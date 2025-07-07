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Новости Угроза агрессии рф для Европы
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Лавров: Россия не имеет никаких планов нападать на страны Европы

Переговоры РФ и США. Лавров анонсировал встречу

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия якобы не имеет никаких планов нападать на страны Европы, и раскритиковал Запад за "демонизацию" Москвы.

Об этом он сказал в интервью венгерскому изданию Magyar Nemzet, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос об опасениях западных лидеров относительно возможного расширения агрессии России против других стран Европы, Лавров заметил: "Возможно, те, кто делает такие заявления, больше знают о планах России, чем мы. По крайней мере нам ничего не известно о наших планах "атаковать Европу", или "вторгнуться в Европу".

Он назвал подобные оценки "манипуляциями в информационном пространстве" и обвинил западные правительства в "создании образа врага" для отвлечения внимания общественности от внутренних проблем, таких как инфляция, безработица и миграция.

Также глава МИД РФ обвинил Европейский Союз в превращении из интеграционного объединения в "военно-политический блок", который, по его словам, все больше напоминает "придаток к НАТО". Лавров назвал это "опасной тенденцией".

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Автор: 

Европа (1948) Лавров Сергей (2331) россия (96512)


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Топ комментарии
+37
Потягнуло лютим 2022-го
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07.07.2025 14:26 Ответить
+22
От-от... Вони до 2014-го клялися, що у них нема ніяких претензій до України...
Так і тут... Але ж треба пам"ятать: "У России нет границ..." (В. В.Путин, "Избранное").
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07.07.2025 14:34 Ответить
+10
Ага. Десь вже це ми чули і не раз. А ще Бульбофюрер хай заявить що жоден постріл і жоден чобіт не ступить зі сторони Біларашки на землю Європи
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07.07.2025 14:31 Ответить
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Потягнуло лютим 2022-го
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07.07.2025 14:26 Ответить
От-от... Вони до 2014-го клялися, що у них нема ніяких претензій до України...
Так і тут... Але ж треба пам"ятать: "У России нет границ..." (В. В.Путин, "Избранное").
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07.07.2025 14:34 Ответить
Я вже тут розказував про події 1848 року в Австрійській імперії... Мадяри розпочали революцію, за "звільнення "Мадярорсаг" ("Країни мадяр"). І закликали всі "поневолені німцями народи", їх підтримать... Та почали так "звільняться", що серби, словенці, словаки, чехи, румуни і русини, завили... Бо мадяри почали мадярський терор, і примусову мадяризацію навіть там, де були національною меншиною... Дійшло до того, що закарпатські русини були провідниками та розвідниками, для карального корпусу Паскевича, який російський цар послав на допомогу австрійському імператору. А серби, словаки, організовували партизанські загони, для боротьби з "революціонерами"... Тобто, тоді всі народи, в протистоянні мадярам створили свою "Вандею"...
Їх мрія про "Велику Угорщину до цих пір культивується в масах...
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07.07.2025 15:30 Ответить
але ж пересічному мад'яру ця чорна брехня заходить, як світла правда...
І не лише мад'яру - ось в чому проблема цивілізованого Заходу!
Он, подивився, як зайшло німцю Роман #609698 в 07.07.2025 14:59
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07.07.2025 15:21 Ответить
Дураку зрозуміло ..кому ж тоді вона продаватиме енергоресурси
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07.07.2025 14:26 Ответить
вони будуть постачати тим кого захоплять
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07.07.2025 14:29 Ответить
І ціну вказуватимуть, як нам - до війни...
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07.07.2025 14:31 Ответить
Не сци ... Домовляться
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07.07.2025 14:31 Ответить
зміни памперс, не сцикун
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07.07.2025 14:48 Ответить
???офігєть...Чув я про одного збоченця-він труси чоловічі збирав...А про таких як ти шо збирають чоловічі підгузники ще й не чув..і багато вас таких?
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07.07.2025 14:55 Ответить
Псамметих II вони будуть постачати тим кого захоплять

Не логічно. Ті, кого вони захоплюють, зазвичай відразу стають неплатоспроможними
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07.07.2025 14:34 Ответить
Плани, можливо і має. Але загрузла у Донецькій області вже котрий рік
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07.07.2025 14:26 Ответить
Ну не много нет так. А Херсонская, Запорожская, Харьковская, Сумская?. В Донецкой у нас была самая укрепленная оборона и самая большая плотность населенных пунктов. Вот только сейчас они ее доламывают и продвижение может ускориться. Но на Европу они точно нападать не будут-то не их земля и по их настроениям она им нафиг не впала
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07.07.2025 14:59 Ответить
Кацап іди нафуй,падаль
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07.07.2025 15:30 Ответить
Москалику. Знайомий наративчик. Не пались
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07.07.2025 15:34 Ответить
Польща була у складі руtsкої імперії з 1815 по 1915 рік. Ісконно рускіє зємлі. Про прибалтійські країни годі й говорити. Так що коняці повірити - себе обманути. Ще Бісмарк говорив більше 100 років тому, що договір з рашою дешевше паперу на якому він написаний.
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07.07.2025 15:59 Ответить
Там є багато корисних ідіотів, які і у це повірять.
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07.07.2025 14:28 Ответить
Ще і роздувають
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07.07.2025 14:32 Ответить
Треба ще у коняки спитати, що він має на увазі, кажучи "Європа". Країни Балтії і вся східна частина Європи, то не Європа, в розумінні лаврова. То "ісконно рускіє зємлі".
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07.07.2025 14:28 Ответить
Тобто, коняка прямим текстом назвав свого вошдя брехуном.
Тому що такі самі слова ху#ло казало про Україну.
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07.07.2025 14:29 Ответить
...тому нападатиме без плана
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07.07.2025 14:30 Ответить
Где-то я подобное уже слышал 🤔
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07.07.2025 14:30 Ответить
Ага. Десь вже це ми чули і не раз. А ще Бульбофюрер хай заявить що жоден постріл і жоден чобіт не ступить зі сторони Біларашки на землю Європи
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07.07.2025 14:31 Ответить
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07.07.2025 14:31 Ответить
Недокраїна, на якій печатку ніде ставити , раптом зрозуміла, що її «дєманізіруют»…
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07.07.2025 14:34 Ответить
-Коли кацапи брешуть?
-Кожного разу як відкривають рта.
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07.07.2025 14:35 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=CcUyRF86B28 лавров у 22-му : "ми на Украіну не нападалі"
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07.07.2025 14:35 Ответить
ахахаха, як дізнатися шо кацап *******? він відкриває свого брудного рота
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07.07.2025 14:35 Ответить
Яcно, що не має плянів нападати. Росія ж завжди тільки превентивно обороняється…
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07.07.2025 14:39 Ответить
Немає більш огидної і мерзеної істоти чим рашиський варвар ,нафіга ви цього виродка цитуєте він щось може розумне сказати ?
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07.07.2025 14:40 Ответить
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07.07.2025 14:41 Ответить
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07.07.2025 14:44 Ответить
Ба-бах!!!
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07.07.2025 14:57 Ответить
Европейцам чтоб успокоиться достаточно прочитать спич Лаврова от 28 января 2022 год. Сразу повеяло миром...https://www.dw.com/ru/lavrov-rossija-ne-hochet-vojny-no-ne-pozvolit-prenebregat-svoimi-interesami/a-60586926
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07.07.2025 14:45 Ответить
А чого на них нападати, коли вони воювати не хочуть? Просто зайдуть і встановлять свої порядки.
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07.07.2025 14:48 Ответить
Ну да. Где-то я это уже слышал. Буквально за два дня до обоср@тушки в Украине.
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07.07.2025 14:54 Ответить
..ти, песков і карлик так само казали про Україну, за два дні до вторгнення!
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07.07.2025 14:56 Ответить
Європа з полегшеням видохнула.Це бомлять Україну то таке.
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07.07.2025 14:58 Ответить
З нетерпінням чекаю коли цього старого армянського меріна який позиціоную себе сруськи рисаком, чорти потягнуть до Пекла. Вже недовго чекати.
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07.07.2025 15:01 Ответить
питання в тому що кацапи називають Європою ?

в кацапів Європа починається десь на західному кордоні Австрії

жодна країна з союзників анти-гітлерівської коаліції (навіть Франція) не забрала собі німецьких земель в 1945 році - крім росії
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07.07.2025 15:01 Ответить
Цей уйобок своїм гнилим, не митим - після вилизування сраки свого сцаря - теж саме говорив про Україну, за два дні до нападу!
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07.07.2025 15:02 Ответить
Та так, тож все Польшоросія,Германросія, Чехоросія,Венгроросія і т.д. Чого ж на свої території нападати, так - сво проти териристів там провести , мирне , і все.
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07.07.2025 15:03 Ответить
коняка дурна, а ви не розпочали цю ганебну війну задля того, щоб сцарь сидів до смерті на посту сцаря на рашці? Не розпочали війну на знищення свого ж народу, який живе у злиднях, в той час, коли ротенберги******/лаврови бісяться з жиру у своїй мацквє? От наочний приклад як злочинці звинувачують всіх навколо в тому, в чому винні самі.
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07.07.2025 15:15 Ответить
Коли ж ти здохнеш, потвора кремлівська???
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07.07.2025 15:19 Ответить
У Путіна запевняють, що не планують нападати на Україну - Вівторок, 23 листопада 2021

Голова Ради РФ: жодних планів нападати на Україну у Росії не було і немає - 27 грудня, 2021

Росія не має планів "нападати" на Україну, а бойова підготовка військ відбувається на російській території, повідомив заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков за підсумками зустрічі у Женеві. 10 січня 2022
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07.07.2025 15:20 Ответить
Бреше падла! Європі треба прискорювати будівництво оборонних споруд і мінних полів на східному кордоні.
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07.07.2025 15:23 Ответить
так ви вже напали на країни європи, як то молдова, грузія україна, дебіл бл...
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07.07.2025 15:26 Ответить
Ці ***** так говорили і про Україну. Кацапу віри нема,він бреше з народження,як дихає
"Гони кацапа звідусіль
Нехай він здохне при дорозі
Ти подаєш йому води
А він вже сере на порозі"
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07.07.2025 15:47 Ответить
Росія підписувала Будапештський меморандум як раз що не буде нападати на Україну.
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07.07.2025 16:11 Ответить
Тупе ти віслюче, хто тобі повірить, ти і на Україну не збирався напади, мабуть тебе ху..ло підвів, а ти як завжди просто не розумієш що його валіза тобі каже
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07.07.2025 16:02 Ответить
Ясна річ що в Європі повірять !
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07.07.2025 16:08 Ответить
Вам,***** московським вірити-себе надурити.Вам цивілізований світ на йоту не вірить.
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07.07.2025 16:13 Ответить
Хто ж повірить розмовляючій кобилі?
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07.07.2025 16:18 Ответить
МЕРЗОТА....
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07.07.2025 16:20 Ответить
вірим!
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07.07.2025 16:20 Ответить
те саме казав в 21 році про Україну
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07.07.2025 16:25 Ответить
Значить, точно нападе
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07.07.2025 17:27 Ответить
 
 