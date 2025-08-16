Визит на Аляску был своевременным и очень полезным: разговор с Трампом приближает к нужным решениям, - Путин

В субботу российский диктатор Владимир Путин провел в Кремле совещание по итогам российско-американских переговоров на Аляске, заявив, что эта встреча была "своевременной и полезной"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом сообщили в Кремле.

Так, по словам Путина, визит на Аляску был своевременным и очень полезным, обсуждалось "решение украинского кризиса на справедливой основе".

Российский диктатор заявил, что Россия скорее хотела бы прекращения боевых действий в Украине, "устранение первопричин кризиса должно быть положено в основу урегулирования".

Кроме того, Путин заявил, что на переговорах с Трампом была возможность спокойно и подробно изложить позицию России по ситуации в Украине.

"Во время переговоров с Трампом стороны обсудили практически все направления взаимодействия... Разговор с Трампом был откровенным и содержательным, он приближает к нужным решениям", - сообщил Путин.

По его словам, Россия с уважением относится к позиции администрации Трампа относительно необходимости скорейшего прекращения боевых действий в Украине.

Ранее сообщалось, что после встречи с президентом США Дональдом Трампом российский диктатор Владимир Путин в очередной раз заявил, что для окончания войны в Украине надо "устранить первопричины конфликта".

Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.

Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным - министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором. Также Трамп заявил, что заключение соглашения о прекращении войны зависит от Зеленского.