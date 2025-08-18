Путін, скоріше, хоче не виграти час - він хоче захопити більшу територію, - Сирський

Російський диктатор Володимир Путін демонструє активність у переговорах щодо завершення війни, але насправді використовує час для реалізації своїх наступальних планів на фронті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.

"У нас іншого шляху немає, ми повинні захищати свою землю. Путін, скоріше, хоче не виграти час – він хоче захопити територію, а для цього потрібен час. І попри ті втрати, а втрати у нього постійно зростають – захоплення кожного кілометра й кожної позиції щоразу обходиться йому все більшою кількістю вбитих і поранених. Про це свідчить статистика", - сказав Сирський.

Головком також додав, що темпи наступу ворога дуже сповільнилися, а рівень втрат дуже високий. Втім, росіяни вперто намагаються досягти тих цілей, які вони собі поставили.

