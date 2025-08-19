Италия поддержала президента Франции Макрона в отношении возможного места встречи Зеленского и Путина
Президент Франции Эммануэль Макрон настаивает на том, чтобы Женева стала местом проведения трехсторонней встречи президента Украины Владимира Зеленского, американского лидера Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BFMTV.
"Это будет нейтральная страна, поэтому, возможно, Швейцария, я выступаю за Женеву, или другая страна. Последний раз двусторонние переговоры были в Стамбуле", - добавил Макрон.
При этом, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни также сказал, что Женева может быть лучшим местом для трехсторонней встречи, добавив, что "Италия поддерживает это".
Вместе с тем, столице Италии, - Риму, отдают предпочтение Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Государственный секретарь США Марко Рубио и вице-президент США Джей Ди Вэнс также поддержали Трампа относительно Рима.
"Мы все еще оцениваем несколько мест для проведения возможной встречи", - отметили дипломаты стран Евросоюза на правах анонимности.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Радянська дипломатія десятиліттями відшліфовувала тактику брутального шантажу та тиску. Їхні підходи не змінилися з часів Громико, про якого Генрі Кіссінджер говорив: "Вести з ним переговори, не володіючи всіма деталями проблеми, рівносильно самогубству".
Цю тактику легко зрозуміти з цитати самого Громико: "Перше. Вимагайте все по максимуму й не соромтеся у запитах. Вимагайте те, що вам ніколи не належало. Друге. Висувайте ультиматуми. Погрожуйте війною, не шкодуйте погроз, а, як вихід із ситуації, пропонуйте переговори. На Заході завжди знайдуться люди, які на це клюнуть. Третє. Розпочавши переговори, не поступайтеся ані на крок. Вони самі запропонують вам частину того, що ви просили. Але й тоді не погоджуйтесь, а витискайте більше. Вони на це підуть".
Схоже, що саме ця тактика помножила на нуль ультиматуми та погрози Трампа перед світом в прямому ефірі з Аляски. А намагання команди Трампа представити цей грандіозний факап як перемогу тільки додатково підсвітлює нездатність ********* Білого дому переграти Кремль.
Така нездатність обумовлена особливостями самого Трампа, який не готується до переговорів і зневажає експертів з будь-яких питань. Крім того, він не любить довгих та нудних перемовин, а його нездатність концентруватися вже давно відома росіянам.
Отже, результат зустрічі на Алясці точно має вивчатися майбутніми дипломатами. Зокрема, як приклад застосування "тактики Громико" та втрати США стратегічної переваги та інвестованого Трампом політичного капіталу. Для наших переговірників цей приклад також мав би стати уроком хибність тактики "треба просто подивитися в очі". Хоча, я сподіваюсь, що це вже всім зрозуміло. Так само, як зрозумілою є необхідність мати позиції з обгрунтуваннями на всі безглузді закиди щодо "першоджерел конфлікту".
Але в цій сталості застосування переговорних тактик також є очевидною передбачуваність росіян. Їхні кліше і методи відомі, хоч ставитися легковажно до них не можна.
Основна пастка, в яку і потрапив Трамп - це навʼязана Путіним рамка, фрейм. Ув'язування з великою угодою про мир припинення бойових дій, де врахований, за словами Путіна, "справедливий баланс європейської та світової безпеки". Таке ув'язування може означати, що завершення війни тепер залежатиме не лише від поступок України, а й від поступок, які Путін розраховує отримати від Заходу.
Таким чином, він робить Україну заручником вирішення всіх інших своїх занепокоєнь: від "розширення НАТО" до "невтручання у політичні процеси в країнах колишнього СРСР". Сюди ж можна додати договір про нерозповсюдження, і тоді він спокійно може затягнути процес переговорів на невизначений час, не зупиняючи бойові дії.
Якби Італія не підтримали світ вже б провалився у пекло. А так все ок