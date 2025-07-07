Після 2014 в Україні росіян "переслідували та вбивали". РФ зверталась по гарантії безпеки до США, - Лавров

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що наприкінці 2021 року Росія зверталася до США по "гарантії безпеки", бо Київ нібито "переслідував й вбивав" росіян та російськомовних. Москві тоді відмовили, а це "не залишило іншого вибору", як почати повномасштабну війну проти України.

Про це він сказав в інтерв’ю угорському виданню Magyar Nemzet, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, після 2014 року Україна нібито почала "переслідувати й вбивати" росіян і російськомовних. Він повторив низку типових заяв Кремля про події Революції Гідності, Крим та Донбас.

"Київський режим оголосив війну російській мові та російській культурі. Всупереч Конституції України та міжнародним зобов'язанням Києва щодо захисту прав людини та прав національних меншин, були прийняті закони, які забороняють використання російської мови в освіті, науці, культурі, ЗМІ, рекламі, послугах і навіть у повсякденному житті, а представників російської національності, які не бажали відмовлятися від своїх предків і традицій, тотально дискримінували", - пояснив Лавров.

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Крім того, Лавров заявив, що НАТО "давно не є оборонним союзом".

Він наголосив, що "поява баз НАТО в Україні та втягування самої України до войовничого альянсу становить пряму загрозу для національної безпеки" Росії.

Тому, як стверджує російський міністр, Кремль і наважився на "спеціальну військову операцію".

"Така ситуація для нас є неприйнятною. Тому наприкінці 2021 року ми звернулися до США та НАТО з проханням надати Росії гарантії безпеки без зміни незаангажованого статусу України. Нашу ініціативу було відхилено. Захід продовжив "накачувати" Україну зброєю з метою насильницького вирішення донбаського та кримського питань. Нам, зрештою, не залишили іншого вибору, як розпочати спеціальну військову операцію. Я впевнений, що будь-яка країна, яка поважає себе, вчинила б так само в цій ситуації", - резюмував Лавров.

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