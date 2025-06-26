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Новини РФ збільшує виробництво зброї
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Сікорський: Режим Путіна може впасти, як і СРСР, через нову гонку озброєнь

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський припустив, що влада Володимира Путіна може зазнати краху у разі повторення гонки озброєнь, подібної до тієї, що спричинила розпад СРСР.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на AFP.

Сікорський зазначив, що Путін фактично повторює шлях радянського лідера Леоніда Брежнєва, за часів якого СРСР занепав через надмірні військові витрати. "Він сам колись сказав, що Радянський Союз розпався, тому що витрачав занадто багато на озброєння, а зараз він робить те саме", - заявив польський міністр.

За його словами, Росія нині веде "дуже дорогу війну", а агресія проти України змусила країни Заходу значно збільшити оборонні витрати.

"Путін буде змушений вичавити ще більше коштів на оборону. Сподіваємося, що результат для режиму буде таким самим, але швидшим", - підсумував Сікорський.

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Автор: 

зброя (7566) росія (66461) Сікорський Радослав (283) СРСР (348)


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Топ коментарі
+5
Режим Путіна може впасти, як і СРСР, через нову гонку озброєнь
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26.06.2025 17:03 Відповісти
+4
Хіба СРСР здувся через гонку озброєнь а не через падіння цін на нафту?
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26.06.2025 17:08 Відповісти
+4
Не можна двічі плюнути в одну й ту ж річку - стара мудрість.
Тим більше, що СРСР ще НЕ розпався, у 1991 році процес розпаду СРСР тільки розпочався - саме зараз починається фінальна стадія розпаду СРСР і війна рашистів з Україною є частиною процесу розпаду СРСР.
Мудрі знають - людина може поїхати з колгоспу, але колгосп ніколи не поїде з людини....
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26.06.2025 17:20 Відповісти
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Режим Путіна може впасти, як і СРСР, через нову гонку озброєнь
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26.06.2025 17:03 Відповісти
А ти мріяв про розпад ссср?
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26.06.2025 17:14 Відповісти
всі хто був у розумі і бачив що цій афері століття дупа і час розбігатися
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26.06.2025 17:17 Відповісти
може впасти,але це не точно
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26.06.2025 17:04 Відповісти
Зеленскій цього вже з рік теж почав чекати.
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26.06.2025 17:04 Відповісти
якщо Гонка, то потрібно чітко вказувати якого озброєння.
хоча ......багатьом і так зрозуміло, але тут не той випадок.
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26.06.2025 17:05 Відповісти
Этого не произойдёт
Спецслужбы России сделали выводы из того
Что произошло в СССР
Сегодня россия - это ЭФЭСБЭШНАЯ ДЕРЖАВА
И если понадобится удержать народ в стойле
Ужесточением всего
Спецслужбы это сделают
Им это - как два пальца.....
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26.06.2025 17:06 Відповісти
Кадирівці, буряти та інша росгвардія.
Але будь яка двіжуха нам дасть перепочинок! Хай ********* хоч і сто років при збереженні режиму, аби між собою а не до сусіда.
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26.06.2025 17:19 Відповісти
Вспомните поход Пригожина на Москву
Я тогда сразу сказала - фуфло!
И я оказалась права
В любой стране для перемен нужна оппозиция
Ее в России нет. Априори.
Давно. И значит никаких перемен не будет
А если кацапы вдруг возмущаться начнут
Им интернет обрубят
И будут кацапы сидеть молча на своих кухнях
И смотреть по телику Соловьева
YouTube кацапам практически полностью отрубили
Как и китайцам
Вместо YouTube кацапам дали Rutube
Никто не возмутился
Потому что жить хочется
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26.06.2025 18:36 Відповісти
Хіба СРСР здувся через гонку озброєнь а не через падіння цін на нафту?
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26.06.2025 17:08 Відповісти
СРСР здувся через національно визвольний рух українців проти російських окупантів:

Офіційно, останні бойові дії Української повстанської армії (УПА) в СРСР відбулися 14 квітня 1960 року. Це був останній бій боївки ОУН під проводом Петра Пасічного (псевдо "Чорний") біля хутора Лози Бережанського району Тернопільської області.

Хоча після 1954 року спостерігалися лише поодинокі акції повстанського руху, а КДБ офіційно вважав 1956 рік роком остаточного придушення збройного підпілля, окремі бійці УПА продовжували переховуватися та чинити спротив ще довгі роки, аж до відновлення незалежності України у 1991 році. Були випадки арештів і навіть сутичок з останніми повстанцями і в наступні роки після 1960. Деякі джерела навіть згадують про бої УПА в 1967 році.
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26.06.2025 17:18 Відповісти
На редкость бесполезный поляк
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26.06.2025 17:10 Відповісти
Але ракет давайте побільше! І ППО! І почніть вже гібридні операції проти мордору, хоча б у відповідь на їхні!!
По впасти може і демократія!! Вона зараз гола беззахисна, як виявилось! Достатньо ворогу піти не в лоба на СОУ а коротшими стежками на Європу - то наслідки непередбачувані
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26.06.2025 17:17 Відповісти
Не можна двічі плюнути в одну й ту ж річку - стара мудрість.
Тим більше, що СРСР ще НЕ розпався, у 1991 році процес розпаду СРСР тільки розпочався - саме зараз починається фінальна стадія розпаду СРСР і війна рашистів з Україною є частиною процесу розпаду СРСР.
Мудрі знають - людина може поїхати з колгоспу, але колгосп ніколи не поїде з людини....
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26.06.2025 17:20 Відповісти
Так й так вони наче вже дійшли до стелі збільшення ВПК, бо деякі підприємства почали фактично банкротувати через оплату їх продукції нижче собівартості. Та він став приблизно з 40% їхньої економіки, що впевнено приведе до коллапсу за 5-20 років.
Залишилося лише дожити до цього прекрасного моменту.
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26.06.2025 17:22 Відповісти
Ми з колегами чекаємо 11 років.
Купа Свідків і експ-ердів обіцяють у всіх ракурсах і всіх варіантах . І про сібірскій плюм і все таке інше 😁
Мабуть вже завезуть нове покоління пророцтв та Свідків 😁
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26.06.2025 17:38 Відповісти
* з 2014 року. Війна в лютому 2014 почалася, як хто пам'ятає . А фактично гібридні операції йшли з самого 90/91
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26.06.2025 17:40 Відповісти
Ну в 91 расея не вела войну, поэтому скорее как в 17 может быть
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26.06.2025 17:23 Відповісти
Пиня марно сподівається що Китай його витягне з багнюки.
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26.06.2025 18:04 Відповісти
Китай дал добро ***** на войну с Украиной на Олимпиаде и сейчас помогает станками и ударными беспилотниками подсолнух.
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26.06.2025 18:22 Відповісти
СССР рухнул из-за гонки вооружений и космической программы. Все сбережения наших родителей в космических ракетах, кораблях, самолётах, ракетах, танках, бронемашинах, боеприпасах и зарплатах и пенсиях военных. Война для ***** это та же гонка вооружения, только намного дешевле, будем надеется, что все сбережения ********** сгорят в топке печи ВПК!!
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26.06.2025 18:19 Відповісти
Его путинаХула режим уже упал!люди немогут кредиты платить!ПРОЦЕСС ПОШОЛ!РАСПАД поРаши!
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26.06.2025 21:43 Відповісти
 
 