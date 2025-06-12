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Новости Заявления о мире Прекращение войны
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После ознакомления с планами Украины и РФ мы чувствуем себя достаточно уверенно, - Келлог

Келлог прокомментировал мирные планы Украины и РФ

Спецпредставитель Трампа по вопросам Украины Кит Келлог заявил о "чувстве уверенности" после ознакомлениями с видениями Украины и РФ по прекращению войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Мы взяли украинский документ, потом российский - они зовут его меморандумом... И мы сказали: хорошо, как вы можете объединить эти два документа вместе, чтобы дойти до конечного состояния? И сейчас мы достаточно уверенно себя чувствуем. Мы знаем, как может и должно выглядеть конечное состояние. И если бы мы могли просто дойти до этого момента, то, считаем, это можно "выиграть". Под выигрышем я имею в виду возможность дойти до мирного соглашения", - пояснил он.

"Конечное состояние", по его словам, может означать всеобъемлющее прекращение огня.

Также читайте: Удары Украины по аэродромам РФ могут стать толчком к миру, - Келлог

"Прекращение огня на месте - то есть на земле, на которой вы физически находитесь", - добавил Келлог.

"Потом мы хотим дойти до возвращения детей, пленных, которые там находятся, что сделало бы устойчивое прекращение огня долгосрочным и устойчивым не только для украинцев, но и для Европы. Затем - попытаться вернуть россиян к тому, что я бы назвал Лигой Наций. Поэтому все работают вместе... Вы все можете жить с результатами этого в долгосрочной перспективе", - продолжил спецпредставитель Трампа.

Келлог обратил внимание на количества жертв с обеих сторон. Всего, по его словам, убитых и раненых - более 1,2 млн.

Читайте: Келлог убеждал Трампа учитывать проблемы, которые имеет Зеленский

Автор: 

США (27182) Кит Келлог (159)


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Топ комментарии
+18
У якому світі живуть ці фріки?
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12.06.2025 14:36 Ответить
+9
Встрєча била чудєсной, пєрєгавори атлічниє, толька а чьом дагаварілісь, нє помню...
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12.06.2025 14:40 Ответить
+7
Келлог все ще меле дурню. Тобто це Трамп його вустами меле, а сам Келлог це ніхто і ніщо - Трамп набрав команду виключно з тих, хто не буде йому заперечувати. (На відміну від свого попереднього терміну.)
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12.06.2025 14:40 Ответить
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У якому світі живуть ці фріки?
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12.06.2025 14:36 Ответить
ИДИ НА АСТРУ!!!)))
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12.06.2025 14:38 Ответить
дякуємо за допомогу Україні, пане Генерал Келлог !

.
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12.06.2025 14:48 Ответить
водка там !

.

.
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12.06.2025 15:10 Ответить
Це твоє суб'єктивне враження, маєш право. А у реаліх, це не так. Тому, що Кєллог, так здувся, але коли він " здувся"?
Після того, як демонстрував явну прихильність до України, що йшло в розріз із політикою Трумпу і більшості адміністрації.
Після з'ясування цього Кєлога потихеньку відсторрнили від прийняття будь-яких рішень і зараз він працює пресс сектетарем.
Вважати, що пресс- секретар твій найбільший ворог, трохи смішно.
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12.06.2025 15:14 Ответить
у такому віці вже живуть у своєму.
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12.06.2025 14:56 Ответить
Думаю, що ми не про все знаємо, і нам далеко не все кажуть.
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12.06.2025 15:48 Ответить
зараз зрозуміло , для чого зейло закупає 50 000 щитів і кійків , щоб до - бити не задоволених ойго зрадою
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12.06.2025 16:55 Ответить
Якісь гамедриканці наївні! Або бажане за дійсне сприймають. Тих рашистів зупинити потрібно силою, крапка.
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12.06.2025 14:37 Ответить
це ти не Генералу Келогу, а трампу скажи
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12.06.2025 14:42 Ответить
Царь... боярє... Он воно шо...
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12.06.2025 15:13 Ответить
Встрєча била чудєсной, пєрєгавори атлічниє, толька а чьом дагаварілісь, нє помню...
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12.06.2025 14:40 Ответить
Келлог все ще меле дурню. Тобто це Трамп його вустами меле, а сам Келлог це ніхто і ніщо - Трамп набрав команду виключно з тих, хто не буде йому заперечувати. (На відміну від свого попереднього терміну.)
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12.06.2025 14:40 Ответить
підгорає, кацапе ?

в Білому Домі якраз прийшла до влади "партія дорослих": Рубію, Бессент і Келог. а в Сенаті бєсчінствуєт Грем
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12.06.2025 14:45 Ответить
З якого дива США мають почуватися гуйово? - як казав дядько Трамп - поміж нас і війною океан - це головна біль Європи
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12.06.2025 14:40 Ответить
Трамп старий невіглас. Хоч би на мапу чи глобус подивився, скільки від Аляски до кацапів.
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12.06.2025 15:33 Ответить
А Чому Трамп не домовляється в Каліфорнії, а направив війська?

Не сідає за стіл переговорів?
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12.06.2025 14:41 Ответить
Вам скільки років? 13-14?
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12.06.2025 14:49 Ответить
не спамь одне і те саме, ботяро безіменне
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12.06.2025 16:00 Ответить
Що таке спамь??? Це в якій школі вчать такого? Скільки вам років 13-14???
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12.06.2025 16:03 Ответить
Це і є ГАРАНТИ цілістності по будапешському??????
Роззброїли а тепер разом з окупантом ділять нас, піндоси чмоооошні
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12.06.2025 14:47 Ответить
А вам скільки років? Теж 13-14, як і коментатору вище?
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12.06.2025 14:50 Ответить
"...ми досить впевнено почуваємося" на унітазі.
Ну дебіли ж. Усі в цій "команді"
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12.06.2025 14:48 Ответить
тобто у келога стул нормальний.
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12.06.2025 14:52 Ответить
взяли оба меморандума, закинули в чат гпт и тот им выдал готовый анекдот
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12.06.2025 14:54 Ответить
Мне это напоминает приключения рядового Ченкина. Взять килограм дерьма добавить килограм сахара и попытаться сварить самогон)) Вот так и они с этими меморандумами. Впрочем их логика ясна. Трампон уже явно потерял интерес к этой войне.У него уже совсем другие проблемы. Тут бы в гражданскую не скатиться. Потом тарифы, там выборы в сенат. Это было ожидаемо. Их задача тихо и безболезненно отскочить. Сбросить очередной головняк, понимая что скоро внутри самих США головняков будет выше крыши. Что они и делают, улыбаются и машут.)
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12.06.2025 14:59 Ответить
Ну то есть, по мнению Белого Дома, что бы установить мир, всего лишь нужно сделать из двух документов один. Нда....
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12.06.2025 15:00 Ответить
Вбивця хоче вбити, жертва хоче вижити. Беремо обидва ці прекрасні бажання та робимо з них один документ...
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12.06.2025 15:10 Ответить
Вони забувають приймати пігулки...а потім виходять з дурними коментарями.
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12.06.2025 15:34 Ответить
Тобто, раніше ви невпевнено так говорили самі собі - нам пофіг доля України.
А тепер думаєте так само, але вже впевнено? Ми раді за вас, "гаранти"...
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12.06.2025 15:48 Ответить
Старому дурню за 80.
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12.06.2025 15:54 Ответить
А як почуваєтеся в Каліфорнії ? Може треба вводити китайських та іранських миротворців щоб ви нє бамбілі Лос-Анжелос?
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12.06.2025 16:11 Ответить
дебілізму нема меж і в Америці. Це ми маємо знати, щоб не дивуватися дебілізму в Україні; наприклад, як пересічні повірили в обіцянку за 5 років припинити війну; а Порошенка, який на війні наживався - посадити.
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12.06.2025 16:42 Ответить
Йогой заяви спрямовани не на читачів Цензор.нет, а на трампушку і говорить він тільки те, що має сподобатися рудому. Ні які там прихильності до Украіни дозволити він собі не може. Тож PR, Панова, звичайний піар
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12.06.2025 16:49 Ответить
 
 