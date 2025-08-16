Визит на Аляску был своевременным и очень полезным: разговор с Трампом приближает к нужным решениям, - Путин
В субботу российский диктатор Владимир Путин провел в Кремле совещание по итогам российско-американских переговоров на Аляске, заявив, что эта встреча была "своевременной и полезной"
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом сообщили в Кремле.
Так, по словам Путина, визит на Аляску был своевременным и очень полезным, обсуждалось "решение украинского кризиса на справедливой основе".
Российский диктатор заявил, что Россия скорее хотела бы прекращения боевых действий в Украине, "устранение первопричин кризиса должно быть положено в основу урегулирования".
Кроме того, Путин заявил, что на переговорах с Трампом была возможность спокойно и подробно изложить позицию России по ситуации в Украине.
"Во время переговоров с Трампом стороны обсудили практически все направления взаимодействия... Разговор с Трампом был откровенным и содержательным, он приближает к нужным решениям", - сообщил Путин.
По его словам, Россия с уважением относится к позиции администрации Трампа относительно необходимости скорейшего прекращения боевых действий в Украине.
Ранее сообщалось, что после встречи с президентом США Дональдом Трампом российский диктатор Владимир Путин в очередной раз заявил, что для окончания войны в Украине надо "устранить первопричины конфликта".
Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.
Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным - министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.
Ранее сообщалось, что Трамп планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором. Также Трамп заявил, что заключение соглашения о прекращении войны зависит от Зеленского.
Історичні часи ми з вами спостерігаємо - США стали на бік основних світових військових злочинців.
Не можу зрозуміти шанувальників республіканців - невже настільки не хочеться визнавати, що обісрались, коли обрали руде лайно кандидатом від партії замість розумної Ніккі Хейлі?
А ще більше не можу зрозуміти шанувальників Демократичної партії - де ваші масовані протести, починаючи ще з часів лютої маячні про анексію Америкою інших держав? Чи вам теж сподобалась ідея загарбати чужі території?
Ми довго вважали, що найбільший треш - це обрання Зеленського президентом. Ні, найбільший треш - це обрання Трампа президентом США і те, що він досі має велику підтримку серед американців. Безґлузді падли - що кацапи, що американці. Европі вже час самим дбати про військову міць, бо США їм нічим не допоможе.
Невже світове співтовариство відмовить?
Думаю від давно заслуговує.
з кацапії, терміново вивозиться "золото партії"!
хто пам'ятає 1986-1991.
все що можна вивезти, тонами вивозиться.
дубай, китай, аргентина......
от, нажаль бункер в антрарктиді вже зайнятий алоїзовичем.