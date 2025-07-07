Лавров: Росія не має жодних планів нападати на країни Європи

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито не має жодних планів нападати на країни Європи, і розкритикував Захід за "демонізацію" Москви.

Про це він сказав в інтерв’ю угорському виданню Magyar Nemzet, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання про побоювання західних лідерів щодо можливого розширення агресії Росії проти інших країн Європи, Лавров зауважив: "Можливо, ті, хто робить такі заяви, більше знають про плани Росії, ніж ми. Принаймні нам нічого не відомо про наші плани "атакувати Європу", чи "вторгнутися у Європу".

Він назвав подібні оцінки "маніпуляціями в інформаційному просторі" та звинуватив західні уряди у "створенні образу ворога" для відволікання уваги громадськості від внутрішніх проблем, таких як інфляція, безробіття та міграція.

Також глава МЗС РФ звинуватив Європейський Союз у перетворенні з інтеграційного об’єднання на "військово-політичний блок", який, за його словами, дедалі більше нагадує "придаток до НАТО". Лавров назвав це "небезпечною тенденцією".

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