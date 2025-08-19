Італія підтримала Макрона щодо можливого місця зустрічі Зеленського та Путіна
Президент Франції Емманюель Макрон наполягає на тому, щоб Женева стала місцем проведення тристоронньої зустрічі президента України Володимира Зеленського, американського лідера Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BFMTV.
"Це буде нейтральна країна, тож, можливо, Швейцарія, я виступаю за Женеву, або інша країна. Востаннє двосторонні переговори були у Стамбулі", - додав Макрон.
При цьому, міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні також сказав, що Женева може бути найкращим місцем для тристоронньої зустрічі, додавши, що "Італія підтримує це".
Водночас, столиці Італії, - Риму, надають перевагу Дональд Трамп і Володимир Зеленський. Державний секретар США Марко Рубіо та віцепрезидент США Джей Ді Венс також підтримали Трампа щодо Риму.
"Ми все ще оцінюємо кілька місць для проведення можливої зустрічі", – зазначили дипломати країн Євросоюзу на правах анонімності.
Радянська дипломатія десятиліттями відшліфовувала тактику брутального шантажу та тиску. Їхні підходи не змінилися з часів Громико, про якого Генрі Кіссінджер говорив: "Вести з ним переговори, не володіючи всіма деталями проблеми, рівносильно самогубству".
Цю тактику легко зрозуміти з цитати самого Громико: "Перше. Вимагайте все по максимуму й не соромтеся у запитах. Вимагайте те, що вам ніколи не належало. Друге. Висувайте ультиматуми. Погрожуйте війною, не шкодуйте погроз, а, як вихід із ситуації, пропонуйте переговори. На Заході завжди знайдуться люди, які на це клюнуть. Третє. Розпочавши переговори, не поступайтеся ані на крок. Вони самі запропонують вам частину того, що ви просили. Але й тоді не погоджуйтесь, а витискайте більше. Вони на це підуть".
Схоже, що саме ця тактика помножила на нуль ультиматуми та погрози Трампа перед світом в прямому ефірі з Аляски. А намагання команди Трампа представити цей грандіозний факап як перемогу тільки додатково підсвітлює нездатність ********* Білого дому переграти Кремль.
Така нездатність обумовлена особливостями самого Трампа, який не готується до переговорів і зневажає експертів з будь-яких питань. Крім того, він не любить довгих та нудних перемовин, а його нездатність концентруватися вже давно відома росіянам.
Отже, результат зустрічі на Алясці точно має вивчатися майбутніми дипломатами. Зокрема, як приклад застосування "тактики Громико" та втрати США стратегічної переваги та інвестованого Трампом політичного капіталу. Для наших переговірників цей приклад також мав би стати уроком хибність тактики "треба просто подивитися в очі". Хоча, я сподіваюсь, що це вже всім зрозуміло. Так само, як зрозумілою є необхідність мати позиції з обгрунтуваннями на всі безглузді закиди щодо "першоджерел конфлікту".
Але в цій сталості застосування переговорних тактик також є очевидною передбачуваність росіян. Їхні кліше і методи відомі, хоч ставитися легковажно до них не можна.
Основна пастка, в яку і потрапив Трамп - це навʼязана Путіним рамка, фрейм. Ув'язування з великою угодою про мир припинення бойових дій, де врахований, за словами Путіна, "справедливий баланс європейської та світової безпеки". Таке ув'язування може означати, що завершення війни тепер залежатиме не лише від поступок України, а й від поступок, які Путін розраховує отримати від Заходу.
Таким чином, він робить Україну заручником вирішення всіх інших своїх занепокоєнь: від "розширення НАТО" до "невтручання у політичні процеси в країнах колишнього СРСР". Сюди ж можна додати договір про нерозповсюдження, і тоді він спокійно може затягнути процес переговорів на невизначений час, не зупиняючи бойові дії.