После ознакомления с планами Украины и РФ мы чувствуем себя достаточно уверенно, - Келлог

Спецпредставитель Трампа по вопросам Украины Кит Келлог заявил о "чувстве уверенности" после ознакомлениями с видениями Украины и РФ по прекращению войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Мы взяли украинский документ, потом российский - они зовут его меморандумом... И мы сказали: хорошо, как вы можете объединить эти два документа вместе, чтобы дойти до конечного состояния? И сейчас мы достаточно уверенно себя чувствуем. Мы знаем, как может и должно выглядеть конечное состояние. И если бы мы могли просто дойти до этого момента, то, считаем, это можно "выиграть". Под выигрышем я имею в виду возможность дойти до мирного соглашения", - пояснил он.

"Конечное состояние", по его словам, может означать всеобъемлющее прекращение огня.

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"Прекращение огня на месте - то есть на земле, на которой вы физически находитесь", - добавил Келлог.

"Потом мы хотим дойти до возвращения детей, пленных, которые там находятся, что сделало бы устойчивое прекращение огня долгосрочным и устойчивым не только для украинцев, но и для Европы. Затем - попытаться вернуть россиян к тому, что я бы назвал Лигой Наций. Поэтому все работают вместе... Вы все можете жить с результатами этого в долгосрочной перспективе", - продолжил спецпредставитель Трампа.

Келлог обратил внимание на количества жертв с обеих сторон. Всего, по его словам, убитых и раненых - более 1,2 млн.

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