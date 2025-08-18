УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10924 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Мирні перемовини
1 570 20

Путін, скоріше, хоче не виграти час - він хоче захопити більшу територію, - Сирський

Сирський про тактику Путіна

Російський диктатор Володимир Путін демонструє активність у переговорах щодо завершення війни, але насправді використовує час для реалізації своїх наступальних планів на фронті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.

"У нас іншого шляху немає, ми повинні захищати свою землю. Путін, скоріше, хоче не виграти час – він хоче захопити територію, а для цього потрібен час. І попри ті втрати, а втрати у нього постійно зростають – захоплення кожного кілометра й кожної позиції щоразу обходиться йому все більшою кількістю вбитих і поранених. Про це свідчить статистика", - сказав Сирський.

Головком також додав, що темпи наступу ворога дуже сповільнилися, а рівень втрат дуже високий. Втім, росіяни вперто намагаються досягти тих цілей, які вони собі поставили.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Візит на Аляску був своєчасним і дуже корисним: Розмова з Трампом наближає до потрібних рішень, - Путін

Автор: 

путін володимир (24601) Сирський Олександр (712) війна в Україні (5754)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Яким же недоумком треба бути, що вилізти з очевидним твердженням. Звісно, що спираючись на недолугість верховного головнокомандувача та головнокомандувача, які вміють лише язиком матляти, вони розраховують на ще більше загарбання нашої землі!
показати весь коментар
18.08.2025 10:43 Відповісти
+5
Йди у відставку !!!
показати весь коментар
18.08.2025 10:29 Відповісти
+4
Якою ціною тримається фронт не пишуть, навіщо це знати...
показати весь коментар
18.08.2025 10:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Само-собою. Путін розраховує на Верховного Головнокомандувача Зеленського та його блискучих генералів. Плюс зараз свора Трампа накинеться на Вовчика в Білому Домі, щоб піаніст щось пообіцяв, а краще підписав.
показати весь коментар
18.08.2025 10:18 Відповісти
Одне другому не заважає... Вкажу на саму головну причину - Путіну "Абратнай дароги нет!"... Бо тільки зупиниться - "сваи парвут"... Він зробив ставку на "пабеду над хахлами", і від неї не відступиться... Кацапи не ******* "неудачникав"...
показати весь коментар
18.08.2025 10:25 Відповісти
Йди у відставку !!!
показати весь коментар
18.08.2025 10:29 Відповісти
Нізя,там папмама в ****** празібают,ухі просят.Єслі син Мітька аслушаєтса,нє відать ім пайку ат ***** батюшкі.
показати весь коментар
18.08.2025 10:41 Відповісти
Так - лізе - втрати йому пох
показати весь коментар
18.08.2025 10:31 Відповісти
А чого хоче Сирський?
Коли він про це скаже?
показати весь коментар
18.08.2025 10:33 Відповісти
https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-august-17-2025 @ (в перекладі):

Бої на Донбасі обходяться армії путіна надто дорогою ціною, а армія рф просувається там дуже повільно.

Російські війська провели три помітні кампанії на Донбасі в 2024-2025 роках, які ілюструють, наскільки складно буде російським військам захопити решту частини Донецької області силою.
Аналітики з Інституту вивчення війни озвучили ситуацію навколо Донбасу і те, чому путін вирішив вимагати від Києва виведення військ з решти частини неокупованого регіону.

Ворожі війська розпочали цілеспрямовану спробу захоплення Торецька Донецької області у середині червня 2024 року. Російські війська розпочали цю операцію неподалік позицій, які вони займали до початку повномасштабного вторгнення в 2022 році. Зрештою армія путіна захопили Торецьк 1 серпня 2025 року, витративши 14 місяців на просування приблизно на 10 км від південно-східної околиці Торецька до північно-західної околиці.

Російська кампанія за Часів Яр у Донецькій області розпочалася у травні 2023 року після того, як російські війська захопили Бахмут, а у квітні 2024 року активізували зусилля із захоплення Часового Яру.
"Міноборони РФ" заявило, що російські війська завершили захоплення Часового Яру 31 липня 2025 року, хоча ISW поки не виявила доказів того, що російські війська повністю захопили населений пункт.
Армії путіна знадобилося 26 місяців, щоб просунутися приблизно на 11 кілометрів від західного Бахмута до західної околиці Часового Яру.



Російські війська розпочали спроби захопити Покровськ Донецької області у лютому 2024 року після взяття Авдіївки та зробили безліч спроб захопити місто фронтальними атаками, охопленнями чи оточенням.
Всі ці спроби, незважаючи на більш ніж 18-місячний період, досі не мали успіху. Недавні російський наступ на північний схід від Покровська не свідчать, що росія здатна швидко захопити укріплені чи міські райони.
Під час недавнього прориву на північний схід від Покровська в районі Добропілля російські війська зайняли відкриті місцевості без будь-яких значно укріплених населених пунктів.
Однак, як показали операції за Часів Яр, Торецьк і Покровськ, російські війська досі не продемонстрували здатності до швидкого захоплення великих укріплених позицій.



Російські війська зазнають труднощів із забезпеченням та зміцненням свого тактичного прориву в районі Добропілля, а також із обороною від українських контратак на флангах. Це дозволяє припустити, що російські війська не зможуть закріпити свої позиції та розвинути цей прорив (примітка - прорив було "зашито" 1-м корпусом "Азов" з приданими силами).
Російські зусилля в Добропіллі лише частина більш масштабних 18-місячних зусиль росії із захоплення Покровська.
Дії росії в районі Добропілля стали результатом провалу початкових спроб росії оточити Покровськ з південного заходу та північного сходу, що спонукало російське командування спробувати розширити охоплення далі на північний схід та північ. Жодна з цих багатомісячних спроб взяти Часів Яр, Торецьк і Покровськ не досягла масштабів, необхідних для захоплення всього поясу українських фортець - сильно укріпленої головної лінії оборони України в Донецькій області, що складається з міст, які значно перевищують за розмірами та чисельністю населення від тих, які обговорюватись.
Російські зусилля щодо силового захоплення решти Донецької області займуть кілька років з огляду на кількість укріплених міських районів, які російським військам необхідно подолати, щоб досягти адміністративних кордонів Донецької області."
показати весь коментар
18.08.2025 10:34 Відповісти
Якою ціною тримається фронт не пишуть, навіщо це знати...
показати весь коментар
18.08.2025 10:36 Відповісти
Втрати наші порівняно з ворогом - не співмірні, зважаючи на інтенсивність боїв (майже всі - від фпв-дронів та КАБ). А це до десятка півтора загиблих та до півсотні поранених у нас на дві-три сотні вбитих і до тисячі поранених у ворога щоденно.
показати весь коментар
18.08.2025 10:48 Відповісти
Скажем культурно, как и положено интеллигентам и интеллектуалам , *** ***** в рот а не Украину...
показати весь коментар
18.08.2025 10:34 Відповісти
А ти нащо?
показати весь коментар
18.08.2025 10:35 Відповісти
Яким же недоумком треба бути, що вилізти з очевидним твердженням. Звісно, що спираючись на недолугість верховного головнокомандувача та головнокомандувача, які вміють лише язиком матляти, вони розраховують на ще більше загарбання нашої землі!
показати весь коментар
18.08.2025 10:43 Відповісти
Ну й розумний! Аж страшно...©
показати весь коментар
18.08.2025 10:53 Відповісти
Капітан Очевидність. Та любий диванний експерт в розтягнутій майці знає це.
показати весь коментар
18.08.2025 11:06 Відповісти
Та ти шо! Господи, приберіть вже цього дебіла, воно і мислить так же, як воює - дупою.
показати весь коментар
18.08.2025 11:10 Відповісти
Він сто разів може віджатися.
"Дурень вдосконалює тіло,розумний мозок..."
показати весь коментар
18.08.2025 11:18 Відповісти
А с каких это пор тот, кто по статусу, как никто, должен спрятать свой языг в дупi, да еще и под семью замками, возомнил, шо он мелкий политический обозреватель времен вавы? ЗЫ... а мож, як людина пiдневiльна, по наказу зверху, робить вкид, щоб ми звикали до хотелки пыне-трампо-найвеличнiшого лiдора(також пiдневiльного, тiльки поза межами краiни).
показати весь коментар
18.08.2025 11:16 Відповісти
Геній!!! Стратех!!! Оракул!!!

Але точно не виграти час, щоб захопити більше територій. 😁

П.С. Логіка не є сильною стороною совкових генералів.
показати весь коментар
18.08.2025 11:49 Відповісти
Новий речник путіна?
показати весь коментар
18.08.2025 11:58 Відповісти
 
 