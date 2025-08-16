Візит на Аляску був своєчасним і дуже корисним: Розмова з Трампом наближає до потрібних рішень, - Путін
У суботу російський диктатор Володимир Путін провів у Кремлі нараду за підсумками російсько-американських переговорів на Алясці, заявивши, що ця зустріч була "своєчасною і корисною"
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це повідомили у Кремлі.
Так, за словами Путіна, візит на Аляску був своєчасним та дуже корисним, обговорювалося "вирішення української кризи на справедливій основі".
Російський диктатор заявив, що Росія швидше хотіла б припинення бойових дій в Україні, "усунення першопричин кризи має бути покладено в основу врегулювання".
Крім того, Путін заявив, що на переговорах із Трампом була можливість спокійно та детально викласти позицію Росії щодо ситуації в Україні.
"Під час переговорів із Трампом сторони обговорили практично всі напрямки взаємодії... Розмова з Трампом була відвертою і змістовною, вона наближає до потрібних рішень", - повідомив Путін.
За його словами, Росія з повагою ставиться до позиції адміністрації Трампа щодо необхідності якнайшвидшого припинення бойових дій в Україні.
Раніше повідомлялося, що після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом російський диктатор Володимир Путін вкотре заявив, що для закінчення війни в Україні треба "усунути першопричини конфлікту".
Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.
Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.
Раніше повідомлялося, що Трамп планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором. Також Трамп заявив, що укладення угоди про припинення війни залежить від Зеленського.
Історичні часи ми з вами спостерігаємо - США стали на бік основних світових військових злочинців.
Не можу зрозуміти шанувальників республіканців - невже настільки не хочеться визнавати, що обісрались, коли обрали руде лайно кандидатом від партії замість розумної Ніккі Хейлі?
А ще більше не можу зрозуміти шанувальників Демократичної партії - де ваші масовані протести, починаючи ще з часів лютої маячні про анексію Америкою інших держав? Чи вам теж сподобалась ідея загарбати чужі території?
Ми довго вважали, що найбільший треш - це обрання Зеленського президентом. Ні, найбільший треш - це обрання Трампа президентом США і те, що він досі має велику підтримку серед американців. Безґлузді падли - що кацапи, що американці. Европі вже час самим дбати про військову міць, бо США їм нічим не допоможе.
Невже світове співтовариство відмовить?
Думаю від давно заслуговує.
з кацапії, терміново вивозиться "золото партії"!
хто пам'ятає 1986-1991.
все що можна вивезти, тонами вивозиться.
дубай, китай, аргентина......
от, нажаль бункер в антрарктиді вже зайнятий алоїзовичем.
про захоплення й розподіл України!