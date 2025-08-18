Путин, скорее, хочет не выиграть время - он хочет захватить большую территорию, - Сырский

Российский диктатор Владимир Путин демонстрирует активность в переговорах по завершению войны, но на самом деле использует время для реализации своих наступательных планов на фронте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина заявил главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский.

"У нас другого пути нет, мы должны защищать свою землю. Путин, скорее, хочет не выиграть время - он хочет захватить территорию, а для этого нужно время. И несмотря на те потери, а потери у него постоянно растут - захват каждого километра и каждой позиции каждый раз обходится ему все большим количеством убитых и раненых. Об этом свидетельствует статистика", - сказал Сырский.

Главком также добавил, что темпы наступления врага очень замедлились, а уровень потерь очень высок. Впрочем, россияне упорно пытаются достичь тех целей, которые они себе поставили.

