Рютте висміяв Лаврова за прогнози про "крах НАТО": Нічого корисного з рота Лаврова ніколи не вилітало

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у жартівливій формі прокоментував заяви глави МЗС РФ Сергія Лаврова про нібито наближення "краху НАТО" через зростання оборонних бюджетів країн-членів.

Про це Рютте заявив в ефірі Fox News, передає Цензор.НЕТ.

Він відреагував на заяву Лаврова, зроблену у відповідь на слова польського міністра закордонних справ Радослава Сікорського про можливий крах путінського режиму внаслідок гонки озброєнь. Лавров тоді сказав: "Катастрофічне, за моїми оцінками, збільшення бюджету країн НАТО теж призведе до краху цієї організації".

На це Рютте відповів іронією: "Лавров - він міністр закордонних справ Росії, здається, з часів народження Ісуса Христа? І з того часу нічого корисного з його рота так і не вилетіло".

Він також запропонував "не приділяти панові Лаврову забагато уваги", підкресливши, що зростання оборонних витрат НАТО - це "величезна зовнішньополітична перемога адміністрації Дональда Трампа".

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