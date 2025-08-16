РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10443 посетителя онлайн
Новости Мирные переговоры Встреча Трампа и Путина на Аляске
1 262 9

Визит на Аляску был своевременным и очень полезным: разговор с Трампом приближает к нужным решениям, - Путин

Путин о встрече на Аляске

В субботу российский диктатор Владимир Путин провел в Кремле совещание по итогам российско-американских переговоров на Аляске, заявив, что эта встреча была "своевременной и полезной"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом сообщили в Кремле.

Так, по словам Путина, визит на Аляску был своевременным и очень полезным, обсуждалось "решение украинского кризиса на справедливой основе".

Российский диктатор заявил, что Россия скорее хотела бы прекращения боевых действий в Украине, "устранение первопричин кризиса должно быть положено в основу урегулирования".

Также читайте: Трамп рассказал Зеленскому и европейским лидерам, что Путин все еще требует контроля над всем Донбассом, - Bloomberg

Кроме того, Путин заявил, что на переговорах с Трампом была возможность спокойно и подробно изложить позицию России по ситуации в Украине.

"Во время переговоров с Трампом стороны обсудили практически все направления взаимодействия... Разговор с Трампом был откровенным и содержательным, он приближает к нужным решениям", - сообщил Путин.

По его словам, Россия с уважением относится к позиции администрации Трампа относительно необходимости скорейшего прекращения боевых действий в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп о встрече с Путиным: Мы продвинулись вперед, но соглашения нет

Ранее сообщалось, что после встречи с президентом США Дональдом Трампом российский диктатор Владимир Путин в очередной раз заявил, что для окончания войны в Украине надо "устранить первопричины конфликта".

Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.

Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным - министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором. Также Трамп заявил, что заключение соглашения о прекращении войны зависит от Зеленского.

Автор: 

переговоры (5120) путин владимир (31964) Трамп Дональд (6342)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
***** проснись ти сереш мимо валізи.
показать весь комментарий
16.08.2025 19:41 Ответить
Вже ніхто не коментує висери цього маньяка. Просто йде нах@й прямим курсом
показать весь комментарий
16.08.2025 19:48 Ответить
Які рішення наближені, *****??? Це твої мрії!!!! Щоб ти здохло як найшвидше!!!
показать весь комментарий
16.08.2025 19:56 Ответить
Що, так і домовились два #уйла - оригінальне кацапське і руде американське?
Історичні часи ми з вами спостерігаємо - США стали на бік основних світових військових злочинців.

Не можу зрозуміти шанувальників республіканців - невже настільки не хочеться визнавати, що обісрались, коли обрали руде лайно кандидатом від партії замість розумної Ніккі Хейлі?

А ще більше не можу зрозуміти шанувальників Демократичної партії - де ваші масовані протести, починаючи ще з часів лютої маячні про анексію Америкою інших держав? Чи вам теж сподобалась ідея загарбати чужі території?

Ми довго вважали, що найбільший треш - це обрання Зеленського президентом. Ні, найбільший треш - це обрання Трампа президентом США і те, що він досі має велику підтримку серед американців. Безґлузді падли - що кацапи, що американці. Европі вже час самим дбати про військову міць, бо США їм нічим не допоможе.
показать весь комментарий
16.08.2025 20:06 Ответить
Пуйло - ПНХ
показать весь комментарий
16.08.2025 20:08 Ответить
Казліна, слабо дати нам 6 місяців спокою, щоб ми прибрали твого, підвішанного на компроматний гачок, агента?)))) Що будеш робити, коли Президентом буде пан Порошенко?)))) Аа.... тому і не даєш нам провести вибори, щоб залишався твій посіпака)))
показать весь комментарий
16.08.2025 20:29 Ответить
Прывез цельных 3 чумада гавна посе таво как вылез ис халадильника и апасраля. 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
16.08.2025 20:30 Ответить
хутін казав що треба ліквідувати першопричину війни, себто закликав виконати евтаназію для самого себе.
Невже світове співтовариство відмовить?
Думаю від давно заслуговує.
показать весь комментарий
16.08.2025 20:38 Ответить
а тим чаом!!!
з кацапії, терміново вивозиться "золото партії"!
хто пам'ятає 1986-1991.
все що можна вивезти, тонами вивозиться.
дубай, китай, аргентина......
от, нажаль бункер в антрарктиді вже зайнятий алоїзовичем.
показать весь комментарий
16.08.2025 20:48 Ответить
 
 