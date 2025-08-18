Путин, скорее, хочет не выиграть время - он хочет захватить большую территорию, - Сырский
Российский диктатор Владимир Путин демонстрирует активность в переговорах по завершению войны, но на самом деле использует время для реализации своих наступательных планов на фронте.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина заявил главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский.
"У нас другого пути нет, мы должны защищать свою землю. Путин, скорее, хочет не выиграть время - он хочет захватить территорию, а для этого нужно время. И несмотря на те потери, а потери у него постоянно растут - захват каждого километра и каждой позиции каждый раз обходится ему все большим количеством убитых и раненых. Об этом свидетельствует статистика", - сказал Сырский.
Главком также добавил, что темпы наступления врага очень замедлились, а уровень потерь очень высок. Впрочем, россияне упорно пытаются достичь тех целей, которые они себе поставили.
Бої на Донбасі обходяться армії путіна надто дорогою ціною, а армія рф просувається там дуже повільно.
Російські війська провели три помітні кампанії на Донбасі в 2024-2025 роках, які ілюструють, наскільки складно буде російським військам захопити решту частини Донецької області силою.
Аналітики з Інституту вивчення війни озвучили ситуацію навколо Донбасу і те, чому путін вирішив вимагати від Києва виведення військ з решти частини неокупованого регіону.
Ворожі війська розпочали цілеспрямовану спробу захоплення Торецька Донецької області у середині червня 2024 року. Російські війська розпочали цю операцію неподалік позицій, які вони займали до початку повномасштабного вторгнення в 2022 році. Зрештою армія путіна захопили Торецьк 1 серпня 2025 року, витративши 14 місяців на просування приблизно на 10 км від південно-східної околиці Торецька до північно-західної околиці.
Російська кампанія за Часів Яр у Донецькій області розпочалася у травні 2023 року після того, як російські війська захопили Бахмут, а у квітні 2024 року активізували зусилля із захоплення Часового Яру.
"Міноборони РФ" заявило, що російські війська завершили захоплення Часового Яру 31 липня 2025 року, хоча ISW поки не виявила доказів того, що російські війська повністю захопили населений пункт.
Армії путіна знадобилося 26 місяців, щоб просунутися приблизно на 11 кілометрів від західного Бахмута до західної околиці Часового Яру.
Російські війська розпочали спроби захопити Покровськ Донецької області у лютому 2024 року після взяття Авдіївки та зробили безліч спроб захопити місто фронтальними атаками, охопленнями чи оточенням.
Всі ці спроби, незважаючи на більш ніж 18-місячний період, досі не мали успіху. Недавні російський наступ на північний схід від Покровська не свідчать, що росія здатна швидко захопити укріплені чи міські райони.
Під час недавнього прориву на північний схід від Покровська в районі Добропілля російські війська зайняли відкриті місцевості без будь-яких значно укріплених населених пунктів.
Однак, як показали операції за Часів Яр, Торецьк і Покровськ, російські війська досі не продемонстрували здатності до швидкого захоплення великих укріплених позицій.
Російські війська зазнають труднощів із забезпеченням та зміцненням свого тактичного прориву в районі Добропілля, а також із обороною від українських контратак на флангах. Це дозволяє припустити, що російські війська не зможуть закріпити свої позиції та розвинути цей прорив (примітка - прорив було "зашито" 1-м корпусом "Азов" з приданими силами).
Російські зусилля в Добропіллі лише частина більш масштабних 18-місячних зусиль росії із захоплення Покровська.
Дії росії в районі Добропілля стали результатом провалу початкових спроб росії оточити Покровськ з південного заходу та північного сходу, що спонукало російське командування спробувати розширити охоплення далі на північний схід та північ. Жодна з цих багатомісячних спроб взяти Часів Яр, Торецьк і Покровськ не досягла масштабів, необхідних для захоплення всього поясу українських фортець - сильно укріпленої головної лінії оборони України в Донецькій області, що складається з міст, які значно перевищують за розмірами та чисельністю населення від тих, які обговорюватись.
Російські зусилля щодо силового захоплення решти Донецької області займуть кілька років з огляду на кількість укріплених міських районів, які російським військам необхідно подолати, щоб досягти адміністративних кордонів Донецької області."
