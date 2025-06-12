Путин из России насмехается над мирными усилиями Трампа, - Сикорский
Кремлевский диктатор Владимир Путин насмехается над мирными усилиями президента США Дональда Трампа по достижению прекращения огня в Украине.
Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский перед встречей по формуле "Веймар плюс" в Риме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Эта встреча не могла бы состояться в более подходящее время, учитывая саммит НАТО в конце месяца и очевидность того, что Путин из России насмехается над мирными усилиями президента Дональда Трампа, который пытался инициировать прекращение огня, заставить обе стороны разговаривать непосредственно. А вместо этого, как вы знаете, количество нападений на гражданские цели в Украине возросло", - подчеркнул он.
Сикорский также напомнил, что Вашингтон настаивает на усилиях Европы делать больше для собственной обороны.
Генсек НАТО Марк Рютте также отметил, что на сегодняшнем заседании "Веймар плюс" будут обсуждать как сделать так, чтобы Украина была как можно сильнее, "способной защищаться и пытаться сделать все возможное, чтобы привести Украину к прочному и длительному миру".
Что касается переговоров между Украиной и РФ, то, по его словам, то, что сделал американский президент, действительно важно - он сдвинул все с мертвой точки, начав прямые переговоры с Путиным.
"Я хвалю его за это, потому что считаю это важным. А теперь это пошаговый подход. И я думаю, что россияне уже дважды отправляют этого историка (Владимира Мединского, - ред.) на эти переговоры в Стамбул, пытаясь начать с истории тысячелетней давности, а потом объясняя, что Украина здесь виновата. Думаю, это не полезно, но по крайней мере шаг за шагом мы пытаемся достичь прогресса", - добавил Рютте.
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