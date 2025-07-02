Рютте висміяв Лаврова за прогнози про "крах НАТО": Нічого корисного з рота Лаврова ніколи не вилітало
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у жартівливій формі прокоментував заяви глави МЗС РФ Сергія Лаврова про нібито наближення "краху НАТО" через зростання оборонних бюджетів країн-членів.
Про це Рютте заявив в ефірі Fox News, передає Цензор.НЕТ.
Він відреагував на заяву Лаврова, зроблену у відповідь на слова польського міністра закордонних справ Радослава Сікорського про можливий крах путінського режиму внаслідок гонки озброєнь. Лавров тоді сказав: "Катастрофічне, за моїми оцінками, збільшення бюджету країн НАТО теж призведе до краху цієї організації".
На це Рютте відповів іронією: "Лавров - він міністр закордонних справ Росії, здається, з часів народження Ісуса Христа? І з того часу нічого корисного з його рота так і не вилетіло".
Він також запропонував "не приділяти панові Лаврову забагато уваги", підкресливши, що зростання оборонних витрат НАТО - це "величезна зовнішньополітична перемога адміністрації Дональда Трампа".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ху-йло фактично контролює ключового члена НАТО. З кого ржать?
досить
- зростання витрат в країнах ЄС компенсується зниженням їх в СШП ... то в чому перемога ...?
Вже заблокували постачання боеприпасів Україні!
Вона рже над всією цією "потужною натою".
Штати плюнули на меморандум і Україну - все нормально, генсек нато каже, що Європа все зробить.
Або не зробить, але мене воно не стосується!