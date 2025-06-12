Сикорский: 18-й пакет санкций ЕС против РФ могут принять до конца июня
Новый, 18-й пакет санкций Европейского Союза против России могут принять до завершения председательства Польши в ЕС, которое продлится до конца июня 2025 года.
Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Как Европа мы готовим 18-й пакет санкций (против России. - Ред.). Я надеюсь, что он будет принят еще во время польского председательства", - сказал Сикорский.
По его словам, европейские санкции должны согласовываться с новым законопроектом о санкциях США против России, который внесен в Сенат США сенатором Линдси Грэмом.
18-й пакет санкций против РФ
10 июня Европейская комиссия официально представила новый 18-й пакет санкций Евросоюза против России.
Премьер Словакии Фицо угрожает сорвать принятие 18-го пакета санкций ЕС против России.
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Бо уже, і 19 пакет санкцій, не гріх готувати!!??