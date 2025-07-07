Лавров: Россия не имеет никаких планов нападать на страны Европы
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия якобы не имеет никаких планов нападать на страны Европы, и раскритиковал Запад за "демонизацию" Москвы.
Об этом он сказал в интервью венгерскому изданию Magyar Nemzet, передает Цензор.НЕТ.
Отвечая на вопрос об опасениях западных лидеров относительно возможного расширения агрессии России против других стран Европы, Лавров заметил: "Возможно, те, кто делает такие заявления, больше знают о планах России, чем мы. По крайней мере нам ничего не известно о наших планах "атаковать Европу", или "вторгнуться в Европу".
Он назвал подобные оценки "манипуляциями в информационном пространстве" и обвинил западные правительства в "создании образа врага" для отвлечения внимания общественности от внутренних проблем, таких как инфляция, безработица и миграция.
Также глава МИД РФ обвинил Европейский Союз в превращении из интеграционного объединения в "военно-политический блок", который, по его словам, все больше напоминает "придаток к НАТО". Лавров назвал это "опасной тенденцией".
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Так і тут... Але ж треба пам"ятать: "У России нет границ..." (В. В.Путин, "Избранное").
Їх мрія про "Велику Угорщину до цих пір культивується в масах...
І не лише мад'яру - ось в чому проблема цивілізованого Заходу!
Он, подивився, як зайшло німцю Роман #609698 в 07.07.2025 14:59
Не логічно. Ті, кого вони захоплюють, зазвичай відразу стають неплатоспроможними
Тому що такі самі слова ху#ло казало про Україну.
-Кожного разу як відкривають рта.
в кацапів Європа починається десь на західному кордоні Австрії
жодна країна з союзників анти-гітлерівської коаліції (навіть Франція) не забрала собі німецьких земель в 1945 році - крім росії
Голова Ради РФ: жодних планів нападати на Україну у Росії не було і немає - 27 грудня, 2021
Росія не має планів "нападати" на Україну, а бойова підготовка військ відбувається на російській території, повідомив заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков за підсумками зустрічі у Женеві. 10 січня 2022
"Гони кацапа звідусіль
Нехай він здохне при дорозі
Ти подаєш йому води
А він вже сере на порозі"