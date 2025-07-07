Лавров: Росія не має жодних планів нападати на країни Європи
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито не має жодних планів нападати на країни Європи, і розкритикував Захід за "демонізацію" Москви.
Про це він сказав в інтерв’ю угорському виданню Magyar Nemzet, передає Цензор.НЕТ.
Відповідаючи на запитання про побоювання західних лідерів щодо можливого розширення агресії Росії проти інших країн Європи, Лавров зауважив: "Можливо, ті, хто робить такі заяви, більше знають про плани Росії, ніж ми. Принаймні нам нічого не відомо про наші плани "атакувати Європу", чи "вторгнутися у Європу".
Він назвав подібні оцінки "маніпуляціями в інформаційному просторі" та звинуватив західні уряди у "створенні образу ворога" для відволікання уваги громадськості від внутрішніх проблем, таких як інфляція, безробіття та міграція.
Також глава МЗС РФ звинуватив Європейський Союз у перетворенні з інтеграційного об’єднання на "військово-політичний блок", який, за його словами, дедалі більше нагадує "придаток до НАТО". Лавров назвав це "небезпечною тенденцією".
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Так і тут... Але ж треба пам"ятать: "У России нет границ..." (В. В.Путин, "Избранное").
Їх мрія про "Велику Угорщину до цих пір культивується в масах...
І не лише мад'яру - ось в чому проблема цивілізованого Заходу!
Он, подивився, як зайшло німцю Роман #609698 в 07.07.2025 14:59
Не логічно. Ті, кого вони захоплюють, зазвичай відразу стають неплатоспроможними
Тому що такі самі слова ху#ло казало про Україну.
-Кожного разу як відкривають рта.
в кацапів Європа починається десь на західному кордоні Австрії
жодна країна з союзників анти-гітлерівської коаліції (навіть Франція) не забрала собі німецьких земель в 1945 році - крім росії
Голова Ради РФ: жодних планів нападати на Україну у Росії не було і немає - 27 грудня, 2021
Росія не має планів "нападати" на Україну, а бойова підготовка військ відбувається на російській території, повідомив заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков за підсумками зустрічі у Женеві. 10 січня 2022
"Гони кацапа звідусіль
Нехай він здохне при дорозі
Ти подаєш йому води
А він вже сере на порозі"