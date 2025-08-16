УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9038 відвідувачів онлайн
Новини Зустріч Трампа і Путіна на Алясці
4 933 84

Путін хоче офіційного статусу російської мови та "безпеки" для РПЦ в Україні, - The New York Times

офіційного статусу російської мови в Україні

Під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці російський диктатор Володимир Путін наполягав, щоб російська мова отримала статус офіційної в Україні, а також просив гарантій "безпеки" для РПЦ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела.

"Путін також попросив гарантій повернення російської мови до статусу офіційної мови в Україні та безпеки для російських православних церков, повідомили чиновники", - пише видання.

Також читайте: Після 2014 в Україні росіян "переслідували та вбивали". РФ зверталась по гарантії безпеки до США, - Лавров

Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.

Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.

Раніше повідомлялося, що Трамп планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором. Також Трамп заявив, що укладення угоди про припинення війни залежить від Зеленського.

Автор: 

путін володимир (24566) російська мова (323) Трамп Дональд (6858)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+46
Значить - треба було давно РПЦ заборонити, не граючись з нею у піддавки, а з ізиком вести жорсткий контроль в учбових закладах та в усіх сферах життя українців. Тільки на кухні і то- тихо. Щоб тема пропала.
показати весь коментар
16.08.2025 20:02 Відповісти
+37
чому, ***, ця кегебівська богодільня досі в україні?
армія мова віра?
невже знову бан?
показати весь коментар
16.08.2025 20:01 Відповісти
+29
Язик і РПЦ - приховані міни сповільненої дії, які повільно підривають українську державність. Їх легалізація недопустима!!!
показати весь коментар
16.08.2025 20:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
чому, ***, ця кегебівська богодільня досі в україні?
армія мова віра?
невже знову бан?
показати весь коментар
16.08.2025 20:01 Відповісти
Спитайте про це Ze.
показати весь коментар
16.08.2025 20:53 Відповісти
Значить - треба було давно РПЦ заборонити, не граючись з нею у піддавки, а з ізиком вести жорсткий контроль в учбових закладах та в усіх сферах життя українців. Тільки на кухні і то- тихо. Щоб тема пропала.
показати весь коментар
16.08.2025 20:02 Відповісти
А що не так, Ванюшка?
показати весь коментар
16.08.2025 20:07 Відповісти
Знаю, що росіяни обізнані з режимом КНДР. Бо самі в подібному десятиріччями. Так що сама-сама там, Ванья.
показати весь коментар
16.08.2025 20:17 Відповісти
Довелось там пожити деякий час. Після того як ви Крим захватили. Тому знаю вашу кухню зсередини, Ваньюшка.
показати весь коментар
16.08.2025 20:24 Відповісти
я тебе теж розкусив. Ти - провокатор. Перевіримо?
показати весь коментар
16.08.2025 21:09 Відповісти
Що проблеми всі через мову?
показати весь коментар
16.08.2025 20:18 Відповісти
Так. Адже Кремль придумав нову націю- русскоязичниє.
показати весь коментар
16.08.2025 20:25 Відповісти
Віруючі це діагноз, це люди які не мислять критично.
показати весь коментар
16.08.2025 20:30 Відповісти
Взагалі не уявляю, як можна вірувати в якогось там мужика на небі. А якщо вони з цьою вірою ще і ходять до фсбшних попів, то вважаю, що таких людей треба ізолювати.
показати весь коментар
16.08.2025 22:13 Відповісти
Філію фсб? Да ви шуткуєте. В Омані про інше домовлялись.
показати весь коментар
16.08.2025 20:54 Відповісти
А РПЦ щось загрожує? Вони себе впевнено почувають.
показати весь коментар
16.08.2025 20:03 Відповісти
Путин хотел бы и в рай... Но попадёт в Ад!
показати весь коментар
16.08.2025 20:03 Відповісти
В цього вбивці деменції немає - шо казав 10 р назад - тей зараз
показати весь коментар
16.08.2025 20:04 Відповісти
Язик і РПЦ - приховані міни сповільненої дії, які повільно підривають українську державність. Їх легалізація недопустима!!!
показати весь коментар
16.08.2025 20:05 Відповісти
як асимілювати українців з допомогою руского язика і рускої церкви
показати весь коментар
16.08.2025 20:27 Відповісти
Но РУССКАЯЗІЧНІЕ і далі будуть гнути своє що "не в язіке дело".

ДУмаю що має бути з їх мовою і церквою понятно
показати весь коментар
16.08.2025 20:06 Відповісти
Чуєш кацапський волапюк- стріляй в напрямку звуку.
показати весь коментар
16.08.2025 20:23 Відповісти
трамп обісрався по повній
виграло тільки ***** - тепер воно знов "на людях"
**"ний сором
показати весь коментар
16.08.2025 20:07 Відповісти
Чоловічого статевого органа в рота путіну, УПЦ МП і їх прихожанам.
показати весь коментар
16.08.2025 20:08 Відповісти
РПЦ можна заборонити "зверху", але Зєлєнскій та "слуги" на це не здатні під контролем єрмака. Можна ліквідувати "знизу" - "Сулами Лінча". З 2014 закликаю дубасити феесбешних попів і знищувати їх майно, не продавати їм товарів, не надавати будь яких послуг, всіляко гнобити і гнати звідусіль.
показати весь коментар
16.08.2025 20:08 Відповісти
Церкви підпорядковані місцевим громадам а не центральній владі. То чому ж місцеві не прийдуть і не виженуть московських попів зі своїх сіл? Чому їхні сини гинуть на війні, вони сидять під ракетними обстрілами але все одно продовжують ходити в кацапські церкви, хоча тьху тьху на них, даже церквами не можна їх називати. Це гнійники і московські агітконтори
показати весь коментар
16.08.2025 20:49 Відповісти
А зал#упу на воротник він не хоче?😡
показати весь коментар
16.08.2025 20:09 Відповісти
Здохни падаль кремлівська. Цього хоче вся Україна і пів світу.
показати весь коментар
16.08.2025 20:09 Відповісти
***** може піти на ***
показати весь коментар
16.08.2025 20:09 Відповісти
"хтось наживається на війні" - вас потомки проклянуть як здасте Україну
показати весь коментар
16.08.2025 20:09 Відповісти
зелена скотина вже сто разів проклята разом із всим своїм мерзотним родом.
показати весь коментар
16.08.2025 22:16 Відповісти
Зустрічна пропозиція - офіційний статус української мови, та безпека для ПЦУ та УГКЦ в росії та на окупованих українських землях. А також трансляція україномовних каналів.
показати весь коментар
16.08.2025 20:15 Відповісти
і після цієї зеленої муйні ви і справді думаєте хтось повернеться?
думайте далі...
я нарешті знаю 3х коней апокаліпсіса - *****, рудий, буба і тей от 4й якого чекаєм...
показати весь коментар
16.08.2025 20:16 Відповісти
Сі?
показати весь коментар
16.08.2025 22:17 Відповісти
можливо...
показати весь коментар
16.08.2025 22:19 Відповісти
ніхто ж не казав, що вони прискачють всі чотири одномоменто...
показати весь коментар
16.08.2025 22:23 Відповісти
Четвертий жовтопикий буде.
показати весь коментар
16.08.2025 22:17 Відповісти
2 dickheads trump and putin *****
показати весь коментар
16.08.2025 20:18 Відповісти
А з ноги по є...алу він не хоче?
показати весь коментар
16.08.2025 20:24 Відповісти
чому ця шарашкіна помийка упц мп ще не заборонена в Україні?
показати весь коментар
16.08.2025 20:24 Відповісти
Щоб наші західні партнери не волали про утиски "свободи совісті", відповідна робота вже ведеться, але повільніше, ніж хотілося б.
показати весь коментар
16.08.2025 20:39 Відповісти
Токма апоссся мастоссранава для мардвы у пида расссссии. 🤣🤣🤣
показати весь коментар
16.08.2025 20:24 Відповісти
ПНХ ботоксна плешива ******* бабця *****.
показати весь коментар
16.08.2025 20:25 Відповісти
Дебільні 73% від тих 40%, що прийшли на вибори, ну хоч тепер ви бачите, що ваше ******* всі 3 роки до вторгнення все це і робило, а також відводило війська і розміновувало Чонгар і Маріупіль, і будувало чудові дороги по напрамках вторгнення, щоб ***** легше було нас захопити. А коли рейтинги впали нижче 0, ***** його спасло великою війною!
показати весь коментар
16.08.2025 20:25 Відповісти
Нічого вони не бачуть. Вони кончені.
показати весь коментар
16.08.2025 22:18 Відповісти
💯! Знаю таких, на жаль...
показати весь коментар
16.08.2025 22:27 Відповісти
Так нам же ж казали, що немає значення, якою мовою розмовляти...
показати весь коментар
16.08.2025 20:26 Відповісти
***** думає, що він має командувати Україною, а не український народ.

хай своїми рабами командує.
"вєлікіє раби".

якби вєлікіє раби почастіше бунтували, то він би ними займався, і йому не було би часу на Україну.

причина війни в тому, що рускіє раби.
показати весь коментар
16.08.2025 20:26 Відповісти
А для мардвапархатав черти и так делают сскидку пряма у кател, так что скидки ужо ёсц. 🤣🤣🤣
показати весь коментар
16.08.2025 20:27 Відповісти
В нього таких хотєлок безкінечність. Досить виконати одну - понесеться. За мову і Кацапську церкву Зельоні вудочки регулярно закидують. РПЦ вже відтягують виконання закону, як можуть. Чекають капітальну вимогу від Пуйла. Союзники!

показати весь коментар
16.08.2025 20:27 Відповісти
Нехай путлер йде на хрін!
показати весь коментар
16.08.2025 20:30 Відповісти
brothers and sisters - hand with hand with one another!
показати весь коментар
16.08.2025 20:30 Відповісти
Тому треба позбуватись всього що пов'язує з варварською імперією зла ,їхнього язика ,церкви і "великой русской культури".
показати весь коментар
16.08.2025 20:35 Відповісти
Якщо ти три роки просидів в окопі, не позбавився узкого язіка в побуті і ходиш до фсбшного попа, то ти так нічого і не зрозумів. Горбатого могила виправе.
показати весь коментар
16.08.2025 22:26 Відповісти
Нащо нам це?
показати весь коментар
16.08.2025 20:38 Відповісти
Тобто, всі хотєлки ху"ла незмінні. За крейсером "масква"...
показати весь коментар
16.08.2025 20:40 Відповісти
А я хочу офіційний статус китайського 👅 на росії.
показати весь коментар
16.08.2025 20:40 Відповісти
И верховного имама вместо Гундяева.
показати весь коментар
16.08.2025 20:43 Відповісти
то що, зелені виродки, таки армія, мова, віра не пусті слова?
показати весь коментар
16.08.2025 20:44 Відповісти
їдіоти, їм потрібне лише одне-"капітуляція".
І дяка що всіх не кастрували а просто послали на Варшаву і Берлін.
показати весь коментар
16.08.2025 20:45 Відповісти
Ага. Спочатку завезе рузкоязичних а за ними підуть танки їх захищати. Ну все зрозуміло. ***** готує почву для подальшої окупації України. Тут не потрібно йти даже на міліметр на поступки *****. Як бачите в них апетити тільки зростають. Далі воно буде вимагати коридор на придністров'я, вільний доступ рашистів на територію України, Тайожний союз і тд. Не розумію про що йде мова якщо зараз не 22-й рік і у рашистів вже немає сил йти далі. Навіщо їм допомагати?
показати весь коментар
16.08.2025 20:45 Відповісти
Вимагає "хотелки" двійник того, кого вже немає та рф, по факту не керує. Це розводняк сильніших країн. Потім скажуть, ви самі відмовились від територій, як від Криму. Гарантії Україні, держава США вже надала, при президенті Байдені, що знову треба гарантії надавати, а ті де, прострочені, чи що?!
показати весь коментар
16.08.2025 20:45 Відповісти
А чому на Расеї нема українських церков та мови офіційно?нам пропонують.нехай самі теж зроблять.
показати весь коментар
16.08.2025 20:48 Відповісти
ГЕБНЯВА ОКУПАЦІЯ УКРАЇНИ
показати весь коментар
16.08.2025 20:48 Відповісти
Не бігати б наші у московськи церкви.не посили б гроші-не било б питання.
показати весь коментар
16.08.2025 20:49 Відповісти
А ми хочемо, щоб українська мова мала статус другої державної на Роісє.
Ну і паровозом, щоб на Роісє вільно діяла УПЦ.
показати весь коментар
16.08.2025 20:51 Відповісти
Російська мова в Україні вже має офіційний статус мови кінологічних команд, бо собаки краще розрізняють російські слова ніж українські.
показати весь коментар
16.08.2025 20:58 Відповісти
фу, фас, ату, стоп це не російські слова
показати весь коментар
16.08.2025 21:00 Відповісти
як на мене, то вже пофіг якими папірцями підпирати російську. нею нормальні люди будуть гидувати послуговуватись. а в подальшому з російської в нас залишиться лише матюки.
всім вітання з Одеси
показати весь коментар
16.08.2025 20:58 Відповісти
Вотетавот фсьо ваш Парашэнка прідумал. Вотета ваша "Армія Мова Віра"
Сволачь такая! Пассоріла браццкіє народы !
показати весь коментар
16.08.2025 21:00 Відповісти
ну що хіхли - мову на хліб не намажеш ? а термос як вам - не пече в сраку ? суки перекотипольні.
показати весь коментар
16.08.2025 21:04 Відповісти
Попи московського пархату будуть вичікувати до останнього. Як же вони чекали на асвабадителей, але обломилось.
показати весь коментар
16.08.2025 21:39 Відповісти
Язык и церковь это то что ***** даст отыграть Зеленскому. Типа отбрил ********** хотелки. По началу (из за неправильного перевод) нам говорили что это территория запорожской и херсонской области. Потом выяснилось что речь идет о селах сумской и территории ххарьковской.
показати весь коментар
16.08.2025 21:51 Відповісти
Зелене шобло з самого початку оберігає РПЦ - заборонили перехід церков ПЦУ.
Ще якби рускагаварящім власникам українських паспортів дати веслом по сраці щоб швидше забули той сраний єзик і Пуйло перестало вважати їх адіннаротам.
показати весь коментар
16.08.2025 21:57 Відповісти
***** читает вот такие комментарии ********* по ро хососов и радуется. А модератор Бутусова не удаляет оскорбительные комментарии к большинству народу Украины. Это совпадение?! Не думаю!!!
показати весь коментар
16.08.2025 22:32 Відповісти
А отsоsать Путин сам у себя не хочет?
показати весь коментар
16.08.2025 22:06 Відповісти
Питуна ему на воротник - чіста па рускі
показати весь коментар
16.08.2025 22:07 Відповісти
Очередные хотелки ***** выковыряны из носа!!!! Пятую колонну ***** в Украине в виде ПР,, ОПЗЖ, РПЦ МП выдворять с конфискацией имущества и гражданства, без разбору, как это делают ТЦК с мусарам!!!
показати весь коментар
16.08.2025 22:28 Відповісти
Очередной выброс ***** для украинцев, для отвлечения внимания и создания хаоса внутри общества!!!!
Истерикой порно сосов удовлетворен!!!
показати весь коментар
16.08.2025 22:37 Відповісти
А з*лупу він не хоче отримати від України!?
Нехай звернеться до рижого пуйла з Вашингтона, той все гарантує!
показати весь коментар
16.08.2025 22:43 Відповісти
 
 