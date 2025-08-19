Макрон пропонує Зеленському та Путіну провести зустріч у Швейцарії
Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що зустріч Володимира Зеленського та диктатора Путіна має відбутися в одній із країн Європи. Він виступає за те, щоб це була Женева у Швейцарії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BFMTV.
"Це більше, ніж гіпотеза, це навіть колективна воля", - сказав він.
"Це буде нейтральна країна, тож, можливо, Швейцарія, я виступаю за Женеву, або інша країна. Востаннє двосторонні переговори були у Стамбулі", - додав Макрон.
Раніше видання Reuters повідомляло, що Зеленський та Путін можуть зустрітися в Угорщині.
