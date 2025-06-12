После ознакомления с планами Украины и РФ мы чувствуем себя достаточно уверенно, - Келлог
Спецпредставитель Трампа по вопросам Украины Кит Келлог заявил о "чувстве уверенности" после ознакомлениями с видениями Украины и РФ по прекращению войны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Мы взяли украинский документ, потом российский - они зовут его меморандумом... И мы сказали: хорошо, как вы можете объединить эти два документа вместе, чтобы дойти до конечного состояния? И сейчас мы достаточно уверенно себя чувствуем. Мы знаем, как может и должно выглядеть конечное состояние. И если бы мы могли просто дойти до этого момента, то, считаем, это можно "выиграть". Под выигрышем я имею в виду возможность дойти до мирного соглашения", - пояснил он.
"Конечное состояние", по его словам, может означать всеобъемлющее прекращение огня.
"Прекращение огня на месте - то есть на земле, на которой вы физически находитесь", - добавил Келлог.
"Потом мы хотим дойти до возвращения детей, пленных, которые там находятся, что сделало бы устойчивое прекращение огня долгосрочным и устойчивым не только для украинцев, но и для Европы. Затем - попытаться вернуть россиян к тому, что я бы назвал Лигой Наций. Поэтому все работают вместе... Вы все можете жить с результатами этого в долгосрочной перспективе", - продолжил спецпредставитель Трампа.
Келлог обратил внимание на количества жертв с обеих сторон. Всего, по его словам, убитых и раненых - более 1,2 млн.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
.
.
.
Після того, як демонстрував явну прихильність до України, що йшло в розріз із політикою Трумпу і більшості адміністрації.
Після з'ясування цього Кєлога потихеньку відсторрнили від прийняття будь-яких рішень і зараз він працює пресс сектетарем.
Вважати, що пресс- секретар твій найбільший ворог, трохи смішно.
в Білому Домі якраз прийшла до влади "партія дорослих": Рубію, Бессент і Келог. а в Сенаті бєсчінствуєт Грем
Не сідає за стіл переговорів?
Роззброїли а тепер разом з окупантом ділять нас, піндоси чмоооошні
Ну дебіли ж. Усі в цій "команді"
А тепер думаєте так само, але вже впевнено? Ми раді за вас, "гаранти"...