Сикорский: 18-й пакет санкций ЕС против РФ могут принять до конца июня

Новый, 18-й пакет санкций Европейского Союза против России могут принять до завершения председательства Польши в ЕС, которое продлится до конца июня 2025 года.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Как Европа мы готовим 18-й пакет санкций (против России. - Ред.). Я надеюсь, что он будет принят еще во время польского председательства", - сказал Сикорский.

По его словам, европейские санкции должны согласовываться с новым законопроектом о санкциях США против России, который внесен в Сенат США сенатором Линдси Грэмом.

18-й пакет санкций против РФ

10 июня Европейская комиссия официально представила новый 18-й пакет санкций Евросоюза против России.

Премьер Словакии Фицо угрожает сорвать принятие 18-го пакета санкций ЕС против России.

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