УКР
Новини Зустріч Зеленського та Путіна
1 030 19

Макрон пропонує Зеленському та Путіну провести зустріч у Швейцарії

Зустріч Зеленського та Путіна Яке місце пропонує Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що зустріч Володимира Зеленського та диктатора Путіна має відбутися в одній із країн Європи. Він виступає за те, щоб це була Женева у Швейцарії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BFMTV.

"Це більше, ніж гіпотеза, це навіть колективна воля", - сказав він.

"Це буде нейтральна країна, тож, можливо, Швейцарія, я виступаю за Женеву, або інша країна. Востаннє двосторонні переговори були у Стамбулі", - додав Макрон.

Раніше видання Reuters повідомляло, що Зеленський та Путін можуть зустрітися в Угорщині.

Автор: 

Зеленський Володимир (25185) путін володимир (24621) Швейцарія (883) Макрон Емманюель (1571)
Топ коментарі
там до Гааги ближче
показати весь коментар
19.08.2025 10:58 Відповісти
Та накуй вони тут обидва потрібні...
показати весь коментар
19.08.2025 11:39 Відповісти
Підтримую Макрона. Як на мене, то він добре розбирається в політиці на відміну від мальчіка, який добре добре розібрався в марафонах і відосах, а в політиці нуль.
показати весь коментар
19.08.2025 11:03 Відповісти
Не, не будет. Они в последнее время Швейцарию сильно недолюбливают и не доверяют.
показати весь коментар
19.08.2025 11:03 Відповісти
Ага, пустіть виродка і кривавого вбивцю ще і в Європу ,
щоби і там реабілітувався
показати весь коментар
19.08.2025 11:05 Відповісти
⚡️США та Європа негайно (!) почнуть роботу з надання обіцяних гарантій безпеки Україні, щоби відкрити шлях до зустрічі Зеленського та путіна, - пише Bloomberg

Вони будуть спрямовані на посилення української армії без обмежень, включаючи чисельність ЗСУ.
показати весь коментар
19.08.2025 11:08 Відповісти
а уйло болотне має?
показати весь коментар
19.08.2025 11:10 Відповісти
Формально имеет. Или кто может отменить его подпись?
показати весь коментар
19.08.2025 11:12 Відповісти
скотний двір це твоя кацапія ! пішов на *** кацап !
показати весь коментар
19.08.2025 11:20 Відповісти
кацап іди на *** ще раз !
показати весь коментар
19.08.2025 11:39 Відповісти
Почалося гадання на кофейній гущі - десь заб"ють стрілку - чи в турків чи в арабів чи знову на Алясці
показати весь коментар
19.08.2025 11:10 Відповісти
Швейцария не нейтральная страна, а Европа. И они сами хвастались что впервые за тысячи лет отказались от нейтралитета ради Украины. Самое вероятное место Ближний Восток
показати весь коментар
19.08.2025 11:31 Відповісти
 
 