Путин из России насмехается над мирными усилиями Трампа, - Сикорский

Кремлевский диктатор Владимир Путин насмехается над мирными усилиями президента США Дональда Трампа по достижению прекращения огня в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский перед встречей по формуле "Веймар плюс" в Риме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Эта встреча не могла бы состояться в более подходящее время, учитывая саммит НАТО в конце месяца и очевидность того, что Путин из России насмехается над мирными усилиями президента Дональда Трампа, который пытался инициировать прекращение огня, заставить обе стороны разговаривать непосредственно. А вместо этого, как вы знаете, количество нападений на гражданские цели в Украине возросло", - подчеркнул он.

Сикорский также напомнил, что Вашингтон настаивает на усилиях Европы делать больше для собственной обороны.

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Генсек НАТО Марк Рютте также отметил, что на сегодняшнем заседании "Веймар плюс" будут обсуждать как сделать так, чтобы Украина была как можно сильнее, "способной защищаться и пытаться сделать все возможное, чтобы привести Украину к прочному и длительному миру".

Что касается переговоров между Украиной и РФ, то, по его словам, то, что сделал американский президент, действительно важно - он сдвинул все с мертвой точки, начав прямые переговоры с Путиным.

"Я хвалю его за это, потому что считаю это важным. А теперь это пошаговый подход. И я думаю, что россияне уже дважды отправляют этого историка (Владимира Мединского, - ред.) на эти переговоры в Стамбул, пытаясь начать с истории тысячелетней давности, а потом объясняя, что Украина здесь виновата. Думаю, это не полезно, но по крайней мере шаг за шагом мы пытаемся достичь прогресса", - добавил Рютте.

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