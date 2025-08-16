Путін хоче офіційного статусу російської мови та "безпеки" для РПЦ в Україні, - The New York Times

Під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці російський диктатор Володимир Путін наполягав, щоб російська мова отримала статус офіційної в Україні, а також просив гарантій "безпеки" для РПЦ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела.

"Путін також попросив гарантій повернення російської мови до статусу офіційної мови в Україні та безпеки для російських православних церков, повідомили чиновники", - пише видання.

Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.

Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.

Раніше повідомлялося, що Трамп планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором. Також Трамп заявив, що укладення угоди про припинення війни залежить від Зеленського.