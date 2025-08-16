УКР
Новини Мирні перемовини Зустріч Трампа і Путіна на Алясці
Візит на Аляску був своєчасним і дуже корисним: Розмова з Трампом наближає до потрібних рішень, - Путін

Путін про зустріч на Алясці

У суботу російський диктатор Володимир Путін провів у Кремлі нараду за підсумками російсько-американських переговорів на Алясці, заявивши, що ця зустріч була "своєчасною і корисною"

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це повідомили у Кремлі.

Так, за словами Путіна, візит на Аляску був своєчасним та дуже корисним, обговорювалося "вирішення української кризи на справедливій основі".

Російський диктатор заявив, що Росія швидше хотіла б припинення бойових дій в Україні, "усунення першопричин кризи має бути покладено в основу врегулювання".

Також читайте: Трамп розповів Зеленському і європейським лідерам, що Путін усе ще вимагає контролю над усім Донбасом, - Bloomberg

Крім того, Путін заявив, що на переговорах із Трампом була можливість спокійно та детально викласти позицію Росії щодо ситуації в Україні.

"Під час переговорів із Трампом сторони обговорили практично всі напрямки взаємодії... Розмова з Трампом була відвертою і змістовною, вона наближає до потрібних рішень", - повідомив Путін.

За його словами, Росія з повагою ставиться до позиції адміністрації Трампа щодо необхідності якнайшвидшого припинення бойових дій в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп про зустріч із Путіним: Ми просунулися вперед, але угоди немає

Раніше повідомлялося, що після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом російський диктатор Володимир Путін вкотре заявив, що для закінчення війни в Україні треба "усунути першопричини конфлікту".

Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.

Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.

Раніше повідомлялося, що Трамп планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором. Також Трамп заявив, що укладення угоди про припинення війни залежить від Зеленського.

перемовини (3060) путін володимир (24566) Трамп Дональд (6858)
***** проснись ти сереш мимо валізи.
показати весь коментар
16.08.2025 19:41 Відповісти
Вже ніхто не коментує висери цього маньяка. Просто йде нах@й прямим курсом
показати весь коментар
16.08.2025 19:48 Відповісти
Які рішення наближені, *****??? Це твої мрії!!!! Щоб ти здохло як найшвидше!!!
показати весь коментар
16.08.2025 19:56 Відповісти
Що, так і домовились два #уйла - оригінальне кацапське і руде американське?
Історичні часи ми з вами спостерігаємо - США стали на бік основних світових військових злочинців.

Не можу зрозуміти шанувальників республіканців - невже настільки не хочеться визнавати, що обісрались, коли обрали руде лайно кандидатом від партії замість розумної Ніккі Хейлі?

А ще більше не можу зрозуміти шанувальників Демократичної партії - де ваші масовані протести, починаючи ще з часів лютої маячні про анексію Америкою інших держав? Чи вам теж сподобалась ідея загарбати чужі території?

Ми довго вважали, що найбільший треш - це обрання Зеленського президентом. Ні, найбільший треш - це обрання Трампа президентом США і те, що він досі має велику підтримку серед американців. Безґлузді падли - що кацапи, що американці. Европі вже час самим дбати про військову міць, бо США їм нічим не допоможе.
показати весь коментар
16.08.2025 20:06 Відповісти
Пуйло - ПНХ
показати весь коментар
16.08.2025 20:08 Відповісти
Казліна, слабо дати нам 6 місяців спокою, щоб ми прибрали твого, підвішанного на компроматний гачок, агента?)))) Що будеш робити, коли Президентом буде пан Порошенко?)))) Аа.... тому і не даєш нам провести вибори, щоб залишався твій посіпака)))
показати весь коментар
16.08.2025 20:29 Відповісти
Прывез цельных 3 чумада гавна посе таво как вылез ис халадильника и апасраля. 🤣🤣🤣
показати весь коментар
16.08.2025 20:30 Відповісти
хутін казав що треба ліквідувати першопричину війни, себто закликав виконати евтаназію для самого себе.
Невже світове співтовариство відмовить?
Думаю від давно заслуговує.
показати весь коментар
16.08.2025 20:38 Відповісти
а тим чаом!!!
з кацапії, терміново вивозиться "золото партії"!
хто пам'ятає 1986-1991.
все що можна вивезти, тонами вивозиться.
дубай, китай, аргентина......
от, нажаль бункер в антрарктиді вже зайнятий алоїзовичем.
показати весь коментар
16.08.2025 20:48 Відповісти
Ну ж звичайно, два пуйла зустрілись та домовились
про захоплення й розподіл України!
показати весь коментар
16.08.2025 22:47 Відповісти
 
 