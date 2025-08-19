РУС
Трампа пригласили посетить Россию, - Лавров

Трампа пригласили посетить Россию Заявление Лаврова

Президент США Дональд Трамп получил приглашение посетить Россию с визитом.

Об этом заявил глава МИД страны-оккупанта Сергей Лавров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Он имеет приглашение, как вы знаете. И на Аляске на пресс-конференции президент Путин это приглашение подтвердил, и Дональд Трамп, если я правильно помню, сказал, что это очень интересно", - рассказал министр.

Также читайте: Reuters опубликовало выдвинутые Путиным на Аляске требования по прекращению войны в Украине

Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.

Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным - министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.

Читайте: Италия поддержала Макрона относительно возможного места встречи Зеленского и Путина

трампу мало позору на алясці
Коли з'їв ложку гівна привселюдно то потрібно вже з розумним виглядом доїдати всю миску і причмокувати розказуючи всім що це шоколад
лети старий дурень скоштуєш новачка і чаю з полонієм !
