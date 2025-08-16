Візит на Аляску був своєчасним і дуже корисним: Розмова з Трампом наближає до потрібних рішень, - Путін

У суботу російський диктатор Володимир Путін провів у Кремлі нараду за підсумками російсько-американських переговорів на Алясці, заявивши, що ця зустріч була "своєчасною і корисною"

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це повідомили у Кремлі.

Так, за словами Путіна, візит на Аляску був своєчасним та дуже корисним, обговорювалося "вирішення української кризи на справедливій основі".

Російський диктатор заявив, що Росія швидше хотіла б припинення бойових дій в Україні, "усунення першопричин кризи має бути покладено в основу врегулювання".

Також читайте: Трамп розповів Зеленському і європейським лідерам, що Путін усе ще вимагає контролю над усім Донбасом, - Bloomberg

Крім того, Путін заявив, що на переговорах із Трампом була можливість спокійно та детально викласти позицію Росії щодо ситуації в Україні.

"Під час переговорів із Трампом сторони обговорили практично всі напрямки взаємодії... Розмова з Трампом була відвертою і змістовною, вона наближає до потрібних рішень", - повідомив Путін.

За його словами, Росія з повагою ставиться до позиції адміністрації Трампа щодо необхідності якнайшвидшого припинення бойових дій в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп про зустріч із Путіним: Ми просунулися вперед, але угоди немає

Раніше повідомлялося, що після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом російський диктатор Володимир Путін вкотре заявив, що для закінчення війни в Україні треба "усунути першопричини конфлікту".

Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.

Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.

Раніше повідомлялося, що Трамп планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором. Також Трамп заявив, що укладення угоди про припинення війни залежить від Зеленського.