Лавров: Россия не имеет никаких планов нападать на страны Европы

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия якобы не имеет никаких планов нападать на страны Европы, и раскритиковал Запад за "демонизацию" Москвы.

Об этом он сказал в интервью венгерскому изданию Magyar Nemzet, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос об опасениях западных лидеров относительно возможного расширения агрессии России против других стран Европы, Лавров заметил: "Возможно, те, кто делает такие заявления, больше знают о планах России, чем мы. По крайней мере нам ничего не известно о наших планах "атаковать Европу", или "вторгнуться в Европу".

Он назвал подобные оценки "манипуляциями в информационном пространстве" и обвинил западные правительства в "создании образа врага" для отвлечения внимания общественности от внутренних проблем, таких как инфляция, безработица и миграция.

Также глава МИД РФ обвинил Европейский Союз в превращении из интеграционного объединения в "военно-политический блок", который, по его словам, все больше напоминает "придаток к НАТО". Лавров назвал это "опасной тенденцией".

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