Сікорський: Режим Путіна може впасти, як і СРСР, через нову гонку озброєнь
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський припустив, що влада Володимира Путіна може зазнати краху у разі повторення гонки озброєнь, подібної до тієї, що спричинила розпад СРСР.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на AFP.
Сікорський зазначив, що Путін фактично повторює шлях радянського лідера Леоніда Брежнєва, за часів якого СРСР занепав через надмірні військові витрати. "Він сам колись сказав, що Радянський Союз розпався, тому що витрачав занадто багато на озброєння, а зараз він робить те саме", - заявив польський міністр.
За його словами, Росія нині веде "дуже дорогу війну", а агресія проти України змусила країни Заходу значно збільшити оборонні витрати.
"Путін буде змушений вичавити ще більше коштів на оборону. Сподіваємося, що результат для режиму буде таким самим, але швидшим", - підсумував Сікорський.
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хоча ......багатьом і так зрозуміло, але тут не той випадок.
Спецслужбы России сделали выводы из того
Что произошло в СССР
Сегодня россия - это ЭФЭСБЭШНАЯ ДЕРЖАВА
И если понадобится удержать народ в стойле
Ужесточением всего
Спецслужбы это сделают
Им это - как два пальца.....
Але будь яка двіжуха нам дасть перепочинок! Хай ********* хоч і сто років при збереженні режиму, аби між собою а не до сусіда.
Я тогда сразу сказала - фуфло!
И я оказалась права
В любой стране для перемен нужна оппозиция
Ее в России нет. Априори.
Давно. И значит никаких перемен не будет
А если кацапы вдруг возмущаться начнут
Им интернет обрубят
И будут кацапы сидеть молча на своих кухнях
И смотреть по телику Соловьева
YouTube кацапам практически полностью отрубили
Как и китайцам
Вместо YouTube кацапам дали Rutube
Никто не возмутился
Потому что жить хочется
Офіційно, останні бойові дії Української повстанської армії (УПА) в СРСР відбулися 14 квітня 1960 року. Це був останній бій боївки ОУН під проводом Петра Пасічного (псевдо "Чорний") біля хутора Лози Бережанського району Тернопільської області.
Хоча після 1954 року спостерігалися лише поодинокі акції повстанського руху, а КДБ офіційно вважав 1956 рік роком остаточного придушення збройного підпілля, окремі бійці УПА продовжували переховуватися та чинити спротив ще довгі роки, аж до відновлення незалежності України у 1991 році. Були випадки арештів і навіть сутичок з останніми повстанцями і в наступні роки після 1960. Деякі джерела навіть згадують про бої УПА в 1967 році.
По впасти може і демократія!! Вона зараз гола беззахисна, як виявилось! Достатньо ворогу піти не в лоба на СОУ а коротшими стежками на Європу - то наслідки непередбачувані
Тим більше, що СРСР ще НЕ розпався, у 1991 році процес розпаду СРСР тільки розпочався - саме зараз починається фінальна стадія розпаду СРСР і війна рашистів з Україною є частиною процесу розпаду СРСР.
Мудрі знають - людина може поїхати з колгоспу, але колгосп ніколи не поїде з людини....
Залишилося лише дожити до цього прекрасного моменту.
Купа Свідків і експ-ердів обіцяють у всіх ракурсах і всіх варіантах . І про сібірскій плюм і все таке інше 😁
Мабуть вже завезуть нове покоління пророцтв та Свідків 😁