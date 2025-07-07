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Новини Вимоги РФ щодо припинення війни
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Після 2014 в Україні росіян "переслідували та вбивали". РФ зверталась по гарантії безпеки до США, - Лавров

Лавров звинуватив Україну у переслідуванні росіян після 2014

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що наприкінці 2021 року Росія зверталася до США по "гарантії безпеки", бо Київ нібито "переслідував й вбивав" росіян та російськомовних. Москві тоді відмовили, а це "не залишило іншого вибору", як почати повномасштабну війну проти України.

Про це він сказав в інтерв’ю угорському виданню Magyar Nemzet, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, після 2014 року Україна нібито почала "переслідувати й вбивати" росіян і російськомовних. Він повторив низку типових заяв Кремля про події Революції Гідності, Крим та Донбас.

"Київський режим оголосив війну російській мові та російській культурі. Всупереч Конституції України та міжнародним зобов'язанням Києва щодо захисту прав людини та прав національних меншин, були прийняті закони, які забороняють використання російської мови в освіті, науці, культурі, ЗМІ, рекламі, послугах і навіть у повсякденному житті, а представників російської національності, які не бажали відмовлятися від своїх предків і традицій, тотально дискримінували", - пояснив Лавров.

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Крім того, Лавров заявив, що НАТО "давно не є оборонним союзом".

Він наголосив, що "поява баз НАТО в Україні та втягування самої України до войовничого альянсу становить пряму загрозу для національної безпеки" Росії.

Тому, як стверджує російський міністр, Кремль і наважився на "спеціальну військову операцію".

"Така ситуація для нас є неприйнятною. Тому наприкінці 2021 року ми звернулися до США та НАТО з проханням надати Росії гарантії безпеки без зміни незаангажованого статусу України. Нашу ініціативу було відхилено. Захід продовжив "накачувати" Україну зброєю з метою насильницького вирішення донбаського та кримського питань. Нам, зрештою, не залишили іншого вибору, як розпочати спеціальну військову операцію. Я впевнений, що будь-яка країна, яка поважає себе, вчинила б так само в цій ситуації", - резюмував Лавров.

Також читайте: Лавров запропонував Угорщині "об’єднати зусилля" щодо меншин в Україні

Автор: 

Лавров Сергій (1617) США (23701) російська мова (318) гарантії безпеки (141)


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Топ коментарі
+16
Як майстерно гнида кацапська користується дипломатичним інструментарієм...зеленим гнидам у нього повчитися
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07.07.2025 15:30 Відповісти
+15
Ржет, коняка и не стесняется! Где документы международных организаций, Лошадь обкуренная?
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07.07.2025 15:30 Відповісти
+15
Мосємь лєт дамбілі бамбас
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07.07.2025 15:31 Відповісти
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07.07.2025 15:28 Відповісти
Мрія українців - пустити цю каняку на ковбасу для собак.
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07.07.2025 15:44 Відповісти
Ржет, коняка и не стесняется! Где документы международных организаций, Лошадь обкуренная?
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07.07.2025 15:30 Відповісти
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07.07.2025 17:00 Відповісти
Як майстерно гнида кацапська користується дипломатичним інструментарієм...зеленим гнидам у нього повчитися
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07.07.2025 15:30 Відповісти
Наша ослиця ресторанним бізнесом зайнята,нема в неї часу.
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07.07.2025 15:33 Відповісти
Та це краще ніж банки країни обкрадувати !
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07.07.2025 15:53 Відповісти
На рахунок зелених гнид ти помиляєся,брешуть так само і схоже наставник загальний
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07.07.2025 15:36 Відповісти
Зелені гниди скурили підручник по дипломатії.
А "дипломатію" ларьочників та сексологинь на Заході не розуміють.
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07.07.2025 15:45 Відповісти
Лисий з кварталу прийде -порядок наведе !
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07.07.2025 15:48 Відповісти
Лисий за три з половиною роки так і не знайшов "навичок", тому досі боїться снайпера
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07.07.2025 16:30 Відповісти
Мосємь лєт дамбілі бамбас
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07.07.2025 15:31 Відповісти
Лосєм вєт
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07.07.2025 16:01 Відповісти
ну їм краще знати що вони з рассєянами робили на нашій території, бо Крим та Дамбасс все рівно наші території
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07.07.2025 15:31 Відповісти
пре коняку лаврова ...та накиньте на нього ярмо ...
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07.07.2025 15:32 Відповісти
Лошадь несе дічь )) тут коментувати тільки портити.
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07.07.2025 15:32 Відповісти
коняка дічь??цікава ідея,правда цією тільки собак кормити...
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07.07.2025 15:36 Відповісти
А зачем вы из отправляли в Украину сняв знаки различия и с оружием ?
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07.07.2025 15:32 Відповісти
... Бреше, бо живий..., поки! Перестане дихати - перестане брехати!...
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07.07.2025 15:32 Відповісти
)) причому найбільше переслідували і вбивали т.з. расеян, самі расєйськіє асвабадітєлі, які вторглись спочатк в лугандон. з кінця лютого 2022 ситуація корінним чином змінилась тими ж асвабадітєлями ще в гірший бік. почали просто вбивати всих, не запитуючи на якому язиґе те гутарять.
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07.07.2025 15:33 Відповісти
сьогодні в коняки просто якийсь бенефіс ідіотизму. Якби ви зі своїм рюзькім міром не вперлися в нашу країну то й нікуди б не доводилося "звертатися". Брехло копитне!
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07.07.2025 15:37 Відповісти
московія як гнила колонія народів повинна бути знищена , це мрія мілярдів людей всусьому світі
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07.07.2025 15:38 Відповісти
Одна і та сама ***** від ***** і коня.
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07.07.2025 15:43 Відповісти
Маячня старого коня.
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07.07.2025 15:45 Відповісти
ложь в свинособакостане (раска федераска) возведена в ранг наивысшей добродетели. лгут все: *****, унылая лошадь, сильно пьющая шмара - машка захерова, димон видмедив, соловьйинный помёт, и все остальные. лгут как дышат по любому поводу, всегда и постоянно
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07.07.2025 15:45 Відповісти
"Загнаних коней пристрілюють, чи не так?" (с)
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07.07.2025 15:45 Відповісти
Воно було повинне вже здохнути, мабуть наркота на цьому світі ще тримає. Хоча кабздон, на свій концерт, вже і білети відправив
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07.07.2025 15:54 Відповісти
Лаврун лаврал, лаврёт, и будет лаврать
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07.07.2025 15:48 Відповісти
Порадувала понура конячка! Зрозумійте - ВОНИ ПОЧАЛИ ВИПРАВДОВУВАТИСЯ! Раніше вони були такі браві і самовпевнені, а зараз ... Ще трохи часу і будуть соплі-сльози. Все по класиці. І вийдуть вони ГЕРОЇЧНО з України як виходили з Афганістану в лютому 1989 року після 10 років безглуздої війни. Надіюся це станеться раніше, головне - санкції.
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07.07.2025 15:48 Відповісти
Кстати есть такое. После миллиона риторика русни изменилась
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07.07.2025 15:54 Відповісти
От же скотиконяка...
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07.07.2025 15:48 Відповісти
",,Після 2014 в Україні росіян "переслідували та вбивали",, то ти про це пистиш як дихаєш, Але! --- То Дійсно Так!! треба булоб робити, але жували соплі, та чекали, поки "братьія", прийдуть вбивати Нас!(
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07.07.2025 15:49 Відповісти
Раніше я думав що ти коняка ху...ла, а зараз ти більше похоже на його віслюка з полів марихуани, тупе та обкурене
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07.07.2025 15:50 Відповісти
Знищували не росіян, а кацапів, це протилежно різні речі, так як вони несуть небезпеку не тільки для України, а для всього світу!
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07.07.2025 15:52 Відповісти
В цій темі, де мерин гарчав про НАТО - зайшов мені комент колеги Яр Холодний в 07.07.2025 15:11 - "Так хай уже напряму пропонує Орбану вихід з НАТО та приєднання до ОДКБ... "
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07.07.2025 15:54 Відповісти
Це пісТець... А як ********** коняка пояснить, що в ЗСУ половина говорить російською?
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07.07.2025 15:56 Відповісти
Воно правду каже коли-гнбудь?
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07.07.2025 15:57 Відповісти
Лошадь на censor.net в ненормальной концентрации
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07.07.2025 15:58 Відповісти
Навіщо цитувати цю нациську мерзоту ,коли рашиські злочинці убили сотні тисяч українців в тому числі так званих російськомовних ,зруйнували сотні міст і сіл ,а десятки взагалі стерті з лиця землі ,мільйони людей вигнані з своїх домівок і влада на чолі з президентом мовчит про рашиські злочини ,тоді вилазить така нациська паскуда і несе таку дичину що навіть не налазить ні на що ,до речі що цей придурок несе то Зеля і все його оточення переважно російськомовне ,на жаль в нас немає МЗС щоб дало відповідь цьому виродку.
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07.07.2025 15:58 Відповісти
Дешева відмазка, «товарісч»!
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07.07.2025 15:58 Відповісти
В сенсі оголосили війну російській мові??????????? А ЯК ЖЕ ТРАНСЛЮВАННЯ НА ВСІХ ПРАКТИЧНО ЦЕНТРАЛЬНИХ КАНАЛАХ ТВ УКРАЇНИ ФІЛЬМІВ, СЕРІАЛІВ, ТВ ШОУ ПРАКТИЧНО ДО ЛЮТОГО 2022 РОКУ ПРАКТИЧНО НА 90 ВІДСОТКІВ НА РОСІЙСЬКІЙ МОВІ?????????? цЕ Ж ЛЕГКО ПЕРЕВІРИТИ. ЧОМУ КОНЯЦІ ЦИМ НІХТО ПИКУ НЕ ЗАТКНЕ?????
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07.07.2025 15:58 Відповісти
Армянский кокаиновый мерин озаботился "защита рюзьге йазик" в Украине.
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07.07.2025 15:59 Відповісти
Це мабуть на нього впливає "кокс"з Аргентіни- дебіл!Шукають кремлівські маразматики виправдання,бо дуже багато хто розмовляв російською перейшли на українську.Ніхто так не міг вплинути на це як болотні ********.Раніше було "мальчики в трусиках"тепер за мову вбивають.З задоволенням це б зробили відносно тебе,кобила,пуйла та інших підарів московських.Ви здохните і на ваших могилах будуть срати і сцяти.Робитимуть це ті хто вас возвеличує-"дорогіє россіянє"
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07.07.2025 16:02 Відповісти
Цікаво,а стара коняка сама у цю шизоїдну маячню вірить?
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07.07.2025 16:03 Відповісти
у когось є під рукою крапелька нікотину? Дуже треба, не для себе прошу...
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07.07.2025 16:03 Відповісти
Лжец, подлец и ********
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07.07.2025 16:31 Відповісти
Ідіот,овес був наколотий.
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07.07.2025 16:32 Відповісти
Настав час виправдовуватись ?
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07.07.2025 16:44 Відповісти
Хай старий мерин розкаже як проводиться русифікація всього і вся в кацапії і на ТОТ, як вбивають полонених і про роль РПЦ не забуде, брехлива падаль ФСБшна.
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07.07.2025 16:44 Відповісти
Забув добавити про розп'ятих "мальчіков в трусіках".
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07.07.2025 16:52 Відповісти
Після 14 року, багато росіян змінили громадянство, та пішли у захищати Україну! Бо було соромно: за куйла, пінкдогів, та за тебе - куряча кінська ковбаса. Дивись, зустрінеш чурку і навіть для ковбаси негодним станеш!
PS: А по гарантії безпеки США лаврошадь, треба звертатись не тільки сусіднім, а ще і колоніальним вами, державам! А тобі, треба звертатись про безпеку, до белоруссії!
PPS: Лаврошадь, не звізди "багато раzісян вбили", не більше 200 тис. ! Не куй шастать!
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07.07.2025 16:56 Відповісти
Від "забірайтє сваі манаткі до 1997 года" до "ми звернулися до США та НАТО з проханням Джерело: https://censor.net/ua/n3561958

Добре ЗСУ прочищає мізки!
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07.07.2025 16:58 Відповісти
Каклы винаваты... Ох і *******!!!
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07.07.2025 17:25 Відповісти
 
 