Сікорський: Режим Путіна може впасти, як і СРСР, через нову гонку озброєнь

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський припустив, що влада Володимира Путіна може зазнати краху у разі повторення гонки озброєнь, подібної до тієї, що спричинила розпад СРСР.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на AFP.

Сікорський зазначив, що Путін фактично повторює шлях радянського лідера Леоніда Брежнєва, за часів якого СРСР занепав через надмірні військові витрати. "Він сам колись сказав, що Радянський Союз розпався, тому що витрачав занадто багато на озброєння, а зараз він робить те саме", - заявив польський міністр.

За його словами, Росія нині веде "дуже дорогу війну", а агресія проти України змусила країни Заходу значно збільшити оборонні витрати.

"Путін буде змушений вичавити ще більше коштів на оборону. Сподіваємося, що результат для режиму буде таким самим, але швидшим", - підсумував Сікорський.

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