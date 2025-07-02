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Новини Оборонні витрати НАТО
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Рютте висміяв Лаврова за прогнози про "крах НАТО": Нічого корисного з рота Лаврова ніколи не вилітало

Рютте про дзвінок Трампа Путіну

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у жартівливій формі прокоментував заяви глави МЗС РФ Сергія Лаврова про нібито наближення "краху НАТО" через зростання оборонних бюджетів країн-членів.

Про це Рютте заявив в ефірі Fox News, передає Цензор.НЕТ.

Він відреагував на заяву Лаврова, зроблену у відповідь на слова польського міністра закордонних справ Радослава Сікорського про можливий крах путінського режиму внаслідок гонки озброєнь. Лавров тоді сказав: "Катастрофічне, за моїми оцінками, збільшення бюджету країн НАТО теж призведе до краху цієї організації".

На це Рютте відповів іронією: "Лавров - він міністр закордонних справ Росії, здається, з часів народження Ісуса Христа? І з того часу нічого корисного з його рота так і не вилетіло".

Він також запропонував "не приділяти панові Лаврову забагато уваги", підкресливши, що зростання оборонних витрат НАТО - це "величезна зовнішньополітична перемога адміністрації Дональда Трампа".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рютте про зупинку постачання зброї Україні від США: Європа планує посилити підтримку Києва

Автор: 

Лавров Сергій (1616) НАТО (6641) Рютте Марк (462)


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Топ коментарі
+5
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02.07.2025 17:38 Відповісти
+4
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02.07.2025 17:44 Відповісти
+2
З його чорного рота можуть вилітати тільки хамство і брехня.
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02.07.2025 17:41 Відповісти
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02.07.2025 17:38 Відповісти
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02.07.2025 18:01 Відповісти
А хто з кого сміється?
Ху-йло фактично контролює ключового члена НАТО. З кого ржать?
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02.07.2025 18:02 Відповісти
наржалися вже
досить
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02.07.2025 18:20 Відповісти
зростання оборонних витрат НАТО - це "величезна зовнішньополітична перемога адміністрації Дональда Трампа". Джерело: https://censor.net/ua/n3561171
- зростання витрат в країнах ЄС компенсується зниженням їх в СШП ... то в чому перемога ...?
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02.07.2025 17:39 Відповісти
З його чорного рота можуть вилітати тільки хамство і брехня.
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02.07.2025 17:41 Відповісти
От тільки Україні не легше.
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02.07.2025 17:42 Відповісти
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02.07.2025 17:44 Відповісти
Тихо будь, рюггі. А то позвонять з Кремля трампуші і тобі доведеться вибачатися...
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02.07.2025 17:45 Відповісти
Дерзкий, как пуля резкий
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02.07.2025 17:48 Відповісти
а ти з ним дітей хрестила,чи може він твій кум? чи тебе батьки вчили так звертатись до людей? твій рівень недолуга це єрмак,хуйло та зеленський. ти мене зрозуміла?
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02.07.2025 17:52 Відповісти
Як нічого, а іржанання? Хоч посміємся.
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02.07.2025 17:51 Відповісти
Не смішно. З гумором у Рютте ще гірше, ніж у Зе. Але сенс вірний.
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02.07.2025 18:04 Відповісти
Лощадь права!
Вже заблокували постачання боеприпасів Україні!
Вона рже над всією цією "потужною натою".
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02.07.2025 18:06 Відповісти
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02.07.2025 18:15 Відповісти
А від тебе що корисне було?
Штати плюнули на меморандум і Україну - все нормально, генсек нато каже, що Європа все зробить.
Або не зробить, але мене воно не стосується!
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02.07.2025 18:19 Відповісти
 
 