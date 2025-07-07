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Новини Загроза агресії РФ для Європи
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Лавров: Росія не має жодних планів нападати на країни Європи

Перемовини РФ та США. Лавров анонсував зустріч

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито не має жодних планів нападати на країни Європи, і розкритикував Захід за "демонізацію" Москви.

Про це він сказав в інтерв’ю угорському виданню Magyar Nemzet, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання про побоювання західних лідерів щодо можливого розширення агресії Росії проти інших країн Європи, Лавров зауважив: "Можливо, ті, хто робить такі заяви, більше знають про плани Росії, ніж ми. Принаймні нам нічого не відомо про наші плани "атакувати Європу", чи "вторгнутися у Європу".

Він назвав подібні оцінки "маніпуляціями в інформаційному просторі" та звинуватив західні уряди у "створенні образу ворога" для відволікання уваги громадськості від внутрішніх проблем, таких як інфляція, безробіття та міграція.

Також глава МЗС РФ звинуватив Європейський Союз у перетворенні з інтеграційного об’єднання на "військово-політичний блок", який, за його словами, дедалі більше нагадує "придаток до НАТО". Лавров назвав це "небезпечною тенденцією".

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Автор: 

Європа (1909) Лавров Сергій (1617) росія (66574)


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Топ коментарі
+30
Потягнуло лютим 2022-го
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07.07.2025 14:26 Відповісти
+17
От-от... Вони до 2014-го клялися, що у них нема ніяких претензій до України...
Так і тут... Але ж треба пам"ятать: "У России нет границ..." (В. В.Путин, "Избранное").
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07.07.2025 14:34 Відповісти
+7
Ага. Десь вже це ми чули і не раз. А ще Бульбофюрер хай заявить що жоден постріл і жоден чобіт не ступить зі сторони Біларашки на землю Європи
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07.07.2025 14:31 Відповісти
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Потягнуло лютим 2022-го
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07.07.2025 14:26 Відповісти
От-от... Вони до 2014-го клялися, що у них нема ніяких претензій до України...
Так і тут... Але ж треба пам"ятать: "У России нет границ..." (В. В.Путин, "Избранное").
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07.07.2025 14:34 Відповісти
Я вже тут розказував про події 1848 року в Австрійській імперії... Мадяри розпочали революцію, за "звільнення "Мадярорсаг" ("Країни мадяр"). І закликали всі "поневолені німцями народи", їх підтримать... Та почали так "звільняться", що серби, словенці, словаки, чехи, румуни і русини, завили... Бо мадяри почали мадярський терор, і примусову мадяризацію навіть там, де були національною меншиною... Дійшло до того, що закарпатські русини були провідниками та розвідниками, для карального корпусу Паскевича, який російський цар послав на допомогу австрійському імператору. А серби, словаки, організовували партизанські загони, для боротьби з "революціонерами"... Тобто, тоді всі народи, в протистоянні мадярам створили свою "Вандею"...
Їх мрія про "Велику Угорщину до цих пір культивується в масах...
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07.07.2025 15:30 Відповісти
але ж пересічному мад'яру ця чорна брехня заходить, як світла правда...
І не лише мад'яру - ось в чому проблема цивілізованого Заходу!
Он, подивився, як зайшло німцю Роман #609698 в 07.07.2025 14:59
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07.07.2025 15:21 Відповісти
Дураку зрозуміло ..кому ж тоді вона продаватиме енергоресурси
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07.07.2025 14:26 Відповісти
вони будуть постачати тим кого захоплять
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07.07.2025 14:29 Відповісти
І ціну вказуватимуть, як нам - до війни...
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07.07.2025 14:31 Відповісти
Не сци ... Домовляться
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07.07.2025 14:31 Відповісти
зміни памперс, не сцикун
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07.07.2025 14:48 Відповісти
???офігєть...Чув я про одного збоченця-він труси чоловічі збирав...А про таких як ти шо збирають чоловічі підгузники ще й не чув..і багато вас таких?
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07.07.2025 14:55 Відповісти
Псамметих II вони будуть постачати тим кого захоплять

Не логічно. Ті, кого вони захоплюють, зазвичай відразу стають неплатоспроможними
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07.07.2025 14:34 Відповісти
Плани, можливо і має. Але загрузла у Донецькій області вже котрий рік
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07.07.2025 14:26 Відповісти
Ну не много нет так. А Херсонская, Запорожская, Харьковская, Сумская?. В Донецкой у нас была самая укрепленная оборона и самая большая плотность населенных пунктов. Вот только сейчас они ее доламывают и продвижение может ускориться. Но на Европу они точно нападать не будут-то не их земля и по их настроениям она им нафиг не впала
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07.07.2025 14:59 Відповісти
Кацап іди нафуй,падаль
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07.07.2025 15:30 Відповісти
Москалику. Знайомий наративчик. Не пались
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07.07.2025 15:34 Відповісти
Там є багато корисних ідіотів, які і у це повірять.
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07.07.2025 14:28 Відповісти
Ще і роздувають
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07.07.2025 14:32 Відповісти
Треба ще у коняки спитати, що він має на увазі, кажучи "Європа". Країни Балтії і вся східна частина Європи, то не Європа, в розумінні лаврова. То "ісконно рускіє зємлі".
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07.07.2025 14:28 Відповісти
Тобто, коняка прямим текстом назвав свого вошдя брехуном.
Тому що такі самі слова ху#ло казало про Україну.
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07.07.2025 14:29 Відповісти
...тому нападатиме без плана
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07.07.2025 14:30 Відповісти
Где-то я подобное уже слышал 🤔
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07.07.2025 14:30 Відповісти
Ага. Десь вже це ми чули і не раз. А ще Бульбофюрер хай заявить що жоден постріл і жоден чобіт не ступить зі сторони Біларашки на землю Європи
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07.07.2025 14:31 Відповісти
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07.07.2025 14:31 Відповісти
Недокраїна, на якій печатку ніде ставити , раптом зрозуміла, що її «дєманізіруют»…
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07.07.2025 14:34 Відповісти
-Коли кацапи брешуть?
-Кожного разу як відкривають рта.
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07.07.2025 14:35 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=CcUyRF86B28 лавров у 22-му : "ми на Украіну не нападалі"
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07.07.2025 14:35 Відповісти
ахахаха, як дізнатися шо кацап *******? він відкриває свого брудного рота
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07.07.2025 14:35 Відповісти
Яcно, що не має плянів нападати. Росія ж завжди тільки превентивно обороняється…
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07.07.2025 14:39 Відповісти
Немає більш огидної і мерзеної істоти чим рашиський варвар ,нафіга ви цього виродка цитуєте він щось може розумне сказати ?
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07.07.2025 14:40 Відповісти
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07.07.2025 14:41 Відповісти
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07.07.2025 14:44 Відповісти
Ба-бах!!!
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07.07.2025 14:57 Відповісти
Европейцам чтоб успокоиться достаточно прочитать спич Лаврова от 28 января 2022 год. Сразу повеяло миром...https://www.dw.com/ru/lavrov-rossija-ne-hochet-vojny-no-ne-pozvolit-prenebregat-svoimi-interesami/a-60586926
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07.07.2025 14:45 Відповісти
А чого на них нападати, коли вони воювати не хочуть? Просто зайдуть і встановлять свої порядки.
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07.07.2025 14:48 Відповісти
Ну да. Где-то я это уже слышал. Буквально за два дня до обоср@тушки в Украине.
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07.07.2025 14:54 Відповісти
..ти, песков і карлик так само казали про Україну, за два дні до вторгнення!
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07.07.2025 14:56 Відповісти
Європа з полегшеням видохнула.Це бомлять Україну то таке.
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07.07.2025 14:58 Відповісти
З нетерпінням чекаю коли цього старого армянського меріна який позиціоную себе сруськи рисаком, чорти потягнуть до Пекла. Вже недовго чекати.
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07.07.2025 15:01 Відповісти
питання в тому що кацапи називають Європою ?

в кацапів Європа починається десь на західному кордоні Австрії

жодна країна з союзників анти-гітлерівської коаліції (навіть Франція) не забрала собі німецьких земель в 1945 році - крім росії
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07.07.2025 15:01 Відповісти
Цей уйобок своїм гнилим, не митим - після вилизування сраки свого сцаря - теж саме говорив про Україну, за два дні до нападу!
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07.07.2025 15:02 Відповісти
Та так, тож все Польшоросія,Германросія, Чехоросія,Венгроросія і т.д. Чого ж на свої території нападати, так - сво проти териристів там провести , мирне , і все.
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07.07.2025 15:03 Відповісти
коняка дурна, а ви не розпочали цю ганебну війну задля того, щоб сцарь сидів до смерті на посту сцаря на рашці? Не розпочали війну на знищення свого ж народу, який живе у злиднях, в той час, коли ротенберги******/лаврови бісяться з жиру у своїй мацквє? От наочний приклад як злочинці звинувачують всіх навколо в тому, в чому винні самі.
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07.07.2025 15:15 Відповісти
Коли ж ти здохнеш, потвора кремлівська???
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07.07.2025 15:19 Відповісти
У Путіна запевняють, що не планують нападати на Україну - Вівторок, 23 листопада 2021

Голова Ради РФ: жодних планів нападати на Україну у Росії не було і немає - 27 грудня, 2021

Росія не має планів "нападати" на Україну, а бойова підготовка військ відбувається на російській території, повідомив заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков за підсумками зустрічі у Женеві. 10 січня 2022
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07.07.2025 15:20 Відповісти
Бреше падла! Європі треба прискорювати будівництво оборонних споруд і мінних полів на східному кордоні.
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07.07.2025 15:23 Відповісти
так ви вже напали на країни європи, як то молдова, грузія україна, дебіл бл...
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07.07.2025 15:26 Відповісти
Ці ***** так говорили і про Україну. Кацапу віри нема,він бреше з народження,як дихає
"Гони кацапа звідусіль
Нехай він здохне при дорозі
Ти подаєш йому води
А він вже сере на порозі"
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07.07.2025 15:47 Відповісти
 
 