог !

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12.06.2025 14:48 Відповісти
водка там !

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12.06.2025 15:10 Відповісти
Це твоє суб'єктивне враження, маєш право. А у реаліх, це не так. Тому, що Кєллог, так здувся, але коли він " здувся"?
Після того, як демонстрував явну прихильність до України, що йшло в розріз із політикою Трумпу і більшості адміністрації.
Після з'ясування цього Кєлога потихеньку відсторрнили від прийняття будь-яких рішень і зараз він працює пресс сектетарем.
Вважати, що пресс- секретар твій найбільший ворог, трохи смішно.
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12.06.2025 15:14 Відповісти
у такому віці вже живуть у своєму.
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12.06.2025 14:56 Відповісти
Думаю, що ми не про все знаємо, і нам далеко не все кажуть.
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12.06.2025 15:48 Відповісти
Якісь гамедриканці наївні! Або бажане за дійсне сприймають. Тих рашистів зупинити потрібно силою, крапка.
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12.06.2025 14:37 Відповісти
це ти не Генералу Келогу, а трампу скажи
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12.06.2025 14:42 Відповісти
Царь... боярє... Он воно шо...
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12.06.2025 15:13 Відповісти
Встрєча била чудєсной, пєрєгавори атлічниє, толька а чьом дагаварілісь, нє помню...
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12.06.2025 14:40 Відповісти
Келлог все ще меле дурню. Тобто це Трамп його вустами меле, а сам Келлог це ніхто і ніщо - Трамп набрав команду виключно з тих, хто не буде йому заперечувати. (На відміну від свого попереднього терміну.)
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12.06.2025 14:40 Відповісти
підгорає, кацапе ?

в Білому Домі якраз прийшла до влади "партія дорослих": Рубію, Бессент і Келог. а в Сенаті бєсчінствуєт Грем
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12.06.2025 14:45 Відповісти
З якого дива США мають почуватися гуйово? - як казав дядько Трамп - поміж нас і війною океан - це головна біль Європи
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12.06.2025 14:40 Відповісти
Трамп старий невіглас. Хоч би на мапу чи глобус подивився, скільки від Аляски до кацапів.
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12.06.2025 15:33 Відповісти
А Чому Трамп не домовляється в Каліфорнії, а направив війська?

Не сідає за стіл переговорів?
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12.06.2025 14:41 Відповісти
Вам скільки років? 13-14?
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12.06.2025 14:49 Відповісти
не спамь одне і те саме, ботяро безіменне
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12.06.2025 16:00 Відповісти
Що таке спамь??? Це в якій школі вчать такого? Скільки вам років 13-14???
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12.06.2025 16:03 Відповісти
Це і є ГАРАНТИ цілістності по будапешському??????
Роззброїли а тепер разом з окупантом ділять нас, піндоси чмоооошні
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12.06.2025 14:47 Відповісти
А вам скільки років? Теж 13-14, як і коментатору вище?
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12.06.2025 14:50 Відповісти
"...ми досить впевнено почуваємося" на унітазі.
Ну дебіли ж. Усі в цій "команді"
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12.06.2025 14:48 Відповісти
тобто у келога стул нормальний.
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12.06.2025 14:52 Відповісти
взяли оба меморандума, закинули в чат гпт и тот им выдал готовый анекдот
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12.06.2025 14:54 Відповісти
Мне это напоминает приключения рядового Ченкина. Взять килограм дерьма добавить килограм сахара и попытаться сварить самогон)) Вот так и они с этими меморандумами. Впрочем их логика ясна. Трампон уже явно потерял интерес к этой войне.У него уже совсем другие проблемы. Тут бы в гражданскую не скатиться. Потом тарифы, там выборы в сенат. Это было ожидаемо. Их задача тихо и безболезненно отскочить. Сбросить очередной головняк, понимая что скоро внутри самих США головняков будет выше крыши. Что они и делают, улыбаются и машут.)
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12.06.2025 14:59 Відповісти
Ну то есть, по мнению Белого Дома, что бы установить мир, всего лишь нужно сделать из двух документов один. Нда....
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12.06.2025 15:00 Відповісти
Вбивця хоче вбити, жертва хоче вижити. Беремо обидва ці прекрасні бажання та робимо з них один документ...
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12.06.2025 15:10 Відповісти
Вони забувають приймати пігулки...а потім виходять з дурними коментарями.
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12.06.2025 15:34 Відповісти
Тобто, раніше ви невпевнено так говорили самі собі - нам пофіг доля України.
А тепер думаєте так само, але вже впевнено? Ми раді за вас, "гаранти"...
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12.06.2025 15:48 Відповісти
Старому дурню за 80.
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12.06.2025 15:54 Відповісти
А як почуваєтеся в Каліфорнії ? Може треба вводити китайських та іранських миротворців щоб ви нє бамбілі Лос-Анжелос?
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12.06.2025 16:11 Відповісти
 
 