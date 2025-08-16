Путін хоче офіційного статусу російської мови та "безпеки" для РПЦ в Україні, - The New York Times
Під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці російський диктатор Володимир Путін наполягав, щоб російська мова отримала статус офіційної в Україні, а також просив гарантій "безпеки" для РПЦ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела.
"Путін також попросив гарантій повернення російської мови до статусу офіційної мови в Україні та безпеки для російських православних церков, повідомили чиновники", - пише видання.
Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.
Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.
Раніше повідомлялося, що Трамп планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором. Також Трамп заявив, що укладення угоди про припинення війни залежить від Зеленського.
армія мова віра?
невже знову бан?
ДУмаю що має бути з їх мовою і церквою понятно
виграло тільки ***** - тепер воно знов "на людях"
**"ний сором
думайте далі...
я нарешті знаю 3х коней апокаліпсіса - *****, рудий, буба і тей от 4й якого чекаєм...
хай своїми рабами командує.
"вєлікіє раби".
якби вєлікіє раби почастіше бунтували, то він би ними займався, і йому не було би часу на Україну.
причина війни в тому, що рускіє раби.
І дяка що всіх не кастрували а просто послали на Варшаву і Берлін.
Ну і паровозом, щоб на Роісє вільно діяла УПЦ.
всім вітання з Одеси
Сволачь такая! Пассоріла браццкіє народы !
Ще якби рускагаварящім власникам українських паспортів дати веслом по сраці щоб швидше забули той сраний єзик і Пуйло перестало вважати їх адіннаротам.
Истерикой порно сосов удовлетворен!!!
Нехай звернеться до рижого пуйла з Вашингтона, той все гарантує!