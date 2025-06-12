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Новости Санкции против России
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Сикорский: 18-й пакет санкций ЕС против РФ могут принять до конца июня

Глава МИД Польши Радослав Сикорский

Новый, 18-й пакет санкций Европейского Союза против России могут принять до завершения председательства Польши в ЕС, которое продлится до конца июня 2025 года.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Как Европа мы готовим 18-й пакет санкций (против России. - Ред.). Я надеюсь, что он будет принят еще во время польского председательства", - сказал Сикорский.

По его словам, европейские санкции должны согласовываться с новым законопроектом о санкциях США против России, который внесен в Сенат США сенатором Линдси Грэмом.

18-й пакет санкций против РФ

10 июня Европейская комиссия официально представила новый 18-й пакет санкций Евросоюза против России.

Премьер Словакии Фицо угрожает сорвать принятие 18-го пакета санкций ЕС против России.

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Автор: 

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Треба вказувати рік.
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12.06.2025 16:25 Ответить
Ганебні клоуни !
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12.06.2025 16:30 Ответить
Ухвалюйте - вже пів - року водите козу
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12.06.2025 16:25 Ответить
не торопітьця,куди вам швидити??це не у вас люди гинуть та бомби на голови падають,подумайте добре,зважте щоб нікого не образити,ну щоб санкції були як санкції, для вечірніх новин,хай ваше населення оцінить серйозність ваших намірів і силу вашої влади
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12.06.2025 16:28 Ответить
Це пізно !!!
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12.06.2025 16:29 Ответить
Хоть би за балачками, та встигли, до Дня відновлення Незалежності!
Бо уже, і 19 пакет санкцій, не гріх готувати!!??

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12.06.2025 16:31 Ответить
Як казав мій покійний дід - це як до жопи двері. Вісімнадцять пакетів... четвертий рік...
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12.06.2025 16:32 Ответить
Не сси в труси,хитродупий парєньок, санкції працюють і ви це знаєте
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12.06.2025 16:43 Ответить
Через два тижні? Трамп усіх покусав?
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12.06.2025 16:42 Ответить
 
 