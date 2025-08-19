Президент США Дональд Трамп получил приглашение посетить Россию с визитом.

Об этом заявил глава МИД страны-оккупанта Сергей Лавров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Он имеет приглашение, как вы знаете. И на Аляске на пресс-конференции президент Путин это приглашение подтвердил, и Дональд Трамп, если я правильно помню, сказал, что это очень интересно", - рассказал министр.

Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.

Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным - министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.

