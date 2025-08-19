Италия поддержала президента Франции Макрона в отношении возможного места встречи Зеленского и Путина

Президент Франции Эммануэль Макрон настаивает на том, чтобы Женева стала местом проведения трехсторонней встречи президента Украины Владимира Зеленского, американского лидера Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

"Это будет нейтральная страна, поэтому, возможно, Швейцария, я выступаю за Женеву, или другая страна. Последний раз двусторонние переговоры были в Стамбуле", - добавил Макрон.

При этом, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни также сказал, что Женева может быть лучшим местом для трехсторонней встречи, добавив, что "Италия поддерживает это".

Вместе с тем, столице Италии, - Риму, отдают предпочтение Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Государственный секретарь США Марко Рубио и вице-президент США Джей Ди Вэнс также поддержали Трампа относительно Рима.

"Мы все еще оцениваем несколько мест для проведения возможной встречи", - отметили дипломаты стран Евросоюза на правах анонимности.

