Італія підтримала Макрона щодо можливого місця зустрічі Зеленського та Путіна

Президент Франції Емманюель Макрон наполягає на тому, щоб Женева стала місцем проведення тристоронньої зустрічі президента України Володимира Зеленського, американського лідера Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.

"Це буде нейтральна країна, тож, можливо, Швейцарія, я виступаю за Женеву, або інша країна. Востаннє двосторонні переговори були у Стамбулі", - додав Макрон.

При цьому, міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні також сказав, що Женева може бути найкращим місцем для тристоронньої зустрічі, додавши, що "Італія підтримує це".

Водночас, столиці Італії, - Риму, надають перевагу Дональд Трамп і Володимир Зеленський. Державний секретар США Марко Рубіо та віцепрезидент США Джей Ді Венс також підтримали Трампа щодо Риму.

"Ми все ще оцінюємо кілька місць для проведення можливої зустрічі", – зазначили дипломати країн Євросоюзу на правах анонімності.

